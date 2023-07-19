久保、鎌田、三笘…日本足球選手在歐洲嶄露頭角的理由以及過去的奮鬥史

久保、鎌田、三笘…日本足球選手在歐洲嶄露頭角的理由以及過去的奮鬥史運動
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日本是亞洲唯一的「球員輸出國」
去年11至12月在卡達舉行的國際足協FIFA世界盃（以下稱為世界盃），日本在小組賽中擊敗曾經奪得世界盃冠軍的德國與西班牙，震驚世界。即使在16強賽裡進入PK戰，最後不敵克羅埃西亞而落敗淘汰，但日本總計五度闖進16強，是目前亞洲最多的紀錄，所獲得的7個積分，也是亞洲隊伍在這項賽事裡的最佳成績。
由森保一教練率領的這支日本代表隊裡，有19名旅外球員，而且效力於歐洲的足球俱樂部。再加上長友佑都（AC切塞納→國際米蘭→加拉塔薩雷→馬賽奧林匹克）、酒井宏樹（漢諾威96→馬賽奧林匹克）以及權田修一（SV霍恩→波蒂莫嫩塞）等球員，雖然現在他們已經回到J聯賽效力，但擁有豐富的歐洲參賽經驗，共有22人屬於旅外球員或前旅外球員。而從未在日本以外的地方參加賽事的球員，僅有4名。
亞洲沒有其他國家像日本一樣，有如此多的球員在歐洲職業聯賽效力。即使連前英屬澳洲的代表隊，雖然有18名旅外球員，效力歐洲聯賽的球員也只有15名。效力於歐洲聯賽的球員人數，伊朗有13名，韓國有7名，至於沙烏地阿拉伯與卡達，則無人曾加入歐洲聯賽。
1998年由法國舉辦世界盃，日本初次參賽，代表隊裡的旅外球員為零。4年後的2002年，參加日韓世界盃的日本代表隊裡，旅外球員增至4名。2006年德國世界盃，旅外球員增至6名，而在2010年南非世界盃，則保持在4名，呈現幾乎持平的狀態。
其後狀況有所轉變。2014年的巴西世界盃，旅外球員人數增至12名，2018年俄羅斯世界盃則增為16名，這是一個非常顯著的成長。到了去年的卡達世界盃，若非這些效力於歐洲球隊的球員，入選世界盃代表隊將變得非常困難（註：世界盃註冊球員的數量在1998年時最多為22名，2002年至2018年為23名，自2022年起，增加到26名）。
久保建英（皇家社會）、鎌田大地（法蘭克福）、三笘薫（布萊頓）、冨安健洋（兵工廠）等球員都效力於歐洲球隊。如今，以英格蘭、西班牙、德國、義大利與法國等五大聯賽為首，在歐洲頂級聯賽裡，日本球員的數量接近百名。日本與南美洲和非洲國家並列，成為亞洲唯一向歐洲輸出球員的國家。在過去僅僅十幾年間，便發生如此變化。
香川真司的出現改變了日本球員的評價
為何發生如此變化？其背後蘊含著長久以來的努力不懈（日本國內聯賽的職業化和球員培育），但直接的契機則是在於某位球員的移籍轉會。
21歲的香川真司於2010年夏季，即南非世界盃之後，從大阪櫻花移籍至德國足球甲級聯賽的多特蒙德（BVB 09）。即使他作為世界盃的支援成員隨隊出賽，但未能進入球員名單。對於未被列入名單的香川，多特蒙德支付給大阪櫻花的移籍費僅有35萬歐元（約4000萬日圓），以培育補助金的名義支付。從歐洲移籍市場的水準來看，這筆費用破天荒的低廉。
香川加入多特蒙德不久，筆者曾有機會前往季前訓練營觀察採訪。
該訓練營在奧地利格拉茲市的郊外進行。當時，參加世界盃的球員尚未加入訓練。令我發自內心驚訝的是，由於年輕球員較多，香川在全體球員裡表現最佳。先不論香川的技術優勢，隊員中無人能理解他的戰術動態，亦無法應對其具有高目的性的傳球。香川的卓越表現無人能及。
在訓練結束後，香川流露心中自信：「覺得自己能在歐洲有所表現」，而我也對他的成功充滿了強烈期待。
事實上，香川真司獲得很大的成功。2010年至2011年與2011年至2012年，這兩年多特蒙德奪得聯賽冠軍二連霸，而香川本人在第二個賽季後半，獲譽為德甲聯賽的最佳球員，並入選歐洲賽季最佳11人陣容。其後，他在賽季結束後移籍至英格蘭頂級聯賽的名門球隊曼聯。
香川的活躍表現，徹底改變了德國對於日本球員的認識。卓越技術、戰術理解能力、奉獻精神以及對於紀律的高度重視。此外，相較於其他國家同等水準的球員，能以更加低廉的價格獲取。從此時起，日本球員開始進入德甲聯賽。
不僅只有香川，本田圭佑（CSKA莫斯科→AC米蘭）、長友佑都、岡崎慎司（美因茨→萊斯特城）、內田篤人（沙爾克04）和長谷部誠（狼堡→紐倫堡→法蘭克福）等日本代表隊的主力球員，也在同一時期活躍於頂級足球俱樂部。對於日本球員的正面評價，從德國開始逐漸擴展到其他歐洲國家。
「日本人選手在歐洲未有突出表現的原因，並非在於缺乏實力。日本球員在歐洲也能充分發揮。然而，歐洲尚未真正理解日本球員的價值。比起認識不深的日本球員，更加傾向於選擇巴西、阿根廷與非洲球員，皆是由於較為熟悉了解之故。」
這是菲利普・杜斯亞在擔任日本國家代表隊教練（1998年至2002年）時的發言，當時我們無法真正體會其背後深意。歐洲改變對於日本球員的認識，進而出現突破，需要十年的歲月。
移籍歐洲第一人是1977年的奧寺康彦
日本球員移籍歐洲的起源已久，可以追溯到1970年代。第一位日本球員是奧寺康彦，發掘他的是與日本擁有深厚淵源的名將漢斯・魏斯魏勒（Hennes Weisweiler）。1977年奧寺從古河電工移籍至德甲聯賽的科隆第一（1. FC Köln）。其後轉至柏林赫塔，再度轉至文達不來梅，並長時間效力於此，總共在德甲度過了9個賽季。在科隆第一時，闖進歐洲冠軍盃（現稱為UEFA歐洲冠軍聯賽）的準決賽；而效力於文達不來梅之際，則贏得了德甲聯賽冠軍。
其後，如同追隨奧寺的足跡般地，尾崎加壽夫與風間八宏等人也相繼前往德國，卻未能像奧寺那樣取得輝煌成績。除了三浦知良——高中退學後獨自前往巴西，確立了頂尖職業球員地位——之外，必須等到中田英壽——在法國世界杯後移籍至義甲聯賽的佩魯賈，並在AS羅馬與帕爾馬受到高度評價——出現，日本球員才算在海外留下了明確而堅實的顯赫足跡。
J聯賽作為日本職業聯賽，成立於1993年，奇哥（Zico）、蓋瑞・萊尼克爾（Gary Lineker）、皮耶・利特巴爾斯基（Pierre Littbarski）與德拉甘・斯托伊科維奇（Dragan Stojković）等外國知名球員來到日本，讓J聯賽獲得大成功。同時，也順利培育了年輕球員，被視為「日本進步的雙輪」（語出時任J聯賽主席的川渕三郎），年輕球員的培育成果，可從1994年首次突破亞洲預選賽，進入世界青年錦標賽（現稱U20世界盃）並闖進八強看出。
然而，即使擁有日本的頂尖水準，仍尚未達到可以在歐洲活躍的程度。中田英壽算是特例，對日本而言，歐洲仍是一個完全不同的世界，從一開始就無法進行比較——這是1990年代日本對於歐洲足球的普遍認知。
雖說如此，在1999年的世青賽上，日本隊闖進決賽。這是橫跨所有組別，首次在FIFA主辦的世界級賽事裡進入決賽。他們獲譽為黃金世代（後來有11人入選A代表隊）。進入2000年後，小野伸二（飛燕諾）、高原直泰（博卡青年→漢堡）和稻本潤一（兵工廠等隊）等人，陸續前往海外發展。
無論成功與否，問題不僅局限於球員的能力。在日本比賽時，這些問題並不顯著，也不易察覺，但在海外卻成為關鍵的重要因素。那便是面對不同於日本環境的適應能力，特別是使用外語進行溝通——亦即，自我主張與情感表達成為很大的障礙。
如同小野和中村俊輔（雷吉納→塞爾提克）這樣的球員，教練若能充分理解球員能力，並提供足以充分發揮的位置，便相當理想。抑或如同松井大輔（勒芒→聖艾蒂安）和香川，在球隊裡技術力與想像力最為出色，而且在像高中球隊那樣沒有派系的年輕球隊裡，可以毫無壓力地發揮實力。然而，對於個性內向的球員，或者在日本沒有單獨生活經驗的球員而言，身處外國的疏離感強烈，融入環境並非易事。
時至今日，球員們的意識已產生新的轉變。他們周遭的情況亦有所變化。見到香川與本田等人的成功之後，他們開始拾起自信，認為有為者亦若是，也降低了在歐洲比賽的心理障礙。在語言溝通方面亦是如此，許多球員積極學習英語和其他語言。
值得一提的是，即使有如此多的球員流向歐洲，但J聯賽的水準並未降低。在決定亞洲冠軍俱樂部的亞足聯冠軍聯賽裡，作為日本勢力的兩支隊伍——浦和紅鑽與鹿島鹿角，分別於2017年與2018年的賽季裡，連續兩次奪冠，本賽季浦和紅鑽也晉級挺進在4月29日和5月6日進行的決賽。儘管受到疫情影響，動員觀眾進場觀賽已達極限，作為一項專業的運動娛樂賽事，J聯賽充分展現高度水準。
今後，如此趨勢將持續不衰。透過連結世界，不僅提升球員的價值，同時亦提高日本足球本身的價值。
標題圖片：自上個賽季以來，在西班牙皇家社會效力的久保建英（左），以及卡達世界盃後在英格蘭布萊頓持續表現亮眼的三笘薰（右）（AFP / 時事）