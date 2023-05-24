自行車活動促進臺日交流？——臺灣人眼中的「富山灣岸自行車節2023」

享受騎自行車樂趣的臺灣單車騎士開始把目光移向海外，對於臺日交流及吸引外國人赴日旅遊，自行車活動究竟能夠發揮多大的效果？本文以「富山灣岸自行車節2023」為例，透過臺灣人的參加心得，探討自行車旅遊的魅力何在。

臺灣的自行車使用狀況 提到臺灣，作為世界上數一數二的機車王國為人所知，近年則因自行車風潮而受到矚目。比如總公司位在臺灣的「捷安特」與「美利達」成為國際上首屈一指的自行車大廠。公共自行車租賃系統「YouBike」的普及，「騎自行車環島」甚至成為臺灣人都想要實現的夢想之一，騎自行車旅遊的盛況由此可見一斑。 首先簡單介紹臺灣的自行車使用狀況。以數據來看普及狀況，根據交通部發表的自行車數量2017年推估擁有1016萬臺（公共自行車除外）。當時的人口大約2300萬人，扣掉無法騎自行車的高齡者與幼童，平均每兩人就有1人擁有自行車。 12歲以上民眾、平常在騎自行車的人口約511萬人，相當於總人口的24.2%。本來以為主要的使用狀況與機車一樣是「通勤・通學」，但實際上第1名是「休閒運動（41.8%）」，而「通勤・通學」占21.1%，居第3名。從統計資料來看，與其說自行車對臺灣人而言是便利的交通手段，不如說是休閒運動的最佳夥伴。

在日本也相當受歡迎的臺灣品牌「捷安特」自行車。富山縣內的黑部綜合體育中心，提供自行車租賃服務（筆者攝影） 對此臺灣的自行車文化成形，有重大貢献的熱潮之一就是「環島」。描寫一位年輕人騎自行車挑戰環島的公路電影《練習曲》（2007）相當賣座，加上規畫完備的自行車路線「環島一號線」，現在的臺灣之所以成為「自行車大國」，是政府及各地方自治體共同合作規劃各地的自行車路線，並致力推動自行車文化的關係。其中，透過自行車活動促進臺日交流的方式也因應而生。

臺灣單車騎士參加日本自行車活動 2023年4月16日，在富山縣舉辦的「富山灣岸自行車節2023」，有熱血的臺灣單車騎士們共襄盛舉。

「富山灣岸自行車節2023」吸引了來自海內外大約1300人參加。分為180km、130km、80km與家庭組，共四大組別，享受騎乘的樂趣（筆者攝影） 以黑部水庫聞名的黑部市為起點，左右串聯起與新潟相鄰的朝日町，及與石川縣相鄰的冰見市――也是對臺灣高雄港開發有所貢献的淺野總一郎（1848-1930年）的故鄉，沿著富士灣騎乘的自行車活動。該灣獲得「世界最美海灣俱樂部」的加盟認可，以此為契機，2015年誕生了沿著富山灣岸規畫的自行車路線。途中可以隔著富士灣眺望立山連峰「跨海眺望超過海拔3000公尺的連綿群山」，作為世界上僅有的3處絕景之一而聞名遐邇。

沿著灣岸自行車路線，可以眺望浮在富山灣上的唐島和立山連峰。攝於冰見市的比美乃江公園（筆者攝影） 這次在「自行車旅遊研究會」（幹事一青妙）與富山縣的合作下，參加大會的臺灣單車騎士總共有25位。以專門分享騎自行車經驗的YouTuber／網紅Linda為首，熱愛鐵人三項的運動迷、因新冠肺炎疫情而開始接觸自行車的人等，來自各式各樣的背景。除了Linda以外，有不少人住在日本，其中也有從臺灣遠道而來的參加者。

在起點前集合的臺灣單車騎士們（筆者攝影） 他們為什麼會想要特地參加富山的自行車活動呢？「喜歡騎自行車」是當然的，但是也有其他在初春舉辦的自行車活動，究竟是為何而來？詢問背後的原因之後，與一般的旅遊或者是單純的自行車運動有一線之隔，看到「自行車旅遊」蘊藏著莫大潛能。

實現旅人願望的自行車旅遊 「大會裡，有什麼讓你期待的？」 臺灣單車騎士們異口同聲地回答：「食物」。 在「富山灣岸自行車節2023」的補給站，會提供各地區的特色美食作為補給品，比如煙燻螢火魷、鱒壽司、冰見牛便當等，這些旅遊書上熟悉的主流食物。不只如此，還有蒲鉾（以魚漿為原料而製成的食品，又稱魚板、魚糕）和國吉蘋果果凍等，與在地漁獲和農產品結合的名產，最多有10種以上可供選擇。

富山補給站提供的冰見牛便當（自行車旅遊研究會提供） 也許有人會認為是微不足道的理由，然而，這樣的補給品讓自行車運動與旅遊產生出意想不到的加乘效果。一般的旅遊行程，三餐都是經過精心規劃的，途中可能因為肚子裝不下了，或者在意卡路里而放棄想吃的東西，相信旅人多少都有一兩次這樣的經驗。 這種食物的煩惱看似和自行車運動毫不相干，但是騎自行車所消耗的熱量遠遠超乎想像。雖然因各人的體格而異，騎完180公里的路線要消耗5千大卡以上。參加的臺灣單車騎士說：「騎自行車的話，吃再多也不怕胖」。在騎車過程中，為了避免陷入重度低血糖狀態的「Hitting the wall」（撞牆期），所以必須有適當的營養補給。補給站提供特色料理，達到長時間騎乘的補給和飲食樂趣的加乘效果。 此外，富山灣岸自行車路線的一大特色就是擁有名勝景點，沿途可以看到立山連峰、雨晴海岸，運氣好的話，看得到海市蜃樓等，享受富山縣熱門觀光景點的風光明媚。

在補給站享用補給品的單車騎士們（自行車旅遊研究會提供） Linda表示：「臺灣的自行車活動通常都是提供香蕉或鹽糖等的補給品，沒什麼特色，所以這一次非常期待。菜單也和以觀光客為對象的餐廳不同，富有在地特色，相當吸引人。」 甚至，她也提到了沿途的風景名勝，「光是參加富山灣岸自行車節，就能夠完整享受到夢寐已久的富山旅遊」。自行車旅遊具有實現旅人願望的力量，也就是「在短時間內可以充分體驗當地」。

Linda對富山的自行車旅遊充滿期待（筆者攝影） 那麼，為了推動富山的自行車文化，除了舉辦自行車節以外，還下了哪些功夫呢？根據富山縣知事新田八朗表示，富山縣正在進行各種整備工作，打造友善的自行車騎乘環境。例如，設置自行車休息站和自行車咖啡廳，為單車騎士提供像是修理工具或廁所借用等的服務；同時也致力於利用多國語言向國際遊客行銷自行車旅遊；可攜帶自行車入住的住宿設施，也有開放人車同行的電車和遊艇。 在多方努力之下，富山灣岸自行車路線終於在2019年入選為日本政府指定的6條國家自行車路線之1。

參加家庭組的富山縣知事新田八朗（筆者攝影）