日本職業足球聯賽30周年——歷經沉浮終成碩果，「百年構想」擘畫未來

2023年5月15日，日本職業足球聯賽迎來了30歲生日。創立之初，國際足聯世界盃的賽場只是日本足球運動員們夢想中的舞臺，植根地區的職業體育這一概念在日本社會還鮮為人知。就是在這樣的時代背景下，日本職業足球聯賽提出了「提升日本足球水準，促進足球運動普及」的理念。30年後的今天，日本足球正在持續穩步地前行。

具備亞洲最高水準的潛力 5月6日，離日本職業足球聯賽（簡稱「J聯賽」）30週年紀念日還剩9天。日本的浦和紅鑽隊擊敗沙烏地阿拉伯的利雅德新月隊，第3次奪得了亞洲足球俱樂部冠軍聯賽（ACL，亞足聯冠軍聯賽）的冠軍。 利雅德新月隊由沙烏地阿拉伯足球國家隊隊員和外籍球員組成，包括此次在內，歷史上一共9次闖進ACL決賽，其中4次獲得冠軍，這兩個數字均為亞洲球隊之最。在過去的5年裡，利雅德新月隊3次打進決賽，兩次稱霸亞洲，是中東地區實力最強的球隊。這一次，浦和紅鑽隊以兩個回合2比1的總比分擊敗了利雅德新月隊。 在過去6年裡，日本球隊曾4次打進決賽（浦和紅鑽3次、鹿島鹿角1次）。若從亞洲俱樂部錦標賽（ACL的前身之一——譯註）時期開始算起，日本球隊一共獲得了8次冠軍，僅次於韓國（12次），高於沙烏地阿拉伯（6次）。可以說，J聯賽具備的潛能至今仍居亞洲最高水準。

2023年5月6日，浦和紅鑽隊在埼玉體育場擊敗了利雅德新月隊，繼2007年、2017年之後，第3次獲得ACL冠軍（時事） 不過近年來，日本J聯賽「空洞化」現象持續引發熱議。日本有超過100名球員在歐洲各大聯賽踢球，日本足球國家隊隊員幾乎都是「海外組」。像三笘薰（川崎前鋒→布萊頓）、旗手玲央（川崎前鋒→凱爾特人）、富安健洋（福岡黃蜂→聖圖爾登→博洛尼亞→阿森納）等球員，都是在J聯賽嶄露頭角，一獲得主力位置開始有出色表現，就被歐洲的俱樂部挖走的。J聯賽的俱樂部很難再像以前那樣制訂以年輕球員為主力的中長期計畫，就連頂級俱樂部也不得不採取其他戰略——在球員不斷流動的情況下，俱樂部亟需摸索穩定球隊實力的辦法。 但這是否就意味著，整個J聯賽的比賽品質因此降低了呢？絕非如此。當然，如果旅歐球員留在日本國內比賽，或許賽事整體品質會比現在的更高。但那樣的話，球員就無法通過在歐洲踢球獲得成長，為填補旅歐球員空缺的國內新勢力也就無法崛起了。 在日本，球員要想在國家隊站穩腳跟，僅僅在J聯賽上表現出色是不夠的。現在又加了新的一步，即只有在歐洲賽場上顯示出存在感才能確保國家隊的席位。J聯賽本身的賽事品質並沒有下降，浦和紅鑽勇奪亞冠聯賽冠軍就是明證。

30年間堆築的財政基礎 那麼，俱樂部的經營情況又如何呢？ 在疫情暴發之前，2019年，J1聯賽場均觀眾人數首次超過了2萬人。值得一提的是，2013-2018年，世界各地職業足球聯賽場均觀眾人數排行榜上，第一名是德國足球甲級聯賽（4萬3302人），第二名是英格蘭超級聯賽（3萬6675人），緊隨其後的聯賽場均觀眾人數都在2萬人以上。日本J聯賽以1萬8227人排在英格蘭足球冠軍聯賽（英格蘭第二級別足球聯賽，1萬8814人）之後，排名第12位。排名第13位的巴西足球甲級聯賽為1萬7402萬人，而排名第14位的蘇格蘭超級聯賽則銳減至1萬1697萬人。比起全球範圍內其他聯賽，日本J聯賽在觀眾上座率方面並不遜色。 財務方面，2021年，從J1至J3共57家俱樂部中，單一年度出現赤字的俱樂部有22家，無力償債的有12家。這是算多還是算少，人們意見不一，但營業收益（達2019年的93%）和營業費用（達2019年的97%）正逐漸恢復到疫情暴發前的水準。除了受到雷曼事件影響的2009—2011年及受疫情影響的2020年之外，J聯賽俱樂部的整體收益呈上升趨勢。 J聯賽曾幾遭挫折，比如橫濱飛翼俱樂部解散（1998年）、大分三神俱樂部破產（2009年）等，雷曼事件（2008年）對各家俱樂部造成的影響也不小。 但每次遇到挫折，J聯賽都會把俱樂部的問題視作聯賽全域的問題，積極探索解決之道。與橫濱飛翼俱樂部解散時的情況類似，甲府風林、清水鼓動、平塚比馬、神戶勝利船等俱樂部都曾發生過財務危機。由此，2005年，J聯賽設立了「聯賽穩定舉辦資金」（針對因經營困難而無法參加聯賽、運營難以為繼的俱樂部，通過審議後可獲得由J聯賽各支球隊提供的基金用作運營資金）。

早在J聯賽創立之前，1991年，奇哥轉會至住友金屬工業隊（現鹿島鹿角隊），為J聯賽初期發展做出了巨大的貢獻。2002-2006年，他擔任了日本國家隊主教練。1994年6月15日，靜岡縣磐田體育場（時事） 雷曼事件之後，J聯賽開始實施「亞洲戰略」（2012年）。受全球金融危機影響，各家俱樂部和J聯賽在經營方面都陷入了困境。為了度過難關，實現新的發展，J聯賽選擇實施「亞洲戰略」。J聯賽的目的並非授權轉播、銷售周邊商品、吸引入境遊客等帶來的直接利益，而是通過無償提供J聯賽在球員培養、運營、行銷、宣傳推廣等方面積累起來的經驗，提高聯賽自身的國際價值，謀求穩定運營。由此，球員和教練的國際交流開始了，J聯賽在亞洲的人氣也日益提升。結果，電視轉播費也水漲船高。

日本植根地區開展體育運動的先行者 1993年，由10支球隊參加的J聯賽誕生，如今加盟俱樂部已增加到60家。全日本47個都、道、府、縣中，只有6個沒有屬於J聯賽的職業足球俱樂部。相比以往的體育運動，特別是率先實現職業化的日本職業棒球，日本職業足球大力宣導植根所在地區。J聯賽「百年構想」也逐漸變得具體，口號從最開始的「你所在的城市也有J聯賽」變成了「通過體育運動，建設更加幸福的國家」。

川淵三郎（現年86歲）是日本J聯賽首任主席、日本足協會前主席。2023年4月28日，東京都（時事） 一言以蔽之，日本職業足球經歷了從無到有的過程。歐洲和南美洲有穩固的足球文化，無論是對於在場邊觀賽的人來說，還是對於上場踢球的人來說，足球都是大眾第一運動。於是，足球俱樂部應運而生，理所當然地植根於當地，構建起獨特的歷史和傳統。非洲和亞洲各國儘管沒有像歐洲和南美那樣的歷史，但足球也同樣是唯一一種能讓所有人為之狂熱的體育運動。 而日本例外。日本主流的職業體育運動是棒球，那也曾經是唯一的團體型職業體育運動。反觀足球，儘管因日本足球隊在1968年墨西哥奧運會上獲得銅牌而盛行一時，但在漫長的歷史時期都屬於小眾項目。體育場冷冷清清。 在這樣的背景下，J聯賽不僅要實現足球運動職業化，還要讓足球文化植根於日本各地。這個時間跨度長達百年的宏大構想當初卻給人一種不切現實的大話之感。而30年後的今天，J聯賽向我們具體展示了這一構想究竟是什麼。在川崎前鋒俱樂部的所在地川崎市，俱樂部設施是當地老人們的聚集地。孩子們放學後，年輕人們下班後，也都來到這裡，在5人制室內足球場或標準足球場上揮汗踢球，增進交流。足球正在構建起當地社會。

三浦知良（右）是J聯賽初期的知名球員，並當選J聯賽首屆最佳球員（MVP）。今年已經56歲的他仍然作為現役球員效力於葡萄牙奧利維倫斯隊。1993年5月15日，東京國立競技場（共同）