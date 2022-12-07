北陸3縣推廣自行車旅遊，吸引外國遊客赴日

北陸3縣推廣自行車旅遊，吸引外國遊客赴日觀光旅遊 運動
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在海外相當盛行的自行車旅遊
鄰接日本海，朝南北展開的北陸3縣。因2015年東京―金澤的北陸新幹線開通，一下子拉近了距離。預計2023年將開通金澤到敦賀（福井縣南部）的延伸路段，想必北陸的人氣屆時應該更加水漲船高。
提到北陸，大家可能會聯想到一手握著日本酒，大啖螃蟹和白蝦等種類眾多的海鮮，還有悠閒地泡在溫泉裡——的印象。另一方面，也有不少人是想起了灰濛濛的天空、日本海的滔滔大浪拍打岸邊和大雪紛飛的銀白色世界吧。
然而，與上述的刻板印象完全相反的是，北陸3縣為了提振後疫情時代的觀光，正加強自行車旅遊。在新冠肺炎疫情期間，盡可能地避免人與人的接觸，而且對健康有益，所以有越來越多人開始從事自行車活動。在海外，自行車旅遊的風氣比日本更加蓬勃發展，尤其是在我的另一個故鄉――臺灣，騎自行車環臺灣本島一周的「環島」掀起一大熱潮，自行車旅遊備受矚目。作為吸引外國遊客的新的觀光振興策略，北陸各縣看中了自行車的高度潛能，有望帶來旅遊商機。
發展自行車旅遊，能登半島的願景
今年10月到11月之間，我幾乎是騎著自行車在北陸地方周遊。首先是參加了以高難度路線聞名的「能登自行車賽」（Tour De Noto），參賽者約600人，主要是以石川縣能登半島為中心，挑戰3天大約400公里的騎乘距離，總算順利騎完。有別於這項活動，我也受當地之邀，分別在能登半島和加賀兩地，試騎為了振興自行車旅遊而規劃的自行車建議路線。
在能登半島，我試騎的是以「道之驛輪島」為起點，距離約25公里的自行車路線。沿途會行經面向日本海大幅突出的「鴨之浦」、擁有千年以上悠久歷史的「輪島朝市」、展示能登地區切子燈籠（譯註：在祭典時，隨同神轎一同繞行的奉燈）的「輪島切子燈籠會館」，以及在面海的傾斜山坡上層層相疊的「白米千枚田」等地。如果下載專用APP，就可以取得建議路線的導航服務，路線長短適中，要租借電動自行車或運動自行車也很方便。不只是輪島，還有穴水、七尾、羽咋等，也個別規畫了市內自行車路線，因為能登半島的二次交通(*1)不便，有很多景點要舟車勞頓才能抵達，各市町能夠共同攜手推動自行車旅遊的話，就十分有機會發展出新興的旅遊型態。
揮別了能登半島，來到了石川縣南部的加賀市，此行是為了參加白山GeoRide推進協議會（譯註：Geo是geopark，指「白山手取川地質公園」，而這裡的Ride是指自行車活動）舉辦的旅遊體驗活動。白山市因為預計開通金澤到福井的新幹線延伸路段沒有停靠而感到焦慮，作為因應之道就是活用既有的觀光資源，打造富有特色的自行車旅遊。我試騎的手取峽谷自行車道，是利用舊北陸鐵道金名線的廢線鐵路修築而成，全長約20公里。
北陸鐵道石川線有提供人車同行的服務，不用預約，可以直接攜帶自行車進入車廂，真令人開心。起點是金澤市內的野町站，車程約30分鐘，即可抵達距離14公里遠的終點――白山市的鶴來站，而車站旁就是手取峽谷自行車道的入口。
(*1) ^ 日文的二次交通，是指從作為據點的機場或鐵路車站到觀光景點的接駁交通。
經國家認證的富山自行車路線
10月下旬，我騎著自行車馳騁在富山的明媚風光裡。「富山灣岸單車路線」被指定為「國家自行車路線」，現在是北陸地方裡面最熱門的。南端的起點是坐落在富士灣旁、與石川縣交界的冰見市，沿著富山灣一路北上，終點是與新潟縣相鄰的朝日町。每年舉辦一次的「富山灣岸單車節」，設定的路程就是往返這條濱海自行車道，沿途可以飽覽富山灣和雄偉的立山連峰的自然風光，因而大受歡迎。
2014年，富山灣加盟「世界最美麗海灣協會」（The Most Beautiful Bays in the World），為了紀念加盟而設立了橫跨7市2町的富山灣濱海自行車道，才開始有了這項單車活動。從冰見市到朝日町的自行車路線，不能像環湖一周那樣單向騎乘，而是需要雙向往返，總距離長達180公里。而我選的是往返射水市和朝日町的路線，共130公里。
從射水市內距離地面50公尺高的新湊大橋通道上往下眺望海景，心情無比舒暢。橋的上層是車道，下層是自行車行人專用道，有很多自行車愛好者不知道可以牽著自行車步行通過，甚至可以利用渡輪移動，非常可惜。此外，這裡有提供人車同行的鐵道服務，但是採事先預約制或限定星期幾才開放，不是很方便。市內也少有租借自行車，有待改善。
在有山有海的富山縣，「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」有日本海拔最高的鐵道車站「室堂」（海拔2450公尺，）、日本第一高的「黑部水庫」、高度達20公尺的雪壁——雪之大谷、世界遺産的合掌造聚落「五箇山」等，很多受歡迎的觀光景點。此外，在富山灣能夠捕獲鰤魚、螢烏賊、白蝦、幻魚等種類豐富的海鮮。打造一條結合上述觀光、美食和休閒運動的自行車路線，在推動富山旅遊上可謂如虎添翼。
福井縣也以國家自行車路線為目標
為了不落富山縣之後，福井縣也積極地爭取國家自行車路線的認證。國家自行車路線是一種代表日本，能夠向世界誇耀的自行車路線認證制度。到目前為止，像是連結愛媛縣今治市到廣島縣尾道的「島波海道」，或者是環琵琶湖一周的「BIWAICHI」等，共有6條被國家認證的自行車路線。一旦獲得認證，知名度便隨之大漲，如果舉辦自行車活動，也自然會吸引許多的參加者前來。認證之後，接踵而來的各種溢出效應（Spillover Effect）令人期待，所以各地方自治體都渴望能夠獲得國家自行車路線的認證。
福井縣的一大賣點是「三方五湖（Gokoichi）」的自行車路線，環繞若狹灣附近的5個湖泊一周，全長約42公里。雖然中途也有高低起伏的坡道，但是對初學者來講算是低難度的路線。此外，福井縣南部曾經存在過「若狹國」（日本古代的令制國之一），有一條以若狹灣旁的小濱為起點，連接京都的「若狹街道」，因為在若狹灣大量捕獲的鯖魚被運送到京都，故有「鯖街道」的別稱。以「鯖街道自行車旅遊」為概念，目前正著手規劃從福井連結到京都或滋賀的長距離路線，從全家騎車出遊到專業自行車騎士，希望滿足各種族群的不同需求。
推動連結北陸3縣的共同路線
「太平洋岸自行車道」是榮獲日本政府認證的國家自行車路線之一，連結千葉縣銚子市到和歌山縣加太海岸，長約1200公里的自行車道。實際上，這條自行車道還有很多尚待整備的地方，但是如果把這段路程分為幾趟來騎，似乎能夠慢慢地享受達標的成就感。
那麼，換作是北陸3縣，從北端的富山縣朝日町出發，繞行石川縣的能登半島一周，再經過金澤、加賀，以福井縣高濱町為終點，把連接3縣、長約600公里的海岸線規畫成為「北陸日本海自行車道」的話呢？在騎自行車的途中，透過在地美食和景色來感受各地方的風土差異，盡情地享受日本海的浪漫，一定可以成為富有特色的自行車路線。
最近，富山縣與石川縣的兩位知事進行懇談會，發表了北陸3縣共同發售一日券車票、共同經營觀光列車的構想。雖然富山、石川和福井3縣同屬於北陸地區，但是彼此之間到目前為止都沒有合作關係，以北陸新幹線的開通為契機，在自行車旅遊上形成「One Team」，期待有朝一日能夠吸引更多的日本國內外遊客到北陸一遊。
追求「健康、友誼、人生意義」的目標
在自行車旅遊蓬勃發展的臺灣，自行車大廠捷安特GIANT的創辦人．前會長劉金標曾經把騎自行車的運動定義為「健康、友誼、人生意義」。自行車旅遊，把一天內可移動的行動範圍擴大了，即使是甜食或高熱量的食物，在某個程度上也可以不忌口享用，對於充滿好奇心又喜愛美食的我而言，真是一舉兩得。騎自行車可以獲得無比樂趣，帶來身心活力，而且自然會認識越來越多志同道合的朋友。
希望北陸3縣在振興觀光上除了眼前的經濟效益之外，也能納入遊客和當地居民透過騎自行車而變得更加幸福的遠程目標。最後，衷心期盼自行車旅遊能夠讓北陸3縣成為日本具代表性的自行車聖地。
圖片皆由筆者提供
標題照片：騎自行車挑戰石川縣各地的筆者