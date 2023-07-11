日式廊台——令人懷念的風景，傳統住宅中的治癒空間

日式廊台是傳統日式房屋外挑出來的走廊型構造，一個處於房間和室外之間的空間。據傳，這一構造源自平安時代的貴族宅邸，是環繞主屋的帶有房檐的空間。它出現在平民的住宅中，大約是從100年前的大正時代開始的。

遺憾的是，現今日本的城市中，很少有這種帶廊台的房屋了。最大的原因可能在於這個空間的模糊性。日式廊台大致可分為兩種。一種是暴露於露天的外廊，日語稱「濡緣」；另一種是建在防雨窗和玻璃窗中的內廊，日語稱「榑緣」。它們都看似走廊而非走廊，並沒有明確的用途劃分。

在日本經濟高速成長期，城市地價上漲，公寓大廈增加，獨戶住宅變得越來越小。房子再小，廚房、起居室、洗手間、浴室也是必須的；但沒有廊台，卻不會影響生活。因此，這種傳統建築中的廊台，便漸漸地從日本的住宅中消失了。

對於我這個在東京的大廈裡長大的平成出生者來說，幾乎不曾有實際體驗日式廊台的機會，它只是昭和年代的風景，出現在吉卜力的動畫電影或是《海螺小姐》等動畫片中。

然而，在日本三大名園之一的水戶的偕樂園中，我被日式廊台的魅力深深吸引住了。當我坐在水戶藩藩主德川齊昭的別墅「好文亭」的廊台，觀賞綠意盎然的優美庭院時，神清氣爽，好不愜意，不由得感歎帶廊台的住宅是多麼地好，並由此而產生好奇，想知道東京有多少廊台。這便是我「廊台之旅」的起點。



好文亭（PIXTA）

可以坐的廊台

此後，我開始了週末尋找廊台的生活。被列入文化遺產的政治家、資產家宅邸，歷史悠久的旅館，古民宅改建而成的咖啡館等，最初去的都是這些我認為應該帶有廊台的老建築。但是，我真正想尋找的是「可以坐下來的廊台」，而這些老建築的廊台很多都鋪著紅地毯，不能坐，因此常常令我失望而歸。原本我以為江戶時代的古建築一定會配有廊台，實地走訪後才知道未必如此。

反正是要探訪廊台，不如一併將我去過的廊台相關資訊發佈出來——出於這樣的想法，2013年7月，在我23歲的時候，開設了 「廊台指南」 網站。我還在推特上請大家推薦帶廊台的建築，尋訪的範圍逐漸擴大到了京都、靜岡、長野等全國各地。

坐在廊台上放空自己，可以獲得心靈的寧靜和治癒。廊台既屬於住宅內部，但也能讓人感受到室外隨四季變幻的空氣。