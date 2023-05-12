進軍世界的臺灣巧克力——戰前的「森永村」與現代的屏東縣

日治時代的臺灣，森永製菓在臺東設立了大規模開墾聚落，從種植可可到製作巧克力，進行一貫化生產。現在仍存留的地名「森永村」，是原住民排灣族的居住地。本文將探討森永聚落的發展與在臺灣最南端生產製作的巧克力的未來潛能。

每年榮獲大獎的臺灣巧克力 臺灣作為烏龍茶的產地聞名遐邇，也生產咖啡豆和可可豆一事，卻不太為人所知。 不過，在善用溫暖的氣候條件，經營農園種植咖啡樹的原住民，以及把老舊茶園改種咖啡樹的農家等的努力之下，雖然生產量少，但逐漸為大眾所知。 正好在此時，有對堅持使用100％臺灣產的可可製作產品的夫婦欲向筆者介紹臺灣南部的可可產地。因而從台北市區出發，以縱貫全島的方式一路往南，車程約4個小時。 筆者這才知道，臺灣巧克力受到日本人巧克力愛好者的喜愛。自從「福灣巧克力」（FU WAN CHOCOLATE）這家公司在知名的世界大賽中榮獲大獎之後，在日本成為難以入手的垂涎之物。 從南部大城的高雄市再往南下，抵達屏東縣東港鎮這座臨海小鎮，拜訪「福灣莊園巧克力」總店。庭園風格的建築物附設咖啡廳，販售臺灣茶葉風味的巧克力，以及屏東特產的櫻花蝦風味的巧克力等，琳瑯滿目地陳列了各種精心研發的商品。而且，販售部的店員會說日文，一一地仔細介紹有哪些風味的特色巧克力，獲益良多。

福灣巧克力總店也附設咖啡廳。巧克力的包裝相當精美。

「森永村，全都被燒毀了」 在前往臺灣最南端的墾丁的途中，地圖上如「番薯尾」般細長的地方，有橫貫東西的南迴公路。這幾年，因為隧道開通，連結西半部到東半部的車程縮短到約30分鐘，由高屏地區經南迴公路進入臺東縣，就會遇到彷彿與世隔絕的森永村。 利用車子的導航抵達了目的地「臺東縣逹仁鄉公所森永村辦公處」。實際上到了附近，卻完全沒看到森永兩個字，原本有點擔心，懷疑是否真的有這個地方。直到發現村落的入口處立著一塊「森永教會」的招牌，確定了森永村的存在，才放下心中的一顆大石頭。

村落的入口處立著一塊「森永教會」的招牌。 一爬上陡坡，前方就是目的地。從名稱來看，以為是鄉公所的辦事處，目前作為「森永村活動中心」，提供場地讓老人們製作一些手工藝。先不論日文講的流不流利，年長一輩的原住民有很多人會講日文，筆者用日文向一位戴著帽子的年長者詢問：「請問這裡是森永村嗎？」對方用生硬的日文回答：「對，這裡是森永，以前有製作牛奶糖的工廠喔。」 「我的部落名字是烏力。我的父親是武田清輝（タケダセイキ），當過日本兵，也上過士官學校。雖然他教了我許多日文，但太久沒使用，就忘光了……」混合著簡單的日文和中文對談，排灣族的烏力擔任過村長，中文名字姓林，他出身的部落是舊社大古（Talilik），從這裡更往深山裡去。 「1953年，我們從舊社大古遷移至此地，本來這裡有森永的工廠和宿舍，全部都住日本人，但是戰爭結束後，日本人把這裡放火燒掉後才撤離。」

用日文講述森永村歷史的排灣族前村長烏力（左側男性） 放火燒村之後回到日本？聽到如此出乎意料的事情，頓時不知所措，打算再進一步調查事情的真相，筆者拜訪了附近的「VuVu廚房」老闆塔米克，一問之下，這件事情似乎確實是如此。也就是說，現在筆者所在的森永村曾經是一片尚未開墾的林地，後來砍伐森林，成立以日本人為中心的聚落，並且由森永製菓出資興建可可工廠，生產巧克力。不過，隨著二戰結束而撤退，在離開前放火燒村，工廠也付之一炬。 排灣族戰後移居到荒廢的森永村 這裡本來有原住民部落，後來日本人入殖，獎勵種植可可樹，動員附近居民到工廠工作。——筆者如此想像著。然而，實際上卻是森永製菓的投資，昭和初期在這裡開墾土地，成立聚落和經營工廠，從無到有，形成所謂的「共同體（Community）」。 的確，森永村作為山中原住民的部落，道路規劃整齊，總覺得土地區劃是經過設計的，中央的「森永村集會所」（日本撤退後，改為小學，而操場目前作為集會廣場之用）以前是工廠舊址。日本人離開之後，原本居住在交通不便的舊社大古的排灣族部落就全部遷移到此地，因為以前曾經是森永製菓的工廠，所以沿用「森永」作為地名，目前的人口數約300人左右。 根據塔米克表示，森永製菓過去開墾可可農場及種植技術並沒有流傳下來，現在這裡的居民也無人種植可可，對於原本的主要生活型態就是狩獵採集的排灣族而言，或許需要時間來學習農業技術。

從家家戶戶的門牌，以及可以聽到居民之間是用日文發音「森永」這個地名。