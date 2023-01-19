羽生結弦：轉型而不退役，顛覆固有觀念，挑戰花式滑冰選手新形象

羽生對此提出了異議，並表明打破固有觀念的決心，正因為如此，他宣佈轉型給世界各國花式滑冰運動的粉絲帶來了強烈震撼。

其他運動項目，比如棒球或足球，位於最高領域的是職業球隊和職業選手，業餘級別的則位居其次。但是在花式滑冰界，參加賽事的選手被定為 「業餘」，從賽場退役後活躍在冰演等領域的人被定為「職業」。因此，在花式滑冰界，成為職業選手被理解為退役。

「花式滑冰運動說來挺奇怪的，不知為什麼，現役好像只有業餘選手,實際上像甲子園（高中棒球）的選手，他們在棒球賽中勝出，轉為職業選手，應該不會被說成『退役』吧？我想我也是一樣的，不如說以現在為起點，今後如何展現自己，怎樣努力才是重要的。」

羽生蟬聯2014年索契、2018年平昌兩屆冬奧冠軍，成為花式滑冰界的領軍人物。他之所以在全球引起轟動，除了退出競技賽場的決定外，還因為他在記者會上的發言。

花式滑冰選手羽生結弦（27歲）於今年7月19日召開記者會，宣佈轉型為職業選手。這一消息不僅在日本， 在全球也引起很大反響。

顛覆固有觀念的冰演

羽生迎來了轉型的日子。記者會後，他開通了YouTube帳號並直播訓練的場景，通過這些以往未曾涉及的活動，記錄了自己作為職業選手邁出的第一步。11月4日和5日在神奈川縣橫濱市舉辦了名為「Prologue」（序章）的冰演（12月2日、3日和5日將在青森縣八戶市演出）。

首場演出是在11月4日舉行的，此次冰演顛覆了迄今為止觀眾對演出的認識。

冰演通常有多位滑冰選手上場，分別表演各自的節目，或者還會參加群舞部分的表演。一般情況下，冰演的固有模式是一位滑冰選手最多表演兩個節目，此外在開場和尾聲中參加多人群舞。演出時間即使超過兩個小時，個人表演的時間也並不長。

而此次演出「Prologue」的只有羽生一人。時間為90分鐘，他獨自表演8個節目。能完成如此長時間的表演，體力是很驚人的。

驚人之處不限於此。節目除了向觀眾展示4周跳、3周半跳和連跳等高難度的跳躍技巧外，步法等動作也可與競技選手時期的技術相媲美。如此高水準的表演，再加上長時間的滑行，可見羽生為這次冰演付出了怎樣艱苦的努力。

首演結束後，羽生談到他對此次演出的思考。

「這只是故事即將開始的序章，我重新下定決心，朝著目標，朝著夢想一步步地前行。再次同大家共用自己的經歷，以及從大家那裡獲得支持力量的事件，然後邁向新階段，我懷著這樣的心情策劃了這次冰演。」

正如羽生所說，節目的策劃和構成均由他親自完成。花式滑冰選手親自策劃冰演也是前所未有的嘗試。

我們來看節目的構成。此次表演的節目《羅密歐與茱麗葉》，是羽生在2012年世界錦標賽上的自由滑節目，他以充滿感染力的演技，首次參加世界錦標賽就獲得了銅牌，這部作品成為其職業發展的原動力。冰演的節目開始時，場內首先播放2011-2012年賽季的現場錄影，隨後羽生滑進冰場內，繼續完成錄影後面的表演。

行雲流水般的串聯引發了觀眾熱烈的反響，不僅讓觀眾重溫了羽生花式滑冰生涯中難忘的一幕，還因為眼前表演的是現在的羽生，同時也向觀眾展示了當年17歲的羽生成長至今的歷程。

羽生在這屆賽事中的技術動作在粉絲中原本就有著傳奇性，再次表演這個節目又將成為帶給觀眾的一大禮物。此外，據說此次的演出服就是羽生在2012年賽事時曾穿過的，由此可知他的體形沒有大的變化，這也說明他自我管理嚴格，生活態度克己自律。



在轉為職業選手的首次演出中，羽生展現了天衣無縫的演技，2022年11月4日,神奈川縣Pia Arena MM（時事）