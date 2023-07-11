日式廊台——令人懷念的風景，傳統住宅中的治癒空間

日式廊台——令人懷念的風景，傳統住宅中的治癒空間設計 文化 生活
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日式廊台是傳統日式房屋外挑出來的走廊型構造，一個處於房間和室外之間的空間。據傳，這一構造源自平安時代的貴族宅邸，是環繞主屋的帶有房檐的空間。它出現在平民的住宅中，大約是從100年前的大正時代開始的。
遺憾的是，現今日本的城市中，很少有這種帶廊台的房屋了。最大的原因可能在於這個空間的模糊性。日式廊台大致可分為兩種。一種是暴露於露天的外廊，日語稱「濡緣」；另一種是建在防雨窗和玻璃窗中的內廊，日語稱「榑緣」。它們都看似走廊而非走廊，並沒有明確的用途劃分。
在日本經濟高速成長期，城市地價上漲，公寓大廈增加，獨戶住宅變得越來越小。房子再小，廚房、起居室、洗手間、浴室也是必須的；但沒有廊台，卻不會影響生活。因此，這種傳統建築中的廊台，便漸漸地從日本的住宅中消失了。
對於我這個在東京的大廈裡長大的平成出生者來說，幾乎不曾有實際體驗日式廊台的機會，它只是昭和年代的風景，出現在吉卜力的動畫電影或是《海螺小姐》等動畫片中。
然而，在日本三大名園之一的水戶的偕樂園中，我被日式廊台的魅力深深吸引住了。當我坐在水戶藩藩主德川齊昭的別墅「好文亭」的廊台，觀賞綠意盎然的優美庭院時，神清氣爽，好不愜意，不由得感歎帶廊台的住宅是多麼地好，並由此而產生好奇，想知道東京有多少廊台。這便是我「廊台之旅」的起點。
可以坐的廊台
此後，我開始了週末尋找廊台的生活。被列入文化遺產的政治家、資產家宅邸，歷史悠久的旅館，古民宅改建而成的咖啡館等，最初去的都是這些我認為應該帶有廊台的老建築。但是，我真正想尋找的是「可以坐下來的廊台」，而這些老建築的廊台很多都鋪著紅地毯，不能坐，因此常常令我失望而歸。原本我以為江戶時代的古建築一定會配有廊台，實地走訪後才知道未必如此。
反正是要探訪廊台，不如一併將我去過的廊台相關資訊發佈出來——出於這樣的想法，2013年7月，在我23歲的時候，開設了 「廊台指南」 網站。我還在推特上請大家推薦帶廊台的建築，尋訪的範圍逐漸擴大到了京都、靜岡、長野等全國各地。
坐在廊台上放空自己，可以獲得心靈的寧靜和治癒。廊台既屬於住宅內部，但也能讓人感受到室外隨四季變幻的空氣。
在廊台上享受四季之樂
我對廊台的喜愛日甚一日，以至於在鐮倉市建了一棟帶廊台的房子。
儘管去賞櫻勝地熱熱鬧鬧地賞花不失為一件樂事，但在自家的廊台上靜靜地賞櫻時，還能聽到從遠處傳來的樹鶯婉轉啼叫聲。
盛夏時節，我一般在太陽西斜後才會到廊台上去。夜裡，呼朋喚友，外帶幾份披薩和啤酒，在廊台上來一場夜間野餐，十分暢快；亦或泡完熱水澡，在廊台上吹著晚風，仰望星空，不需要空調，也能享受一身清涼。
每逢中秋，在廊台上架起碳爐，一邊烤秋刀魚一邊賞月，也是一種樂趣。而且，還不必擔心房間裡留下魚腥味。
即使到了隆冬，由於太陽高度變低，廊台上陽光照射時間更長，暖洋洋的，很是舒服。而且，這個時節充分利用陽光，在廊台上曬被子曬坐墊，可以說是先人的生活智慧。由於光線好、通風佳，貓咪狗狗也很喜歡來這裡。
疫情的3年間，出行常常受限，遠距辦公很快普及，居家時間因此變長。為了切換工作與休息狀態，到了午餐和下午茶時間，我一般會離開電腦，到廊台上去。坐在廊台上沐浴陽光，可以促進血清素的分泌，有效放鬆身心，緩解壓力。我想，這種「廊台浴」為遠距辦公起到了不小的正面作用。
擁有一所帶廊台的房子，的確並非易事。不過，日本有許多改建成咖啡館或小旅舍的古民宅，到了休息日，可以去這些地方感受廊台的魅力。我曾走訪過全國180多處廊台，在這裡，我想根據自己的體驗，為大家推薦幾個好地方。
這些廊台 不會讓你失望
Guest house toco.
位於東京都台東區下谷。這是一家由擁有百年歷史的古民宅改建而成的旅舍。從東京地鐵日比谷線入谷站步行約2分鐘到達。坐在廊台上，觀賞幽靜的庭院風景，很難想像這裡距離繁華熱鬧的銀座僅僅不到20分鐘。走進這裡，會讓你恍然間感覺穿越回到了昭和時代的日本一樣。
https://backpackersjapan.co.jp/toco/
昭和之家 廊台咖啡
位於東京都足立區西保木間。這座融合了西方風格的日式建築，建於1939年，2012年被列入日本國家級文化遺產。現在，這座建築既是住宅，同時也有一部分作為攝影區和咖啡館對外開放。這裡的庭院景色優美，春季早櫻繁茂，秋日紅林盡染。
月與松
位於神奈川縣鐮倉市材木座。這是一家由建於100多年前的古民宅改造而成的日式餐廳，招牌是手打蕎麥麵和自製烏魚子。在這裡，你可以一邊欣賞廊台外的庭院景色，一邊享受美食。不同於常見的木廊台地板，這裡的廊台與許多政治家或名人宅邸一樣，鋪的是榻榻米，非常講究。
https://whaves.co.jp/tsukitomatsu/
古民家noie梢乃雪
位於長野縣北安曇郡小谷村。這是一座由120至150年前建造的古民宅改建而成的旅舍。儘管這裡幾乎沒有什麼旅遊資源，放眼望去盡是群山，但與萍水相逢的房客們坐在廊台下，擺上桌子，一邊吃早餐，一邊閒談，也別有一番趣味。
MASUYA Guest house
位於中山道和甲州街道交界處的溫泉驛站小鎮下諏訪町，是由在明治時代的古地圖上亦有記載的老旅館改建而成的。廊台很長，幾乎把整個建築圍了起來，可以讓你充分感受廊台的魅力。
hanatone
這是一家位於神戶市北區山谷的貝果店，由建於260多年前的茅葺民宅「前田家住宅」改建而成。儘管交通不便，距離最近的電車站步行需要1小時30分鐘，而且附近的公車站每天只有10班車，但仍有許多遠道而來的回頭客。購買貝果後，你可以請店員幫忙加熱，然後坐在廊台上品嘗。
今西家書院
位於奈良市，是室町時代初期典型的書院造遺址，為日本重要文化遺產。這裡原本是興福寺大乘院家的坊官福智院氏的居所，於1924年轉讓給自明治時代起在奈良經營釀酒業的今西家。這裡開設了一間茶飲店，可以一邊欣賞庭院美景，一邊品嘗抹茶、日式茶點，感受歷史的韻味。
https://www.harushika.com/study/cafe.php
標題圖片：筆者提供