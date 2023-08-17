島精機製作所：環保型「免縫紉衣」，意在打造永續發展的服裝產業

像3D印表機那樣製造服裝的機器，正在服裝產業掀起新的浪潮。1962年誕生於和歌山市的島精機製作所，其研製開發的WHOLEGARMENT橫編機，曾掀起過服裝縫製業的「革命」。不用縫紉，不用剪裁，就能立體編織出衣物。第一代創業者從戰後的廢墟上白手起家培育出世界級企業，其第二代繼承人正在追求行業的「永續發展」。

手套編織機起家 「WHOLEGARMENT」意思是「全成型衣服」。使用這種編織機製作的針織衣物很輕巧，便於運動，穿著舒適，因此有「第二皮膚」之稱。而且，只要將紗線放入編織機，大約30分鐘就能織出一件形態完整的翻領毛衣。

用WHOLEGARMENT橫編機生產的針織衣物（島精機製作所提供） 公司創始人島正博（86歲），出生於東京以西約450公里之外的和歌山市。江戶時代，和歌山作為誕生過多位德川幕府將軍的「御三家」之一而聞名。但如今，和歌山市成為一個衰落的地方城市，正處於人口稀少的困境。 1945年7月，第二次世界大戰末期，在美軍空襲下，和歌山市被燒為平地，約有1100人喪生。島正博僥倖逃過一劫，與祖父母、母親、妹妹等一家5口被困在廢墟之中。父親出征南方在戰場上失去音訊，家也被燒毀。島正博當時就想，「我的鬥志被激發出來了，自己必須努力。即使是從零開始，只要肯動腦筋什麼都可以做到」。

島正博會長 島正博家的隔壁是一家修理手套編織機的維修廠。島正博在那裡幫忙打下手，在此過程中他的才能得到鍛煉並開花結果，16歲時就研發出了能減輕手套製造過程中人工負擔的縫紉機。1962年，他創辦了島精機製作所，所生產的全自動手套編織機熱銷全國，為公司發展打下了堅實的基礎。

1978年左右的島精機製作所工廠內部情景（島精機製作所） 1995年，在義大利米蘭舉辦的國際紡織機械展覽會上，該公司重磅之作「WHOLEGARMENT橫編機」首度亮相。在導入資料後，該機器只需花費30分鐘左右的時間就能織好一件毛衣，被贊為「東方魔術」。之後，經過縫針改良等技術的不斷升級，從1998年到2022年一共出貨了1萬3000多台。其中，近80%出口海外，前五大發貨目的地分別為義大利、香港、越南、韓國和西班牙。

1995年，在義大利米蘭舉辦的國際紡織機械展覽會上，「WHOLEGARMENT橫編機」備受矚目（島精機製作所）

用於製造太空人便服 在該公司總部，我看到了全成型橫編機的最新款機器「SWG - XR」。該機器外形像一架鋼琴，寬3公尺，重1.4噸。安裝有4個「針床」——由3600根針（滑針）組成。只要供應紗線，該機器就能夠支援複雜圖案和設計，編織出成衣。 因為沒有縫合線，所以穿著時沒有硌人的感覺，特別合身。使用吸汗性和伸縮性強的紗線，也適合生產運動服。因為在太空中太空人必須進行肌肉訓練，所以它也曾被用來生產供滯留在國際空間站工作的太空人穿著的便服。 打開島精機製作所的網站，可以看到優衣庫等25家公司品牌是其客戶，並對他們做了展示介紹。現任社長島三博先生（61歲）說：「在網頁上展示的只是徵得了對方同意的部分企業」。還有很多世界知名品牌廠商雖未公開展示，但實際上也在使用WHOLEGARMENT製造產品。 島精機製作所的創造性不僅僅限於橫編機。其CG時裝設計系統也遠勝於其他公司。用3D圖像視覺化呈現服裝樣品的時裝設計系統研發也是基於現任會長島正博敏銳的洞察力。 把服裝樣品變成3D圖像 對服裝業來說，在產品生產出來之前製作「樣品」是非常重要的流程。必須根據設計師繪製的設計方案選擇布料，加上花色紋樣，製作出樣品來實際展示品鑒。一旦對方提出「把長度縮短1公分」「換成其他顏色」等要求，工廠就只能反覆修改。據說製造成本的兩成是樣品製作費，甚至有時候樣品製作出來卻不被採用，工廠方面叫苦不迭。 島正博在40多歲的時候就注意到了這些問題，並開始研究探索以視覺化方式製造樣品的方法。1977年，美國NASA發射了宇宙探測器「旅行者」號。「旅行者」計畫的目標是探測太陽系的行星，使用了名為圖形板的基板製作土星的CG。1979年，島正博得知有3張在該計畫中使用過的圖形板將被拍賣，不顧周圍人的擔心，買下了一張單價1500萬日圓的基板，並以此為參考研發出了影像處理裝置。

1981年，在參考從NASA購買的圖形板技術基礎上研發出來的系統（圖片：島精機製作所） 該裝置為研發將樣品三維化影像處理的系統開闢了道路。順便說一句，據說在當時的競標中，蘋果公司創始人史蒂夫·約伯斯也買下了其中一塊基板。2007年，島精機製作所研發出了高精度設計系統「SDS-ONE APEX」。最新版的「APEX4」，導入了可以搜索全球紗線的資料庫「yarnbank」，能在瞬間完成紗線的材質、顏色以及紋樣的選擇，在畫面上呈現出與實物一模一樣的3D樣品。服裝企業不再需要根據實物樣品來品評，而是通過虛擬影像就能預想產品的完成形態。

運用APEX4通過虛擬影像確認產品的成品（島精機製作所） 只要把樣品資料導入到WHOLEGARMENT系統，機器就會馬上開始編織。這大幅削減了製作樣品所需的時間、勞力和材料費，企業用戶也節省了大量資源。可以說，正是因為持有WHOLEGARMENT和設計系統這些獨自開發技術，才使該公司成為全球橫編機市場佔有率最高的企業。