鐵道懷舊之旅開啟臺灣觀光的新契機──鐵道文化設施和藍皮解憂號

重振臺灣活力的古蹟修復

漫長的疫情邊境管制終於迎來正常化的曙光，從去年底到今年，我有著多次訪問臺灣的機會。然而，走在街頭，卻發現經常光顧的商店停止營業了，或者是夜市裡外帶人潮變多了，與疫情爆發前相比，能夠明顯感受到這些變化。

即使如此，臺灣整體的活力並未因此喪失，特別是在疫情期間，透過把古老建築物改建、整修成現代風格再予以活用的古蹟修復計畫，成功轉型成觀光景點和商店、餐廳等如雨後春筍般增加，蔚為一股風潮，支撐著臺灣各地的熱鬧和活力。



2020年11月改裝後的高雄前西本願寺門主・大谷光瑞別墅「逍遙園」

在近代化產業的遺產中，有一些甚至是被茂密叢生的雜草包圍的廢墟，讓附近居民避而遠之，被認為沒有利用價值的建築物。透過讓這些老屋活化重生，轉型為符合當代使用的設施，正是古蹟修復的重中之重。

如果由國家主導，很容易傾向原封不動地保存下來，以半途而廢告終。相反地，全權交由民間主導的話，卻可能面臨過於太商業化的風險，被破壞殆盡。透過官民一體的合作方式，能兼顧保存與活用的兩大支柱，這是臺灣在古蹟修復方面的優勢。

鐵道修復計畫的最前線・屏東

台北的話，分別有由製酒工廠和製菸工廠改建而成的華山1914文創園區和松山文創園區。此外，台中的宮原眼科、台南的林百貨等，已成為熱門的觀光景點，吸引臺灣年輕人造訪，也適合與家人同遊，甚至受到外國人歡迎，不管何時來都很熱鬧。



台南相當具代表性的歷史設施「林百貨」



過去曾經是菸草工場・松山園區內蒸氣室在經由改裝後變成咖啡店

其中，近年以嶄新風格最為受到矚目的，是臺灣最南端的屏東縣展開的有關鐵道的修復計畫。

去年底，因工作機緣拜訪了屏東。因為只有1天的空檔，所以我搭乘連結屏東和台東、全長98Km的「南迴線」。

臺灣最早鋪設鐵路是在清朝時代，但直到進入日治時代才開始全面建設鐵道系統。完成連結西側的基隆到高雄的縱貫鐵路，並興建完備的糖業鐵路和森林鐵路，推動近代化的發展。原本計畫裡也有繞臺灣一圈的「環島鐵路」，但因資金不足以及貫通中央山脈的工程過於艱難等因素，尚未完成就迎來了二戰結束。二戰後過了近半個世紀之久，直到1991年才終於開通南迴線——連結屏東縣枋寮站到台東縣台東站，2020年環島鐵路幹線皆全面電氣化，可以搭乘列車繞臺灣一圈。隔年起，一度退休的柴油客車，以觀光列車之姿重出江湖，往來行駛於南迴線上。



從屏東往台東行駛的南迴線鐵路

到站後，為了聽隨車導覽人員解說而拿起耳機，還有紀念車票和限定口罩，找到指定的車廂和位子坐下，剛好遇到年底的連續假期，幾乎是座無虛席，相當熱鬧。



一邊搭乘享受迎面微風的南迴線



紀念搭乘車票與可以聽導覽的耳機組合