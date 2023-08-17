島精機製作所：環保型「免縫紉衣」，意在打造永續發展的服裝產業

島精機製作所：環保型「免縫紉衣」，意在打造永續發展的服裝產業財經 技術 生活 工作勞動
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手套編織機起家
「WHOLEGARMENT」意思是「全成型衣服」。使用這種編織機製作的針織衣物很輕巧，便於運動，穿著舒適，因此有「第二皮膚」之稱。而且，只要將紗線放入編織機，大約30分鐘就能織出一件形態完整的翻領毛衣。
公司創始人島正博（86歲），出生於東京以西約450公里之外的和歌山市。江戶時代，和歌山作為誕生過多位德川幕府將軍的「御三家」之一而聞名。但如今，和歌山市成為一個衰落的地方城市，正處於人口稀少的困境。
1945年7月，第二次世界大戰末期，在美軍空襲下，和歌山市被燒為平地，約有1100人喪生。島正博僥倖逃過一劫，與祖父母、母親、妹妹等一家5口被困在廢墟之中。父親出征南方在戰場上失去音訊，家也被燒毀。島正博當時就想，「我的鬥志被激發出來了，自己必須努力。即使是從零開始，只要肯動腦筋什麼都可以做到」。
島正博家的隔壁是一家修理手套編織機的維修廠。島正博在那裡幫忙打下手，在此過程中他的才能得到鍛煉並開花結果，16歲時就研發出了能減輕手套製造過程中人工負擔的縫紉機。1962年，他創辦了島精機製作所，所生產的全自動手套編織機熱銷全國，為公司發展打下了堅實的基礎。
1995年，在義大利米蘭舉辦的國際紡織機械展覽會上，該公司重磅之作「WHOLEGARMENT橫編機」首度亮相。在導入資料後，該機器只需花費30分鐘左右的時間就能織好一件毛衣，被贊為「東方魔術」。之後，經過縫針改良等技術的不斷升級，從1998年到2022年一共出貨了1萬3000多台。其中，近80%出口海外，前五大發貨目的地分別為義大利、香港、越南、韓國和西班牙。
用於製造太空人便服
在該公司總部，我看到了全成型橫編機的最新款機器「SWG - XR」。該機器外形像一架鋼琴，寬3公尺，重1.4噸。安裝有4個「針床」——由3600根針（滑針）組成。只要供應紗線，該機器就能夠支援複雜圖案和設計，編織出成衣。
因為沒有縫合線，所以穿著時沒有硌人的感覺，特別合身。使用吸汗性和伸縮性強的紗線，也適合生產運動服。因為在太空中太空人必須進行肌肉訓練，所以它也曾被用來生產供滯留在國際空間站工作的太空人穿著的便服。
打開島精機製作所的網站，可以看到優衣庫等25家公司品牌是其客戶，並對他們做了展示介紹。現任社長島三博先生（61歲）說：「在網頁上展示的只是徵得了對方同意的部分企業」。還有很多世界知名品牌廠商雖未公開展示，但實際上也在使用WHOLEGARMENT製造產品。
島精機製作所的創造性不僅僅限於橫編機。其CG時裝設計系統也遠勝於其他公司。用3D圖像視覺化呈現服裝樣品的時裝設計系統研發也是基於現任會長島正博敏銳的洞察力。
把服裝樣品變成3D圖像
對服裝業來說，在產品生產出來之前製作「樣品」是非常重要的流程。必須根據設計師繪製的設計方案選擇布料，加上花色紋樣，製作出樣品來實際展示品鑒。一旦對方提出「把長度縮短1公分」「換成其他顏色」等要求，工廠就只能反覆修改。據說製造成本的兩成是樣品製作費，甚至有時候樣品製作出來卻不被採用，工廠方面叫苦不迭。
島正博在40多歲的時候就注意到了這些問題，並開始研究探索以視覺化方式製造樣品的方法。1977年，美國NASA發射了宇宙探測器「旅行者」號。「旅行者」計畫的目標是探測太陽系的行星，使用了名為圖形板的基板製作土星的CG。1979年，島正博得知有3張在該計畫中使用過的圖形板將被拍賣，不顧周圍人的擔心，買下了一張單價1500萬日圓的基板，並以此為參考研發出了影像處理裝置。
該裝置為研發將樣品三維化影像處理的系統開闢了道路。順便說一句，據說在當時的競標中，蘋果公司創始人史蒂夫·約伯斯也買下了其中一塊基板。2007年，島精機製作所研發出了高精度設計系統「SDS-ONE APEX」。最新版的「APEX4」，導入了可以搜索全球紗線的資料庫「yarnbank」，能在瞬間完成紗線的材質、顏色以及紋樣的選擇，在畫面上呈現出與實物一模一樣的3D樣品。服裝企業不再需要根據實物樣品來品評，而是通過虛擬影像就能預想產品的完成形態。
只要把樣品資料導入到WHOLEGARMENT系統，機器就會馬上開始編織。這大幅削減了製作樣品所需的時間、勞力和材料費，企業用戶也節省了大量資源。可以說，正是因為持有WHOLEGARMENT和設計系統這些獨自開發技術，才使該公司成為全球橫編機市場佔有率最高的企業。
零損耗利於環保
4月3日，和歌山市島精機公司總部舉行了新員工入職儀式。2017年從父親手中接過社長一職的島三博，向29名新員工講述了對未來的展望。
「服裝業是個規模達150兆日圓的產業，但也被稱為世界上環境汙染第二嚴重的產業。這個行業大量生產衣服，多餘的就燒掉，商業模式陳舊」。從碳排放等方面來看，服裝行業背負著僅次於石油業的汙名，大量生產必然帶來大量廢棄。針對這樣的弊端，公司想有所作為，對WHOLEGARMENT全成型技術寄予了厚望，認為這個機器有可能改變服裝業的舊有模式。
據島三博介紹，「全球每年生產1億噸紗線，其中6成用於服裝產業。縫製式服裝是將布料裁剪後縫合而成的，約有25%的材料作為剪裁損耗被丟棄。如果用WHOLEGARMENT進行生產，就可以實現零損耗。但目前用WHOLEGARMENT製造的產品供應量，還不到服裝總量的1%」。如果這種編織機得以普及，將多少有助於減輕環境負擔。
據日本環境省的調查結果顯示，2020年日本國內的服裝供應量約為82萬噸，另一方面，有51萬噸服裝被家庭等丟棄。島三博開始關注衣物製造後被廢棄的問題。
從去年秋天開始，該公司搭建平臺回購不再使用的衣物，這個品牌名稱為「BLUEKNIT」。去年9月，該公司開設了銷售日本國產針織產品的電商網站「Blueknit Store」。在該網站上销售的产品應滿足如下条件：
- 使用紗線等能在土壤中降解的天然材料
- 用島精機製作所的橫編機編織的沒有裁剪損耗的衣服
- 徹底實行少量生產，不出現剩餘庫存
符合上述條件的產品，可以貼上「BLUEKNIT」標籤銷售，並推出了在消費者使用後可以回購該類產品的方針。回購的衣服除了用於再利用或回收外，還能拆成紗線重新製造服裝。
島三博說：「服裝業大部分都是中小企業。我們呼籲這些企業參加我們的計畫。雖然現在只有少數幾家企業參加，但今後應該會逐漸增多。」
「BLUEKNIT」中的「BLUE（藍色）」，取自「藍色」地球。該公司堅信，利用WHOLEGARMENT技術可以在製造過程中實現零廢棄，而消費後實現產品循環的商業模式對地球環境亦有利好。
島三博認為，現在的服裝行業呈現少量高級商品和大量生產廉價商品的兩極分化結構。「我們的目標是介於兩者之間的多品種少量生產。WHOLEGARMENT使我們有可能按需生產，製造適合顧客的獨一無二的衣服，從工廠直接送到消費者手中。消費完的衣物我們還可以回購」。就像店家與顧客面對面的壽司店一樣，該公司希望在製造商和消費者之間建立起直接面對面的關係。
WHOLEGARMENT技術，可以不依賴裁剪和縫製等勞動密集型工序，製造出具有前所未有高附加值的針織產品。這就指明了一種商業方向，即服裝企業無需到海外去尋找廉價勞動力也能穩定經營。就算在日本國內生產，也能維持價格競爭力，通過服裝的「本地生產、本地消費」，還能減少運輸成本以及相應的碳排放。
銷售零損耗的產品，回購舊衣物重新利用，不必再焚燒賣不掉的商品。島精機製作所的第一代創始人有「紀州愛迪生」之稱，第二代繼承人則看準了WHOLEGARMENT全成型技術將成為公司「永續發展」的王牌。
公司資訊
島精機製作所
地址：641-8511和歌山市阪田85
法人代表：島三博
業務內容：在和歌山生產的電腦程式控制橫編機技術世界領先。1995年研發的免縫紉橫編機「WHOLEGARMENT」，是該公司的注冊商標
資本金：148億5980萬日圓
员工人数：1867人
採訪、撰文：中村正憲，POWER NEWS编辑部
攝影：水野浩志