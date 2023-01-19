羽生結弦：轉型而不退役，顛覆固有觀念，挑戰花式滑冰選手新形象

羽生結弦：轉型而不退役，顛覆固有觀念，挑戰花式滑冰選手新形象運動
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決心繼續選手生涯
花式滑冰選手羽生結弦（27歲）於今年7月19日召開記者會，宣佈轉型為職業選手。這一消息不僅在日本，
在全球也引起很大反響。
羽生蟬聯2014年索契、2018年平昌兩屆冬奧冠軍，成為花式滑冰界的領軍人物。他之所以在全球引起轟動，除了退出競技賽場的決定外，還因為他在記者會上的發言。
羽生明確表示，即使轉型為職業選手，也不會改變持續挑戰的態度，而且決心繼續選手生涯。
其中有一段話令人印象深刻。
「花式滑冰運動說來挺奇怪的，不知為什麼，現役好像只有業餘選手,實際上像甲子園（高中棒球）的選手，他們在棒球賽中勝出，轉為職業選手，應該不會被說成『退役』吧？我想我也是一樣的，不如說以現在為起點，今後如何展現自己，怎樣努力才是重要的。」
這與花式滑冰特有的情況有關。
其他運動項目，比如棒球或足球，位於最高領域的是職業球隊和職業選手，業餘級別的則位居其次。但是在花式滑冰界，參加賽事的選手被定為 「業餘」，從賽場退役後活躍在冰演等領域的人被定為「職業」。因此，在花式滑冰界，成為職業選手被理解為退役。
羽生對此提出了異議，並表明打破固有觀念的決心，正因為如此，他宣佈轉型給世界各國花式滑冰運動的粉絲帶來了強烈震撼。
顛覆固有觀念的冰演
羽生迎來了轉型的日子。記者會後，他開通了YouTube帳號並直播訓練的場景，通過這些以往未曾涉及的活動，記錄了自己作為職業選手邁出的第一步。11月4日和5日在神奈川縣橫濱市舉辦了名為「Prologue」（序章）的冰演（12月2日、3日和5日將在青森縣八戶市演出）。
首場演出是在11月4日舉行的，此次冰演顛覆了迄今為止觀眾對演出的認識。
冰演通常有多位滑冰選手上場，分別表演各自的節目，或者還會參加群舞部分的表演。一般情況下，冰演的固有模式是一位滑冰選手最多表演兩個節目，此外在開場和尾聲中參加多人群舞。演出時間即使超過兩個小時，個人表演的時間也並不長。
而此次演出「Prologue」的只有羽生一人。時間為90分鐘，他獨自表演8個節目。能完成如此長時間的表演，體力是很驚人的。
驚人之處不限於此。節目除了向觀眾展示4周跳、3周半跳和連跳等高難度的跳躍技巧外，步法等動作也可與競技選手時期的技術相媲美。如此高水準的表演，再加上長時間的滑行，可見羽生為這次冰演付出了怎樣艱苦的努力。
首演結束後，羽生談到他對此次演出的思考。
「這只是故事即將開始的序章，我重新下定決心，朝著目標，朝著夢想一步步地前行。再次同大家共用自己的經歷，以及從大家那裡獲得支持力量的事件，然後邁向新階段，我懷著這樣的心情策劃了這次冰演。」
正如羽生所說，節目的策劃和構成均由他親自完成。花式滑冰選手親自策劃冰演也是前所未有的嘗試。
我們來看節目的構成。此次表演的節目《羅密歐與茱麗葉》，是羽生在2012年世界錦標賽上的自由滑節目，他以充滿感染力的演技，首次參加世界錦標賽就獲得了銅牌，這部作品成為其職業發展的原動力。冰演的節目開始時，場內首先播放2011-2012年賽季的現場錄影，隨後羽生滑進冰場內，繼續完成錄影後面的表演。
行雲流水般的串聯引發了觀眾熱烈的反響，不僅讓觀眾重溫了羽生花式滑冰生涯中難忘的一幕，還因為眼前表演的是現在的羽生，同時也向觀眾展示了當年17歲的羽生成長至今的歷程。
羽生在這屆賽事中的技術動作在粉絲中原本就有著傳奇性，再次表演這個節目又將成為帶給觀眾的一大禮物。此外，據說此次的演出服就是羽生在2012年賽事時曾穿過的，由此可知他的體形沒有大的變化，這也說明他自我管理嚴格，生活態度克己自律。
選手的本能就是挑戰
在冰演的第2個節目後安排了對談時段，形式是由羽生對事先收到的提問進行回答，11日4日表演首日有這樣一個問題：「今後我們還可以稱你為『羽生選手』嗎？」
羽生是這樣回答的：「成為職業選手後也許就不是『選手』了，但對於我來講，同繼續參加比賽沒有任何區別。我具備了比以前更強大的體力和各種表現力，今後如果繼續稱我為『選手』的話，我會很高興。」
作為冰上表演者，羽生再次展現出的驚人實力，和他作為花式滑冰選手參加比賽時別無二致。不僅如此，他還完成了親自策劃和製作冰演的挑戰。筆者曾聽到這樣的說法：「選手的本能就是進行挑戰」。依此說法，挑戰90分鐘超長時間並親自策劃製作，羽生正具備了一名選手應有的姿態。
「繼續稱我為『選手』的話，我會很高興」，從中我們可以感受到羽生對繼續做一名選手有足夠的心理準備，並對此信心十足。
羽生轉型為職業選手後的冰演首秀是一個嘗試，在長久以來被視為「退賽即退役」的花式滑冰界掀起了一場風波。全場座無虛席，7900名觀眾起立鼓掌喝彩證明了他的成功。
今後冰演如果到國外演出，遍佈全球的粉絲或將目睹羽生身為選手的形象和挑戰者的英姿，與參加競技比賽的時代相比毫不遜色。羽生傳奇的第2章才剛剛拉開帷幕。
標題圖片：轉為職業選手後挑戰首次冰演的羽生結弦，2022年11月4日，神奈川縣Pia Arena MM（AFP／時事）