日本人新年的「三箇（賀）日」傳統源於何處？文化 歷史 社會
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在使用曆法的地方，人們都會慶祝「元旦」「正月」。特別是在中華文明圈，人們將其視為重要節日。「正月」這一概念本身源自中國古代王朝，尤其從隋唐開始，傳播至東亞其他地區，並逐漸相沿成俗。中華文明，可以說是以漢字、儒教、佛教和律令為核心的文明。古代，在中華文明圈，到了新年，臣子必須放下所有事情，趕往皇宮，覲見帝王，恭賀新年。這是臣子的本分。因此，正月不拜見帝王，會被視為一種反叛行為。
古時帝王居北，臣子在南，臣子需面北朝拜帝王（天子南面，臣下北面）。這是因為，古時天子被定位為北極星。上述便是正月朝覲慶賀之禮法「朝賀」的核心部分。這就是為什麼在中華文明圈，宮殿幾乎都有南廣場，那是臣子們列隊朝拜的地方。唐代的長安城、日本的平城京、平安京、沖繩首裡城及韓國的各宮殿都是這種構造。「朝賀」結束後便是賀宴。實際上，日本的遣唐使們在颱風季遠渡東海，也是為了參加朝賀，拜覲中國皇帝。
一般認為，這種朝賀禮法傳至日本，大約是在西元7世紀後半期。而後，日本各地也逐漸開始舉行朝賀儀式。在中央派駐地方的機關「國廳」工作的官員們集合在一起，面向都城的宮殿所在方位叩拜，然後舉行賀宴。也就是說，這種在中央施行的禮法，在地方的國廳也同樣實施起來。
過年的禮儀和問候，是1年中最重要的活動
後來，這種禮儀逐漸普及至各地村落及尋常百姓家。過年時，首先要給一村之長、一家之長拜年。大量客人聚在一村或一家之長的家中，拜完年後，設宴待客。因此，家家戶戶必須在年末完成大掃除，而且，客人和主人都要準備好盛裝。此外，還要準備招待客人的飯菜。當然，家中的新年裝飾也必不可缺。
也就是說，過年的禮儀和問候，是1年中最重要的活動。在當今中國，這一節日被稱作春節，按照陰曆舉辦。韓國過的也是陰曆新年。因此，在中華文明圈，歲末年初都會出現大規模的人員流動。在歐美國家，耶誕節假期之後，元旦只放假1天，但在中華文明圈這可是不行的，因為人們需要在新年時團聚。
成書於8世紀中葉的和歌集《萬葉集》的最後一首和歌(*1)，是在因幡（今鳥取縣）國廳的元旦朝拜後舉行的賀宴上吟詠的。天平寶字2年（西元758年），大伴家持（《萬葉集》編纂者——譯註）作為中央派遣的官吏赴任因幡國廳任職。之後在那裡迎來新年。天平寶字3年（759年）正月，白雪紛飛。在雪天完成朝拜後，大伴家持詩興大發，賦歌一首：
三年春正月一日，於因幡國廳賜饗國郡司等之宴歌一首
獻歲更新，今日初春，降茲瑞雪，彌益福臻。
（出自《萬葉集精選》，錢韜孫譯）
新年降雪被視為豐年吉兆，在新年的賀宴上，大伴家持特意強調了這一點。顯然，表達恭賀祝福是正月和歌的主基調。以下為筆者拙譯：
天平寶字三年正月初一，在因幡國廳款待國郡諸官員的酒席上作歌一首
新年伊始，
初春今日，瑞雪紛飛。
願新一年的吉事，如此般漫天瓊花，多多益善。
時光跨越1300年，現代日本人依然慶祝正月這段特殊的時光。正月之於日本人，就像耶誕節對於歐美人那樣不同尋常。
標題圖片：PIXTA
(*1) ^ 《萬葉集》卷二十4516