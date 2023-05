電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》掀起空前絕後的熱潮，該作品跨越時代、國家，讓人為之瘋狂的理由為何？

本作在國內的累計銷售量已超過1億2000萬部(取自電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》官方網站)。在國外也廣受支持,NBA裡也有死忠的粉絲,諸如羅賓.羅培茲和布魯克.羅培茲這對兄弟檔。在中國尤其受歡迎,因為90年代動畫版造成廣大的迴響,變成傳說之作。

作品中的著名台詞、場面超越作品框架,向外擴散。就像《星際大戰》的「I am Your Father」一樣,在各種場面被引用。

電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》運用3D CG技術,真實描繪出選手的動作,並保有井上手繪的質感,因而受到高度肯定。 © I.T.PLANNING,INC. © 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

在北京市內電影院舉辦的《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》的搶先上映活動,參加者熱烈回響。共同

這個故事在現代更是大放異彩。2022年12月,原作者井上雄彥親自擔任導演、腳本製作的動畫電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》上映。2023年5月時,票房在國內已突破138億圓,非常賣座。同時也吸引了眾多的中國、韓國粉絲前往觀看。

《灌籃高手》特有的寫實名言

這部故事為何會如此受人喜愛呢?什麼東西是現實社會有,《灌籃高手》中的世界卻沒有的呢?答案是「網路」。由於故事舞臺是90年代初期,當然沒有智慧型手機或社群網站。陵南高中裡,口頭禪是「要注意」的相田彥一,得要親自跑到現場偵察其他學校的選手才行。



造訪《灌籃高手》裡出現的江之島電鐵平交道的粉絲。醉心於作品的人們不論國籍,現在依舊持續進行聖地巡禮。(2022年12月,神奈川縣鎌倉市)共同

因此,電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》當中,登場人物回憶過去的「媒體」,都是些類比的物件,例如雜誌、照片,或者是一雙穿舊的籃球鞋。至於傳遞重要訊息的手段,則是親筆寫的信。

說起來,主角們原本就是一群目中無人的問題兒童,也不善於表達。是與其訴諸言語,不如付出行動的類型。因此,如果他們活在現代,大概也不擅長「發文」,只會用球技表現一切吧。在原作漫畫中,他們魄力驚人的球技,有著前所未見的衝擊性。這點在電影版中,也以驚人的步調呈現。這是動畫特有的畫面,也是實際運動場合看不見的場面。

現代社會四處充滿言語。多虧社群網站,人際關係變得更容易用肉眼看見。這固然是一種進步,也是一件好事。但虛擬世界的進步實在太過快速,當中的矛盾有時也令人感到懷疑。



電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》在2022年12月3日上映前,徹底控管情報。連對媒體和關係人士舉辦的試映會,都是在上映之後才舉辦。 © I.T.PLANNING,INC. © 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

另一方面,在電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》中,有揮灑的汗水、熾熱的氣息、躍動的肉體。身在現場的人,只能膽戰心驚地看著比賽的走向,並烙印在眼中。這部作品讓從前的粉絲回想起這種「逼真」的魅力,同時也被新的粉絲所接受。

還有一點。籃球在當時絕非像棒球這樣的主流運動。說白了,是尚未開拓的冷門領域。如果這部作品是在情報過多的現代社會推出,經過事前市場調查後,或許會被評為「賣座機率很低」的作品。

但井上原本就是個籃球迷,他以此為題材,結果催生出世界級賣座的作品(井上藉著《灌籃高手》的發行量突破一億的機會,在2006年設立「灌籃高手獎學金」,用以回報籃球。)

「我想畫籃球……」

這樣的熱情,比常識更能改變世界。此訊息或許也變成令人更加熱愛《灌籃高手》的一個潛在理由。

標題圖片:改變原作視角的《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》。在主視覺圖中,原本的主角櫻木花道站在右側。© I.T.PLANNING,INC. © 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners