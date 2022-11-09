臺灣細道～高雄西子灣 ――古道、湧泉、人、時間相互交錯的港都

臺灣細道～高雄西子灣 ――古道、湧泉、人、時間相互交錯的港都社會 文化 國際 歷史
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由日本人記錄下的天然湧泉
「打狗及旗後地區缺乏優質的飲用水
有泉水從通往丁砲台的道路旁山腰處湧出
因此各砲台的守衛兵皆前往汲取作為飲水之用
這裡的湧泉水量充沛，而且水質優良」
這一段寫於超過120年以前的日文文章，記錄著長久以來滋潤著西子灣一帶的壽山天然湧泉（又稱「柴山湧泉」）。「丁砲台」指的是清朝臺灣巡撫劉銘傳於1886年興建的大坪頂砲台，從這座砲台旁湧出豐富的優質泉水，供砲台的守衛冰作為飲水之用。
1895年，臺灣因馬關條約被清朝割讓給日本，高舉鄉土防衛口號的抗日武裝運動「乙未戰爭」在臺灣各地風起雲湧。從打狗（現高雄市）港登陸的日本軍隊陸續佔領砲台、平定打狗。之後進行實地調查，在上呈給時任臺灣總督樺山資紀（1837-1922年）的報告書裡，出現了上述有關湧泉的記載。
日本時代，填海造陸而成並作為商業區繁榮起來的哈瑪星（濱線），從這裡出發，沿著珊瑚礁石灰岩地形的壽山山腳下的登山街往西行，途經已完成修復的日本時代建築「高雄武德殿」，傳來臺灣劍道少年們充滿活力的練習聲。
沿著登山街往前走，會遇到往左的大轉彎處，這裡有一條通往山上的陡峭山徑。從Y字路往右走，再往上爬，不久就會看到「登山街60巷的記憶～古道與水道交會的歷史場域」的立牌。曾經是古道的登山街60巷與咾咕石的水道交會，從壽山山腰湧出來的山泉水正是順著這一條超過150年以上的水道奔流而下。
柴山湧泉，在清朝統治時期被稱為「打水灣（Freshwater Creek）」。在打狗港靠岸的商船，為了尋找優質的飲用水，會派遣小船來到打水灣取水。雖然是看上了這裡的豐沛湧泉，但是英國領事羅伯特‧史溫侯（Robert Swinhoe；1836-1877年）也是著名的博物學家，他將在臺灣各地採集到的植物和鳥類、昆蟲、貝類等介紹到歐洲，他發現的諸多鳥類物種則是以史溫侯為名。
史溫侯為了興建英國領事館而買下打水灣旁的土地，但打水灣是淺灘，再加上與船埠有一段距離，結果就變成外國人墓地。直到現在，如果繞到民宅後面，就會看到民眾晒的衣服，還有十字架和刻著英文字母的墓碑。
居住在這個地方的原住民馬卡道族（屬平埔族）把刺竹林稱為「takow」，所以漢譯為「打狗」，而到了日本時代再度改為「高雄」。還有，1923年皇太子（後來的昭和天皇）曾經在打水灣湧泉出水口一帶的貴賓館住過，以此為契機，打狗山被改名為「壽山」，貴賓館則成為「壽山館」。
第二次世界大戰爆發，高雄街道屢屢受到美軍空襲，於是在登山街60巷設立了戰時指揮所，當時興建的軍事設施機槍堡和防空洞仍保留至今。
二戰後，跟隨國民黨軍隊渡臺的防空部隊軍眷及浙江出身的移民，還有來自湖南和湖北的退伍軍人在這裡形成了聚落，直到1980年代為止，把打水灣的湧泉作為飲水之用。雖然名稱在錯綜複雜的歷史中更迭，唯獨這座源源不絕的湧泉持續在交錯的歷史河谷中奔流著。
知名演員的故鄉
橫跨香港和臺灣影壇的知名綠葉演員太保（張嘉年；1950年-）也在西子灣度過童年時光。1950年出生於香港，1歲左右跟隨中華民國軍人的父親一起移居臺灣高雄。
筆者與太保是在某部電影的工作上認識的，因緣際會下，有了在台北訪談他的機會，這才知道他與侯孝賢導演一樣是在高雄長大。
小學畢業之前是在高雄度過，因為父親退伍後開了旅行社，為了工作再度回到香港。而跟隨父親返港的他，被同學們用廣東話揶揄，說他是：「台仔（來自臺灣的阿飛）＝臺保」，音似「太保」，因為臺灣華語的俗語「太保」有「流氓」之意，所以他很生氣，經常和同學吵架。這般調皮的「太保」也在少年時期結識了午馬、羅烈、石天等人，這些在後來的香港動作片都成為相當知名的演員和導演，大家玩在一起，而他也自然而然地踏入了電影圈。
他進入當時香港最大的電影製作公司邵氏兄弟，18歲開始在同為香港知名演員的午馬導演底下擔任場記工作。時間來到1970年代，以拍攝武俠片大受歡迎的導演張徹的作品，捧紅了姜大衛、狄龍等武打明星，正是迎接「武俠功夫片」的黃金時代黎明期。
「當時薪水很低，連一個月的油錢也擔心付不出來，但是拍電影實在太有趣了，我相當投入。從場記到副導演、導演，有幸累積這些經驗之後，當我作為特技演員或演員進行演出時，就很清楚拍片現場要求的是什麼」。
活躍於臺灣和香港的電影圈
1973年，在李小龍主演的《龍爭虎鬥》裡以「龍虎武師」(*1)出道，並在那裡被嶄露頭角的成龍挖掘，在成龍或洪金寶的功夫片裡成為常客，並且以過去的綽號「太保」作為藝名。在過去日本的客廳茶几前經常放映的成龍電影裡面，應該有很多人對他頭上掛著義大利麵、穿著水手服的滑稽模樣印象相當深刻吧。
他的臺語也很流利，1989年在侯孝賢導演的名作《悲情城市》（1989）裡，飾演會講台灣華語・臺語・上海話的一去不返的賭徒，之後他的活動範圍也伸展到臺灣，在《運轉手之戀》（2000）和《父後七日》（2010）等電影裡演出。童年時期在臺灣生活所學到的語言，從香港動作片黃金時代到臺灣新電影浪潮，甚至是到現在，一路引導著太保。他的演出作品超過300部，在臺灣和香港令人目眩神迷的電影圈裡，成為親眼見證了這50年電影史發展的目擊者。
2019年，他在香港電影《叔・叔》裡擔綱主角，內容是描寫高齡男同志的苦悶哀愁的黃昏之戀，並於2020年的香港「金像獎」榮獲最佳男主角。在東亞的電影裡，可以說是首部以同志和熟齡作為主題的電影，而且對於香港的同志圈也有相當細膩入微的描寫。
太保演出的為了家庭努力工作而且即將退休的計程車司機，邂逅了一位單身父親並進而交往，過程中他注視到自己的內心，喜歡同性的自己，還有慢慢變老的自己，他的一舉一動表現得非常自然，完全不像是在演戲，就像是他在電影圈裡打滾50年飽嚐酸甜苦辣的演員人生終於開花結果一樣。
收到這部電影的演出邀約時，太保因為工作而待在臺灣，而且對於自己能否演好男同志這個角色，他沒有自信，所以遲遲沒有回覆。面對猶豫不決的太保，導演楊曜愷特地從香港3度飛來臺灣會面，正是自古以來說的「三顧茅廬」。問及電影人生裡印象最深刻的作品時，他回答：
「應該還是《叔・叔》吧。」
並且露出靦腆的笑容。
(*1) ^ 專指粵劇和電影行業中負責武打動作的動作特技演員，簡稱武師（武行）
日本學者國分直一的臺灣故居
沿著登山街往矗立於海角的打狗英國領事館官邸前進，路名在中途就變成了哨船街。如果參考舊地圖的話，這裡在日本時代也鋪設了輕便軌道，台車可行駛其間。走到前往旗津交通船的輪渡碼頭附近，右手邊有塊略為高起的土地，上面蓋著一棟像是長屋般的二樓建築物。乍看之下，外觀並不老舊，但是仔細觀察的話，擴建部分的下面原是洋風建築的主體。據說這是少年時代在臺灣長大的考古學・民族學者國分直一（1908-2005年）的故居。
1908年，國分直一在東京出生，出生後不久便舉家移居高雄。當時，這一帶被稱為「哨船頭」，父親國分直吉在附近的打狗郵便局（今鼓山郵局）工作，而一家子就住在兩層樓洋館的一樓。這棟洋館同時也有其他戶的家庭和單身者入住，就像是郵局的宿舍。
清朝統治時期作為海外貿易港開埠的哨船頭，原本有很多漁民，在日本時代甚至有日本漁民移居此地。國分直一在收錄了他的自傳散文及訪談紀錄的《遙遠的天空――國分直一、個人與學問》（安溪遊地．平川敬治編/海鳥社）裡面，用鮮明的筆觸描寫出國分在少年時期栩栩如生的記憶，在植民地下的臺灣南部，每天發生的事情都震撼了他豐富的感受性。
颱風侵襲的季節是很恐怖的，船隻一艘艘折返，連倉庫的屋頂都被吹走了，屍體被浪冲上岸。不分日籍或台籍，漁夫的妻子們無不牽著孩子的手，站在灣口的高台上，忐忑不安地望向海面，焦急等待出航的夫婿歸來。
「小時候的我看到這樣的畫面，感覺心都糾在一塊了，非常難過。」少年的國分在過去曾如此寫道。
凸肚臍的少年
還有，當年他在海邊抓螃蟹的時候，認識了同樣住在哨船頭的日本漁夫之子，名叫「門田金太」。金太伶牙俐齒，每次吵架都吵贏，釣魚、抓螃蟹、游泳都很厲害，還橫渡運河，唯獨一件事讓他覺得很難為情，就是「凸肚臍」。
後來，我在訪問了山口縣周防大島町的沖家室島時，得知沖家室的漁夫們曾在二戰前於哨船頭形成漁民聚落一事。
我詢問了泊清寺的新山住持，這位住持可以說是沖家室島上的活字典，得知在沖家室確實有「門田」這戶人家，但是名叫「金太」的孩子是否曾住在高雄就不得而知了，因此國分當時的好友「金太」究竟是不是來自沖家室，仍是不得而知。
國分直一在二戰後遣返回到日本，在山口縣下關市教書，之後在山口市定居，成為最後的棲身之所。雖然不能知道長大成人後的國分是否知道，過去住在哨船頭的日本漁民大多來自山口縣。只是就在高雄運河旁的小小區塊中。在這個跨越時空、名稱更迭的地方，如同流經咾咕石的水道的湧泉般，形形色色的人生在此交錯。
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標題照片：從前往旗津的渡輪上遠眺壽山，山上自古有許多野生獼猴在此棲息，因而有「猴山（Ape’s hill）」之稱。