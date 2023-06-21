日本週刊史：101年歷史的《週刊朝日》停刊，誰來負擔「知情權」的成本？

在媒體行業，有時將報紙稱作「正規軍」，將週刊雜誌稱作「遊擊隊」。因為報紙會投入大量記者有組織地展開採訪，而週刊則靠少量人員四面八方地收集資訊，搶先報導獨家消息。日本歷史最悠久的綜合週刊雜誌《週刊朝日》已決定於5月末停刊。借此機會，筆者帶大家回顧一下週刊雜誌的歷史，思考其發揮了怎樣的作用。

週刊雜誌的特點：糙紙、獨家爆料、醒目搶眼的「中吊」廣告 雜誌記者和報紙記者的區別在於，前者無所不通卻泛泛而知之，後者知識精深卻欠廣博；另外，「雜誌記者清楚自己做的東西可帶來多少回報，而報社記者即使不會算帳，也能做報紙」。 這是曾任《文藝春秋》總編、文藝春秋第3任社長的池島信平在著書《雜誌記者》（1958年，中央公論社）中的表述。雖然是65年前的看法，但可以認為，現在的週刊記者也基本符合這些特點。 由於紙張的質感，日本的綜合週刊雜誌又被稱作「糙紙週刊」。此次確定停刊的《週刊朝日》（最初由朝日新聞社發行，後由朝日新聞出版社發行）和《Sunday每日》（最初由每日新聞社發行，後由每日新聞出版社發行）歷史最為悠久，創刊於1922年（大正11年），到今年已有101年歷史。「綜合週刊」，顧名思義，除了政治、經濟外，犯罪、文化、演藝、體育等等，無所不包。 週刊處在所謂正規軍的報社和電視臺加盟的「記者俱樂部」體系之外。因此就不必害怕被「禁止出入」記者俱樂部。週刊記者寫文章也就無需揣度檢察官、員警、行政部門、政治家的想法意圖，總是以最先獲取獨家新聞為目標。 週刊雜誌的另一個標誌性特點是電車裡的「中吊廣告」，標題色彩鮮亮搶眼。為削減經費，許多雜誌已經放棄了此類廣告，而同樣的內容在報紙廣告中則是以黑白形式登出的。中吊廣告可謂是編輯們智慧的結晶，是他們為了盡可能地吸引讀者閱讀文章，每週絞盡腦汁製作出來的。