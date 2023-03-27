亞洲足球與世界的差距縮小了嗎？日本足球實現八強夢還有哪些課題？運動
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亞洲球隊頑強拼搏，閃耀在卡達世界盃上
亞洲足球與世界的差距是在縮小，還是在擴大？
2022年世界盃，包括東道主卡達在內，亞洲足球聯合會（以下簡稱「亞足聯」）共有6支球隊參賽，是歷屆最多的一次。其中，日本、韓國、澳洲3支隊伍實現了小組出線。回想2014年巴西世界盃亞洲沒有一支球隊出線，2018年俄羅斯世界盃只有日本隊出線，可以說亞洲球隊在這屆世界盃上表現亮眼。更有甚者，日本隊擊敗德國隊、西班牙隊，韓國隊擊敗葡萄牙隊，沙烏地阿拉伯隊戰勝阿根廷隊，亞洲球隊接連爆冷，震驚了全世界。
然而最終，日本、韓國、澳洲3支球隊都在8分之1決賽中失利，止步16強。2002年日韓世界盃上，韓國曾闖入4強。自那之後，亞洲球隊連續5屆均未能闖入8強。卡達世界盃的8強球隊中，只有摩洛哥隊不屬於歐洲或南美球隊（上屆俄羅斯世界盃，8強被歐洲和南美球隊包攬）。這意味著，足球的世界版圖並未發生大的變動。也就是說，亞洲球隊與足球豪強之間的差距確實在縮小，但並未縮小多少。
2022年世界盃之後，由32支隊伍參加足球世界盃決賽階段比賽的賽制就告一個段落了。2026年足球世界盃將由美國、加拿大、墨西哥3國共同主辦，決賽階段的參賽隊伍將擴大至48支。分配給亞足聯的參賽名額將增加4個，達到8.5個。那麼，要想迎來亞洲新勢力躋身8強的時代，我們需要做些什麼呢？
關鍵還在於日本國家足球隊。
在俄羅斯世界盃和卡達世界盃上，日本隊連續兩屆晉級16強，亞洲球隊首次實現了這樣的突破。回顧這兩次8分之1決賽，上一次，日本隊在2∶0領先的情況下被比利時隊逆轉失利；這一次，日本隊則踢滿120分鐘，1∶1逼平克羅埃西亞，最終惜敗於點球大戰。毫無疑問，日本隊正一步步接近首次闖入8強的目標。
活躍在歐洲足壇的日本球員們
日本隊能有此進步，主要原因是在歐洲踢球的日本球員不斷增多。
日本隊此次出征的26名隊員中，有19名正在歐洲踢球，而且所屬球隊遍佈各大聯賽，包括英格蘭超級聯賽、西班牙甲級聯賽、德國甲級聯賽、比利時甲級聯賽、法國甲級聯賽、葡萄牙超級聯賽、蘇格蘭超級聯賽等。此外，效力於日本J聯賽的國內球員中，權田修一、長友佑都、酒井宏樹3人在職業生涯中都曾經赴歐洲踢過球。因此事實上，日本國家隊約8成球員都有旅歐經歷。
而在2010年南非世界盃時，日本國家隊23名球員中只有4名在歐洲踢球。當年日本隊闖進了16強，人們對日本年輕球員的關注度由此提高，這助推了日本旅歐球員規模的擴大。
過去，日本足球國家隊主要由在國內聯賽踢球的球員組成，能夠頻繁地參加比賽。但近年來，參賽機會有限，因此，國家隊球員在各自所屬俱樂部過得是否充實，直接關係到日本國家隊的實力能否增強。
參加卡達世界盃的日本國家隊球員中，鐮田大地、守田英正、前田大然參加了歐洲冠軍聯賽，南野拓實、堂安律、富安健洋、久保建英參加了歐足聯歐洲聯賽。如此日常性參賽，才孕育出日本隊擊敗德國、西班牙等強隊的實力。
當然，日本國內聯賽也很重要。比如日本J聯賽常勝軍團——川崎前鋒的後防核心谷口彰悟，作為3名後衛之一出戰日本隊對陣西班牙隊的比賽。上半場，他展現才智，中途改換了更有效的防守方式，成功阻止了對方再度進球。他的活躍表現顯示出日本J聯賽頂級球員的實力和尊嚴，意義重大。
日本J聯賽因世界頂級球星安德烈斯·伊涅斯塔（西班牙前國腳）加盟而備受關注。但直到最近為止，絕大部分外籍球員都來自巴西。如今，來自西班牙、丹麥、瑞士等歐洲國家的球員逐漸增多，國際化程度不斷提高。這是很有利的一面。無論是歐洲還是日本國內，都具備了讓日本球員成長的環境，這非常重要。可以說，日本足球的發展環境是不差的。
卡達世界盃上，沙烏地阿拉伯隊首戰擊敗阿根廷隊，爆出了一個大冷門。沙烏地阿拉伯隊的球員全都在國內踢球，訓練準備時間很充分，無疑更容易調整狀態，完成配合。不過，儘管他們最大限度地發揮出了自己的優勢，還是輸給了波蘭和墨西哥，最終以小組墊底的成績結束了世界盃之旅。
而東道主卡達隊，同樣由在國內俱樂部踢球的球員組成，卻是這屆世界盃上唯一一支未能取得一場勝利的亞洲球隊。不得不說，就算國內聯賽成熟了，如果國家隊中沒有活躍在歐洲賽場的球員，就很難在現代世界盃比賽中取得更好的成績。
利用「5個換人名額」規則,實現了日本隊的戰略
日本隊在卡達世界盃上的表現中，最值得玩味的是頻繁更換上場球員。
按卡達世界盃小組賽階段的賽程，每隔3天賽一場。森保一主教練一共起用了日本國家隊26人大名單中的22人。在第1場對戰德國隊反敗為勝後，第2場對戰哥斯大黎加隊，主教練大幅度調整了首發陣容，更換了5名隊員。能夠看出，他在作此判斷時考慮到了球隊使出超過100%的實力對戰德國之後需要休整的實際情況，也考慮到了哥斯大黎加控球率較低的特點。
只是結果並不如願。上半場，日本隊一直在試探，是通過控球打破對方防線來取勝呢，還是像對陣德國隊那樣主打防守反擊。結果到了下半場，反而被哥斯大黎加隊拖住了節奏導致失分，最終以0∶1落敗。
單從這一場比賽來看，這一招很難讓人稱道。但在隨後對陣西班牙的比賽中，在對哥斯大黎加戰中被換出首發陣容的伊東純也、田中碧、久保建英、前田大然無一例外地保持了良好的狀態。日本隊下半場連進兩球，拿到了三分。若將這三場比賽聯繫起來看，對主教練調整首發陣容的評價就很不一樣了。
與日本隊不同，不少球隊，比如克羅埃西亞隊，即使賽程安排緊湊，也將換人次數控制在最低限度。世界盃決賽階段賽程短，到決賽為止最多7場比賽。上場球員相對固定，更容易提高球員之間配合的默契程度。
但在日本隊與克羅埃西亞隊的8分之1決賽中，日本隊似乎發揮得比對手更好。儘管賽前已被擅長比賽的克羅埃西亞隊研究透了，但日本隊並非毫無機會。最終雖因點球大戰失利未能實現8強目標，但整場下來兩支球隊始終勢均力敵，這對日本隊來說已是一種進步。
包括日本在內，亞洲球隊在國際足聯（FIFA）排名最高的，是排在第20位的伊朗國家隊。在世界盃的賽場上，亞洲球隊遇到的對手排名都比自己靠前。如果不能始終保持好於對手的狀態，是無法攻破強隊防線的。最低條件便是，靈活地使用更多球員，讓球隊整體能夠維持住狀態和強度以發揮超過100%的實力。可以說，日本國家隊已經證明瞭這一點。
亞洲球隊面臨的課題已然清晰
在小組賽階段苦戰到身心俱疲，即便闖進16強，也無法再與漸入佳境的強隊抗衡了。卡達世界盃因疫情而更改為「5個換人名額」，今後是否沿用這一規則不得而知。但可以明確的是，如果不能持續保持實力，就不可能躋身8強。此次日本隊距離八強僅一步之遙，這麼看來日本隊的運營並沒有錯，剩下的問題就是如何精調了。
在戰術層面，日本隊的一大收穫，是當對手控球時，通過緊湊且有組織的聯動進行防守。這在對陣德國隊和西班牙隊的比賽中被證明是有效的。而在與克羅埃西亞隊的比賽中，日本隊是通過定位球贏得進球的。
但是，在己方控球時，如何打破對方防線成為一個待解課題。日本隊必須繼續發揚善防守的優勢，提高在傳球過程中擊潰對手防線的攻擊能力，嘗試增加戰術變化。放眼世界足壇，包括日本隊在內，亞洲球隊依然屬於弱者。但是，為了有朝一日成為強者，我們又必須要做好相應的準備。
要做什麼已經是顯而易見的了。
對亞洲球隊而言，卡達世界盃並非失望之旅，而是充滿希望的新起點。
標題圖片：日本隊2∶1擊敗西班牙隊，實現了小組出線。隊員們欣喜若狂，2022年12月1日，卡達杜哈（時事）