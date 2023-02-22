相較戰爭，更重視「兩岸交流」的商機——前線島嶼金門・馬祖背後的盤算

每當美國和臺灣關係越趨緊密並增強軍備時，中國便在臺灣近海展開軍事演習，進行威嚇活動，臺海戰爭的危機似乎隨時一觸即發。位居臺海最前線的金門及馬祖列島的居民，是如何看待這般緊張的國際局勢？筆者實際走訪當地，進行採訪。

筆者分別於2022年12月造訪金門，以及今年1月造訪馬祖列島的南竿・北竿兩島。 萬一中國攻打臺灣，金門負責防衛來自福建省廈門和泉州外海，馬祖則是負責防衛來自福州外海的攻擊，金馬地區長久以來被視為軍事重地。自1950年代以後，對於仍不放棄反攻大陸的蔣介石而言，是說什麼也要堅持守住的堡壘。 1949年，當中華民國政府決定撤退來臺，面對人民解放軍步步逼近，在上海外海的舟山群島、浙江省寧波外海、臺州近海的島嶼上都派軍駐守，不過到了50年代已紛紛撤退，只剩下金門和馬祖，鎮守直至今日。 現今，金門人口數為13萬人，而馬祖包含南竿在內主要5座島有1萬4000人，軍民同島生活。 若仔細觀察街上的景象，已與過去劍拔弩張的時代不同，駐守軍隊沒那麼嚴謹，戒備較為鬆散，並且島上居民的表情也很從容，感受不到戰鬥意志。臺灣本島民眾似乎也對緊張的臺海局勢無感。社會氛圍這般地和平讓人感到不可思議，明明處在無法隔岸觀火的情況，何以如此冷靜？心中湧起了這樣的疑問。 眺望金門大橋另一端繁榮的中國 3個月前，連結金門島和小金門（烈嶼島）的「金門大橋」正式通車，全長5公里。而4年前福建泉州向金門供水工程也正式啟用。在準備迎接中國遊客之際，同時可觀察到居民由衷期待兩岸船舶恢復通航，顯現出金門對中國的高度依賴及密不可分的關係。

金門大橋 金門觀光的看點之一是從海岸線眺望「繁榮的中國」。到訪小金門，映入眼簾的是廈門的高樓林立，那彷彿是為了向臺灣炫耀所建。渡橋後，明顯可感受到中國經濟成長的勢頭強勁反映在這片土地上。 「大約是50年前，還是在槍林彈雨的（國共對立）戰爭體制下，高聳建築物會成為標的物，因此兩岸都不會蓋高樓，但約莫2000年開始，大量的高樓在短時間內林立。30年前的廈門，不像現在如此發展」。利用過去共產黨投射到金門的砲彈打造菜刀，並經營製刀工廠的吳增棟如此說道。 兩岸經濟發展的差距明顯，島民都承認對岸中國的經濟實力。

金門的命脈需仰賴中國 金門的水是來自中國的水。 在接受中國供水之前，仰賴地下水的島內已經是乾涸狀態，若超抽地下水，就會面臨到海水入侵的鹽化問題。考慮到淡水處理的成本過高，因此從中國引水的計畫浮出檯面。 2018年，從福建省泉州的水庫到距離約12公里到金門東岸的田埔水庫，架設海底輸水管線進行供水。 親自走訪田埔水庫，發現一旁立有寫著「兩岸共飲一江水」的石碑，顯現出金門和福建省的深厚情誼。

「兩岸共飲一江水」的石碑 若能夠引水，意味著電力和瓦斯的輸送都有可能被實現，且幾乎沒有島民反對。再度感受到金門已做好準備，竭誠歡迎中國。 與中國難以切割的現實問題 關於連結兩岸大橋的興建計畫，筆者訪問金門縣選區的立法委員陳玉珍（49歲）。 「興建橋梁計畫是在國民黨馬英九執政時（2008〜2016年）提出。當時兩岸關係良好，往來相當密切，構想未來興建橋樑連接兩岸。即使直至今日，廈門也表明對於興建建橋樑已做好準備，反倒是當前執政的民進黨以『兩岸不宜過於親近』為由而躊躇，使得計畫遲遲沒有任何進展。」 當筆者問及是否擔心兩岸開戰？她表示：「像烏克蘭和俄羅斯那樣動用武力是愚蠢的」，認為兩岸問題是雙方坐下來談判即可解決。此外，即使金門和廈門之間建橋互通，由於目前的兩岸軍事平衡已傾向對中國有利的狀態，在人民解放軍步行渡橋前，中國發射的遠程飛彈和戰鬥機早已抵達臺灣本島。如今，不可能再發生猶如過往大規模軍隊「進攻」的情況。 她繼續說道： 「本來，金門居民和中國就有深厚的淵源和互相往來的歷史，須招攬中國遊客，基礎建設也仰賴中國，這是金門面臨的現實問題。」