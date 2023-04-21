臺灣細道～屏東恆春半島～見證帝國野心的生起與幻滅（下篇）

道可道，非常道──漫遊古道，發思古之幽情，遙想古今無數人生。一條道路，如何接納光陰這個百代過客所帶來的無數經驗，而其中的歷史記憶，又如何受到保存，遺留至今？走訪牽動近代東亞歷史的屏東縣恆春半島的遊記連載下篇。

與Givi的相遇 早上醒來，窗外灑滿了金黃色的光，像是檸檬―抑或是臺灣普遍栽種的綠皮萊姆―榨出來的果汁般，汪洋的藍色大海滿溢。宛如淋在剉冰上的糖漿色淺灘，再往外海就是如平原般擴展開來的靛藍色巴士海峽。從番薯形狀的臺灣本島南部朝向菲律賓群島，屏東縣的恆春半島就像蝸牛伸出來的頭部，此地舊稱瑯嶠，蝸牛的短觸角是猫鼻頭，長觸角是鵝鑾鼻。我入宿的地點就位在連結2座岬角的海岸線正中央處。

從海岸看過去是靛藍色的巴士海峽 一下樓，前來迎接的Givi（潘甄華）露出開朗笑容，用鈴鐺般的聲音打招呼，「早」，彷彿和從小一起玩泥巴的童年玩伴重逢，給人一種安心感。 當我參加屏東的半島歌謡祭時，為我介紹恆春城的導遊就是Givi，得知她是出身羅妹號事件主角的龜仔甪社（現為社頂部落）。隔天，在偶然拜訪的恆春老街上再度遇到經營名產店的她，這次的不期而遇是一種緣份，於是拜託Givi下次一定要為我介紹她的故鄉。

出身龜仔甪社的Givi。

充滿謎團的「荷蘭公主廟」 從住宿地點往海岸走約一百多公尺處，這裡被認為是1867年發生美國商船遇難，船員遭到龜仔甪社人殺害的「羅妹號事件」現場。海灣靜靜地被矮樹叢的綠意覆蓋，由眾多小山脈相連形成的沙灘像是月球表面般展開。當海浪拍打岸邊之際，尖尖的黑灰色火山岩碎屑就會剝落，在經年累月海浪不斷地侵蝕下，隨處可見宛如頭蓋骨般的圓形珊瑚礁岩閃耀著白色光輝。如果是對歷史一無所知的天真孩子，看到眼前這般美麗景色，大腦應該會完全被藍色大海和天空給吸引住，一心踩著浪花和堆沙堡，度過如夢似幻的時光吧。回頭看，大尖山像是用指尖把天頂住的巨人，屹立不搖地守護著我們。 「那座大尖山是我們龜仔甪社的山，是神聖的存在。」Givi說道。 「在你們南排灣族的族語裡，那座山是否有什麼特別的名稱或者是傳說？」我詢問道。 「大石板，族人士這樣稱呼。」

「在（以羅妹號事件為題材的）電視劇裡面，有出現在那座山上進行宗教儀式的場景。」

「那個是電視劇啦！日治時代才在山坡興建畜牧場，在那之前沒有登山步道，也沒有登山的必要。」Givi再度發出爽朗的笑聲回答。 距離岸邊大約幾十公尺遠處，有一座豎立在靠內陸的「萬應公祠」，又被稱為「荷蘭公主廟」。Givi從小就和當地的孩子們在這個海岸玩耍，當時只有一座小小的土地公廟。不久後，出現為了尋找愛人而來到臺灣卻遇難的荷蘭公主傳說，及她身上的8樣遺物，並且參雜了各種靈異現象和鬼故事，因而在十幾年前重修時，成為一座供奉3尊神像（八寶公/萬應公/福徳正神）的「三合一」廟宇至今。

「萬應公祠」，又被稱為「荷蘭公主廟」。 近年，根據作家陳耀昌的研究推論，認為此廟供奉的不是「荷蘭公主」，而是1867年遇害遭到斬首的羅妹號事件船長杭特（Joseph Hunt）的妻子「梅西夫人」（Mercy G. Beerman Hunt），於是他以此為契機寫成歷史小説《傀儡花》付梓。一旁的白色柵欄內，擺放著一堆風化後的炭灰色木頭支柱，上頭插了好幾支生鏽鐵棒，有傳言指出是荷蘭公主搭乘的木船殘骸，但經過荷蘭政府帶回一部分進行鑑定後，似乎不是荷蘭的東西。也不是臺灣的傳統小船，真相究竟為何？ 試著想像，羅妹號遇難後，船長杭特夫婦及船員們搭上傳統舢舨船拼命地往岸邊前進，好不容易上了岸，卻遭受武力襲擊並被斬首殺害。他們壓根兒也沒想過，悲慘命運引起的骨牌效應會為後來的亞洲帶來深遠影響。照理說是銜接歷史與現在的木船殘骸卻放在屋外，就像是焦屍任憑風吹雨淋，令人痛心。聽說3年前還沒有像眼前這般焦黑，不知道是遊客亂放煙火抑或是香爐的火苗引燃的，確切原因尚不明朗。

部落生活不可或缺的石灰 離開「荷蘭公主廟」，Givi夫婦的車子一邊沿著公園路往內陸行駛，左側可以看到大尖山。周圍是日治時代在臺灣唯一設立完備的熱帶植物園區域，目前由墾丁國家公園管理，社頂部落（舊龜仔甪社）也在其中。伴隨公園路的開通，包括Givi的老家在內的部落裡的房子都遷移到別處。 「你看，就是這裡！我母親的老家就在這條道路底下。」

Givi說她母親的老家就在這條道路底下。 道路旁也有Givi祖先的土地，上面種著無患子樹，正當我想要再往前走過去時，被制止了。 「以前的人會按照傳統把家人的屍體埋在住家地板下面，所以家就是祖靈長眠的地方，請不要把祂吵醒。」 排灣族有嚴格的階級制度，主要分為頭目・貴族・勇士・平民4個階級。而Givi來自女巫（puringau）家族。在日本，無患子的果實也可作為念珠之用，因為可以驅邪，所以會種在寺廟和神社占地內，而排灣族的女巫在宗教儀式上也會用到，因此傳統上會種在住家旁。也就是說，從部落裡種植的無患子樹，可以推斷出以前的生活與進行宗教儀式的場所之間的關聯性。她提到，龜仔甪社在宗教儀式上所使用的經文隨著近代化而急速失傳，目前正在和女性親戚們一同重新學習。 與部落相毗鄰的「社頂自然公園」，過去也是龜仔甪社居民的生活場域。我跟在Givi身後，一同走入森林裡，不一會兒就嘩啦嘩啦地下起雨來。 「哇啊，是祖靈在歡迎我們。」 Givi抬起頭看了看四周，用她嘹亮的聲音大喊： 「我回來了！你們的女兒帶日本人來這裡作客喔。」 隆起的石灰岩地形由數不清的珊瑚、魚類、水中動物、浮游生物、貝類等大量的海洋生物遺骸堆積而成，當我們穿過小裂谷，像是悠遊在海中，而且隨處可見鍾乳石洞。

Givi走在由隆起石灰岩形成的小裂谷。 「這裡以前是洗衣服的地方，趁著媽媽在洗衣服的時候，小孩子就跑到下面河川玩耍，經常被罵。」 在珊瑚礁岩壁的下方，有座用水泥砌成的圓形蓄水池，水源還在利用。旁邊的四方形坑洞是「石灰窯」遺跡。用穴窯把珊瑚礁石燒製成石灰，除了作為建築材料的灰泥，也可以添加到

食用的檳榔裡，是以前的部落生活裡不可或缺的重要產物。Givi的祖先們利用製作石灰和洗衣服的空檔深入山谷，在空地上開墾闢田種植作物，而那一帶現在變成了草原，並有登山步道通過。

在珊瑚礁岩壁的下方，有座用水泥砌成的圓形蓄水池。