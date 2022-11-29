擔憂中國「習一強體制」暴走：苦惱如何因應「台灣有事」的日本僑民

擔憂中國「習一強體制」暴走：苦惱如何因應「台灣有事」的日本僑民政治外交 國際
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當地僑民擔憂日本政府的「認真程度」
「韓國還比較積極地保護自家國民與準備因應台海危機呢....」
長期旅居台北的日本人男性，於11月看到韓聯社電子版新聞的日文預測報導時長嘆了一口氣。
該報導指稱，韓國前軍事參謀總長的預備役將官很有可能出任駐台北韓國代表部（相當於大使館）的首長。
通常駐台北韓國代表部的最高層級，絕大多數是外交官或者學者出身。這次擬推派的雖然僅是預備役將官，但是光是人選中出現罕見來自的軍方體系人士，即可看出「韓國政府正高度關注與防範台灣有事的可能」。
實際上，韓國政府在2021年8月美軍撤出阿富汗時，在早期階段即致力於搜集相關情報，並在當時阿富汗喀布爾政權倒台後派遣專機前往當地，一度避難至卡達的大使館官員也再度回到當地與美軍合作，最後成功撤離約400名韓國國民與相關人員。
對照之下，日本政府當時理應坐鎮指揮的日本大使人在國外不在現場，大使館官員也早就搭乘其他國家的軍機離境，剩下約500名當地職員與家人等相關人士。相較於其他國家的大使館皆有盡責協助撤離當地職員，讓日本政府為此受到強烈的抨擊。
日本政府在喀布爾政權垮台8天後，總算派遣了3架自衛隊飛機前往現場，不過最後也只協助撤離14名阿富汗前政府相關人員和1名日本人女性至鄰國巴基斯坦。
從大使館掌握情報的收集能力低落起，包括自衛隊無法在當地作戰、派遣自衛隊飛機需要取得當地政府的同意等，讓日本政府遲遲無法下達決策。大使與大使館官員的應對力也被做了對比，例如英國大使是等到自己協助超過1萬5000位以上人士從喀布爾國際機場離境後，才搭上離開阿富汗的最後一架班機回國。
而「台灣有事」的台海衝突，是指包括在台灣本島東方約110公里之處的日本沖繩縣的先島群島範圍，加上北韓也有可能趁著美軍進軍遠東地區而襲擊韓國，對於韓國來說，也會是個「危機」。因此有消息稱韓國計劃指派軍方體系出身者到台灣，其實不用感到太驚訝。
其實日本政府也有所因應，擔任對台窗口機關的日本台灣交流協會台北事務所（相當於大使館），除了目前已在任職的退役自衛官外，就將加派一名現職的防衛省文官進駐，希望提升收集情報的能力。此類新聞已在今年6月被主流媒體報導。但當地日本人仍很遺憾地表示：「目前還沒有上任」。有台灣的外交官員認為，起因應是中國的強烈反彈，「日本政府可能是顧慮到日中關係而有所保留」。
沒有「有事」因應計畫的中小企業與個體戶相當不安
根據《日本經濟新聞》11月2日早報所刊登的報導，該報社針對50家進軍台灣的大公司所做的獨家調查顯示，約有半數、即23家公司表示已有為「台灣有事」策劃駐台員工與其家人的避難計畫和持續事業計畫，或者已開始著手擬定相關方針。
尚未著手的公司，也多半回答「正在檢討中」，顯示民間單位自主性地比官方早一步做相關準備對策。
根據在台日僑表示，今年春季時已有部分大公司開始動作，不過在8月初美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國為了反制而在台灣周遭海域進行大規模軍演，更讓其準備開始加速。
某位在台北的日系公司圈擁有廣大人脈的男性日僑證實，「某家商社在參考波斯灣戰爭等過去的經驗後，已詳細制定了相關對策，例如盡可能讓員工的家人先回日本，建議新派駐海外的員工單身前往，以及將資料移至其他海外分店以繼續事業發展等細項對應，之後就關注接下來的發展再做重點式安排」。
「但是有做如此完善規劃的僅有一小部分的大公司，實際上，中小企業都還沒有做任何準備動作」。
10月上旬，為了參加雙十節紀念活動，而訪台的日本國會跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」，會長古屋圭司等一行19位議員，就於10月9日造訪台灣東北部的宜蘭縣蘇澳，在那可眺望日本國土與那國島。雖說本來是懷著「有事」的心意，能夠實際台日接近的一趟訪視行程，或許這個動作顯得有點悠閒，但遠不能打消在地日僑的焦慮。前述的在台日僑男性也稱：「現在旅居台灣的日本人約有2萬4000名，若考量到實際的撤退問題的話，試想至少要讓人數減至5000人左右的話....」，心中的不安仍然難以消除。
就算召開「安全對策委員會」仍欠缺「有事」的相關情報
事實上相當於大使館的日本台灣交流協會，似乎也忙不得閒。該協會每年都會對戶口進行清點統計，但今年頻繁程度比往年調高一些，給人的相當認真執行的印象。
由在台日僑創立的台灣日本人會「安全對策委員會」裡，該委員會與交流協會、日本人學校、台北市日本工商會合作，於10月28日下午在台北市舉辦睽違兩年的集會，以「安全對策演講」為亮點，請來台灣內政部警政署國際組的鄭明忠科長，介紹一旦防範緊急狀態的發生與相關對策。
有一位與會者表示，「只是，演講內容重心主要是放在生活安全方面，『台灣有事』相關內容仍屬薄弱，像是遇到災害時的應變方法般，只提到『我們有製作保護在台日僑的手冊』等說明而已。
過往該活動都約有100位與會者，此次有鑒於疫情縮減出席人數至40人。不過有關注「安全議題」的在台日僑團體代表並非全員到齊，也沒有開放線上參加。部分與會者也提議，即使「只是讓大家安心一下也好，應該再多下點功夫，讓所有擔憂危機的在台日僑都獲得相關資訊」。
有人對此忿忿不平稱「結果，中小企業或個人只得自行收集資訊，像是透過參與顧問公司舉辦的相關講座，或觀察大公司的應對方式以推算讓家人先回日本的時機」。也有協助日本學生到台灣留學的團體證實，「已經有想去台灣留學的學生不得不放棄赴台求學，因為目前尚無足夠與危機相關的具體資訊而遭到家長反對」。
必須爲消除在台日僑的不安上多琢磨
日本政府已經有就加強鄰近台灣的西南群島的防衛體制方面下達多個方針，此點顯示日本政府並非漠視防範「台灣有事」的危機。
例如，防衛省在防衛白書中解釋加強西南群島的飛彈與電子戰等的部署，防衛大臣濱田靖一也稱會在該區域增設彈藥庫與燃料庫，並將部分原本有七成集中儲備在北海道的彈藥移至西南一帶，他也認為整備島嶼區居民所使用的防空避難所，也是當務之急。
此外，據說日方還將在沒有大型港口的這區島嶼附近配置可移動式的棧橋，以便緊急狀況時讓輸送艦等大型軍艦靠岸。日本政府將在今年年底公布的「戰略3文書」（3文書分別是作為外交、安全保障政策基幹的「國家安全保障戰略」、「防衛計畫大綱」以及「中期防衛力整備計畫」）中，保護僑民一事將會成為重點。
只是，現階段日本政府在與沒有正式外交關係的台灣中，要協議台海發生事情時的僑民保護方式、加深實質合作或者發表僑民撤離行動的方針，可想而知是有難度的，畢竟任何動作都有可能會被中國解讀為像如「日本正在做棄台準備」等錯誤訊息。
然而，防範台海危機的「有事」，再回過頭來想旅台僑民對於所感到的恐懼或煩悶，日本政府或許更該巧妙地醞釀，替日本僑胞的保護和疏散制定一些有效的對策同時，給予日僑社會全體安心感等，在這些上面下功夫才是更加必要的不是嗎？
標題圖片：台灣陸軍巷戰假想演練，2022年1月6日，台灣南部、高雄（時事）