以大谷翔平為首的史上最強「夢幻隊」誕生――強勢問鼎冠軍寶座的WBC日本隊

3月8日正式開打的第5屆WBC世界棒球經典賽，日本隊將以史上最強的陣容迎戰。球員名單中首推以「二刀流」縱橫球場的大谷翔平，還有達比修有、吉田正尚等大聯盟球員，甚至也集結了來自日本球界的三冠王村上宗隆，以及連續2年獲得澤村獎的山本由伸等強力球員。雖然日本武士隊（侍Japan）在第1、2屆的經典賽獲得冠軍，但是後來都屈居季軍。本文要探討的是這次能夠組成「夢幻隊」的原因，以及是否有機會重返冠軍寶座。

成功徵召大聯盟球員的「武士隊」 即將參加第5屆經典賽的日本「武士隊」陣容，堪稱是期待已久、真正的「夢幻隊」。 全由職業選手組成的棒球夢幻隊，是從2004年雅典奧運的日本隊開始的，由國民球星長嶋茂雄擔任總教練。不過，當時在隊伍編制上仍有諸多限制，也沒有大聯盟球員參加，在制度尚未完善的情況下開賽了。 在06年舉行第1屆經典賽，雖然有大聯盟球員參加，但是與鈴木一朗（西雅圖水手隊）並列為焦點人物的松井秀喜（紐約洋基隊）婉拒出賽。之後，幾乎是每屆都會出現大聯盟選手婉拒出賽的情形，遲遲無法在真正意義上組成夢幻隊。 不過，這次不同。投手方面就有大谷翔平（洛杉磯天使隊）和達比修有（聖地牙哥教士隊），野手方面也有鈴木誠也（芝加哥小熊隊）、吉田正尚（波士頓紅襪隊）等大聯盟球員參戰。國內組有去年的三冠王村上宗隆（養樂多）、投手方面有山本由伸（歐力士）和投出「完全比賽」的佐佐木朗希（羅德）等頂尖球員，集結各路好手，簡直就是日本盼了已久的真正夢幻隊。

在日本隊的強化比賽上轟出全壘打的村上，他在22年榮登日本職業棒球史上最年輕的三冠王得主，2022年11月6日，東京巨蛋（時事） 最強日本隊之所以能夠成軍的背景，筆者認為和大谷在回顧自身對日本隊時說的這段話有關： 「光是看到日本的頂尖選手在同一個隊伍，與其他國家的頂尖選手對戰，就讓人感到振奮。而我還是學生，也在打棒球，我覺得那是最快樂的時光，因此對經典賽必然會產生這樣的印象。」 大谷對經典賽的回憶是在講06年第1屆和09年第2屆的日本隊，當時他還是個在故鄉岩手縣就讀小學、國中的棒球少年。第2屆對戰韓國的冠軍賽時，守在電視前觀賽，看到鈴木一朗在延長賽第10局敲出傳說的致勝安打，以及日本隊成功連霸世界冠軍，感到相當振奮。而這樣的回憶正也是大谷對國家隊的原初經驗。

日本在2009年第2屆經典賽冠軍賽對上韓國，原本在大會中表現不佳的鈴木一朗在延長賽第10局敲出了戲劇性的致勝安打（2009年3月23日、美國洛杉磯） 時事 實際上，在這次參加日本武士隊的選手裡面，有很多人都有共同回憶，各自對於在童年時代看到參加經典賽的鈴木一朗和松坂大輔有所憧憬，日本隊舉著日本國旗的英姿，在成長過程中夢想著自己有一天也能夠代表國家出賽。 當然，經典賽的舉辦次數多了，大會本身也越來越成熟，而大聯盟球團的理解也逐漸深化，造就了容易參賽的環境。但是，選手們之所以會決定參賽的根源，是從小就一直對於一朗和松坂代表國家出賽的英姿――日本武士隊懷抱著憧憬。或許可以說這次隊伍能夠成形，正是因為選手們把它作為自己打棒球的原點。不是作為「職業」，而是回到「打棒球是最快樂的時光」（大谷），只是一心追求在勝負的世界裡鞠躬盡瘁的那種振奮感，才有這般結果。 第1、第2屆經典賽由日本稱霸，而也許這是只有日本小孩子們才有的特殊情感和一種特權。不過，也正因為如此在總教練栗山英樹的號召下集結起來，對於勝利展現出強烈執著。

日本在第2屆經典賽對戰美國，全力投球的松坂獲得了MVP。當時在美國大聯盟效力波士頓紅襪隊，相當活躍，2009年3月22日，美國洛杉磯（時事）