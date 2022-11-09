臺灣細道～高雄西子灣 ――古道、湧泉、人、時間相互交錯的港都

道可道，非常道──漫遊古道，發思古之幽情，遙想古今無數人生。一條道路，如何接納光陰這個百代過客所帶來的無數經驗，而其中的歷史記憶，又如何受到保存，遺留至今？臺灣細道系列的遊記連載，帶您沿著高雄運河，從壽山山腳下的登山街漫步到哨船街。

由日本人記錄下的天然湧泉 「打狗及旗後地區缺乏優質的飲用水 有泉水從通往丁砲台的道路旁山腰處湧出 因此各砲台的守衛兵皆前往汲取作為飲水之用 這裡的湧泉水量充沛，而且水質優良」 這一段寫於超過120年以前的日文文章，記錄著長久以來滋潤著西子灣一帶的壽山天然湧泉（又稱「柴山湧泉」）。「丁砲台」指的是清朝臺灣巡撫劉銘傳於1886年興建的大坪頂砲台，從這座砲台旁湧出豐富的優質泉水，供砲台的守衛冰作為飲水之用。 1895年，臺灣因馬關條約被清朝割讓給日本，高舉鄉土防衛口號的抗日武裝運動「乙未戰爭」在臺灣各地風起雲湧。從打狗（現高雄市）港登陸的日本軍隊陸續佔領砲台、平定打狗。之後進行實地調查，在上呈給時任臺灣總督樺山資紀（1837-1922年）的報告書裡，出現了上述有關湧泉的記載。 日本時代，填海造陸而成並作為商業區繁榮起來的哈瑪星（濱線），從這裡出發，沿著珊瑚礁石灰岩地形的壽山山腳下的登山街往西行，途經已完成修復的日本時代建築「高雄武德殿」，傳來臺灣劍道少年們充滿活力的練習聲。

日本時代的高雄武德殿經修復完成後，目前作為練習劍道的場所。 沿著登山街往前走，會遇到往左的大轉彎處，這裡有一條通往山上的陡峭山徑。從Y字路往右走，再往上爬，不久就會看到「登山街60巷的記憶～古道與水道交會的歷史場域」的立牌。曾經是古道的登山街60巷與咾咕石的水道交會，從壽山山腰湧出來的山泉水正是順著這一條超過150年以上的水道奔流而下。

往Y字路的右邊往前走，就會看到「登山街60巷的記憶～古道與水道交會的歷史場域」。

歷史場域的解說立牌。 柴山湧泉，在清朝統治時期被稱為「打水灣（Freshwater Creek）」。在打狗港靠岸的商船，為了尋找優質的飲用水，會派遣小船來到打水灣取水。雖然是看上了這裡的豐沛湧泉，但是英國領事羅伯特‧史溫侯（Robert Swinhoe；1836-1877年）也是著名的博物學家，他將在臺灣各地採集到的植物和鳥類、昆蟲、貝類等介紹到歐洲，他發現的諸多鳥類物種則是以史溫侯為名。

蘇格蘭攝影師約翰·湯姆森（John Thomson；1837-1921年）於1871年拍攝到的打水灣。可以看到正中央一帶有湧泉流向灣口的溪流。（出典：wellcomeimages） 史溫侯為了興建英國領事館而買下打水灣旁的土地，但打水灣是淺灘，再加上與船埠有一段距離，結果就變成外國人墓地。直到現在，如果繞到民宅後面，就會看到民眾晒的衣服，還有十字架和刻著英文字母的墓碑。

民宅後面還保存著外國人墓碑。 居住在這個地方的原住民馬卡道族（屬平埔族）把刺竹林稱為「takow」，所以漢譯為「打狗」，而到了日本時代再度改為「高雄」。還有，1923年皇太子（後來的昭和天皇）曾經在打水灣湧泉出水口一帶的貴賓館住過，以此為契機，打狗山被改名為「壽山」，貴賓館則成為「壽山館」。 第二次世界大戰爆發，高雄街道屢屢受到美軍空襲，於是在登山街60巷設立了戰時指揮所，當時興建的軍事設施機槍堡和防空洞仍保留至今。

藏身在一片蒼鬱綠意中的原日軍機槍堡。 二戰後，跟隨國民黨軍隊渡臺的防空部隊軍眷及浙江出身的移民，還有來自湖南和湖北的退伍軍人在這裡形成了聚落，直到1980年代為止，把打水灣的湧泉作為飲水之用。雖然名稱在錯綜複雜的歷史中更迭，唯獨這座源源不絕的湧泉持續在交錯的歷史河谷中奔流著。

咾咕石水道流經戰後形成的聚落