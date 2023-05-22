宣導乘車禮儀，日本海報創意十足，一目了然！社會 生活 設計
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日本獨有的乘車規矩
日本的電車嚴格按照時刻表運行，哪怕只有短短一分鐘的延誤，也會在車內廣播通報。治安情況也比較好，即使將背包行李放在行李架上，或是打盹小憩，一般也不會發生問題。這樣的便捷度和安全性受到外國遊客高度讚賞，但另一方面，日本獨特的乘車規矩也常常讓他們感到不知所措。
例如，乘坐電車、地鐵時應當儘量避免接打電話，有這種規矩的國家恐怕不多。此外，在車廂擁擠已是司空見慣的大城市，還存在一些當地特定的規則。例如，在月臺排隊等車時，需要避開車門附近的位置，先下後上；站在車廂內門口附近的人，即使沒到站，停車時也應暫時下車，以方便他人順利下車。
其實，禮儀規矩是對他人的體諒尊重，並非法律法規。即使同為日本人，對於公共場所不文明行為的定義，也因人而異。因此，基於由日本72家民營鐵道交通公司加盟組成的日本民營鐵道協會的統計資料，我們對日本乘客較為看重的乘車禮儀進行了總結。
月臺與車廂內煩人行為排行榜 前10名（2022年度）
|1
|坐姿（佔用過大空間、伸直腿等）
|34.3％
|2
|大声講話、喧嘩
|33.9％
|3
|上下車時的禮儀（在車門附近擋路等）
|27.0％
|4
|行李的拿放方式（雙肩背包背在背後、將包放在座位上等）
|24.0％
|5
|咳嗽、打噴嚏時不顧及周圍人
|22.3％
|6
|手機等電子產品的使用方式（邊走邊玩手機、在特別擁擠的情況下使用手機等）
|18.7％
|7
|垃圾、寶特瓶等棄之不管
|18.7％
|8
|醉醺醺狀態下乘車
|15.9％
|9
|占用博愛座
|14.4％
|10
|耳機漏音
|13.7％
出處：日本民營鐵道協會（3305人回答，多選式，最多可選3項）
儘管前幾名的順序有時會發生變化，但每年基本都是這幾種。在「上下車時的禮儀」中，回答「在車門附近擋路」的受訪者超過半數，而「不遵守先下後上」「等車時插隊」的占比較低，可以看出排隊上車已經成為習慣。
該問卷調查於1999年首次實施，當年，不文明行為排名第一的「使用手機」，在智慧機普及的今天，依然高居榜上。過去被認為煩人的主要理由是「打電話的聲音或鈴聲」，但現在這個占比下降，「邊走邊玩手機」則超過了半數。這樣的行為不僅會給其他人造成麻煩，而且還非常危險，因此受到人們重視。
「咳嗽、打噴嚏時不顧及周圍人」連續4年排名靠前。此外，在2022年實施的調查「疫情期間乘車時讓你介意的事情」中，「未佩戴口罩」「和周圍人講話」「車內通風換氣問題」「與旁邊人的距離」等與疫情防護措施相關的回答較多。有些或許算不上禮儀，但為避免惹麻煩，最好還是多加注意。
「浮世繪海報」，在國外亦引發熱議！
日本民營鐵道協會的調查結果，為日本各民營鐵道交通公司最佳化服務提供了參考。在車站和車廂內張貼「乘車禮儀宣傳海報」就是其中一環。不僅如此，近年來，兼顧外國遊客接受度的海報也越來越多。
例如，西武鐵道公司於2016年製作的「車內煩人行為浮世繪」系列，在國外也引發了巨大反響。採用了浮世繪畫風的該系列海報上，歌舞伎演員、花魁等都成為電車乘客，通俗易懂地呈現出車廂內令人惱火的不文明場景。
據介紹，該系列海報在SNS上引發熱議，許多人前來諮詢是否可以購買同款明信片，還有臺灣的補習班申請將其收錄在日語教材中。2019年，這些海報還作為「融合傳統日本與現代日本的優秀作品」，在全球最大的裝飾藝術和設計博物館——英國維多利亞與艾爾伯特博物館展出。
西武鐵道公司將海報宣傳對象從以往的兒童，擴大到外國遊客，以期設計出讓外國人也能一眼看懂的海報，這種策略取得了顯著成效。
別居心裁 吸引乘客
東京都營地鐵的運營方東京都交通局則在海報上添加了英文、中文和韓文提示。這種海報多語種化的嘗試始於2017年。當時，戲仿名畫設計的「世界禮儀美術館」系列海報引發了熱議。為了趕車強行闖門，結果被門夾住的《呐喊》（孟克）；為避免擠到其他乘客，將雙肩背包抱在身前的《戴珍珠耳環的少女》（維梅爾）…如此別居心裁的作品，不曾想竟出自公營企業之手。
此外，東京都交通局還將車站及車廂內常見的場景，以天馬行空般的聯想手法製作出創意獨特又通俗易懂的《如同》系列海報等，呼籲人們乘車禮儀。
精煉的創意圖案
在全日本民營鐵道交通中，東京METRO的客流量最大。自1974年（當時為其前身營團地鐵）至今的半個多世紀裡，每月都會更新乘車禮儀宣傳海報。早期的優秀作品包括平面設計的重量級人物河北秀也設計的《獨佔者》（1976年）等。該海報靈感源於電影《大獨裁者》，海報上，卓別林大大地岔開雙腿，在地鐵上霸座。
《獨佔者》別出心裁，不做居高臨下的警告，而是通過打造視覺記憶點，抓住乘客的心，這種設計理念一直沿用至今。
一個很好的案例是將漢字巧妙融入漫畫的系列海報「你的行為，好嗎？」（2016年）。據介紹，為了能夠將資訊瞬間傳達給觀眾，並同時引起外國人的興趣，採用了將「一個漢字」圖形化的方案。
此外，2018年的「GOOD MANNERS, GOOD TOKYO!」系列，另闢蹊徑，通過外國遊客的視角，觀察地鐵、電車中的日常場景，呼籲人們實踐享譽世界的東京禮儀。
為了宣導乘車禮儀，各大鐵道交通公司還會繼續發揮創意、推陳出新，努力設計出老少、東西皆宜，契合時代特色的海報和標語。
採訪、撰稿：nippon.com編輯部