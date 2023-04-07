華語教學現場：日中雙語環境下當今的問題為何？

科技對於雙語學習的影響

「老師，你看ChatGPT的翻譯和造句，對不對？」、「老師，我考社會以前都用google的照相翻譯功能翻譯課本上的內容，不然我真的看不懂這些中文」、「老師，什麼是PPT?我們現在都用Canva做報告了！」在現在科技日新月異的時代，人手一台平板、一支手機同樣成為教室裡的日常風景，許多在日華僑子弟上課時，總是常跟我「炫耀」他們學習的新方式。

科技不斷翻新，讓許多華僑學生都可以透過各種輔助軟體學習中文，愈是自律的學生，老師也願意給他們空間，學生隨時拿起電腦查詢，錄音、拍照等等可以減少他們抄寫的時間和方便複習。

在新冠疫情時代起，教室上課就有了大幅度改變，老師使用電腦投影到電子白板上，直接在電子白板上寫筆記、劃重點，必要的時候切換一下畫面就能立刻連結到YouTube看影片、到google看地圖、搜尋照片。電子白板甚至有倒數計時功能、抽籤系統、圈選符號等，現在的老師已不用像過往那般，準備大大小小的教具。使用各種課室管理平台，作業與評分方式也越來越多元。

只是，在華語教學現場，隨著使用打字提交報告的方式增多，使用日文方式打中文字句、以及利用翻譯軟體完成作業也愈來愈多。例如:「今天大家発表了、我完成了日課、我忘了帶保險卡」等。而隨著ChatGPT等軟體的出現，這種日、中文式的科技造句與寫作的狀況也已開始。學習雙語的目的，不再只是自由地切換兩種語言，而是變成制式化的應付作業。

身為教學者，當然希望孩子們能重新審視希望將來擁有哪些能力，除了活用雙語之外，更需要有AI不能取代的能力。

科技時代快速發展，正影響著孩子們的學習模式與教學現場，但科技的發達猶如一把雙面刃，如何適當的使用是學生、教師與家長共同的課題。而對於較不自律的孩子而言，一旦碰到手機或電腦便忍不住的玩起遊戲、開啟各種與課堂知識無關的網頁，教師和家長只好必須不斷地制止孩子，使用各種方式來訓誡。

使用不當，無疑是讓學習效率降低、教學現場更為混亂，因此在學習媒介上使用的取捨，必須建立在教師與家長是否了解孩子夠自律。



中華學校一景。