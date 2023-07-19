久保、鎌田、三笘…日本足球選手在歐洲嶄露頭角的理由以及過去的奮鬥史

2022年卡達世界盃足球賽的日本代表隊，26名球員裡有22名擁有旅外踢球經驗。當下這個時代，日本球員在國外嶄露頭角已然司空見慣，日本代表隊的實力亦日漸強大。然而，1998年參與世界盃的球員，當時皆效力於日本國內的J聯賽。本文考察這24年來，日本球員成長茁壯的過往背景，回顧他們的海外奮鬥歷程。

日本是亞洲唯一的「球員輸出國」 去年11至12月在卡達舉行的國際足協FIFA世界盃（以下稱為世界盃），日本在小組賽中擊敗曾經奪得世界盃冠軍的德國與西班牙，震驚世界。即使在16強賽裡進入PK戰，最後不敵克羅埃西亞而落敗淘汰，但日本總計五度闖進16強，是目前亞洲最多的紀錄，所獲得的7個積分，也是亞洲隊伍在這項賽事裡的最佳成績。 由森保一教練率領的這支日本代表隊裡，有19名旅外球員，而且效力於歐洲的足球俱樂部。再加上長友佑都（AC切塞納→國際米蘭→加拉塔薩雷→馬賽奧林匹克）、酒井宏樹（漢諾威96→馬賽奧林匹克）以及權田修一（SV霍恩→波蒂莫嫩塞）等球員，雖然現在他們已經回到J聯賽效力，但擁有豐富的歐洲參賽經驗，共有22人屬於旅外球員或前旅外球員。而從未在日本以外的地方參加賽事的球員，僅有4名。 亞洲沒有其他國家像日本一樣，有如此多的球員在歐洲職業聯賽效力。即使連前英屬澳洲的代表隊，雖然有18名旅外球員，效力歐洲聯賽的球員也只有15名。效力於歐洲聯賽的球員人數，伊朗有13名，韓國有7名，至於沙烏地阿拉伯與卡達，則無人曾加入歐洲聯賽。 1998年由法國舉辦世界盃，日本初次參賽，代表隊裡的旅外球員為零。4年後的2002年，參加日韓世界盃的日本代表隊裡，旅外球員增至4名。2006年德國世界盃，旅外球員增至6名，而在2010年南非世界盃，則保持在4名，呈現幾乎持平的狀態。 其後狀況有所轉變。2014年的巴西世界盃，旅外球員人數增至12名，2018年俄羅斯世界盃則增為16名，這是一個非常顯著的成長。到了去年的卡達世界盃，若非這些效力於歐洲球隊的球員，入選世界盃代表隊將變得非常困難（註：世界盃註冊球員的數量在1998年時最多為22名，2002年至2018年為23名，自2022年起，增加到26名）。 久保建英（皇家社會）、鎌田大地（法蘭克福）、三笘薫（布萊頓）、冨安健洋（兵工廠）等球員都效力於歐洲球隊。如今，以英格蘭、西班牙、德國、義大利與法國等五大聯賽為首，在歐洲頂級聯賽裡，日本球員的數量接近百名。日本與南美洲和非洲國家並列，成為亞洲唯一向歐洲輸出球員的國家。在過去僅僅十幾年間，便發生如此變化。

香川真司的出現改變了日本球員的評價 為何發生如此變化？其背後蘊含著長久以來的努力不懈（日本國內聯賽的職業化和球員培育），但直接的契機則是在於某位球員的移籍轉會。 21歲的香川真司於2010年夏季，即南非世界盃之後，從大阪櫻花移籍至德國足球甲級聯賽的多特蒙德（BVB 09）。即使他作為世界盃的支援成員隨隊出賽，但未能進入球員名單。對於未被列入名單的香川，多特蒙德支付給大阪櫻花的移籍費僅有35萬歐元（約4000萬日圓），以培育補助金的名義支付。從歐洲移籍市場的水準來看，這筆費用破天荒的低廉。

在2012年的多特蒙德時期，香川的表現最為活躍出色，甚至入選了德甲年度最佳11人陣容，2012年3月25日，攝於德國科隆（AFP / 時事） 香川加入多特蒙德不久，筆者曾有機會前往季前訓練營觀察採訪。 該訓練營在奧地利格拉茲市的郊外進行。當時，參加世界盃的球員尚未加入訓練。令我發自內心驚訝的是，由於年輕球員較多，香川在全體球員裡表現最佳。先不論香川的技術優勢，隊員中無人能理解他的戰術動態，亦無法應對其具有高目的性的傳球。香川的卓越表現無人能及。 在訓練結束後，香川流露心中自信：「覺得自己能在歐洲有所表現」，而我也對他的成功充滿了強烈期待。 事實上，香川真司獲得很大的成功。2010年至2011年與2011年至2012年，這兩年多特蒙德奪得聯賽冠軍二連霸，而香川本人在第二個賽季後半，獲譽為德甲聯賽的最佳球員，並入選歐洲賽季最佳11人陣容。其後，他在賽季結束後移籍至英格蘭頂級聯賽的名門球隊曼聯。 香川的活躍表現，徹底改變了德國對於日本球員的認識。卓越技術、戰術理解能力、奉獻精神以及對於紀律的高度重視。此外，相較於其他國家同等水準的球員，能以更加低廉的價格獲取。從此時起，日本球員開始進入德甲聯賽。 不僅只有香川，本田圭佑（CSKA莫斯科→AC米蘭）、長友佑都、岡崎慎司（美因茨→萊斯特城）、內田篤人（沙爾克04）和長谷部誠（狼堡→紐倫堡→法蘭克福）等日本代表隊的主力球員，也在同一時期活躍於頂級足球俱樂部。對於日本球員的正面評價，從德國開始逐漸擴展到其他歐洲國家。 「日本人選手在歐洲未有突出表現的原因，並非在於缺乏實力。日本球員在歐洲也能充分發揮。然而，歐洲尚未真正理解日本球員的價值。比起認識不深的日本球員，更加傾向於選擇巴西、阿根廷與非洲球員，皆是由於較為熟悉了解之故。」 這是菲利普・杜斯亞在擔任日本國家代表隊教練（1998年至2002年）時的發言，當時我們無法真正體會其背後深意。歐洲改變對於日本球員的認識，進而出現突破，需要十年的歲月。