切腹：是身為武士的果敢，還是捍衛名譽的形式美？

武士的真心在「腹中」

有關切腹的記載最早見於《續故事談》，講述的是988年（永延2年）一個外號「袴垂」的盜賊被捕時剖腹自盡。不過這個故事只是傳說，袴垂本來也不是武士，是否真的切腹更是無從知曉。

那麼切腹實際上始於何時呢？雖然尚無定論，但已故東京大學史料編纂所教授山本博文的假說認為，源平戰爭時期日本東北發生的事件，可能成為切腹在武士社會得以推廣的契機。

「源義經被源賴朝追殺到奧州，最終無路可逃時，他問自己的隨從『武士該如何赴死為好』」（《切腹與日本人》，學士會資料庫 No.845號），然後便切腹自盡了。這是1189年（文治5年）發生的事。據山本推測，義經的這種死法，可能導致了切腹作為武士的赴死方式而在鐮倉時代札下根來。

對武士而言，戰死沙場是榮譽。如果不能如願，那至少要讓勇氣留名青史，所以他們選擇竭盡全力忍受劇痛的死法。此外也有說法稱，在戰爭中敗北或是被懷疑謀反的人，他們想通過展示內心的忠誠，以圖「洗刷恥辱」。基於上述原因，切腹在歷史上被認為是最具武士風骨的死亡方式。

不容忽視的是，切腹在形式上是具有自主性的。事實上是在走投無路的情況下，或是奉當權者之命切腹自盡，但形式上卻是主動選擇切腹而死，名譽由此得以保全。在這一思路下，切腹在鐮倉、室町時代逐步滲透到了武士社會。

到了戰國時代，切腹又多了一層含義，即戰敗的武將用自己的性命換來家臣的一條生路。其中最有名的要數備中高松城城主清水宗治，他在羽柴秀吉的圍城攻勢下選擇自我了斷。



《太平記英勇傳 清水長左衛門宗治》。秀吉的水攻讓高松城周圍變成了一片湖泊。宗治乘坐小船出城並拔刀自裁（東京都立中央圖書館特別文庫室收藏）

1582年（天正10年）6月，宗治與秀吉達成協議，保全城中將士性命，然後乘小船出城，切腹自盡。宗治因從容赴死而名揚天下。此後，武士社會推崇「切腹當如此」，宗治之舉成為後世的典範。這個故事也體現了武士挺身而出履行職責的理念。