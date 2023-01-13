臺灣細道～屏東恆春半島～見證帝國野心的生起與幻滅（上篇）

道可道，非常道──漫遊古道，發思古之幽情，遙想古今無數人生。一條道路，如何接納光陰這個百代過客所帶來的無數經驗，而其中的歷史記憶，又如何受到保存，遺留至今？臺灣細道系列的遊記連載分為上下兩篇，帶您走訪大大牽動近代東亞歷史的屏東縣恆春半島。

化身成時裝伸展台的恆春古城

在恆春古城牆上走秀的模特兒（半島歌謡祭・提供） 模特兒身穿宛如熱帶鳥魚類般色彩鮮豔的服裝，在古色古香的城牆上頭翩然交錯。台上的走秀服裝和投影在腳下一整面城牆的印花圖騰，呈現出恆春的海洋和島嶼特色，展開一場夢幻般的視覺饗宴。 模特兒身穿的服裝，是由華裔設計師Daniel Wong（黃偉豪）親自設計。生於加拿大的他，在成長過程中吸收歐洲和香港等多元文化，曾經擔任過Alexander McQueen、Versace的印花設計師而為人所知，近年將臺灣作為創作據點之一，相當活躍。

擁有多元文化背景的華裔設計師Daniel Wong。（半島歌謡祭・提供） 屏東縣恆春鎮每年會舉辦一次「半島歌謠祭」，在這次的時裝秀中也有在地年輕人作為素人模特兒參加走秀，或許是眾多親朋好友前來捧場，當特定的模特兒一出現，城牆下就傳來陣陣的歡呼聲。在小雨中環視擠滿人潮的會場，一排排觀眾們的五官顯示出這片土地的多樣性，宛若民族大熔爐。 沉醉在2022年「半島歌謠祭」的觀眾（半島歌謡祭・提供） 展現風土特色的民謠 臺灣最南部的恆春半島有排灣族、阿美族、魯凱族、平埔馬卡道族與平浦西拉雅族等原住民族居住，舊稱瑯嶠（Ljungkiaw），在排灣族語是「蘭花」之意。瑯嶠自17世紀開始一部分受到荷蘭人統治，福佬和客家等漢人移民從中國大陸遷入，1895年以後受到日本統治等，這樣的歷史背景，形成多元族群與多采多姿的文化交錯的風土特色。 最具象徵性莫過於恆春「民謠」了，從前漢人在瑯嶠地區的開墾生活艱辛，他們利用嚴苛勞動的空檔，就一手抱著月琴，唱出思鄉旋律。 早期的漢人移民大部分是單身男性，多是娶原住民女性為妻。恆春半島的傳統民謠可粗略分為恆春和滿州兩大民謠，還可以下分更多系統。不管是哪一個，都是以福佬民謠或客家山歌為基礎，反映出與瑯嶠地區原住民部落的傳統歌謠交流下，發展出富有特色的各種曲調。 「月琴」是恆春民謠裡不可或缺的樂器