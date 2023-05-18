野球場外的春天——ACE把日本「野球教育」帶進臺灣

艷陽高照下，站在學校的棒球場旁，以銳利的眼神緊盯球場上正在訓練的青少棒球員，看似球隊教練的他，其實是前旅日棒球員，現為跨國棒球球探——晁菘徽。晁菘徽於2016年開始推動Athlete Career Education（ACE）計畫，透過臺日交流，把日本「野球教育」帶入臺灣，並將臺灣優秀青少棒球員引薦至日本高中，協助他們展開旅日棒球新旅程。

被譽為臺灣國球的「棒球」是臺灣人願意掏錢前往球場觀戰的運動之一。棒球員在扇形球場上，揮舞球棒，展現出青春與熱情，帶給臺下觀眾無數的震撼與感動。然而棒球員，比起其他職業職涯壽命更短。目前，日本棒球員的職涯壽命為9年，臺灣則為5年，平均退休年齡為30歲。臺灣許多球員在退役後面臨職涯轉型困境，Athlete Career Education（ACE）計畫在如此背景下，於2016年由前旅日棒球員晁菘徽創立誕生，此計畫主要推動「臺日野球留學、棒球員經營管理、棒球員職涯轉型」三大事業。 開創新觀念：文武並重 近幾年，ACE將主力放在推動「臺日野球留學」──挑選在臺灣傑出的青少棒球員，並將他們送往日本高中的球隊培訓。眾所皆知，臺灣青少棒的實力遠近馳名，經常在國際賽事大放異彩。然而這群優秀的孩子，進入18歲後，只有少數的人可以繼續在球場上揮灑球技。多數的孩子因打球受傷，亦或是沒有足夠的經濟資源等現實理由，被迫中斷球場生涯。此外，相較於日本棒球教育環境的「球技與課業必須兼顧」，臺灣鮮少教育孩子們除了磨練球技外，課業也須下功夫的觀念。臺灣的棒球教育環境處於「擁有一技之長，就能一招打天下」的情況。「這也造成許多孩子在離開球場後，失去人生重心而走上歧路，因此從小教育孩子除了棒球，也必須兼顧學業的觀念相當重要。」晁菘徽説道。

接受採訪的ACE晁菘徽先生（ACE提供） 本身同為少棒出身的晁菘徽與其他少棒球員有著很不同的際遇，自小父母雖全力支持他逐夢，但也灌輸他：「除了精進球技外，課業也得顧好，未來才能有更好的發展。」之觀念，正因他從小有此觀念，因此深知球員發展第二專長的重要性。這也成為為何他創建ACE的主因之一。至於為何是將臺灣優秀的青少棒球員送往「日本」而非其他國家，得追遡他過往的經歷。

從夢碎職棒的失落到培育莘莘學子 隨著高三的到來，晁菘徽的球隊雖然在當時高知縣內名列前四強，但因沒能拿下縣冠軍，因此最終也未能打進甲子園。站上甲子園奔馳紅土的夢想未能實現，加上高三那年也未被職棒球團指名入球隊，他的內心出現了或許應該回臺灣的聲音。正當他躊躇之時，想起過往一起在高知中央高中投球的田川賢吾在2012年選秀當中，以第三輪指名被東京養樂多燕子納入麾下後，渴望打入職棒的夢想再度被燃起，於是決定根留日本繼續努力。隨後在角田篤敏總教練的引薦下，順利進入擁有許多優秀球員，被譽為「戰國東都」的東都大學棒球聯盟的加盟學校「國士館大學」就讀，並且繼續精進球技。 「但一進到東都聯盟後，我就知道未來要靠棒球吃飯，是不可能的！因為周圍的選手各個都是球場精英！像是現在阪神虎的王牌中繼岩崎優就是我學長！」晁菘徽篤定的說。即便如此，或許他那以生俱來的棒球魂，讓他依舊不放棄任何可能繼續打球的機會，除了在球隊繼續精進球技外，同時也思考自己還有什麼能力可以貢獻於社會。他認為，「臺灣球員素質不差，缺乏的是如同日本棒球的嚴謹訓練環境，加上過去的職棒簽賭案（打假球風波），臺灣國人對棒球失去信心。如果要改變這個環境，必須先建立一個新的風氣。把優秀的人才送往日本訓練，有朝一日他們回到臺灣後就會開始逐漸地去影響臺灣的環境。」有了這樣的想法後，大學三年級那年，透過大學老師的協助，ACE漸漸有了雛形。

在球場上指導青少棒球員的晁菘徽（ACE提供）