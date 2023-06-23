日本國家棒球隊的強力後援——口罩製造老店發明的防護腰帶「CoreEnergy」及其研發軼事

日本國家棒球隊的強力後援——口罩製造老店發明的防護腰帶「CoreEnergy」及其研發軼事運動 財經
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讓棒球選手發揮更出色的熱門產品
球棒、手套、球鞋等各種棒球裝備的發展日新月異，唯獨腰帶與創新似乎無緣。因為人們覺得腰帶「只要不斷就好」，對其功能沒有過高要求。不過，近年來，一種腰帶面世後改變了人們的舊觀念，風靡日本棒球界，它就是「CoreEnergy」。
這種腰帶的售價是含稅1萬1000日圓，在3000日圓左右為主流的棒球腰帶中，算是相當高級的產品了。其大賣原因在於擁有傳統腰帶所不具備的支撐功能。
CoreEnergy的誕生，與一位職業棒球選手有很深淵源。這位選手就是川上憲伸，從20世紀90年代到21世紀00年代後半期，他曾作為中日龍隊的王牌選手活躍在棒球賽場上。
川上憲伸曾於2009年和2010年效力於美國職棒大聯盟的亞特蘭大勇士隊。從赴美發展前起，他就一直為嚴重的腰痛煩惱不已。
棒球比賽中，擊球、接球、投球等很多動作都需要用力扭轉身體，因此受腰痛困擾的棒球選手不在少數。
有一次，川上的私人教練不經意地對一位朋友說：「要是有一種腰帶，能讓人投球時就像穿上了緊身衣那樣感覺不到疼痛就好了。」
這是改變棒球腰帶常識的創意誕生的歷史瞬間。一般人可能回應一句「真要有就好了…」，然後結束話題。因為當時聽到這一訴求的是白鴿公司的社長橫井隆直，所以這次對話並未止步於閒聊。
白鴿公司總部位於名古屋市，創立於1950年，是口罩行業首屈一指的老企業，以前衛創新著稱。
該公司創業之初，醫用口罩和特殊行業專用口罩已經普及，但該公司對其進行改良，在日本首次研發推出普通人使用的口罩。2006年，該公司打破平面口罩的常識，發明製造了「立體剪裁口罩」並獲得專利，加入了壓條用於阻隔病毒和花粉，並能緊密貼合面部。
一直專注於口罩業務的白鴿公司，此前從未生產過棒球用具。
但是，2015年就任該公司第3任社長的橫井隆直，覺得川上的私人教練提出的那個創意很有意思。他一直認為，自己不僅要製造口罩，還應該製造出一些有個性的商品。2019年，他在公司內部成立了女子軟式棒球部「白鴿Felix」，對棒球懷有特殊情感。
身為纖維行業專家，才促成這次劃時代發明
於是，白鴿公司開始著手開發棒球腰帶，用以替代緊身衣。只不過，實際上製造腰帶這事是橫井社長獨自一人在做，研發所花費的時間超出了預想。
引發腰痛的主要原因是腹內壓太低，為此通常使用緊身衣來彌補。也就是說，防止腰痛的腰帶，需要具備提高腹內壓的效果。為此，和腰帶以往通常使用的皮革或漆皮不同，必須用具有伸縮彈性的材料，並且有足夠強度能承受比賽中產生的爆發力。
「我在來白鴿公司工作之前，曾在一家纖維企業歷練了5年。主要工作是查看樣品截面，弄清楚生產這種面料應該用什麼樣的線材，應該如何加工。這些經驗和知識，在製造腰帶上發揮了很大作用。」
經過多次測試，終於做出了製造腰帶所需的面料「Power Mesh」，其具有比橡膠更好的伸縮彈性，也有足夠的壓力能適度地勒緊身體。橫井隆直社長進一步將該面料設計成6層結構，成功使之具備了能夠承受瞬間巨大爆發力的強度。
2013年，該產品作為「輔助腰帶」獲得專利。橫井隆直社長和兩位私人教練於2015年成立了新公司，即Core Technology公司。白鴿公司負責腰帶的生產製造，Core Technology公司負責銷售。
單槍匹馬的行銷戰略
但是，當時CoreEnergy腰帶可以說完全沒有知名度。當務之急是不管以什麼樣的方式，必須讓棒球選手們知道並願意系用CoreEnergy。
Core Technology是創業公司，截至2023年2月，總共只有5名員工。能夠去棒球訓練場或球場做現場行銷的銷售業務員只有1人。
即使是在去高中棒球名校推銷的時候，也基本上止步於「CoreEnergy？是什麼啊？沒聽說過」，根本沒機會向對方展示產品好在哪裡。怎樣才能讓目標對象願意拿起商品試用呢？
「我們基本上就是直接上門推銷。」
說這話的，是2019年因緣際會加入Core Technology公司的河村隆史，現在擔任該公司副社長。
「我們的銷售先從母校棒球部老師那裡開始推銷這個產品。他經常去學校幫忙整理場地、撿球什麼的，不經意間有老師說某處的棒球教練是他大學時代的學弟，願意介紹給他認識。棒球界是個重視上下關係的社會。因此首先要讓對方認識自己，然後依靠對方代為介紹關係，這很重要。」
負責上門推銷的，只有橫井雄太一個人。他是日本全國棒球強隊——高知明德義塾高中棒球部的前隊員，畢業後還參加過關西棒球獨立聯賽，是一名棒球老手。
在Core Technology創業之初被聘為公司顧問的職業棒球選手中，有伊藤光（現屬橫濱DeNA灣星隊）、田島慎二（現屬中日龍隊）、角中勝也（現屬樂天老鷹隊）等人。伊藤光和橫井雄太都畢業於明德義塾高中，田島慎二是橫井夫人的朋友，角中勝也則是關西棒球獨立聯賽的前輩，靠著這些偶然關聯產生了合作緣分。
單靠橫井雄太一個人推銷，能覆蓋的球隊數量其實是有限的。但是，CoreEnergy腰帶的使用者卻以加速度方式成長。因為產品口碑太好了。
腰帶深受職業棒球選手喜愛的緣由
大約從10年前開始，體育界開始強調軀幹的重要性。CoreEnergy通過直接對很難有效鍛煉的軀幹施加壓力，能夠激發出身體的原始本能，讓人更加出色地發揮實力。
軀幹功能充分發揮，就能使上下半身高效聯動，擴大四肢的活動範圍。這樣，不僅能緩解腰痛，還能防止身體受傷，提升賽場表現。
CoreEnergy現在已經是日本最受歡迎的棒球腰帶了，在職業棒球選手中有400多名用戶。在日本國家棒球隊捧得冠軍的東京奧運上，全部24名選手中有20人系用CoreEnergy腰帶參賽。
在這20名球員中，就包括上賽季獲得三冠王的村上宗隆（養樂多燕子隊）。本賽季Core Technology公司聘請村上宗隆擔任顧問。銷售負責人橫井雄太對村上與CoreEnergy的關係作了如下說明。
「他是在成為職業棒球選手的第1年開始使用CoreEnergy的。聽村上說，當時隨著身體成長感覺腰部有些不適，為了預防就開始使用CoreEnergy。」
村上對棒球用具比較講究，經常隨身攜帶兩根CoreEnergy腰帶，比賽和訓練時分別使用。
對於CoreEnergy能夠在棒球界橫跨專業與業餘兩界普及的原因，河村副社長解釋道：「腰帶是比較小眾的棒球用具，且棒球規則中沒有規定腰帶的材質，所以取得了良好效果。日本職業棒球聯盟各球隊都有簽約的官方供應商，但腰帶太不顯眼了，給我們留下了進入這個市場的空間。」
白鴿公司在口罩這種乍看沒有改良發展餘地的商品上運用靈活思維和視角進行創新，滿足了人們的需求。CoreEnergy也傳承了這種精神。
CoreEnergy目前在日本國內市場佔有率第一，接下來他們將進軍美國市場。雖然已經有效力於美國職棒大聯盟的球員系用CoreEnergy腰帶，但與日本相比，CoreEnergy在美國幾乎還是無名之輩。但反過來說，還有很大的發展空間。
橫井隆直社長講述了進軍美國市場的想法。
「日本的纖維產業把工廠搬到了中國或東南亞，日本國內的纖維產量雖然變少了，但技術仍處於世界領先水準。我想拿這技術挑戰美國。日本的經濟實力變弱，精神上也變得被動了，但正因為如此，我才想到美國一決勝負。」
帶支撐功能的腰帶，這一獨特創意從選手們的煩惱中誕生。現已成為日本棒球選手必備用具的CoreEnergy，相信征服美國職棒大聯盟選手們的日子也不遠了。
標題圖片：日本國家棒球隊（世界棒球經典賽日本國家隊）主力村上宗隆，從參加職業聯賽第1年起就喜歡系用CoreEnergy，是與Core Technology公司簽有顧問協議的棒球選手之一（共同）