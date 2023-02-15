同步播出的《鎌倉殿の13人》掀起臺灣大河劇熱潮

同步播出的《鎌倉殿の13人》掀起臺灣大河劇熱潮社會 生活 文化 娛樂 語言
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不曉得日本NHK當局對於2022年大河劇《鎌倉殿の13人》在臺灣同步播出所造成的效應知道多少？我周圍的日本歷史迷倒是過了跟鎌倉幕府時代關係緊密的一整年，彷彿穿越時空，親眼見證那個時代血淋淋的權力鬥爭與各種人生無奈。尤其像我這樣的重度日劇迷，2022年是非常關鍵且嶄新的一年，可以跟日語為母語的大河劇迷同樣在周日晚間更新進度，是非常不得了的事情。
即使《篤姬》在臺掀起旋風，時差問題依然無法解決
臺灣日劇迷在歐美劇、韓劇、中國劇的圍攻之下，已經不算多數，支持的意志卻很強韌。早年必須靠臺北中華商場的盜版光碟接收新劇，即使是錄影帶出租店也全都是沒有正式授權的盜拷片，翻譯字幕跟影像品質都差強人意。後來就算安裝了俗稱小耳朵的衛星天線接收NHK訊號，沒有起碼的日語聽力也是枉然，尤其周日晚間的大河劇更是日語聽力的超高障礙，即使耳聞大河劇品質如何精緻，如果沒有中文字幕，想要理解劇情談何容易，對日劇迷來說，大河劇儼然是神的領域了。八、九零年代之前，臺灣還有一些戰爭與殖民的歷史殘影，尤其國民黨政府執政的戒嚴時期，日本娛樂文化輸入簡直是盜版大亂鬥，甚至擴及臺灣綜藝節目的內容抄襲，流行歌曲的無版權複製，都處在一種明知非法、但無法可管的尷尬狀態。
無線與有線頻道開始出現正式授權的日劇，多數以愛情劇居多，也有像NHK晨間小說劇《阿信》那樣不斷重播、多次配上華文與臺語版本的經典，像我母親那個世代，幾乎對阿信劇情朗朗上口，臺灣後來也就出現以「阿信」來形容苦命人的代名詞。但要說到正版大河劇的里程碑，應該是2008年在日本國內播放、直到2009年才在有線頻道緯來日本台完整播出的《篤姬》，當時掀起的旋風不僅帶動鹿兒島旅行風潮，以每週五天、連續兩個月的首播之後，因為太受歡迎，立刻又在晚間八點黃金檔時段重播，之後也在民視無線台兩度播出，直到2016年都還在緯來日本台重播。這股風潮和口碑延續到2010年大河劇《龍馬傳》，接續在日本NHK播出大結局當周開始在緯來日本台播放，也是撩起一陣瘋狂的龍馬熱潮。只是，不管是篤姬還是龍馬，都是日本全劇播完之後，臺灣大河劇迷才有機會觀賞，大約落後一整年，等不及的人可能會倚賴中國非法網站的簡體中文字幕，不僅畫質與網路安全性有所顧慮，最令人介意的還是無版權，許多日劇迷還是過不了看盜版的那個關卡，會有罪惡感。
臺灣串流媒體引來的大河劇收視熱
篤姬與龍馬之後，陸續也有延遲一年的大河劇在臺灣有線頻道播出，粉絲以緩慢但有點疏離的狀態存在著，終於等到2022年，臺灣OTT平臺KKTV與中華電信MOD宣布每週日與日本NHK同步播出大河劇《鎌倉殿の13人》，瞬間在同溫層引爆話題，一方面是編劇三谷幸喜在臺灣原本就有收視基本盤，再加上主演的小栗旬等華麗卡司，各種時機已然成熟，也就在臺灣掀起一波大河劇收視熱潮。可以付費支持正版大河劇，又是高畫質與沒有語言障礙的中文字幕，我跟同樣喜愛大河劇的朋友說，這才是大河劇迷所期待的正義模式啊！
臺灣大河劇迷對鎌倉幕府時代的背景相對陌生，但是三谷幸喜的劇本風格向來受到臺灣劇迷歡迎，當然也有傳統與創新兩派支持聲音的辯論，不過從網路聲量看來，NHK與臺灣OTT平台合作的模式，在2022年確實有相當好的成效。
此次同步播出大河劇的中華電信MOD，截至2022年第四季已經突破204萬訂戶，另一個平台KKTV是以日劇為大宗的合法版權OTT平台，根據KKTV在Covid-19疫情發生的2020年底所發布的趨勢回顧，該年4月因為臺灣最大盜版網站「楓林網」遭查緝關站，7月國家通訊傳播委員會(NCC)通過「網際網路視聽服務管理法」草案，一舉讓OTT串流服務成為當年度最熱門的關鍵字之一，訂閱數跟流量都成長了170%。透過網路OTT追劇的裝置，也從手機、平板電腦，漸漸往Apple TV 與Android TV 等大螢幕裝置移動。
平臺業者觀察到收看行為數據的改變，趁勢推出「語言學習功能」，同步雙字幕的使用人數不斷成長，根據2500筆問卷調查結果顯示，有超過九成的會員表示該功能對於語言學習有幫助，更有六成用戶願意為新功能額外付費。為了因應語言學習需求，KKTV在倍速播放功能上，增加了0.75與0.5倍的慢速選項。
過去在臺灣最受日劇迷喜愛的題材，以「浪漫愛情」居首，「職場社會」居次，在疫情第二年的2021年有了些許變動，雖然「浪漫愛情」還是最受歡迎，但是「輕鬆喜劇」已經取代了「職場社會」成為亞軍。
《鎌倉殿の13人》成功締造的合作模式繼續套用在《怎麼辦家康》
而KKTV每年推出的年度日劇賞「K劇大賞」，也在2022年有了新變化，在臺灣同步播出的NHK大河劇《鎌倉殿の13人》不僅在觀眾票選人氣獎項奪下第二名，僅次於富士電視台製播的《Silent》，還拿下由12位臺灣日劇社群最具指標性的KOL(Key Opinion Leader)所評選出來的年度最優秀作品，飾演北条義時的小栗旬奪下最佳男主角，三谷幸喜獲得最佳原著劇本獎，導演群也拿下最佳導演第二名。號稱「無痛走入日本歷史」的大河劇計畫，終於在鎌倉幕府群雄的帶領之下，首次同步播出就在臺灣OTT串流平台創下人氣與口碑雙贏的新局。
根據臺灣文策院在2021年的文化內容消費趨勢調查，傳統的有線與無線電視，有68.6%的收視觀眾以新聞或政論節目為主，而使用網路串流OTT平台，則是有高達70.2%以戲劇為主。另根據資策會產業情報研究所（MIC）鎖定 2021 年的觀察報告，臺灣網路使用者每個月在影音串流訂閱的平均花費為新臺幣242 元。 26-30 歲付費訂閱比例最高，達到 65%，其次為 56-60 歲有 62%。平均花費最高的則是 51-55 歲的族群，有 46% 平均月付 300 元以上，其中還包含 18% 願意花到 500 元以上。民眾之所以願意付費的原因，包含「收看更多內容、支持正版片源、多人共享／跨螢、跳過廣告、清晰畫質」。調查反映出 18-35 歲族群最重視「支持合法版權」，36 歲以上希望「取代有線電視／第四台」，46-55歲族群主要聚焦在「跳過廣告」。
由臺灣政府單位所發表的收視習慣觀察報告，或許解釋了日本各電視業者越來越願意跟臺灣OTT平台合作，以同步播出或每周更新，加上繁體中文字幕，甚至雙語字幕的語言學習方式，在收視與話題的時效上，達到與日本同步的速度。合法版權，跳過廣告，任何時間地點，透過多樣裝置，都可以點開連結收看，或重複收視，網路串流平台確實比傳統的有線或無線電視，更符合網路使用者的收視習慣。
延續2022年《鎌倉殿の13人》在臺灣締造的新紀錄，同樣的合作模式也在新年度開啟了《怎麼辦家康》（どうする家康）的討論熱度和收視潮，德川家康是臺灣歷史迷熟悉的人物，主角松本潤也有在偶像團體ARASHI累積的演藝圈資歷，編劇古澤良太過去的作品《Legal High》在臺灣曾經大受歡迎，由堺雅人飾演的古美門律師甚至與他另一個角色半澤直樹齊名，劇迷對於古澤良太的編劇功力，有相當程度的信任和期待。
網路技術的純熟與普及，讓世界走入無國界與無語言障礙的新境界，也就有了戲劇作品的新放映模式，最近我也常透過NHK World網站觀看各類型節目，無須透過VPN等網路翻牆軟體，有翻譯品質穩定的繁體中文字幕，隨選觀看的自由度很高。當然最高興的是有著60年歷史的NHK大河劇，沒有在新趨勢的潮流中缺席。
標題圖片：2022年NHK大河劇《鎌倉殿の13人》中飾演主要角色的演員們。從左第3位是飾演北条義時的小栗旬；第4位是飾演源賴朝的大泉洋（共同Images）