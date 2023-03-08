鐵道懷舊之旅開啟臺灣觀光的新契機──鐵道文化設施和藍皮解憂號

鐵道懷舊之旅開啟臺灣觀光的新契機──鐵道文化設施和藍皮解憂號社會 文化 歷史 觀光旅遊 臺灣香港
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重振臺灣活力的古蹟修復
漫長的疫情邊境管制終於迎來正常化的曙光，從去年底到今年，我有著多次訪問臺灣的機會。然而，走在街頭，卻發現經常光顧的商店停止營業了，或者是夜市裡外帶人潮變多了，與疫情爆發前相比，能夠明顯感受到這些變化。
即使如此，臺灣整體的活力並未因此喪失，特別是在疫情期間，透過把古老建築物改建、整修成現代風格再予以活用的古蹟修復計畫，成功轉型成觀光景點和商店、餐廳等如雨後春筍般增加，蔚為一股風潮，支撐著臺灣各地的熱鬧和活力。
在近代化產業的遺產中，有一些甚至是被茂密叢生的雜草包圍的廢墟，讓附近居民避而遠之，被認為沒有利用價值的建築物。透過讓這些老屋活化重生，轉型為符合當代使用的設施，正是古蹟修復的重中之重。
如果由國家主導，很容易傾向原封不動地保存下來，以半途而廢告終。相反地，全權交由民間主導的話，卻可能面臨過於太商業化的風險，被破壞殆盡。透過官民一體的合作方式，能兼顧保存與活用的兩大支柱，這是臺灣在古蹟修復方面的優勢。
鐵道修復計畫的最前線・屏東
台北的話，分別有由製酒工廠和製菸工廠改建而成的華山1914文創園區和松山文創園區。此外，台中的宮原眼科、台南的林百貨等，已成為熱門的觀光景點，吸引臺灣年輕人造訪，也適合與家人同遊，甚至受到外國人歡迎，不管何時來都很熱鬧。
其中，近年以嶄新風格最為受到矚目的，是臺灣最南端的屏東縣展開的有關鐵道的修復計畫。
去年底，因工作機緣拜訪了屏東。因為只有1天的空檔，所以我搭乘連結屏東和台東、全長98Km的「南迴線」。
臺灣最早鋪設鐵路是在清朝時代，但直到進入日治時代才開始全面建設鐵道系統。完成連結西側的基隆到高雄的縱貫鐵路，並興建完備的糖業鐵路和森林鐵路，推動近代化的發展。原本計畫裡也有繞臺灣一圈的「環島鐵路」，但因資金不足以及貫通中央山脈的工程過於艱難等因素，尚未完成就迎來了二戰結束。二戰後過了近半個世紀之久，直到1991年才終於開通南迴線——連結屏東縣枋寮站到台東縣台東站，2020年環島鐵路幹線皆全面電氣化，可以搭乘列車繞臺灣一圈。隔年起，一度退休的柴油客車，以觀光列車之姿重出江湖，往來行駛於南迴線上。
到站後，為了聽隨車導覽人員解說而拿起耳機，還有紀念車票和限定口罩，找到指定的車廂和位子坐下，剛好遇到年底的連續假期，幾乎是座無虛席，相當熱鬧。
半世紀前的日本製車輛
車身標示的「35SPK32700」型客車，是台鐵在1970年向日本新潟鐵鋼、近畿車輛、富士重工三家公司購入的車輛，至今已過50年以上歷史。經過修復後，變身成大受歡迎的懷舊復古觀光列車，車廂座椅全面翻新，廁所也從循環式改為真空式，舒適度大為提升。車廂天花板吊掛的傳統風扇瀰漫著昭和時代的氛圍，當列車緩緩啟動，用兩手把座位旁的車窗拉上，從外面流入一股涼爽的空氣。
出發後不久，列車行經丘陵地帶，一旁左右邊種植著芒果樹，並開滿暗紅色花朵。行駛一段時間後，來到貫穿中央山脈尾段的中央隧道，長度達8千公尺以上，於是我利用景色被遮住的時間享用車上提供的「排骨便當」。車廂內灑下的燈光，列車行進發出的叩咚叩咚聲響，加上剛剛好的速度，讓這場懷舊復古的演出更為淋漓盡致，讓人覺得彷彿搭上穿越時空隧道的時光列車。
穿過隧道，還沒到大武站，右手邊放眼望去是遼闊的太平洋，海天一線的藍色漸層，美麗極了。緊接著就是迎接南迴線最精彩的路段，因為鐵軌緊鄰海岸奔馳，列車宛若浮在海面上，海景相伴下抵達終點站的台東車站。
在中途停靠的車站，隨車導覽人員對車站建築的特色和周邊的名勝景點都會詳加介紹。如果剛好遇上產季，可以有效利用停留時間，購買枋山芒果或者是台東釋迦。但是，美中不足的是現階段只有中文導覽，尚未提供英日文等外語導覽服務。伴隨著觀光需求復甦，如果有多國語言的導覽的話，想必更能夠把南迴線魅力傳達出去，期待今後的觀光服務更國際化。
順帶一提，車票並非臺灣鐵路普通窗口販售的車票，而是只有台灣旅遊公司「雄獅旅遊」獨家販售的團體旅遊商品「藍皮解憂號」。藍皮解憂號的車體為藍色，希望遊客搭乘這班復古懷舊列車能夠忘卻煩惱，對於後疫情時代的出遊散心真是再適合不過了。
列車每日來回行駛1趟，10:30從枋寮站出發、13:30抵達台東站，然後於13:53折返，17:41回到枋寮站。去程和回程分別停靠在5座不同車站，當然也可以在中途下車，或者是像我這樣只搭乘單趟的自由行，另外也提供兩天1夜的旅遊行程可供選擇。
臺灣最大規模的鐵道文化設施
其實，屏東與鐵路的關係不是只有南迴線而已。2023年1月，在距離屏東市約半小時車程的潮州，有座以鐵路為主題的文化設施「潮州鐵路園區」才剛開幕。在占地面積足足達到52公頃的鐵路車輛基地「潮州機廠」一隅，設有「鐵路文物館」和餐廳。最初映入眼簾的是在屋外展示的臺灣唯一僅存的貨車「50D10型大物車」。外觀黑得發亮、車身長達20公尺以上的大物車，存在感十足，是園區的鎮園之寶。另外，現場也有自1929年起到2000年為止的各種車輛，實際上有的車輛也可以讓遊客進入參觀。
館內展示了日本統治時代的藍晒圖（車輛設計圖），細看之下才知道是過去向三井物產訂購的，以及1970年代當時運輸出口到日本的香蕉而使用的載貨車輛等，讓人興致盎然。如果事先預約的話，也可以在潮州機廠觀看鐵道車輛實際進行保養維修的樣子。不久的將來，園區內也即將誕生住宿設施，以鐵道作為切入點，好好享受「慢遊」屏東的樂趣，似乎也不賴。
台北也有鐵道文化古蹟
台北也有兩處鐵道文化遺產。一是2020年開幕的「國立臺灣博物館鐵道部園區」，修復了日治時期的臺灣總督府鐵道部廳舍，內部展示了有關鐵道歴史的史料及影像，也可以看到重現地下化前的舊台北車站的立體模型和車輛模型等。比起鐵路車輛，透過建築物本身，讓人遙想台日之間深厚的鐵道關係。
另一處是正在籌備中的「臺灣國家鐵道博物館」。建於日治時期的臺北鐵道工場（戰後改名為臺北機廠）遺址，目前修復完成的部分，也接受預約參觀，大約幾年後成為作為亞洲最大的國家鐵道博物館來開幕。
地點就位在松山文創園區的正後方，同樣作為日治時代的近代化產業遺產，希望未來能夠透過這層連結，成為更加充實的觀光景點。
伴隨工業社會的近代化
伴隨著工業社會近代化而前進的鐵路發展史，自1825年行駛於英國的蒸汽機關車開始，終於在1853年傳入日本。臺灣的鐵道文化遺產是從臺灣的黎明期――清朝時代開始，經歷整備交通建設的日治時期，戰後的發展期，成為見證盛衰榮枯的證人。尤其是當日本人接觸到這些被保存下來的臺灣鐵道文化遺產，感受到遺留在臺灣的「日本」歷史風貌，能夠進一步思索其意義所在。
2019年，因為同樣沿海行駛，臺鐵南迴線與熊本的肥薩橙鐵道簽訂友好協定，締結為姊妹鐵道。不僅如此，以運輸木材的大井川鐵路與阿里山森林鐵路為開端，運輸煤炭的平成筑豊鐵路田川線與平溪線、作為同名車站的信濃鐵道線的田中站與縱貫線的田中站等，直到2022年為止，臺日間已有超過40條以上的姊妹鐵道誕生，日本傳入臺灣的「鐵路便當」交流也相當興盛。
隧道、橋樑、時刻表、車站建築、車輛、藍晒圖、鐵路便當、車票……。這些在臺灣被保存下來的鐵路文化遺產，都與「日本」有著深厚淵源。不只是觀光，想必今後也將成為台日歴交流的重要象徵。
（照片皆為筆者提供）
標題圖片：看到太平洋美景而相當感動的乘客。