華語教學現場：日中雙語環境下當今的問題為何？社會 文化 教育 語言 臺灣香港
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科技對於雙語學習的影響
「老師，你看ChatGPT的翻譯和造句，對不對？」、「老師，我考社會以前都用google的照相翻譯功能翻譯課本上的內容，不然我真的看不懂這些中文」、「老師，什麼是PPT?我們現在都用Canva做報告了！」在現在科技日新月異的時代，人手一台平板、一支手機同樣成為教室裡的日常風景，許多在日華僑子弟上課時，總是常跟我「炫耀」他們學習的新方式。
科技不斷翻新，讓許多華僑學生都可以透過各種輔助軟體學習中文，愈是自律的學生，老師也願意給他們空間，學生隨時拿起電腦查詢，錄音、拍照等等可以減少他們抄寫的時間和方便複習。
在新冠疫情時代起，教室上課就有了大幅度改變，老師使用電腦投影到電子白板上，直接在電子白板上寫筆記、劃重點，必要的時候切換一下畫面就能立刻連結到YouTube看影片、到google看地圖、搜尋照片。電子白板甚至有倒數計時功能、抽籤系統、圈選符號等，現在的老師已不用像過往那般，準備大大小小的教具。使用各種課室管理平台，作業與評分方式也越來越多元。
只是，在華語教學現場，隨著使用打字提交報告的方式增多，使用日文方式打中文字句、以及利用翻譯軟體完成作業也愈來愈多。例如:「今天大家発表了、我完成了日課、我忘了帶保險卡」等。而隨著ChatGPT等軟體的出現，這種日、中文式的科技造句與寫作的狀況也已開始。學習雙語的目的，不再只是自由地切換兩種語言，而是變成制式化的應付作業。
身為教學者，當然希望孩子們能重新審視希望將來擁有哪些能力，除了活用雙語之外，更需要有AI不能取代的能力。
科技時代快速發展，正影響著孩子們的學習模式與教學現場，但科技的發達猶如一把雙面刃，如何適當的使用是學生、教師與家長共同的課題。而對於較不自律的孩子而言，一旦碰到手機或電腦便忍不住的玩起遊戲、開啟各種與課堂知識無關的網頁，教師和家長只好必須不斷地制止孩子，使用各種方式來訓誡。
使用不當，無疑是讓學習效率降低、教學現場更為混亂，因此在學習媒介上使用的取捨，必須建立在教師與家長是否了解孩子夠自律。
在日華僑家長們的擔憂
然而同樣，新時代的環境下，家長們仍跟過往時代一樣，對孩子的雙語運用有過高期許。過去我在一場「在日台灣人教育現場觀察」分享會上，有位家長跟我說「希望我們的孩子將來到台灣去留學，人人都能雙語流暢，每位都能申請到好學校！」。可以理解多數在日華人父母的孩子，早早開始關心與規劃孩子的將來。他們總是想讓孩子有優秀多語言能力，加強升學管道與就業機會。
只是，現實情況下雙語環境成長的小孩對話，總是「老師，他が我の～～。」「老師，我も！」使用中日文夾雜著表達意思的狀況。甚至有朋友曾跟我說：「我孩子暑假跟我回台灣之後，用中日文跟外公外婆說話，但我爸媽都聽不懂。孩子以為大家都是這樣講話的！」家長總熱心期盼小孩從小就能雙語「二刀流」，但卻總是事與願違。
海外華人常常擔心自己的孩子不會說中文，最大原因是回台之後怕無法與親戚溝通。又基於血緣關係，總希望能讓孩子對於中文有一些認同感，因而督促孩子學習，但事實真的不容易。因此，我建議需要不斷的增強他們的學習動力及營造學習環境，才能有效促使他們不斷地學習中文。
而在華人小孩小時候時，華人父母也先必須建構他們的族群意識。因為海外的華人小孩常常需要到一定的年紀之後，才能感受到會中文的實質好處，不同年齡層又有不同的需求與想法，父母在擔心孩子的中文能力的同時，或許也需要先思考希望孩子具體達到怎麼樣的程度，進而有明確的目標，以免讓孩子摸不著邊際。
如何營造良好的雙語學習環境
海外華僑子女在學習中文方面最大的問題還是：「詞彙量不足」。主要原因是，社會上的刺激相較台灣少了許多，因此別說是較生硬的書面用語，與接地氣的國台混淆流行詞彙等，即便是年年回台灣過寒暑假，要能完全理解也不容易。
所以就算能說一口沒有外國口音且流暢地的中文，卻可能因為在海外生長，而無法理解台灣當地的「笑點」與其深層的文化義涵，都是雙語家庭在海外不可避免的文化弱勢問題，特別是在日本「恥感文化」下成長的孩子，更害怕出錯丟臉。
只是，如果孩子因為怕失敗而不嘗試，或沒有自信使用另一個與自我息息相關的語言，進而產生負面想法，後來有可能形成一股莫名的自傲。要如何避免孩子排斥中文、甚至與父母產生文化代溝，需要時間積累的練習和父母的耐心。
就筆者經驗來說，也許我們可以在孩子說出中文的時候，多一些鼓勵、少一些糾正。並且在使用中文對話時，給孩子多一些時間反應，思考如何使用中文回覆，減少立即轉換成想用日語溝通的模式。
曾經有一位家長說過，去年夏天帶著孩子回台灣之後，告訴孩子「菜單上你說得出來的，都可以點！」這就是一種獎勵代替責罵的機制。孩子也對於居住在台灣的回憶感到美好，甚至萌生想到台灣居住的念頭，這位媽媽就做了很好的示範。每個孩子需要的都不太一樣，但用心觀察、多方累積各種知識、參加交流等，總能找到適合孩子的方式。
了解自己的孩子的特質和學習模式，在科技的運用下適當的取捨並且提供合宜的獎勵機制，搭配雙語環境，讓孩子了解兩個文化背景的不同，家長跟子女都必須設定自我目標，分段達成，協助孩子建立自我認同與自信，方能穿梭並適應於兩種不同文化之中。
※照片皆為筆者提供
標題圖片：筆者李欣雨在講座演講時的一景