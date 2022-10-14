在台灣擔任法院通譯人員：一份輔助多元社會的工作

在台灣擔任法院通譯人員：一份輔助多元社會的工作國際 文化 國際交流 臺灣香港
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
影響他人一生的任務
筆者過去，曾經陪同接待從日本來的訪台團，有天其中一位團員在餐廳想關上玻璃門時，玻璃竟然當場破裂了。餐廳老闆隨即要求賠償，但團員們卻主張玻璃門應該早就有小裂痕，雙方僵持不下。筆者當時雖然身為通譯人員，但並非將雙方的話一五一十的傳達，而是將話語轉換成有理解對方心情、由衷感到歉意的口吻，總算才圓了場，結束紛爭。
筆者認為，當時的處理方式是正確的，但是也有些場合確實是不允許這樣的行為。特別是與警察辦案、法院判決等相關的通譯工作。
「在某個深夜，一位從曼谷到台灣的日本人Ａ，因為持有海洛因而遭到逮捕。一開始海關安檢人員請會英文的人協助訊問，承辦的航警局員，則是請只會一點日文的免稅店店員幫忙訊問、做筆錄。結果第一審竟根據筆錄內容判處無期徒刑，但在第二審的審理過程中，就發現店員的通譯內容多處有誤，最終改判18年有期徒刑。事實上，有許多案例即是像這樣，因為錯誤的通譯而改變受刑者的一生。」
這是筆者參加台灣的法院通譯教育訓練時，教官分享的案例。
還有一位教官以「結婚前我喜歡一個人，現在我喜歡一個人」這句話來介紹中文的複雜之處。這句話如果翻成日文會是「結婚前，我曾經喜歡某一個人。現在我則是喜歡自己單獨一個人」。字面上同樣是「一個人」，卻會因為前後文的不同而改變釋義。
協助台灣法院的民間通譯人員
不論是在日本或是在台灣，時常能看到媒體好幾天報導與外國人相關的事件或糾紛。
日本約有276萬名外國人居住（日本法務省2021年底的統計）。近年雖然日本政府擴大接納外國勞動者和留學生，但是整體環境尚未成熟，人權侵害和失蹤者等問題層出不窮。
台灣也有超過80萬名的移民，當中又以來自東南亞國家者佔多數，語言溝通等問題屢見不鮮。現在經台灣政府認定的原住民族即有十六族，各族群擁有自己的語言，再加上漢民族中，除了有官方語言「華語」（所謂的標準國語或簡稱國語），亦有台語（或稱為閩南語）和客家語等語言共處。因此以少數語言為母語的高齡人士中，不懂華語者也不在少數。
然而法律規定，法院審判需要使用國語（華語）。此外，如果當事者患有聽覺障礙，則才會有必要使用手語
從大小民事訴訟到交通事故、詐欺、盜竊、傷害、性騷擾、性暴力、家暴、雇用糾紛為止，各式糾紛層出不窮。還夾雜各種語言，難以單靠公務員處理通譯事宜。有鑑於此，政府訂定了「特約通譯」制度，委請住在台灣，熟稔華語與其他語言的民間人士擔任臨時通譯。據說在地方法院，需要通譯協助的審判之中，有99％另外聘請特約通譯人員。
講習與會者來自各個國家
筆者起初是報名了地方警察機關定期招募的「通譯人員」，參與講習以及考試。實際上也在擔任了兩次言詞辯論的通譯後，報考了高等法院各地分院管轄的「法院特約通譯備選人」，最後取得證書。
警察機關的講習在飯店裡的會議廳舉辦，參與者大部分是東南亞出身的女性，許多人身著豔麗的奧黛或其他民族服飾。講習只有一天，最後簡單的紙筆測驗結束後，會場就像是在舉辦同學會般，大家和氣融融地拍合照紀念。
相較之下，「法院特約通譯」的教育訓練就吃重許多。事前有測試語言能力的書面審查與面試，合格者才能接受教育訓練。場地在高等法院，進去時警察會先做逐一確認，詢問要去的地方以及手機是否有在攝影等問題後，隨同步行到教室才離去。如此的過程雖然一度讓心情不甚愉悅，卻也讓人著實的感受到「這裡是相當嚴謹的空間，不接受草率的心情，接下來自己身負的是重責大任。」
教育訓練為期三天，從早上到傍晚，紮實地教授法律用語、基礎民法與刑法、法院的架構與審判制度、通譯人員的責任與倫理、快速紀錄的方式等，紙本資料加總起來多達245頁，宛如一本具相當有份量的書。
與會者的20多人中，大半是台灣長大的台灣人，或是在海外長大的台灣人（所謂的華僑），日本人包含筆者僅有3位。東南亞出身者之中，來自越南的人只有2位，他們都受過高等教育。對於不是在漢字文化圈出身的人來說，漢字確實是一大難關。
不過在教育訓練的最後一天，還增加更多想更新合格證書的經驗者與會，因此能接觸到使用其他語言的通譯人員，像是他加祿語、泰語、台灣原住民語、手語等。
在法庭上汗直流
某天警察來電委託，筆者接下了第一次法庭的通譯工作。法庭上，空氣中瀰漫緊張氣氛，筆者與被告、原告並排而坐，宣讀完宣誓書後簽上了名字。法官向日本人的當事人問了幾個問題，但是筆者太過緊張，加上與法官隔著一段距離，導致很多部分沒有聽清楚，甚至連最基本的筆記動作也做不好。出現不熟悉的單詞時，更是冷汗直流。不過幸好的是，眼前的螢幕都一一顯示出書記官打下的發言紀錄，幫助甚大。
第二次擔任通譯人員時，就比較不緊張，也開始習慣問答方式。不過，遇到不懂的法律用語時仍是會不知所措，屢屢讓法官費心幫忙做解釋。
通譯「很辛苦喔」
休庭後，通譯人員得迅速離開現場，到窗口領取報酬。酬勞一天大約落在新台幣1000元到5000元（2022年9月的匯率，新台幣1元約等於日幣4.5円）不等，若有交通費和住宿費則會另外支付。筆者兩次的報酬都是新台幣1500元。
對於平日有在工作的人來說，為了這個差事需要請有薪假，也需要花移動時間。雖然這樣來想，獲得的報酬並不算等值，但是可以確信的是，能幫上社會，以及替同鄉人盡一份心力等獲得極大的成就感。當然，前提是要確實地盡到責任。
然而，也會遇到得不到報酬的時候，像是過了開庭時間仍不見被告人的蹤影，當天就無法進行審判。其他也會遇到警察突然在半夜聯絡、尋求支援的情況，或是審判日期一改再改。筆者就曾經遇過審判日期延期，受到疫情影響，日期被改了三次。另外若是遇到長期未決的審判，對於體力與精神來說會是另一個額外的負擔。
筆者會去參加講習的契機，也是因為長年擔任法院通譯的友人忙不過來，請求筆者給予協助。
提供磨練經驗的機會
日本也有法院特約通譯備選人的制度，本網站也有文章做了現狀與問題點的整理。相較於台灣，雖然過程一樣都需要與法官進行面試以及參與研修，但是在日本還需要進行法庭旁聽與模擬實習，財團法人法曹會也有製作內容精細的《法庭通譯手冊》，整體上比台灣更要求高度專業能力的感覺。
此外，日本也會舉辦「法庭通譯後續追蹤講座」，讓有經驗的人員透過研修提高技能。在台灣，至少在筆者居住的台南市，並未有類似的研修，等於是沒有機會能與有相同證書的人分享經驗並增加知識。
台灣的警察機關和法院應該要更積極地著手規劃學習的機會。筆者才剛開始擔任法院通譯，或許沒有資格如此發言，不過比起增加通譯人員的數量，相信提高通譯品質才更能夠讓任務順利達成。
標題圖片：在台南替越南、印尼同鄉等架起交流橋樑的各位通譯，與「外事警察」在一起上廣播節目時所拍的照片（照片左邊為筆者）