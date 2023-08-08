高橋和希　逝世1週年——漫畫《遊戲王》的作者遺留的「友情故事」和全球卡牌遊戲風潮

高橋和希 逝世1週年——漫畫《遊戲王》的作者遺留的「友情故事」和全球卡牌遊戲風潮漫畫 動漫 財經 國際
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紅遍全世界的「卡牌對戰」漫畫
2022年7月，沖縄縣名護市安和的海域發現了一名男性的遺體。這名遺體被證實是漫畫《遊戲王》的作者高橋和希，消息一傳出讓全世界感到震驚和悲傷。
事發三個月後，日本海上保安廳才公開高橋的死因，他在沖繩浮潛時，試圖救助被海浪沖走的人，不幸發生了這起事故（雖然海上保安廳早已掌握事故原委，考量獲救者的心情，在與高橋的家屬討論後，選擇先不做相關發表）。
高橋的代表作品《遊戲王》從1996年開始在雜誌《少年Jump》上連載。故事主角名為武藤遊戲，是個喜歡玩遊戲、性格內向的少年。他因為解開了源於古埃及時期的遊戲「千年積木」，體內開始寄宿著另一種人格。原本《遊戲王》最廣為人知的劇情，即是在於具有雙重人格的主角遊戲，「與壞人進行各式遊戲對戰」。
然而，初期章節「學園篇」中登場的卡牌遊戲人氣竄升，以遊戲「魔法與巫術」展開的決鬥成為了故事的主軸。曾經一時傳出可能會「中斷連載」的《遊戲王》，也因此順勢成為了《少年Jump》的招牌作品，不僅在日本國內，也逐步成為風靡全球的熱門作品。
高橋出生於1961年。年幼時的他著迷於《奧特曼》等特攝作品，並且夢想成為一名「怪獸設計師」。據說當時他意識到怪獸是由穿著怪獸裝的人所扮演，因此畫怪獸時還會考量到呼吸孔和方便人在裡面做動作的構造。他在《遊戲王》中打造的怪獸場景，即是源自於那個時期的累積。（摘錄自《Jump流 完整了解高橋和希》訪談內容）。
他在國中時期開始想要成為一名漫畫家。然而，真正創作完一本漫畫是在進入專門學校之後，並且開始投稿至出版社，最後總算在十幾歲正式出道。不過，他並未順利獲得雜誌連載的機會，而是開啟了十年的苦戰奮鬥。
1991年，作品《天燃色男兒BURAY》開始在《少年Jump》連載，卻未能夠持續下去。那個時期的高橋，兼職做遊戲設計的同時，嚐盡了努力創作漫畫卻總是被拒絕的滋味。據說當時他經常穿梭於出版社所在的神保町，從十字路口黯然地踏上返家之路。不過最終，他花了一年精心構思的《遊戲王》總算贏得了廣大迴響，不僅成為《少年Jump》的代表作之一，還一舉成為了當代的代表性漫畫家。
帶來巨大收益的「魔法與巫術」
據說比起《鬼滅之刃》和《海賊王》，《遊戲王》為雜誌《少年Jump》帶來了更多的收益（出自《週刊女性Prime》，「《鬼滅之刃》並非《Jump》史上最吸金的漫畫！創造1兆日圓銷售額的作品究竟是哪一部」）。
若以單行本漫畫的銷售數量來看，其他兩本的數字更加亮眼。然而，《遊戲王》的周邊商品帶來了巨大收益，那商品即是「遊戲」本身。故事中出現的卡牌遊戲「魔法與巫術」商品化後，為該作帶來了龐大且持續性的收益。
一般將「魔法與巫術」這類的遊戲稱為「集換式卡牌遊戲」（TCG），始祖是美國的威世智公司在1993年發行的《魔法風雲會》。在日本則有於1996年發行的《寶可夢卡牌遊戲》，以及1999年推出的《遊戲王官方卡牌遊戲－怪獸之決鬥》（遊戲王OCG）。相較於《魔法風雲會》的核心玩家為大人，日本的這些卡牌遊戲鎖定的是兒童族群，實際上也是從孩童玩家間開始竄紅。
在「集換式卡牌遊戲」中，戰鬥力取決於稱為「牌組」的卡牌組成。這些卡牌與普通撲克牌的不同之處在於發行種類繁多，每張卡牌各附有不同的戰鬥力、特性和能力，甚至有一種具有強大力量抑或具有特殊能力的「稀有卡牌」。
想參加的玩家需要先購買基本牌組，然後透過購買額外的卡牌等方式增加卡牌數量，強化自己的戰力。然而，卡牌基本上為套組販售，無法事先確認內含的種類，因此會出現得到重複或多餘卡牌的情況。這時玩家可以透過「交易」，與朋友交換卡牌，或者將卡牌出售給卡牌店。
製造商通常會在卡牌套組中加入「稀有卡牌」，例如每幾十張中就有一張，以刺激玩家的收藏慾望。此外，最為稀有的卡牌，則有機會於贏得比賽時或參加活動時獲得。2000年時，有一張極為稀有的卡牌在網拍要價225萬日幣，成為新聞節目報導的話題之一。
「遊戲王OCG」於2011年被金氏世界紀錄認定為「世界銷售最多的集換式卡牌遊戲」。近年來，稀有卡牌的價格一路攀升，像是「青眼白龍」等初期的稀有卡牌的要價可高達數百萬日圓。此外，世界各地的遊戲王迷也開始造訪集換式卡牌店。
店家經常會免費提供卡牌對戰的場地，或者是自行舉辦比賽。為了參與對戰，需要擁有強大力量的卡牌。經濟能力與情報收集能力固然重要，卻不是決定勝負的絕對因素。因為還有一些卡牌具有魔法和特殊能力，因此不只是怪獸的能力，戰略以及運氣也都是重要的因素。
這一點也符合原著《遊戲王》的精神，僅憑財力無法取得勝利。戰略，以及與其他玩家的互動也同等重要。
作者隱含在原著裡的真正心意
《遊戲王》具有漫畫才能呈現的特殊表現方式，卡牌的怪獸則是透過虛擬實境技術得以實體登場，呈現出具有張力的戰鬥場面。據說這個構思啟發自電影《星際大戰四部曲》片中出現的全像投影棋盤。
漫畫也隨著遊戲的推行而人氣高漲，漫畫中各個怪獸的卡牌獲得廣大迴響。2000年推出的電視動畫《遊戲王－怪獸之決鬥》，一開播即蔚為人氣。
然而，《遊戲王》的真正魅力並不在於這些跨媒體製作或者遊戲系統。
高橋在《遊戲王》文庫版第1冊的後記中如此談及：
大家可能把《遊戲王》的重點放在卡牌遊戲上，不過我其實在這本收錄的「學園篇」中，灌注了許多我想傳達的想法。
（略）
《遊戲王》裡的每一個角色都有自己的弱點，就像是故事的關鍵「千年積木」，每個人都是其中一塊拼圖，少了任何一塊就無法構成完整的故事，這是我的理想作品。
實際上，《遊戲王》中的角色們，不論是主角遊戲，還是遊戲的好友城之內克也，以及競爭對手海馬瀨人，每一個人都不是無所不能的超人，或多或少都存在著弱點。有時會因為這些弱點而感到挫折，但是那並不能說是他們的缺點。
每個角色互相信任著彼此，就像拼圖的拼塊一樣，補足彼此的弱點，因此比獨自一人還要來得強大。
你是否注意到了呢？遊戲的「遊」和城之內的「城」，從日文發音來結合這兩塊拼圖，即可拼出日文的「友情」一詞。角色們之間的「友情」正是這部作品的重要主題。
所謂的友情，不僅是將自己認識的人放在心上，而是為了自己以外的他人發揮力量。這就是友情。高橋不僅在虛擬作品世界中描繪出友情的重要性，也在現實生活中做了實踐。
雖然高橋的過早離世讓人悲痛，但是他過往的粉絲們現在多半成為了家長，與自己的孩子一起樂在《遊戲王》的世界裡，將高橋想透過作品傳達的理念，繼續傳承下去。
標題圖片：全世界最暢銷的《遊戲王OCG》集換式卡牌，也被金氏世界紀錄認定為「世界參與人數最多的集換式卡牌遊戲」（nippon.com 編輯部）