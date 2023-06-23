日本國家棒球隊的強力後援——口罩製造老店發明的防護腰帶「CoreEnergy」及其研發軼事

在日本職業棒球界，有400多名選手喜歡系用「CoreEnergy」腰帶。在世界棒球經典賽（WBC）和東京奧運上，「CoreEnergy」腰帶也幫助選手們有更出色的發揮。儘管其售價超過1萬日圓，有些貴，但在業餘棒球界也擁有越來越多的粉絲。本文將介紹該腰帶的發明背景及其定位世界市場的戰略。

讓棒球選手發揮更出色的熱門產品 球棒、手套、球鞋等各種棒球裝備的發展日新月異，唯獨腰帶與創新似乎無緣。因為人們覺得腰帶「只要不斷就好」，對其功能沒有過高要求。不過，近年來，一種腰帶面世後改變了人們的舊觀念，風靡日本棒球界，它就是「CoreEnergy」。 這種腰帶的售價是含稅1萬1000日圓，在3000日圓左右為主流的棒球腰帶中，算是相當高級的產品了。其大賣原因在於擁有傳統腰帶所不具備的支撐功能。

在售的CoreEnergy腰帶共有9種顏色，腰帶扣有2種顏色。該系列產品中還有裁判用腰帶和青少年用腰帶（Core Technology公司提供） CoreEnergy的誕生，與一位職業棒球選手有很深淵源。這位選手就是川上憲伸，從20世紀90年代到21世紀00年代後半期，他曾作為中日龍隊的王牌選手活躍在棒球賽場上。 川上憲伸曾於2009年和2010年效力於美國職棒大聯盟的亞特蘭大勇士隊。從赴美發展前起，他就一直為嚴重的腰痛煩惱不已。 棒球比賽中，擊球、接球、投球等很多動作都需要用力扭轉身體，因此受腰痛困擾的棒球選手不在少數。 有一次，川上的私人教練不經意地對一位朋友說：「要是有一種腰帶，能讓人投球時就像穿上了緊身衣那樣感覺不到疼痛就好了。」 這是改變棒球腰帶常識的創意誕生的歷史瞬間。一般人可能回應一句「真要有就好了…」，然後結束話題。因為當時聽到這一訴求的是白鴿公司的社長橫井隆直，所以這次對話並未止步於閒聊。

效力於亞特蘭大勇士隊時期的川上憲伸。他在美國職棒大聯盟效力的兩年時間裡只贏了8場比賽，成績不算理想（共同） 白鴿公司總部位於名古屋市，創立於1950年，是口罩行業首屈一指的老企業，以前衛創新著稱。 該公司創業之初，醫用口罩和特殊行業專用口罩已經普及，但該公司對其進行改良，在日本首次研發推出普通人使用的口罩。2006年，該公司打破平面口罩的常識，發明製造了「立體剪裁口罩」並獲得專利，加入了壓條用於阻隔病毒和花粉，並能緊密貼合面部。 一直專注於口罩業務的白鴿公司，此前從未生產過棒球用具。 但是，2015年就任該公司第3任社長的橫井隆直，覺得川上的私人教練提出的那個創意很有意思。他一直認為，自己不僅要製造口罩，還應該製造出一些有個性的商品。2019年，他在公司內部成立了女子軟式棒球部「白鴿Felix」，對棒球懷有特殊情感。

在公司主業生產口罩的同時，橫井隆直社長還研發了CoreEnergy腰帶，現已成為職業棒球選手的必備道具（Core Technology公司提供）

單槍匹馬的行銷戰略 但是，當時CoreEnergy腰帶可以說完全沒有知名度。當務之急是不管以什麼樣的方式，必須讓棒球選手們知道並願意系用CoreEnergy。 Core Technology是創業公司，截至2023年2月，總共只有5名員工。能夠去棒球訓練場或球場做現場行銷的銷售業務員只有1人。 即使是在去高中棒球名校推銷的時候，也基本上止步於「CoreEnergy？是什麼啊？沒聽說過」，根本沒機會向對方展示產品好在哪裡。怎樣才能讓目標對象願意拿起商品試用呢？ 「我們基本上就是直接上門推銷。」 說這話的，是2019年因緣際會加入Core Technology公司的河村隆史，現在擔任該公司副社長。 「我們的銷售先從母校棒球部老師那裡開始推銷這個產品。他經常去學校幫忙整理場地、撿球什麼的，不經意間有老師說某處的棒球教練是他大學時代的學弟，願意介紹給他認識。棒球界是個重視上下關係的社會。因此首先要讓對方認識自己，然後依靠對方代為介紹關係，這很重要。」 負責上門推銷的，只有橫井雄太一個人。他是日本全國棒球強隊——高知明德義塾高中棒球部的前隊員，畢業後還參加過關西棒球獨立聯賽，是一名棒球老手。 在Core Technology創業之初被聘為公司顧問的職業棒球選手中，有伊藤光（現屬橫濱DeNA灣星隊）、田島慎二（現屬中日龍隊）、角中勝也（現屬樂天老鷹隊）等人。伊藤光和橫井雄太都畢業於明德義塾高中，田島慎二是橫井夫人的朋友，角中勝也則是關西棒球獨立聯賽的前輩，靠著這些偶然關聯產生了合作緣分。 單靠橫井雄太一個人推銷，能覆蓋的球隊數量其實是有限的。但是，CoreEnergy腰帶的使用者卻以加速度方式成長。因為產品口碑太好了。