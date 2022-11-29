擔憂中國「習一強體制」暴走：苦惱如何因應「台灣有事」的日本僑民

當地僑民擔憂日本政府的「認真程度」

「韓國還比較積極地保護自家國民與準備因應台海危機呢....」

長期旅居台北的日本人男性，於11月看到韓聯社電子版新聞的日文預測報導時長嘆了一口氣。

該報導指稱，韓國前軍事參謀總長的預備役將官很有可能出任駐台北韓國代表部（相當於大使館）的首長。

通常駐台北韓國代表部的最高層級，絕大多數是外交官或者學者出身。這次擬推派的雖然僅是預備役將官，但是光是人選中出現罕見來自的軍方體系人士，即可看出「韓國政府正高度關注與防範台灣有事的可能」。

實際上，韓國政府在2021年8月美軍撤出阿富汗時，在早期階段即致力於搜集相關情報，並在當時阿富汗喀布爾政權倒台後派遣專機前往當地，一度避難至卡達的大使館官員也再度回到當地與美軍合作，最後成功撤離約400名韓國國民與相關人員。

對照之下，日本政府當時理應坐鎮指揮的日本大使人在國外不在現場，大使館官員也早就搭乘其他國家的軍機離境，剩下約500名當地職員與家人等相關人士。相較於其他國家的大使館皆有盡責協助撤離當地職員，讓日本政府為此受到強烈的抨擊。

日本政府在喀布爾政權垮台8天後，總算派遣了3架自衛隊飛機前往現場，不過最後也只協助撤離14名阿富汗前政府相關人員和1名日本人女性至鄰國巴基斯坦。

從大使館掌握情報的收集能力低落起，包括自衛隊無法在當地作戰、派遣自衛隊飛機需要取得當地政府的同意等，讓日本政府遲遲無法下達決策。大使與大使館官員的應對力也被做了對比，例如英國大使是等到自己協助超過1萬5000位以上人士從喀布爾國際機場離境後，才搭上離開阿富汗的最後一架班機回國。

而「台灣有事」的台海衝突，是指包括在台灣本島東方約110公里之處的日本沖繩縣的先島群島範圍，加上北韓也有可能趁著美軍進軍遠東地區而襲擊韓國，對於韓國來說，也會是個「危機」。因此有消息稱韓國計劃指派軍方體系出身者到台灣，其實不用感到太驚訝。

其實日本政府也有所因應，擔任對台窗口機關的日本台灣交流協會台北事務所（相當於大使館），除了目前已在任職的退役自衛官外，就將加派一名現職的防衛省文官進駐，希望提升收集情報的能力。此類新聞已在今年6月被主流媒體報導。但當地日本人仍很遺憾地表示：「目前還沒有上任」。有台灣的外交官員認為，起因應是中國的強烈反彈，「日本政府可能是顧慮到日中關係而有所保留」。