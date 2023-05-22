宣導乘車禮儀，日本海報創意十足，一目了然！

日本獨有的乘車規矩

日本的電車嚴格按照時刻表運行，哪怕只有短短一分鐘的延誤，也會在車內廣播通報。治安情況也比較好，即使將背包行李放在行李架上，或是打盹小憩，一般也不會發生問題。這樣的便捷度和安全性受到外國遊客高度讚賞，但另一方面，日本獨特的乘車規矩也常常讓他們感到不知所措。

例如，乘坐電車、地鐵時應當儘量避免接打電話，有這種規矩的國家恐怕不多。此外，在車廂擁擠已是司空見慣的大城市，還存在一些當地特定的規則。例如，在月臺排隊等車時，需要避開車門附近的位置，先下後上；站在車廂內門口附近的人，即使沒到站，停車時也應暫時下車，以方便他人順利下車。

其實，禮儀規矩是對他人的體諒尊重，並非法律法規。即使同為日本人，對於公共場所不文明行為的定義，也因人而異。因此，基於由日本72家民營鐵道交通公司加盟組成的日本民營鐵道協會的統計資料，我們對日本乘客較為看重的乘車禮儀進行了總結。



根據「月臺與車廂內煩人行為排行榜」前6名製作的海報。左側為2020年、右側為2021年的結果（日本民營鐵道協會）

月臺與車廂內煩人行為排行榜 前10名（2022年度）

1 坐姿（佔用過大空間、伸直腿等） 34.3％ 2 大声講話、喧嘩 33.9％ 3 上下車時的禮儀（在車門附近擋路等） 27.0％ 4 行李的拿放方式（雙肩背包背在背後、將包放在座位上等） 24.0％ 5 咳嗽、打噴嚏時不顧及周圍人 22.3％ 6 手機等電子產品的使用方式（邊走邊玩手機、在特別擁擠的情況下使用手機等） 18.7％ 7 垃圾、寶特瓶等棄之不管 18.7％ 8 醉醺醺狀態下乘車 15.9％ 9 占用博愛座 14.4％ 10 耳機漏音 13.7％

出處：日本民營鐵道協會（3305人回答，多選式，最多可選3項）

儘管前幾名的順序有時會發生變化，但每年基本都是這幾種。在「上下車時的禮儀」中，回答「在車門附近擋路」的受訪者超過半數，而「不遵守先下後上」「等車時插隊」的占比較低，可以看出排隊上車已經成為習慣。

該問卷調查於1999年首次實施，當年，不文明行為排名第一的「使用手機」，在智慧機普及的今天，依然高居榜上。過去被認為煩人的主要理由是「打電話的聲音或鈴聲」，但現在這個占比下降，「邊走邊玩手機」則超過了半數。這樣的行為不僅會給其他人造成麻煩，而且還非常危險，因此受到人們重視。

「咳嗽、打噴嚏時不顧及周圍人」連續4年排名靠前。此外，在2022年實施的調查「疫情期間乘車時讓你介意的事情」中，「未佩戴口罩」「和周圍人講話」「車內通風換氣問題」「與旁邊人的距離」等與疫情防護措施相關的回答較多。有些或許算不上禮儀，但為避免惹麻煩，最好還是多加注意。