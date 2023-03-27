亞洲足球與世界的差距縮小了嗎？日本足球實現八強夢還有哪些課題？

2022年卡達世界盃小組賽上，日本國家足球隊爆冷擊敗了德國、西班牙等世界盃昔日冠軍，著實震驚了世界。可惜的是，在隨後的8分之1決賽中，日本隊輸給了克羅埃西亞隊，還是沒能實現進入8強的夙願。本文將回顧日本隊在這屆世界盃上的表現，探討日本和亞洲其他國家足球隊進一步上升的可能性。

亞洲球隊頑強拼搏，閃耀在卡達世界盃上 亞洲足球與世界的差距是在縮小，還是在擴大？ 2022年世界盃，包括東道主卡達在內，亞洲足球聯合會（以下簡稱「亞足聯」）共有6支球隊參賽，是歷屆最多的一次。其中，日本、韓國、澳洲3支隊伍實現了小組出線。回想2014年巴西世界盃亞洲沒有一支球隊出線，2018年俄羅斯世界盃只有日本隊出線，可以說亞洲球隊在這屆世界盃上表現亮眼。更有甚者，日本隊擊敗德國隊、西班牙隊，韓國隊擊敗葡萄牙隊，沙烏地阿拉伯隊戰勝阿根廷隊，亞洲球隊接連爆冷，震驚了全世界。 然而最終，日本、韓國、澳洲3支球隊都在8分之1決賽中失利，止步16強。2002年日韓世界盃上，韓國曾闖入4強。自那之後，亞洲球隊連續5屆均未能闖入8強。卡達世界盃的8強球隊中，只有摩洛哥隊不屬於歐洲或南美球隊（上屆俄羅斯世界盃，8強被歐洲和南美球隊包攬）。這意味著，足球的世界版圖並未發生大的變動。也就是說，亞洲球隊與足球豪強之間的差距確實在縮小，但並未縮小多少。 2022年世界盃之後，由32支隊伍參加足球世界盃決賽階段比賽的賽制就告一個段落了。2026年足球世界盃將由美國、加拿大、墨西哥3國共同主辦，決賽階段的參賽隊伍將擴大至48支。分配給亞足聯的參賽名額將增加4個，達到8.5個。那麼，要想迎來亞洲新勢力躋身8強的時代，我們需要做些什麼呢？ 關鍵還在於日本國家足球隊。 在俄羅斯世界盃和卡達世界盃上，日本隊連續兩屆晉級16強，亞洲球隊首次實現了這樣的突破。回顧這兩次8分之1決賽，上一次，日本隊在2∶0領先的情況下被比利時隊逆轉失利；這一次，日本隊則踢滿120分鐘，1∶1逼平克羅埃西亞，最終惜敗於點球大戰。毫無疑問，日本隊正一步步接近首次闖入8強的目標。

活躍在歐洲足壇的日本球員們 日本隊能有此進步，主要原因是在歐洲踢球的日本球員不斷增多。 日本隊此次出征的26名隊員中，有19名正在歐洲踢球，而且所屬球隊遍佈各大聯賽，包括英格蘭超級聯賽、西班牙甲級聯賽、德國甲級聯賽、比利時甲級聯賽、法國甲級聯賽、葡萄牙超級聯賽、蘇格蘭超級聯賽等。此外，效力於日本J聯賽的國內球員中，權田修一、長友佑都、酒井宏樹3人在職業生涯中都曾經赴歐洲踢過球。因此事實上，日本國家隊約8成球員都有旅歐經歷。 而在2010年南非世界盃時，日本國家隊23名球員中只有4名在歐洲踢球。當年日本隊闖進了16強，人們對日本年輕球員的關注度由此提高，這助推了日本旅歐球員規模的擴大。 過去，日本足球國家隊主要由在國內聯賽踢球的球員組成，能夠頻繁地參加比賽。但近年來，參賽機會有限，因此，國家隊球員在各自所屬俱樂部過得是否充實，直接關係到日本國家隊的實力能否增強。 參加卡達世界盃的日本國家隊球員中，鐮田大地、守田英正、前田大然參加了歐洲冠軍聯賽，南野拓實、堂安律、富安健洋、久保建英參加了歐足聯歐洲聯賽。如此日常性參賽，才孕育出日本隊擊敗德國、西班牙等強隊的實力。

在對陣德國隊和西班牙隊的兩場比賽中，堂安律都在日本隊落後一球的情況下進球，追平比分，2022年11月23日，卡達杜哈（時事） 當然，日本國內聯賽也很重要。比如日本J聯賽常勝軍團——川崎前鋒的後防核心谷口彰悟，作為3名後衛之一出戰日本隊對陣西班牙隊的比賽。上半場，他展現才智，中途改換了更有效的防守方式，成功阻止了對方再度進球。他的活躍表現顯示出日本J聯賽頂級球員的實力和尊嚴，意義重大。 日本J聯賽因世界頂級球星安德烈斯·伊涅斯塔（西班牙前國腳）加盟而備受關注。但直到最近為止，絕大部分外籍球員都來自巴西。如今，來自西班牙、丹麥、瑞士等歐洲國家的球員逐漸增多，國際化程度不斷提高。這是很有利的一面。無論是歐洲還是日本國內，都具備了讓日本球員成長的環境，這非常重要。可以說，日本足球的發展環境是不差的。 卡達世界盃上，沙烏地阿拉伯隊首戰擊敗阿根廷隊，爆出了一個大冷門。沙烏地阿拉伯隊的球員全都在國內踢球，訓練準備時間很充分，無疑更容易調整狀態，完成配合。不過，儘管他們最大限度地發揮出了自己的優勢，還是輸給了波蘭和墨西哥，最終以小組墊底的成績結束了世界盃之旅。 而東道主卡達隊，同樣由在國內俱樂部踢球的球員組成，卻是這屆世界盃上唯一一支未能取得一場勝利的亞洲球隊。不得不說，就算國內聯賽成熟了，如果國家隊中沒有活躍在歐洲賽場的球員，就很難在現代世界盃比賽中取得更好的成績。