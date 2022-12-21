臺灣紅茶躍上國際舞臺——讓英國驚豔不已的製茶熱情

2022年10月26日，由「英國茶學院」（UKTA）主辦的國際競賽「The Leafies」中，臺灣茶分別在4項類別拿下金獎和優等獎。

值得關注的是4種獲獎茶品裡面，有2種是紅茶。一直以來，臺灣以烏龍茶登上世界茶品巔峰，並為此感到自豪，近10年在臺灣各地卻掀起製作紅茶風潮，品質也顯著提升，終於在此次的評鑑會上大放異彩。

臺灣種植紅茶的歷史可以追溯到日治時期，農業技師新井耕吉郎（1904-1946年）在日月潭旁開始從事阿薩姆品種的紅茶改良，奠定了臺灣紅茶的基礎，迄今80年餘。也因為後續臺灣茶農的熱心鑽研，讓臺灣紅茶的品質足以與印度或斯里蘭卡等並駕齊驅。

此外，描寫戰後臺灣茶業發展史的電視劇《茶金》（2021年）博得人氣，且獲得眾多獎項，在這樣的背景下，拍攝場景的大溪老茶廠成為吸引許多遊客造訪的聖地。（預計自2023年1月6日起，將陸續在日本各影音平臺開始播放）。



大溪老茶廠是電視劇《茶金》的拍攝場景之一。



參觀大溪老茶廠的旅行團，遊客們正在聆聽導遊的解說。

在臺灣紅茶的種植現場，發生了什麼樣的變化呢？本文將帶領讀者一探究竟。

臺灣紅茶獲得2項類別的優等獎

這次在The Leafies獲獎的臺灣茶全部來自臺灣中部的南投縣。南投市的「王寶山茶」茶行以東方美人茶（高發酵烏龍茶）和紅茶在2項類別獲獎，而埔里鎮的「永浩茶園」以低發酵烏龍茶，鹿谷鄉的「張三我茶莊」以高山四季春紅茶獲獎。

鹿谷鄉位於海拔600～1200公尺的山坡地帶，氣候適合種植茶葉，所以能夠理解，但是海拔160公尺的南投市及海拔 450公尺的埔里鎮都是低海拔的盆地，應該是從海拔1000公尺以上的茶園將手採的茶葉搬運下來後，在製茶廠加工。比起茶葉本身，製茶技術也有高低之分，「茶」是很講求精緻的農產品，獲獎的茶農可以說是經過長年累月的努力，才能製作出獨樹一幟的味道。



座落在山腰處的茶園

臺灣烏龍茶在中國本土的交易價格也是居高不下，作為高階茶已經具有知名度，但是一般來說，對於「臺灣製造紅茶嗎？」仍抱持著疑問。不過，臺灣茶竟然可以在紅茶的大本營倫敦的評鑑會上，以紅茶一決勝負，成功拿下優等獎，由此能夠見識到參賽茶商的滿滿自信。