北陸3縣推廣自行車旅遊，吸引外國遊客赴日

經國家認證的富山自行車路線

10月下旬,我騎著自行車馳騁在富山的明媚風光裡。「富山灣岸單車路線」被指定為「國家自行車路線」,現在是北陸地方裡面最熱門的。南端的起點是坐落在富士灣旁、與石川縣交界的冰見市,沿著富山灣一路北上,終點是與新潟縣相鄰的朝日町。每年舉辦一次的「富山灣岸單車節」,設定的路程就是往返這條濱海自行車道,沿途可以飽覽富山灣和雄偉的立山連峰的自然風光,因而大受歡迎。

2014年,富山灣加盟「世界最美麗海灣協會」(The Most Beautiful Bays in the World),為了紀念加盟而設立了橫跨7市2町的富山灣濱海自行車道,才開始有了這項單車活動。從冰見市到朝日町的自行車路線,不能像環湖一周那樣單向騎乘,而是需要雙向往返,總距離長達180公里。而我選的是往返射水市和朝日町的路線,共130公里。

從射水市內距離地面50公尺高的新湊大橋通道上往下眺望海景,心情無比舒暢。橋的上層是車道,下層是自行車行人專用道,有很多自行車愛好者不知道可以牽著自行車步行通過,甚至可以利用渡輪移動,非常可惜。此外,這裡有提供人車同行的鐵道服務,但是採事先預約制或限定星期幾才開放,不是很方便。市內也少有租借自行車,有待改善。



位在新湊大橋旁的富山縣營渡輪站

在有山有海的富山縣,「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」有日本海拔最高的鐵道車站「室堂」(海拔2450公尺,)、日本第一高的「黑部水庫」、高度達20公尺的雪壁——雪之大谷、世界遺産的合掌造聚落「五箇山」等,很多受歡迎的觀光景點。此外,在富山灣能夠捕獲鰤魚、螢烏賊、白蝦、幻魚等種類豐富的海鮮。打造一條結合上述觀光、美食和休閒運動的自行車路線,在推動富山旅遊上可謂如虎添翼。

福井縣也以國家自行車路線為目標

為了不落富山縣之後,福井縣也積極地爭取國家自行車路線的認證。國家自行車路線是一種代表日本,能夠向世界誇耀的自行車路線認證制度。到目前為止,像是連結愛媛縣今治市到廣島縣尾道的「島波海道」,或者是環琵琶湖一周的「BIWAICHI」等,共有6條被國家認證的自行車路線。一旦獲得認證,知名度便隨之大漲,如果舉辦自行車活動,也自然會吸引許多的參加者前來。認證之後,接踵而來的各種溢出效應(Spillover Effect)令人期待,所以各地方自治體都渴望能夠獲得國家自行車路線的認證。

福井縣的一大賣點是「三方五湖(Gokoichi)」的自行車路線,環繞若狹灣附近的5個湖泊一周,全長約42公里。雖然中途也有高低起伏的坡道,但是對初學者來講算是低難度的路線。此外,福井縣南部曾經存在過「若狹國」(日本古代的令制國之一),有一條以若狹灣旁的小濱為起點,連接京都的「若狹街道」,因為在若狹灣大量捕獲的鯖魚被運送到京都,故有「鯖街道」的別稱。以「鯖街道自行車旅遊」為概念,目前正著手規劃從福井連結到京都或滋賀的長距離路線,從全家騎車出遊到專業自行車騎士,希望滿足各種族群的不同需求。



三方五湖地區全體協議會製作的「Gokoichi」地圖