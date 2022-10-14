在台灣擔任法院通譯人員：一份輔助多元社會的工作

影響他人一生的任務

筆者過去，曾經陪同接待從日本來的訪台團，有天其中一位團員在餐廳想關上玻璃門時，玻璃竟然當場破裂了。餐廳老闆隨即要求賠償，但團員們卻主張玻璃門應該早就有小裂痕，雙方僵持不下。筆者當時雖然身為通譯人員，但並非將雙方的話一五一十的傳達，而是將話語轉換成有理解對方心情、由衷感到歉意的口吻，總算才圓了場，結束紛爭。

筆者認為，當時的處理方式是正確的，但是也有些場合確實是不允許這樣的行為。特別是與警察辦案、法院判決等相關的通譯工作。

「在某個深夜，一位從曼谷到台灣的日本人Ａ，因為持有海洛因而遭到逮捕。一開始海關安檢人員請會英文的人協助訊問，承辦的航警局員，則是請只會一點日文的免稅店店員幫忙訊問、做筆錄。結果第一審竟根據筆錄內容判處無期徒刑，但在第二審的審理過程中，就發現店員的通譯內容多處有誤，最終改判18年有期徒刑。事實上，有許多案例即是像這樣，因為錯誤的通譯而改變受刑者的一生。」

這是筆者參加台灣的法院通譯教育訓練時，教官分享的案例。

還有一位教官以「結婚前我喜歡一個人，現在我喜歡一個人」這句話來介紹中文的複雜之處。這句話如果翻成日文會是「結婚前，我曾經喜歡某一個人。現在我則是喜歡自己單獨一個人」。字面上同樣是「一個人」，卻會因為前後文的不同而改變釋義。



台灣語言使用整理表（近藤綾提供）

協助台灣法院的民間通譯人員

不論是在日本或是在台灣，時常能看到媒體好幾天報導與外國人相關的事件或糾紛。

日本約有276萬名外國人居住（日本法務省2021年底的統計）。近年雖然日本政府擴大接納外國勞動者和留學生，但是整體環境尚未成熟，人權侵害和失蹤者等問題層出不窮。

台灣也有超過80萬名的移民，當中又以來自東南亞國家者佔多數，語言溝通等問題屢見不鮮。現在經台灣政府認定的原住民族即有十六族，各族群擁有自己的語言，再加上漢民族中，除了有官方語言「華語」（所謂的標準國語或簡稱國語），亦有台語（或稱為閩南語）和客家語等語言共處。因此以少數語言為母語的高齡人士中，不懂華語者也不在少數。

然而法律規定，法院審判需要使用國語（華語）。此外，如果當事者患有聽覺障礙，則才會有必要使用手語

從大小民事訴訟到交通事故、詐欺、盜竊、傷害、性騷擾、性暴力、家暴、雇用糾紛為止，各式糾紛層出不窮。還夾雜各種語言，難以單靠公務員處理通譯事宜。有鑑於此，政府訂定了「特約通譯」制度，委請住在台灣，熟稔華語與其他語言的民間人士擔任臨時通譯。據說在地方法院，需要通譯協助的審判之中，有99％另外聘請特約通譯人員。



結束警局研習後，與會者拍攝紀念合照。（筆者提供）