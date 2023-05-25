豐田汽車公司新舊社長交替的幕後故事

沒有走漏絲毫風聲的人事消息

豐田汽車公司1月26日宣佈，社長豐田章男將於4月1日就任會長，執行董事的佐藤恒治晉升為社長。

當天，筆者正在豐田進行其他採訪，通過下午3點半的記者會得知此事，大感驚訝。筆者身邊的的豐田相關人士也表示如同「晴天霹靂」。 事實上，公司內部事先得知這一消息的也只有極少數人，保密措施相當徹底，連一絲風聲都沒有透露出來。

突如其來的換帥用意何在？在探討這個問題之前，我想先回顧一下豐田章男的職業生涯。

豐田章男1984 年加入豐田。儘管他是創始人之孫，但並未享受任何特殊待遇，通過和其他員工相同的程序進入公司。

最初，豐田章男被分配到元町工廠（愛知縣豐田市），在那裡他參與了豐田CROWN第8代的生產準備工作。之後，豐田章男先後從事國內銷售等工作，創立了提供汽車相關綜合資訊的網站GAZOO.com，歷任NUMUI（與通用汽車的合資企業）副社長、IMV（針對新興國家市場銷售的全球戰略車）項目總管等。2005 年，豐田章男成為副社長，2009 年 6 月，就任社長，時年53歲。

豐田章男回憶道：「那時無論是媒體還是公司內部，都抱著『有本事就拿出來露一手』的態度，對我冷眼想看。」當時，豐田受到金融危機影響，二戰後首次出現經營赤字，在北美地區還發生了召回問題，陷入最為糟糕的境況。公司上下充斥著「讓創始人家族的公子去火中取栗吧，失敗了就讓他承擔責任，把他趕出公司」這種氣氛。

面對如此困難的局面，豐田章男是如何撐帆掌舵的呢？對當時的豐田來說，生產「好賣、易造的汽車」是毋庸置疑的路線方向。但是，這種理念僅僅方便了生產者，卻不是從客戶的角度出發的。為了回歸「造車商」的本心，豐田章男將重心放在了「更好的汽車製造」和「以產品為中心的經營」上。

為實現這一目標，豐田開展了一系列自上而下的大膽改革，包括推行「現地現物」（指深入現場、調查現況，確認實物——譯註）、迅速決策、公司內分公司制、豐田新全球架構（TNGA，Toyota New Global Architecture）、發展賽車運動等。



豐田章男在2023年1月舉辦的東京汽車沙龍上登臺發言。社長本人積極地在媒體上曝光，這也極大地改變了豐田的品牌形象（豐田汽車公司提供）

這些大膽的改革也曾被人詬病為「如同獨裁」「把公司當作私有物」等，但這可謂是大錯特錯。當時的豐田備受所謂的大企業病所困，企業上下因害怕擔責而無人願意有所行動。在這樣的背景下，豐田章男表示「自己會承擔全部責任」，挺身而出，採取了行動。其結果，就是造就了今日的豐田，在2022年4至12月期間，豐田公司的銷售額創下歷史新高，達到了27兆4640億日圓。

回顧起來，豐田章男擔任社長的14年，是他與一系列問題不斷「抗爭」的14年。在經營方面，各種難題層出不窮，其中包括全球金融危機後的處理工作、在美國召開的聽證會、東日本大地震帶來的問題、COVID-19危機、烏克蘭戰爭後退出俄羅斯市場、半導體危機等等。

在產品方面，他令牽動全球汽車愛好者心弦的運動版車型重新回歸，並對CROWN、COROLLA、PRIUS等主力產品開展了大刀闊斧的改革。由此，豐田汽車銷量連續3年領跑全球。



2023年1月發售的PRIUS新款。這是在全球各大汽車製造商一舉轉向製造純EV車的大背景下，試圖重新探求HEV（HYBRID車）潛力的雄心勃勃之作（豐田汽車公司提供）