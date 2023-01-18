牽起佐渡與高雄情緣的山本悌二郎和其銅像的故事

高雄市知名旅遊景點之一的橋頭糖廠，是臺灣近代製糖產業的發祥地，其中日本佐渡市出身的山本悌二郎帶動了其發展。1929年，當時年輕臺灣藝術家黃土水創作的山本悌二郎銅像曾被置於糖廠，二戰後該銅像被輾轉移置，從北海道到佐渡市的公園。2022年12月，該銅像重返臺灣橋頭，成為臺日城市間情誼的印記。

精通東西方學問的山本悌二郎 山本悌二郎是日本佐渡島出身的企業家，也是二度擔任農林水產大臣的政治家，在藝術界則以中國古書畫收藏家山本二峯之名廣為人知。日本小說家志賀直哉曾經為了欣賞山本的收藏，攜同芥川龍之介拜訪其位於東京目黑、佔地兩萬三千坪的宅邸，此事日後也被記錄在其隨筆〈在沓掛〉，寫到「山本先生隨性地為我們展示他的各式收藏」。這些藏品目前收藏在三重縣四日市市的澄懷堂美術館。 二峯是山本的雅號，此名取自大佐渡山脈與小佐渡山脈，可一窺其對於故鄉的情感。位於屏東林邊溪的「二峰圳」，名字即是取自山本的雅號，該地下堰堤由山本任命日本水利技師鳥居信平打造，1923年興建完成至今，百年以來持續滋潤著屏東平原。鳥居的事蹟可以參考平野久美子的著書《臺湾に水の奇跡を読んだ男（暫譯：在臺灣打造水奇蹟的男人）》，內有詳細介紹。 1886年，山本赴德國留學，一路從包岑農業學校、霍恩海姆大學，再進入萊比錫大學攻讀農業土木。取得博士學位後，在英國進行為期一年的農業視察，最後於1894年回到日本。難以想像他為了習得西洋科學，投注了多少心力。筆者推測那上進的原動力或許是來自當時的「御雇外國人」。山本出生的1870年（明治3年）至1981年間，日本政府招聘了英國人詹姆斯・斯科特等7位外國技術者，在日本最大的金銀山佐渡進行礦業改革。改革成果傳入山本少年耳裡，想必讓他強烈地感受到科技的力量吧。

屏東縣來義鄉的二峰圳（筆者攝影）