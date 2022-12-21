臺灣紅茶躍上國際舞臺——讓英國驚豔不已的製茶熱情

臺灣紅茶躍上國際舞臺——讓英國驚豔不已的製茶熱情生活 飲食
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2022年10月26日，由「英國茶學院」（UKTA）主辦的國際競賽「The Leafies」中，臺灣茶分別在4項類別拿下金獎和優等獎。
值得關注的是4種獲獎茶品裡面，有2種是紅茶。一直以來，臺灣以烏龍茶登上世界茶品巔峰，並為此感到自豪，近10年在臺灣各地卻掀起製作紅茶風潮，品質也顯著提升，終於在此次的評鑑會上大放異彩。
臺灣種植紅茶的歷史可以追溯到日治時期，農業技師新井耕吉郎（1904-1946年）在日月潭旁開始從事阿薩姆品種的紅茶改良，奠定了臺灣紅茶的基礎，迄今80年餘。也因為後續臺灣茶農的熱心鑽研，讓臺灣紅茶的品質足以與印度或斯里蘭卡等並駕齊驅。
此外，描寫戰後臺灣茶業發展史的電視劇《茶金》（2021年）博得人氣，且獲得眾多獎項，在這樣的背景下，拍攝場景的大溪老茶廠成為吸引許多遊客造訪的聖地。（預計自2023年1月6日起，將陸續在日本各影音平臺開始播放）。
在臺灣紅茶的種植現場，發生了什麼樣的變化呢？本文將帶領讀者一探究竟。
臺灣紅茶獲得2項類別的優等獎
這次在The Leafies獲獎的臺灣茶全部來自臺灣中部的南投縣。南投市的「王寶山茶」茶行以東方美人茶（高發酵烏龍茶）和紅茶在2項類別獲獎，而埔里鎮的「永浩茶園」以低發酵烏龍茶，鹿谷鄉的「張三我茶莊」以高山四季春紅茶獲獎。
鹿谷鄉位於海拔600～1200公尺的山坡地帶，氣候適合種植茶葉，所以能夠理解，但是海拔160公尺的南投市及海拔 450公尺的埔里鎮都是低海拔的盆地，應該是從海拔1000公尺以上的茶園將手採的茶葉搬運下來後，在製茶廠加工。比起茶葉本身，製茶技術也有高低之分，「茶」是很講求精緻的農產品，獲獎的茶農可以說是經過長年累月的努力，才能製作出獨樹一幟的味道。
臺灣烏龍茶在中國本土的交易價格也是居高不下，作為高階茶已經具有知名度，但是一般來說，對於「臺灣製造紅茶嗎？」仍抱持著疑問。不過，臺灣茶竟然可以在紅茶的大本營倫敦的評鑑會上，以紅茶一決勝負，成功拿下優等獎，由此能夠見識到參賽茶商的滿滿自信。
日本技術人員的熱情創造了臺灣紅茶的新頁
臺灣紅茶的歷史始於日本統治時代。最早在臺灣栽培紅茶的是三井農林。引進最先進的機器，效法英國規劃大片茶田。
回溯到日治時期的1936年，新井耕吉郎技師於日月潭旁創立魚池紅茶試驗支所（現為茶業改良廠魚池分場），開始了改良阿薩姆茶葉的紅茶栽種，為臺灣的紅茶歷史紮根。
群馬縣出生，畢業於北海道大學農學部的新井到臺灣赴任，整整10年全心投入紅茶種植的技術開發，可惜的是在二戰結束後不久，因為瘧疾去世。但是，受到新井薫陶的本地技師和茶農則繼承其遺志，直到1960年代為止，臺灣紅茶在國際上鼎鼎有名。
然而，自1970年代起，競爭力逐步下降，再加上阿里山等地生產的高山烏龍茶成為新寵兒，使得紅茶茶農部分轉為製作烏龍茶，才得以勉強維持。後來經過茶葉改良，培育出「臺茶18號」品種，以溫潤香甜的口感，入喉回甘為特色的「紅玉紅茶」誕生了。進入2000年代，迅速受到矚目，價格也水漲船高。
在日月潭魚池鄉，阿薩姆品種的紅茶種植依然興盛，在成功培育出頂級紅茶的臺茶18號之後，經過多年的努力，也陸續推出臺茶21號、23號等新品種，不斷地進化。
品質與高山烏龍茶或東方美人茶不相上下，日月潭紅玉紅茶這個品牌在紅茶業界裡迅速成長，這股紅茶風潮不是這樣就結束了，而是讓臺灣各地的茶農紛紛爭相投入製作紅茶的行列。
生產據點從北部移往中南部
桃園縣的長生製茶廠第3代林和春是精通日文的茶農，他積極與臺灣各地的茶農合作，組織團隊來提升生產力。關於戰後茶農的變化及製作方法的演變，他如此說道。
戰後，綠茶和紅茶為了出口到日本而增加生產，但是北部茶園後來因土壤疲乏導致產量減少。
取而代之的是開始在鹿谷鄉、仁愛鄉等南投縣的丘陵地帶進行開墾，一開始創造出凍頂烏龍茶的品牌，接著進化為高山烏龍茶，迎來了製作烏龍茶的全盛時期。
現在市場上對寶特瓶等的瓶裝茶飲需求高，必須要有廣闊的茶園才足以供應，因此屏東縣、花蓮縣等的未開發農地也都被用來種植茶葉。
至於目前全臺灣的茶葉產量比例，林先生表示：「大概是紅茶35％、綠茶30％、烏龍茶15％、鐵觀音10％、東方美人及其他是10％。」
追求高附加價值的無農藥茶、有機茶
為了重新認識紅茶的品牌力，筆者拜訪了具有代表性的知名茶區。首先是距離臺北不遠的坪林。這裡生產的是在傳統上被稱為包種茶的烏龍茶品種，頗富盛名，但可以看到各家茶農也在製作紅茶。
「應該是這10年吧，用二春茶、秋茶來製作紅茶的情況越來越普遍，雖然是完全發酵，而且很費工夫，但價格已經追上包種茶了。」製茶廠的老闆這麼說道。
本來，使用相同的茶葉，依據發酵程度可以製作出不同的茶，完全發酵的是紅茶，半發酵的是烏龍茶，無發酵的是綠茶。也就是說，不管是哪一種茶葉，都可以製作出紅茶、烏龍茶、綠茶，但是阿薩姆品種的葉片寬大較厚，即使弄成碎葉來製茶，在色澤和味道上依然濃郁，根據不同的茶葉品種，最適合用來製作哪一種茶也會出現差異。
位於臺北西南方的三峽和桃園縣龜山、龍潭等產茶區也盛行製作紅茶，但是因海拔較低，所以推出無農藥茶、有機茶來提升競爭力。
有一次，邀請懂得品茶的友人一同到訪桃園近郊的茶莊，當他喝到無農藥的蜜香紅茶時，對味道完成度感到佩服，並且說道：「我之後應該會支持紅茶吧，雖然我也喜歡東方美人茶，但是價格昂貴，讓人難以入手。就這一點來說，在桃園近郊製作的紅茶品質越來越高，值得肯定，價格也在合理範圍內，可以輕鬆購買。」
高山烏龍茶重鎮的阿里山也致力增產紅茶
親自走一趟烏龍茶重鎮的南投縣鹿谷鄉或是嘉義阿里山，就可以明顯感受到不管哪個地方都盛行製作紅茶。
在9月秋茶的採收季節，剛好遇到茶農們正在忙著製茶，其中也有製茶廠在製作紅茶。
紅茶的茶葉多是搓揉成枝狀或者是條狀，在鹿谷茶區，烏龍茶是球狀，紅茶是條索狀，製法不同。但是，阿里山茶區的紅茶是加工成球狀。
通常，臺灣茶在製茶過程中為了停止發酵而炒菁，以及把茶葉揉成球狀的揉捻作業要熬夜反覆進行。製茶廠的人說製作烏龍茶的話，2天就可以完成了，但是製作紅茶需要3天，比較麻煩。即使比較耗費時間，但大家異口同聲地說：「最近在阿里山想要購買紅茶的客人變多了，為了因應需求，我們也在增加產量。」
在日治時期，原本只是要在臺灣複製印度的紅茶種植經驗而開始試種紅茶，經過時代變遷，和從大農場（plantation，大量種植單一作物的大規模農園）的栽培方式到加工、消費的模式做出區隔，誕生出和高級烏龍茶一樣，不加砂糖或牛奶、可以直接享受品茶樂趣的紅茶。
茶農們也進行了世代交替，積極開發新品種或改良種植方法，展現蓬勃活力。能夠在不同的產茶區品嚐到不同的茶葉和製法的紅茶，想必今後的臺灣在製茶方面也會持續跑在最前端吧。
全部照片皆由筆者提供
標題圖片：在阿里山標高約1200公尺的斜坡茶園中的採茶日常