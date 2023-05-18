野球場外的春天——ACE把日本「野球教育」帶進臺灣

野球場外的春天——ACE把日本「野球教育」帶進臺灣運動 社會 生活 臺灣香港
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被譽為臺灣國球的「棒球」是臺灣人願意掏錢前往球場觀戰的運動之一。棒球員在扇形球場上，揮舞球棒，展現出青春與熱情，帶給臺下觀眾無數的震撼與感動。然而棒球員，比起其他職業職涯壽命更短。目前，日本棒球員的職涯壽命為9年，臺灣則為5年，平均退休年齡為30歲。臺灣許多球員在退役後面臨職涯轉型困境，Athlete Career Education（ACE）計畫在如此背景下，於2016年由前旅日棒球員晁菘徽創立誕生，此計畫主要推動「臺日野球留學、棒球員經營管理、棒球員職涯轉型」三大事業。
開創新觀念：文武並重
近幾年，ACE將主力放在推動「臺日野球留學」──挑選在臺灣傑出的青少棒球員，並將他們送往日本高中的球隊培訓。眾所皆知，臺灣青少棒的實力遠近馳名，經常在國際賽事大放異彩。然而這群優秀的孩子，進入18歲後，只有少數的人可以繼續在球場上揮灑球技。多數的孩子因打球受傷，亦或是沒有足夠的經濟資源等現實理由，被迫中斷球場生涯。此外，相較於日本棒球教育環境的「球技與課業必須兼顧」，臺灣鮮少教育孩子們除了磨練球技外，課業也須下功夫的觀念。臺灣的棒球教育環境處於「擁有一技之長，就能一招打天下」的情況。「這也造成許多孩子在離開球場後，失去人生重心而走上歧路，因此從小教育孩子除了棒球，也必須兼顧學業的觀念相當重要。」晁菘徽説道。
本身同為少棒出身的晁菘徽與其他少棒球員有著很不同的際遇，自小父母雖全力支持他逐夢，但也灌輸他：「除了精進球技外，課業也得顧好，未來才能有更好的發展。」之觀念，正因他從小有此觀念，因此深知球員發展第二專長的重要性。這也成為為何他創建ACE的主因之一。至於為何是將臺灣優秀的青少棒球員送往「日本」而非其他國家，得追遡他過往的經歷。
角田篤敏：「我不是要教你如何打進甲子園，而是『禮儀』。」
日本棒球在世界上的優異表現一直有目共賭，過去想到日本打棒球的臺灣球員不在少數，晁菘徽也不例外。2010年正值年少輕狂的他，透過前旅日棒球員的協助，前往日本高知縣中央高中就讀，展開旅日棒球人生。由於少棒時期在臺灣球場上的優異表現，被臺灣媒體譽為「棒球界明日之星」，年僅16歲的晁菘徽享受到竄紅與成功的滋味。旅日後，打進甲子園、成為職棒選手更成為他當時的終極目標。而這樣的心境隨著他旅日棒球生涯的邁進，漸漸地開始理解到：「在人才濟濟的日本棒球界，要在職棒選秀當中，成為球團雀屏中選的那一位除了實力也要有機運，並不是一件容易的事，因此得更加努力自主訓練。」
當時，晁菘徽也遇到了對他旅日棒球生涯，影響他最大的高知中央高中球隊總教練――角田篤敏。他回憶起當年，印象深刻，說到：「角田篤敏教會他的『不是如何打進甲子園，而是如何成為一位懂得長幼有序；有禮貌能夠在社會上立足的人。』因為角田篤敏長年帶團的經驗下，深知在如此競爭的環境，一半以上的球員最終還是會被迫回歸到一般社會，這時他們需要的不會是球技，而是作為人最根本的紀律與禮儀。」
從夢碎職棒的失落到培育莘莘學子
隨著高三的到來，晁菘徽的球隊雖然在當時高知縣內名列前四強，但因沒能拿下縣冠軍，因此最終也未能打進甲子園。站上甲子園奔馳紅土的夢想未能實現，加上高三那年也未被職棒球團指名入球隊，他的內心出現了或許應該回臺灣的聲音。正當他躊躇之時，想起過往一起在高知中央高中投球的田川賢吾在2012年選秀當中，以第三輪指名被東京養樂多燕子納入麾下後，渴望打入職棒的夢想再度被燃起，於是決定根留日本繼續努力。隨後在角田篤敏總教練的引薦下，順利進入擁有許多優秀球員，被譽為「戰國東都」的東都大學棒球聯盟的加盟學校「國士館大學」就讀，並且繼續精進球技。
「但一進到東都聯盟後，我就知道未來要靠棒球吃飯，是不可能的！因為周圍的選手各個都是球場精英！像是現在阪神虎的王牌中繼岩崎優就是我學長！」晁菘徽篤定的說。即便如此，或許他那以生俱來的棒球魂，讓他依舊不放棄任何可能繼續打球的機會，除了在球隊繼續精進球技外，同時也思考自己還有什麼能力可以貢獻於社會。他認為，「臺灣球員素質不差，缺乏的是如同日本棒球的嚴謹訓練環境，加上過去的職棒簽賭案（打假球風波），臺灣國人對棒球失去信心。如果要改變這個環境，必須先建立一個新的風氣。把優秀的人才送往日本訓練，有朝一日他們回到臺灣後就會開始逐漸地去影響臺灣的環境。」有了這樣的想法後，大學三年級那年，透過大學老師的協助，ACE漸漸有了雛形。
締造首位應屆畢業指名——林威漢
ACE成立初期由於名氣不夠大，晁菘徽在日本尋找願意接受臺灣球員的學校之路並不順遂，直到一年後他腦中突然出現，「為何不問問看自己的母校（高知中央高中）？」在這樣的一念之間，他鼓起勇氣寫了封電子郵件給高知中央高中的理事長近森正久，讓他意外的是近森正久一口答應並開始協助媒合，於是ACE臺日野球留學計畫開始有了起色。
ACE在篩選送往日本的球員上，會針對每位有意願前往日本打球的球員進行長達二年的觀察及評估。評估項目包括球員對棒球的認知，以及他們對赴日的想法是否堅定。此外，除了球技也重視球員們的課業學習，因此即便有再好的球技，不花時間在唸書上的球員也難以被選為赴日球員。
在嚴格的評選下，截至今日（2023年3月），ACE 6年來的耕耘，將臺灣38位優秀球員送往日本各個高中就讀。從過往找不到合作的學校，到現在共有15間棒球球隊名校積極跟ACE合作。其中，更有廣為熟知的田中將大的母校駒澤大學附屬苫小牧高中。此外，透過此計劃培育出的人才，除了有在日本的大學球隊繼續活躍的球員外，2022年11月更締造首位旅日應屆畢業球員——林威漢被臺灣職業棒球隊臺鋼雄鷹指名的奇蹟。
接棒未來 開拓新人生
而一部分旅日球員們即便沒能打進職棒，透過ACE也開始有了職涯第二機會。2017年參加ACE第一屆臺日野球留學計畫的陳家誠，現在一邊於國士館大學就學，一邊以日文老師的身份教導赴日的臺灣球員日文。另外，也有球員成為棒球教育訓練師，這些球員將他們在日本棒球隊所學帶回臺灣球場上，或者協助臺灣職棒球員赴日訓練。今年（2023年）在世界棒球經典賽大放異彩的職棒選手陳傑憲就曾透過ACE的協助，成為赴日參加棒球訓練的球員之一。
晁菘徽表示：「這幾年開始看到日本的棒球教育漸漸地透過ACE進入臺灣，以及有越來越多優秀球員在球場上發光發熱，讓我覺得辛苦為他們奔波找資源，以及尋求企業贊助等等的一切努力都很值得，這也是我成就感的來源。」
ACE開創了臺灣棒球界的新氣象，也加深了臺日棒球間的交流。除了男子棒球的交流外，2020年更送出臺灣女子棒球小將黃晴至日本發展。同時，ACE也開始計畫拓展經營其他運動項目，希望透過計畫幫助更多不同的臺灣運動員在下球場後，也能和社會無縫接軌，開拓他們的第二新人生。
標題圖片：ACE晁菘徽先生（ACE提供）