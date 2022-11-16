刷出新人生裁出新藝術——鍾雯婷用白瓷藝術與世代對話

旅日臺灣當代藝術家鍾雯婷，採用水洗雕花技術與服裝設計的裁縫概念，融入當代陶瓷藝術，用細膩的雕花作品與世代對話。

充滿瓷器半成品的工作室裡，散發出一股濃濃的藝術氣息。眼前一位女性拿起一塊吸飽水的海綿，仔細地在白瓷上來回刷了又刷，精緻的花紋圖樣逐漸浮出，光潔清新，甚是動人。一旁的桌面堆著一疊又一疊的手稿，上頭的草稿圖看似服飾設計的立體剪裁的圖稿，其實是一件又一件白瓷作品的構想草圖。 鍾雯婷，旅日陶瓷藝術家。喜愛日本陶瓷藝術品的讀者，或許都曾聽過她的名字。她在日本陶藝界的卓越表現獲海內外獎無數，包括臺灣故宮青年陶藝獎、德國Talente 2014國際 工藝競賽入選獎、第70屆金澤市工藝展金澤市長獎等獎項。 將服裝設計立體剪裁概念融入藝術 鍾雯婷的作品多以服裝設計中的「立體剪裁」為創作核心，採用水洗雕花技法製作，會有如此特殊的創作概念得從鍾雯婷就讀臺南藝術大學碩士班說起。 2007年，她參與了「方柏欽老師的實用陶瓷創作，以及張清淵老師的陶瓷材料與燒成、美國現代陶藝教育發展與博物館探訪」3門課後，她對陶瓷創作從粗淺的製作，提升到能夠獨立思考創新的技法，表現形式也不斷擴張至大型藝術品，其中最具代表的就是她所提出的「立體剪裁」概念。

以立體剪裁概念為構想所製作的《盛裝：筷籠》（放筷子的器皿） 她將每一塊瓷土成型後，進行各種曲線的裁切並加以黏合，呈現出服裝設計當中的裁切縫合概念。因此草創時期的作品當中，可明顯的觀察到每項作品都有特殊的曲折線條。 而水洗雕花技術則是她於2009年留學美國時，參與陶藝工作坊時看到美國陶藝家採用了此技法，從此深深地對此技法著迷。來日後的她，開始用瀨戶常滑出產的「仿骨瓷白瓷土」為主要創作材料。由於白瓷土相較於陶土分子結構更為細緻，因此在創作圖樣時，若採用刀片雕花，容易留下刀痕且勾勒出的圖樣邊緣會較為鋒利，水洗雕花技法正好能解決這項課題。

《松竹梅》。採用水洗花雕技法製作的裝飾燈

世界遺產京都仁和寺 玩「和」空間 此外，鍾雯婷透過國內外個展不斷開創自己的技法，作品風格也趨於一致性。清雅的白底，與水藍色與淺灰綠的配色清新脫俗，逐漸成為她作品的一大特色。2022年，她受邀參展「仁和寺御室藝術展」，創下第一位旅日臺灣陶瓷藝術家於仁和寺參展紀錄。由於參展期間為櫻花季，為了紀念櫻花從盛開到落花的過程，她設計了《落華》系列作品。參展期間作品被分別放在「白書院」裡的3間房間，每個房間所表現的藝術核心也有所不同。

作品一：《冰菓 _ for Taiwan》 用白瓷土鑄造成上方簍空的球體，再用水洗雕花技術勾勒出綿延的線條，表現抽象的花紋。由於整體質感像冰糖霜，故取名《冰菓》。而配色上有別於過去其他作品，選用7色彩虹也別有意義。鍾雯婷說：「當時在構想冰菓時，臺灣社會LGBT的議題討論的火熱 ，為了想要呼應這世代的小革命，因此透過藝術表達支持。」因此標題配上 「for Taiwan」字樣。

作品二：《落華》 「華」是花的古字，而「落華」意為落下來的花朵。象徵著櫻花季中，櫻花隨風飄落在日本庭院之意。

作品三：《桌上的風物詩》 鍾雯婷觀察到日本人不僅重視器皿與空間的關係，四季變化與生活器皿的關係也有所講究，於是嘗試將季節元素帶入作品裡。此系列作品以「夏」為主軸，將夏季代表植物「柳絮」融入作品中，清雅的白色與水藍色的配色，為夏天的餐桌上帶來一抹涼意。