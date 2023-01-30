日本人新年的「三箇（賀）日」傳統源於何處？

在使用曆法的地方，人們都會慶祝「元旦」「正月」。特別是在中華文明圈，人們將其視為重要節日。「正月」這一概念本身源自中國古代王朝，尤其從隋唐開始，傳播至東亞其他地區，並逐漸相沿成俗。中華文明，可以說是以漢字、儒教、佛教和律令為核心的文明。古代，在中華文明圈，到了新年，臣子必須放下所有事情，趕往皇宮，覲見帝王，恭賀新年。這是臣子的本分。因此，正月不拜見帝王，會被視為一種反叛行為。

古時帝王居北，臣子在南，臣子需面北朝拜帝王（天子南面，臣下北面）。這是因為，古時天子被定位為北極星。上述便是正月朝覲慶賀之禮法「朝賀」的核心部分。這就是為什麼在中華文明圈，宮殿幾乎都有南廣場，那是臣子們列隊朝拜的地方。唐代的長安城、日本的平城京、平安京、沖繩首裡城及韓國的各宮殿都是這種構造。「朝賀」結束後便是賀宴。實際上，日本的遣唐使們在颱風季遠渡東海，也是為了參加朝賀，拜覲中國皇帝。

一般認為，這種朝賀禮法傳至日本，大約是在西元7世紀後半期。而後，日本各地也逐漸開始舉行朝賀儀式。在中央派駐地方的機關「國廳」工作的官員們集合在一起，面向都城的宮殿所在方位叩拜，然後舉行賀宴。也就是說，這種在中央施行的禮法，在地方的國廳也同樣實施起來。