跟觀光客取向的美食再會！後疫情時代來臺必吃的道地美味料理

比起「吸睛」美食，不可錯過的在地料理

自2020年起，肆虐全球的新冠疫情終於看到平息的跡象，這段期間無法自由來往的國外旅遊限制，許多國家也陸續解禁，在日本也可以明顯感受到外國遊客的增加。利用數位科技有效防止疫情擴大而成為話題的臺灣也是一樣的，觀光人潮復甦，逐漸恢復到過去的熱鬧景象。

在全球新冠肺炎確診人數暴增之前，外國遊客到臺灣的重點都是放在「吸睛」美食，不過依筆者分別在2022年底和隔年初兩度拜訪臺灣的感想，是這樣的風潮正在消退。當然，即使到現在，盛滿水果或是冰淇淋的剉冰，或者是肉片擺盤如玫瑰花般綻放的鍋物料理之類的，這些讓人想要上傳到IG等社群媒體的甜點和美食都依然受到歡迎。但是，筆者注意到在現今遊客減少的臺北，比起討論度高的吸睛美食，在地居民更加享受平淡無奇、從以前吃到現在的日常滋味。



位於台灣台中市的「逢甲觀光夜市」（攝影・Miyaji Shingo）。

一踏上臺灣這塊土地，就想要來一杯臺灣啤酒。來到相當於居酒屋的「熱炒店」，到處都坐滿了，筆者和同行的臺灣人一起大口喝下睽違3年之久的臺灣啤酒。要點什麼菜呢？這也想吃，那也想吃，哇啊，真希望有5個胃可以裝…。這時候想吃的不是主流的臺灣美食，而是在地人日常吃的料理。

如果提到臺灣料理，日本人熟悉的味道大概是「小籠包」、「滷肉飯」、「牛肉麵」，還有跟成人的臉一樣大的「雞排」吧。臺灣的日常美食裡充滿了來自中國各地的外省人料理，當然不是只有這些，還有許多日本人不知道的在地料理。



夜市中常看到的美食「台灣式黑輪」（攝影・Miyaji Shingo）。

在臺灣扎根的中國美食──酸菜白肉鍋

首先要介紹「酸菜白肉鍋」。一言以蔽之，就是以只用鹽醃製且經過乳酸發酵後的酸白菜作為湯底的火鍋。這是源自於氣候嚴寒的中國東北地區的家常料理，把高湯和被稱為酸白菜的醃漬白菜一起熬煮，接著放入豬五花肉片、羊肉片、牛肉片、花枝丸或魚丸、蔬菜等食材直至煮熟的鍋物料理，食用時再佐以黑醋或白醋、芝麻油、豆腐乳、香油、辣油、蔥末、韭菜末、蒜泥、香菜等個人喜好的醬料和辛香料。

以日本人而言，看到用醃製品煮火鍋！？把醃製品加熱？！說不定會望而卻步，但這道火鍋真的美味！使用螃蟹和蝦子熬煮的高湯，加上恰到好處的酸味，味道如此深奧，是在日本的火鍋中品嘗不到的醇厚湯頭，美味程度讓人眼界為之大開。還有選擇醬料、辛香料也是一種享受，可以調配自己的「黃金比例」。

沒有酸白菜，就沒有這道火鍋。酸白菜是在嚴寒地區，為了彌補冬天蔬菜不足而誕生的，是因為食物短缺而誕生的美食。這是中國東北地區出身的外省人在來到物產豐饒的臺灣之後，最懷念的家鄉味吧。



源自中國東北地方的庶民料理「酸菜白肉鍋」