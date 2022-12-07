北陸3縣推廣自行車旅遊，吸引外國遊客赴日

在海外相當盛行的自行車旅遊

鄰接日本海，朝南北展開的北陸3縣。因2015年東京―金澤的北陸新幹線開通，一下子拉近了距離。預計2023年將開通金澤到敦賀（福井縣南部）的延伸路段，想必北陸的人氣屆時應該更加水漲船高。

提到北陸，大家可能會聯想到一手握著日本酒，大啖螃蟹和白蝦等種類眾多的海鮮，還有悠閒地泡在溫泉裡——的印象。另一方面，也有不少人是想起了灰濛濛的天空、日本海的滔滔大浪拍打岸邊和大雪紛飛的銀白色世界吧。

然而，與上述的刻板印象完全相反的是，北陸3縣為了提振後疫情時代的觀光，正加強自行車旅遊。在新冠肺炎疫情期間，盡可能地避免人與人的接觸，而且對健康有益，所以有越來越多人開始從事自行車活動。在海外，自行車旅遊的風氣比日本更加蓬勃發展，尤其是在我的另一個故鄉――臺灣，騎自行車環臺灣本島一周的「環島」掀起一大熱潮，自行車旅遊備受矚目。作為吸引外國遊客的新的觀光振興策略，北陸各縣看中了自行車的高度潛能，有望帶來旅遊商機。

發展自行車旅遊，能登半島的願景

今年10月到11月之間，我幾乎是騎著自行車在北陸地方周遊。首先是參加了以高難度路線聞名的「能登自行車賽」（Tour De Noto），參賽者約600人，主要是以石川縣能登半島為中心，挑戰3天大約400公里的騎乘距離，總算順利騎完。有別於這項活動，我也受當地之邀，分別在能登半島和加賀兩地，試騎為了振興自行車旅遊而規劃的自行車建議路線。



參加「能登自行車賽」（Tour De Noto）的筆者

在能登半島，我試騎的是以「道之驛輪島」為起點，距離約25公里的自行車路線。沿途會行經面向日本海大幅突出的「鴨之浦」、擁有千年以上悠久歷史的「輪島朝市」、展示能登地區切子燈籠（譯註：在祭典時，隨同神轎一同繞行的奉燈）的「輪島切子燈籠會館」，以及在面海的傾斜山坡上層層相疊的「白米千枚田」等地。如果下載專用APP，就可以取得建議路線的導航服務，路線長短適中，要租借電動自行車或運動自行車也很方便。不只是輪島，還有穴水、七尾、羽咋等，也個別規畫了市內自行車路線，因為能登半島的二次交通(*1)不便，有很多景點要舟車勞頓才能抵達，各市町能夠共同攜手推動自行車旅遊的話，就十分有機會發展出新興的旅遊型態。



富山灣岸單車路線朝日町補給站，為參賽者提供熱騰騰的「鱈魚湯」

揮別了能登半島，來到了石川縣南部的加賀市，此行是為了參加白山GeoRide推進協議會（譯註：Geo是geopark，指「白山手取川地質公園」，而這裡的Ride是指自行車活動）舉辦的旅遊體驗活動。白山市因為預計開通金澤到福井的新幹線延伸路段沒有停靠而感到焦慮，作為因應之道就是活用既有的觀光資源，打造富有特色的自行車旅遊。我試騎的手取峽谷自行車道，是利用舊北陸鐵道金名線的廢線鐵路修築而成，全長約20公里。

北陸鐵道石川線有提供人車同行的服務，不用預約，可以直接攜帶自行車進入車廂，真令人開心。起點是金澤市內的野町站，車程約30分鐘，即可抵達距離14公里遠的終點――白山市的鶴來站，而車站旁就是手取峽谷自行車道的入口。



北陸鐵道石川線可帶上自行車乘坐