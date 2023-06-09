臺灣傳奇銀行家──鄭世松口述臺日經濟史的百年軌跡：上篇

過去以來，臺灣與日本之間的往來超越了外交關係，並且一直持續至今。確實理解過去，就能夠掌握現況，在此想和讀者一同從經濟面回顧百年來的臺日關係史。雖然本文標題是「百年軌跡」，實際上是指日本從1895年起統治臺灣，到現在為止的約130年。

上篇介紹戰前的臺灣與日本是處在什麼樣的經濟關係，下篇則是以戰後至今的經濟發展為主，探討現今臺日之間的經濟差距是如何形成的。

改善日本國際收支的臺灣砂糖

1868年明治維新以後，日本的國際收支呈現嚴重的赤字狀態，要到1910年代中期，即大正時代初期才轉為黑字。原因是日本在統治下的臺灣生產砂糖和稻米，以及出口茶葉和樟腦等，國際收支才終於轉為黑字。

由赤字轉為黑字的前後，1895年到1945年的臺灣處於日本的殖民統治之下，也就是臺灣經濟是日本經濟的一部分。當時的日本並沒有考慮要讓臺灣作為一個國家來發展，始終當作是日本的一部分，把臺灣視為輔助日本經濟的一個棋子進行統治。所謂的輔助，就是有些事雖然在日本做不到，在臺灣卻可以做到，這就是二戰前的型態。

在臺灣可以做到的事，主要是生產砂糖、米、茶葉、樟腦等農產品。這些是臺灣在二戰前的主要出口品項，更建立起臺灣的經濟基礎。

第一是砂糖。在全球貿易中流通的商品也被稱為「世界商品」，17世紀以後在世界上大量被交易。1894年，也就是領有臺灣的前一年，日本的國內狀況是「相對於砂糖消費量400萬擔（1擔＝60公斤），產量僅有80萬擔而已」 ，剩餘的全都依賴國外進口。

然後，日本領有臺灣不久，1898年開始著手製糖產業。兒玉源太郎作為第4任總督到臺灣赴任，在兒玉底下擔任民政長官的後藤新平負責掌管殖興產業。受到後藤的強烈要求，視察臺灣全島，1901年提出「糖業改良意見書」，制定臺灣糖業政策的是新渡戶稻造。以這份意見書為基礎發展製糖產業、從日本導入資本、興建製糖工廠、不斷地進行甘蔗品種改良。

一開始，臺灣產的砂糖比國際價格貴，於是臺灣總督府建請日本政府降低砂糖關稅，才終於獲利。臺灣產砂糖被運往日本，在那之前原本依賴海外進口的砂糖就開始改由臺灣供應，沒有必要進口糖了。總之，臺灣砂糖對改善日本當時的國際收支有莫大貢獻。