發生在臺灣的神社「強制遣返神明」事件，甚至牽扯到「中臺統一問題」――臺日歷史遺產「桃園神社」發生了怎麼事？

擺脫戰後被強行推銷的「日本」元素

「桃園神社」在1938年日治時期，興建於臺灣新竹州桃園街（現在的桃園市）。當時的臺灣總督是小林躋造，他主張削減臺灣本身的傳統祭祀，擴建神社，屬於「皇民化強硬派」。對此，日本人也出現反對聲浪，因此當長谷川清繼任總督後，更改了這個方針。

戰後，中國國民黨來到臺灣，將包含桃園神社，由公家管理的神社改成「忠烈祠」，用來祭祀在中國大陸戰死的中國士兵（及之後的臺灣警官）。

1947年發生國民黨政府打壓臺灣知識分子的「二二八事件」，臺灣全島發布戒嚴令（1947．49-1987），也使得部分臺灣人比從前更厭惡成為忠烈祠的舊神社。在那個時代，大多數忠烈祠會沿用神社建築本體。但是1972年，當日本與中華民國斷交後，狀況卻隨之改變。政府主張「消除日本統治的痕跡」，因此多數忠烈祠被改建成中華樣式，甚至消去石碑上的「日本」二字，竄改歷史。



由於臺日斷交，舊高雄神社被改建成中華風格的高雄市忠烈祠。建築還留有神社的痕跡，成為臺日中文化交融的狀態。白石燈籠於2018年復原

進入1980年代後，桃園神社也計劃改建成「桃園縣忠烈祠」（當時）。但在所有神社幾乎不復存在的狀況下，當地市民和學術界發起了反對運動。1987年解嚴，社會逐漸民主化後，1994年桃園神社被指定為文化財產。

2014年，隸屬民主進步黨的鄭文燦擔任桃園市長，同時也是有名的知日派。他更進一步推動修復神社，將忠烈祠一帶改名為「桃園忠烈祠暨神社文化園區」。2020年之後，將舊本殿、拜殿繼續以忠烈祠的形式活用，剩餘的大半境內土地設成「桃園神社」，交給指定管理者經營。疫情趨緩之後，這個地方掀起「偽出國」的話題，原本恬靜的神社境內，頓時重生為人氣觀光景點。



桃園神社境內開始在每週末舉辦活動