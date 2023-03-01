以大谷翔平為首的史上最強「夢幻隊」誕生――強勢問鼎冠軍寶座的WBC日本隊

以大谷翔平為首的史上最強「夢幻隊」誕生――強勢問鼎冠軍寶座的WBC日本隊運動
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成功徵召大聯盟球員的「武士隊」
即將參加第5屆經典賽的日本「武士隊」陣容，堪稱是期待已久、真正的「夢幻隊」。
全由職業選手組成的棒球夢幻隊，是從2004年雅典奧運的日本隊開始的，由國民球星長嶋茂雄擔任總教練。不過，當時在隊伍編制上仍有諸多限制，也沒有大聯盟球員參加，在制度尚未完善的情況下開賽了。
在06年舉行第1屆經典賽，雖然有大聯盟球員參加，但是與鈴木一朗（西雅圖水手隊）並列為焦點人物的松井秀喜（紐約洋基隊）婉拒出賽。之後，幾乎是每屆都會出現大聯盟選手婉拒出賽的情形，遲遲無法在真正意義上組成夢幻隊。
不過，這次不同。投手方面就有大谷翔平（洛杉磯天使隊）和達比修有（聖地牙哥教士隊），野手方面也有鈴木誠也（芝加哥小熊隊）、吉田正尚（波士頓紅襪隊）等大聯盟球員參戰。國內組有去年的三冠王村上宗隆（養樂多）、投手方面有山本由伸（歐力士）和投出「完全比賽」的佐佐木朗希（羅德）等頂尖球員，集結各路好手，簡直就是日本盼了已久的真正夢幻隊。
最強日本隊之所以能夠成軍的背景，筆者認為和大谷在回顧自身對日本隊時說的這段話有關：
「光是看到日本的頂尖選手在同一個隊伍，與其他國家的頂尖選手對戰，就讓人感到振奮。而我還是學生，也在打棒球，我覺得那是最快樂的時光，因此對經典賽必然會產生這樣的印象。」
大谷對經典賽的回憶是在講06年第1屆和09年第2屆的日本隊，當時他還是個在故鄉岩手縣就讀小學、國中的棒球少年。第2屆對戰韓國的冠軍賽時，守在電視前觀賽，看到鈴木一朗在延長賽第10局敲出傳說的致勝安打，以及日本隊成功連霸世界冠軍，感到相當振奮。而這樣的回憶正也是大谷對國家隊的原初經驗。
實際上，在這次參加日本武士隊的選手裡面，有很多人都有共同回憶，各自對於在童年時代看到參加經典賽的鈴木一朗和松坂大輔有所憧憬，日本隊舉著日本國旗的英姿，在成長過程中夢想著自己有一天也能夠代表國家出賽。
當然，經典賽的舉辦次數多了，大會本身也越來越成熟，而大聯盟球團的理解也逐漸深化，造就了容易參賽的環境。但是，選手們之所以會決定參賽的根源，是從小就一直對於一朗和松坂代表國家出賽的英姿――日本武士隊懷抱著憧憬。或許可以說這次隊伍能夠成形，正是因為選手們把它作為自己打棒球的原點。不是作為「職業」，而是回到「打棒球是最快樂的時光」（大谷），只是一心追求在勝負的世界裡鞠躬盡瘁的那種振奮感，才有這般結果。
第1、第2屆經典賽由日本稱霸，而也許這是只有日本小孩子們才有的特殊情感和一種特權。不過，也正因為如此在總教練栗山英樹的號召下集結起來，對於勝利展現出強烈執著。
從球數限制「倒推式」來安排投手陣容
「世界第一，別無其他。」
在公布球員名單的記者會上，當總教練栗山被記者問到目標時，他如此回答。日本武士隊獲勝的理念定位為「以投手中心來守成穩住的棒球」。
「基本上，是以投手為中心的模式來徹底守住，要穩紮穩打，直到獲得最後的勝利。（考慮選手時）一直到最後一刻都還在猶豫投手人數要選幾位，終究決定增加1位，以15位投手的形式正式成軍。這是在自己內心做出的最終判斷。」
從預賽開始，順利晉級到最後的冠軍賽，一共有7場賽事，需要4位先發投手，大谷、達比修、山本和佐佐木的當選無庸置疑。不過，有預賽65球、淘汰賽80球、四強賽之後是95球的球數限制。
在預賽中，因為先發投手極有可能進行3到4次的輪替，所以要另外準備4位投手當作是第2先發。重要人選有今永昇太（DeNA）、戶鄉翔征（巨人）、宮城大彌（歐力士）、高橋奎二（養樂多）這些面孔。如果大谷轉任為後援投手的話，今永就會被調升為第1先發，而隊上最年輕的高橋宏斗（中日）進入第2先發。
另一方面，投手使用規定是單場比賽投滿30球以上，需休息1天；投滿50球以上，則需休息4天；連續2天上場投球，則需休息1天。因此，終結者投手必需準備2名以上的候補人選，所以選擇了在東京奧運表現傑出的栗林良吏（廣島）和翁田大勢（巨人），再加上松井裕樹（樂天）這3位投手。
先發投手陣容加上終結者投手共有12名，其餘3名則是作為中繼投手、佈局投手來使用。一旦輸球就被淘汰的半準決賽以後，被任用為中繼或佈局的投手就很有可能掌握住勝負的關鍵。
「我認為像是心存寄望『拜託你了，在這裡一定要守住』來要求投手（讓投手繼續投球）是不被允許的。如果狀態不好，就必須要當機立斷。」
總教練栗山如此說道。他講求的是在壘上有跑者的情況下有成功救援經驗的中繼投手，條件是要能夠立刻投出有力的指叉球、快速指叉球系列或者是伸卡球等球種，讓打者揮棒落空。
因此，由湯淺京己（阪神）和宇多川優希（歐力士）出線。2位在危機局面的救援經驗豐富，非常期待他們能夠作為「中繼王」有所發揮。如果在最後階段的第8局，翁田大勢也有機會在壘上有跑者的情況下登板。
剩下的伊藤大海（日本火腿）應該是在先發或第2先發提早崩盤時，可能會被任用為投手工具人，完成長時間救援的任務。
如此按事先預想各種可能面臨到的狀況來安排投手陣容來因應，即使犧牲了野手球員，也要確保15位投手能夠出場。
沒有打擊力，就沒有勝利的經典賽
這麼堅強的投手陣容是為了要在經典賽打到最後的基礎，打擊力是奪回世界冠軍的必備項目。
日本在第3、4屆的四強賽敗退下來，也是按照當初的作戰計畫進行，投手陣容有一定程度封鎖住對方打線來應戰。如果分析敗因的話，應該還是面對大聯盟級的投手時無法好好發揮打擊實力，得分全都停留在1分。獲勝後要進入下一階段比賽時，卻遲遲無法得分，這可以說是日本隊需要面對的課題。
在這層意義上，雖然大谷在大聯盟裡面也是擁有長打能力的頂尖打者，而且被排入打線中，這一點對日本隊而言應該是最大關鍵吧。當1月底確定球員名單的時機點，大谷要作為投手進入先發，還是擔任限制少球數的後援投手，在任用上和大谷所屬的天使隊之間的交涉沒有進展，一直處在不明朗的的狀態。
不過，日本隊最希望大谷能夠發揮的，實際上是打擊能力。
面對由大谷的天使隊隊友楚奧特（Mike Trout）領軍、成員個個出類拔萃的美國隊，還有以大聯盟球員為中心的多明尼加共和國等，光靠爆發力（power）是怎麼也贏不了的。即使如此，以兼具爆發力和速度的大谷為主軸的打線陣容，還包括上一季在大聯盟第一年就敲出104安打、46打點、14轟紀錄的鈴木；超越王貞治保持的單季55轟紀錄、敲出56轟並且榮獲三冠王的村上；以及在東京奧運留下打擊率3成5的高水準紀錄、能夠在關鍵勝負時刻發揮能力的吉田等人，充滿力量感的先發打序是前所未見的。
與此同時，這個隊伍足以稱作真正的夢幻隊，可以說是最強隊伍的另一個關鍵在於日裔大聯盟球員努特巴爾（Lars Nootbaar；聖路易紅雀隊）確定加入。
努特巴爾的母親是日本人、父親是美國人，是位擁有強肩俊足的外野手。他在日本武士隊擔任中外野的防守位置。上個球季是大聯盟生涯的第2年，他在球季後半固定打第1棒，104場出賽繳出打擊率2成28，還有14轟、40分打點的成績。有爆發力，上壘率的紀錄有3成等，他應該是比第2棒的大谷先出場的「第1棒」，被寄予高度期待。
在大谷後面的第3棒由鈴木擔任，上位陣容就靠這些大聯盟球員來鞏固。接下來第4棒是村上、第5棒是吉田，可能有這樣的排序，如果第6棒是二壘手的山田哲人（養樂多）或者是牧秀吾（DeNA）、第7棒是擅長一擊長打的山川穗高（西武）或者岡本和真（巨人）的話，就會形成相當有厚實度的打線。
第8棒是捕手的中村悠平（養樂多）或是甲斐拓也（軟銀）、第9棒是可以串連起來的源田壯亮（西武），基本上應該會是這樣的先發打序。在最後階段的對戰上，周東祐京（軟銀）加上中野拓夢（阪神）這樣的快腿明星也隨時待命，代打則由大城卓三（巨人）擔任。
雖然也有批評指出因為投手選了15名而導致中外野手的後備球員不足，但也是因為總教練栗山對努特巴爾寄予了相當高的信賴和期待吧。也可以說他對先發打序充滿了自信和信賴。
一直以來的日本棒球是以投手陣容為主軸，在確實站穩腳步之後，一面倒向小球戰術（Small Ball），然而這次組成的日本武士隊是也可以切換成爆發力和速度兼具的進攻戰術的最強隊伍。而且是由一群從小就看到一朗和松坂在經典賽中代表國家隊出賽的精采英姿，對夢幻隊產生憧憬的選手們組成了真正的「夢幻隊」。
【第5屆經典賽參賽國】※括號內為主辦城市
|A組
|臺灣、荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬（台中）
|B組
|日本、韓國、澳洲、中國、捷克（東京）
|C組
|美國、墨西哥、哥倫比亞、加拿大、英國（美國鳳凰城）
|D組
|波多黎各、委內瑞拉、多明尼加共和國、以色列、尼加拉瓜（美國邁阿密）
【賽程】
|預賽
|3月8日～15日
|淘汰賽
|3月15・16日（東京巨蛋）、17・18日（美國邁阿密）
|四強賽
|3月19・20日（美國邁阿密）
|冠軍賽
|3月21日（美國邁阿密）
【預賽 日本隊出賽場次】
|3月9日
|日本vs中國
|PM7:00
|3月10日
|日本vs韓國
|PM7:00
|3月11日
|日本vs捷克
|PM7:00
|3月12日
|日本vs澳洲
|PM7:00
標題照片：在日本隊公布首波參賽球員名單的記者會上，應邀合照的大谷翔平（左）和總教練栗山英樹。大谷的参賽是全日本的廣大棒球迷所殷切期盼的。2023年1月6日，東京都（AFP / 時事）