日本足球衝出世界 臺灣也想衝出亞洲

2022年卡達世界盃有3支亞足聯（AFC）隊伍打入16強淘汰賽，創歷屆之最，其中「藍武士」日本連續擊敗德國、西班牙兩支前世界盃冠軍，在臺灣也造成轟動。日本隊出賽時，多次造成臺灣運動彩券官方網站大塞車。事實上，除了民間「臺日友好」的情誼與氛圍，兩國足壇也確實有著密切的合作交流。

臺南長榮足球隊 曾打入甲子園 臺灣足球早在日治時代就撒下種子，臺南長榮中學的英國籍校長萬榮華（Edward Band）不僅帶進了足球，1940年還率領長榮中學足球隊代表臺灣，前往大阪參加「第22回全國中等學校足球大賽」，比賽地點就在甲子園南運動場。 二戰結束後，在臺灣的中華民國政府以香港僑民組成國家代表隊，1958年於東京亞運完成足球金牌2連霸。但由於國際政治因素，1974年，中華民國在AFC的會籍被中華人民共和國取代，足球協會只好於隔年轉入大洋洲足聯（OFC）。當日本足球為首次打入世界盃而努力時，臺灣卻到1989年才回到AFC。 亞洲球后周台英 赴日奪冠穿金靴 然而，臺灣因為女足起步較早，化名「木蘭」的女足代表隊從1970年代尾聲到1980年代叱吒亞洲，看板球星周台英也在日本鈴與清水FC女足隊的力邀下，於1989年展開旅日生涯。適逢當年日本女足聯賽（現行撫子聯賽前身）正式開踢，周台英不但以12顆進球榮膺金靴獎，還幫助不被看好的鈴與清水FC贏得首屆聯賽后冠，與隨後連3年的聯賽亞軍。周台英直到1993年2月才結束旅日生涯，目前在臺灣師範大學女足隊擔任教練，持續培育足球好手。 臺灣足球遠走大洋洲達15年之久，期間錯過4屆男足亞洲盃，回到AFC已難以跟昔日對手競爭，逐漸淪為「足球沙漠」；反觀日本在1991年底成立職業的J聯盟後，隔年就贏得亞洲盃冠軍，1998年也實現打入世界盃的夢想，兩國足球差距已不可同日而語。

JFA派任教頭來臺 今井敏明開先例 日本足球能憑技術「亞洲制霸」，給身材相近的臺灣極大鼓舞，加上日本足協（JFA）願意輸出教練人才，協助亞洲的足球發展中國家提升實力，終於促成2005年底中華足協（CTFA）與JFA簽訂合作備忘錄，由JFA派遣專任教練來臺執教國家代表隊，擁有早稻田大學資歷的今井敏明成為第一人。 今井與CTFA的首次合作一直到2007年底，戰績上最大的成果是率領男足國家隊在2006年首屆亞足聯挑戰盃（AFC Challenge Cup）打入8強，2007年還兼任女足國家隊教練。 在戰術面上，臺灣後防原本大多仍有「掃把腳」（sweeper）的配置，今井引進了平行站位的打法；用人面上，作為臺灣首位有合約保障的國家隊專任外籍教頭，今井也打破原本既有派系選人的沉痾，在2006年2月客場對伊朗的亞洲盃資格賽，破格啟用年僅17歲的陳柏良先發。陳柏良後來到香港、中國的職業聯賽效力逾10年，是臺灣迄今旅外生涯最成功的足球員。 除了國家隊聘請日籍教練，由臺灣體育運動大學女足隊總教練呂桂花主持的「教育部足球學校」計畫，也從2010年開始聘請日籍講師來臺授課，首屆男、女足講師分別是島田信幸、今泉守正，都是日本福島足球學校「J. Village」的總教練，逐漸深化台日足球交流。 日本女足制霸世界 柳樂雅幸開啟日教潮 2011年7月，日本隊在德國法蘭克福奇蹟般舉起了女足世界盃冠軍，再次證明以技術克服身材劣勢，不僅能拿「亞洲一」，甚至能夠「世界制霸」，臺灣方面師法日本的聲音再起，特別是希望重振昔日輝煌的女子足球，除了在2013年派遣教練赴日觀摩，希望仿效撫子聯賽，讓改制後的「木蘭聯賽」於2014年上路，女足國家隊更在JFA推薦派任下，於2013年10月聘請守門員教練柳樂雅幸。由於柳樂的資歷完整，CTFA隨後委以女足國家隊教頭一職，再加聘日籍守門員鈴木大地。 當時毅然交棒給柳樂的中華女足總教練顏士凱表示，自己從2010年的教育部足球學校，與日本開始有更多的接觸交流。「比起要學習日本足球的『風格』，我覺得日本的『系統化訓練』這塊更是重要。不像以前臺灣土法煉鋼準備比賽，日本的訓練系統化、主題化，一層一層來，球員接受之後，明顯看得到進步。」 顏士凱後來仿效日本這套系統化訓練，2012年率領中華女足到深圳參加東亞錦標賽第2輪複賽，看到球員的持控球跟組織有明顯進步。但實際比賽取決於比賽解讀及應變能力，這方面臺灣球員依然很欠缺。 「當時我體認到臺灣球員接受日式系統化訓練後有些成長，本土教練也有些成長，需要有更高層級代表隊經驗的教練，才能讓中華女足更上層樓。而當時日本女足拿到2011年世界盃冠軍、2012倫敦奧運銀牌，請日籍教練進來，藉由他們的視野讓球隊成長，是最好的時間點。」顏士凱說。

3名日教接力 奠定臺灣足球系統化基礎 柳樂在臺執教一直到2017年台北世大運結束，雖然打入2016年里約奧運、2017年世大運奪牌等目標均功虧一簣，但他帶入的定位球防守與影像分析比賽，替女足國家隊打下重要根基。這個棒子後來交給堀野博幸，於2018年完成重返亞運4強的目標，是1998年以來的第一次，柳樂打下的基礎被認為功不可沒，該屆亞運的頭號功臣，當家門將蔡明容，就是在鈴木大地的指導下脫胎換骨。 2019年初，女足帥印再交到越後和男手中，先後達成打入奧運資格賽最終輪、暌違14年重返亞洲盃等目標。在2022年初的印度亞洲盃，也是隔年世界盃的資格賽，臺灣距離暌違32年的世界盃門票，甚至兩度只有1球之距，可惜先於8強PK戰不敵菲律賓，又在平手就能出線的附加賽以1比2惜敗越南。 越後於印度亞洲盃後結束合約離開臺灣，由顏士凱重掌帥印，扛起率領中華女足角逐世界盃10搶3洲際附加賽的重任。儘管重返世界盃的目標並未在日本教頭的任內達成，但中華女足受日系足球薰陶近10年，期間顏士凱曾擔任CTFA技術總監，提供了獨到的觀察及看法。 「日籍教練的視野跟品質無庸置疑，3個教練都把日本一系列的足球文化帶到臺灣。」顏士凱表示，他覺得草創期的柳樂貢獻最多，職業化的態度、影片的分析，如何呈現在訓練與比賽中，這方面做得非常扎實。「儘管當時臺灣能給他運用的資源相對比較少，球員卻反映當時收穫是最多的。」 堀野在柳樂的基礎下打出佳績，越後則受新冠疫情影響，代表隊要訓練、比賽都比過去困難，「但無論如何，臺灣球員現在都習慣教練一定要有準備、策略要很清楚，在臺灣沒有職業球隊、職業教練的情況下，球員得以學習到系統化的足球訓練與準備規格，要感謝這3位日本教練。」顏士凱說。 草根足球育成 黑田和生貢獻大 除了男女足國家隊教頭，曾在神戶滝川第二高中指導岡崎慎司、金崎夢生等名將的老教頭黑田和生，2012年也在JFA派任下，來臺擔任CTFA的青年發展部門總監，2016年甚至臨危受命接下男足總教練兵符，後因年事已高身體出狀況返日治療靜養。而目前臺灣20到30歲之間的眾多選手，育成年代都曾受過「黑田爺爺」的指導，感激他為臺灣草根足球所做的貢獻。 不少日本足球人則因為來到臺灣，獲得更多實務歷練的機會。黑田和生與柳樂雅幸在臺灣的專任翻譯百武江梨，是因為2010年膝蓋第7次開刀，被迫結束在浦和紅鑽女足隊的球員生涯，才來臺灣旅行及學中文。結果呂桂花的力邀下，她不但踢了臺灣的足球聯賽，還進入CTFA服務，成為臺日足球的橋樑。 2019年，百武率領浦和紅鑽青年隊稱霸全日本U15女足錦標賽，她感性的說：「奪冠時我有想到臺灣，因為我心裡一直記著臺灣，臺灣也是我的家。到臺灣有各種經歷，才決心往教練方向發展，並回到日本提升本職學能。有一天回到臺灣當教練，是我的願望。」 曾在臺灣擔任黑田和生助理教練的平田禮次，2023年1月獲JFA任命為日本U-15代表隊總教練，目標是2025年的U-17世界盃。平田在2014年來台，陸續擔任黑田在菁英訓練站的教師，臺灣U-16、U-13男足代表隊教練，並於2017年黑田掛病號之後，以助理教練之姿升任中華男足代理教頭，率隊於亞洲盃資格賽出征巴林，也是日本足球人在臺獲得執教舞台，再回饋到日本的絕佳範例。