臺灣傳奇銀行家──鄭世松口述臺日經濟史100年：下篇

本文邀請到在日治時期的臺灣出生，戰後活躍於臺日的經濟金融界的鄭世松（92）先生口述臺日經濟史100年。下篇將探討戰後臺日經濟關係如何從兄弟般的關係提升到夥伴關係。

1931年生於日治時期的臺灣嘉義。就讀舊制中學3年級時，迎來終戰。自臺灣大學畢業後，進入臺灣銀行工作。身為銀行家，參與了戰後臺灣的紡織業發展、高雄出口加工區及新竹科學園區的開發、興建台北101等的重大事業。退休後，活躍於三三企業交流會、臺日商務協會等，成為臺日交流的重要橋樑。2013年獲頒旭日中綬章。

上篇提到日本與臺灣之間的往來超越了外交關係，擁有兄弟般的深厚情誼，實質的關係建立於日本統治臺灣的期間。日本把臺灣視為日本經濟的一部分來經營，直到二戰結束前，成功奠定經濟基礎，並且以此為籌碼來作戰。二戰前和日本經濟一體化的臺灣，到了戰後，是如何站上世界舞台並且肩負重要任務呢？下篇將帶領讀者一一回顧。 人口快速成長和通貨膨脹揭開戰後序幕 二戰時，臺灣的主要設施在空襲中被燒毀，生產能力呈現嚴重下滑的狀態。這時，因為中國境內的國共內戰激烈化，國民黨軍隊與民眾200萬人撤退來臺。1945年的臺灣人口原本為600萬人，在1950年增至800萬人，到1960年有1100萬人。短短15年間，就成長了近2倍。從二戰結束到1960年左右為止，此時期的惡性通貨膨脹讓臺灣經濟陷入非常嚴峻的狀況。 1950年爆發韓戰，臺灣從1951〜1965年為止接受美國的軍事和經濟援助。臺灣以前是通過日本與各國進行貿易，後來與美國建立起交易關係，使得臺灣經濟開始邁向國際化。因而經濟恢復穩定，食品加工、紡織、合板製造等出口加工產業興盛起來。 戰後，臺灣面臨的課題是，做為一個獨立國家來發展時，經濟該往哪裡走？摸索著要如何讓當時以農業為主體的經濟狀態進入工業化。於是，首先從學習日本的產業發展來著手。

向日本看齊的臺灣工業化 1880年代的日本處在人力充足、人事費也很便宜的狀態。勞動人口過剩，於是以既有的絹織品為基礎，把絹絲改為綿紗，積極推動紡織業，向工業化邁出一歩。戰後臺灣的狀況與工業化前的日本非常相似，因此，我開始調查明治時代的銀行是採取什麼樣的計畫來發展紡織業，又是用什麼樣的形式進行融資，讓產業得以發展。我認為臺灣應該要向日本看齊，必須發展紡織業，所以向任職的臺灣銀行提出報告，而這項提案也獲得認同，確定了臺灣紡織業的發展路線。 紡織業的蓬勃發展為臺灣帶來大量外匯流入，利用賺來的外匯購買機器，投入輕工業的發展。這也成為後來誕生IT產業的基礎。 日本在戰後走向以汽車產業為首的重工業路線，背後的重要因素是戰前開始累積的技術能力，再加上擁有重工業發展所需要的規模。相反地，臺灣幅員不大，也缺乏技術，難以發展重工業。

以租界為範本的出口加工區 戰後以來的惡性通膨在1960年代趨緩，65年在高雄設立出口加工區。高雄擁有世界級的大港口，所處的地理位置在物資運輸上非常方便。高雄出口加工區的發展，讓臺灣經濟的工業化和國際化有很大的進程。 從1950年開始的美援本來就設有期限，在停止援助之前的1960年訂定了「投資獎勵條例」，目的是為了把臺灣變成美國的投資對象，而不是援助對象。臺灣能夠提供優質且便宜的勞力，再加上依據這項條例可以享有租稅優惠和簡化通關流程、融資方便等條件，建立起完善的投資環境。 高雄出口加工區吸引了以日本為首的外國企業來臺投資。對有意投資海外的日本企業而言，當時的臺灣是首選之地。 但是，問題在於對外國企業的課稅。租稅本來就有一些原則，其中一項是公平原則。這裡的公平原則可分為兩種觀點：一種是一律平等（橫向比較）；另一種是雖然現在不公平，但是最終會導向平等（縱向比較）。日本基本上是採用前者，但是高雄加工區則是採用後者的觀點。 具體來說，外國企業進入加工區設廠生產是不課稅的。即使是現在，進口原材料在加工區內加工，然後將加工產品直接出口是免稅的，也有各種減免措施。然而，這僅限於加工區內，如果要到加工區外擴廠，就要被課稅。也就是說，等外國企業賺了錢再課稅。由此看來，臺灣對稅的想法是很靈活彈性的。 在臺灣，會採用這樣的課稅方式，其背景是參考了中國的租界制度，像是二戰前的上海租界。上海有徵收一定程度的租稅，但臺灣是免稅。這樣一來，就可以吸引有發展前景的企業或者是新創企業來到臺灣。不用離開臺灣，就可以知道世界的各地在製造什麼產品，然後如何販賣到世界各地，在高雄都可以看見。另一方面，在加工區工作的臺灣人也能夠學到技術。拜出口加工區所賜，臺灣的工業化迅速發展。 只是在加工區內享有免稅優惠，就能夠集結人才、技術和市場，相當划算。比起關稅，還要來得有價值。果然不出所料，當進入加工區的主要企業認為即使要繳稅也能獲利，就會移到加工區以外的地方。當然，這樣的展開是在設立加工區之前就預想到的。