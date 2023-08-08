高橋和希　逝世1週年——漫畫《遊戲王》的作者遺留的「友情故事」和全球卡牌遊戲風潮

紅遍全世界的「卡牌對戰」漫畫

2022年7月，沖縄縣名護市安和的海域發現了一名男性的遺體。這名遺體被證實是漫畫《遊戲王》的作者高橋和希，消息一傳出讓全世界感到震驚和悲傷。

事發三個月後，日本海上保安廳才公開高橋的死因，他在沖繩浮潛時，試圖救助被海浪沖走的人，不幸發生了這起事故（雖然海上保安廳早已掌握事故原委，考量獲救者的心情，在與高橋的家屬討論後，選擇先不做相關發表）。

高橋的代表作品《遊戲王》從1996年開始在雜誌《少年Jump》上連載。故事主角名為武藤遊戲，是個喜歡玩遊戲、性格內向的少年。他因為解開了源於古埃及時期的遊戲「千年積木」，體內開始寄宿著另一種人格。原本《遊戲王》最廣為人知的劇情，即是在於具有雙重人格的主角遊戲，「與壞人進行各式遊戲對戰」。

然而，初期章節「學園篇」中登場的卡牌遊戲人氣竄升，以遊戲「魔法與巫術」展開的決鬥成為了故事的主軸。曾經一時傳出可能會「中斷連載」的《遊戲王》，也因此順勢成為了《少年Jump》的招牌作品，不僅在日本國內，也逐步成為風靡全球的熱門作品。

高橋出生於1961年。年幼時的他著迷於《奧特曼》等特攝作品，並且夢想成為一名「怪獸設計師」。據說當時他意識到怪獸是由穿著怪獸裝的人所扮演，因此畫怪獸時還會考量到呼吸孔和方便人在裡面做動作的構造。他在《遊戲王》中打造的怪獸場景，即是源自於那個時期的累積。（摘錄自《Jump流 完整了解高橋和希》訪談內容）。

他在國中時期開始想要成為一名漫畫家。然而，真正創作完一本漫畫是在進入專門學校之後，並且開始投稿至出版社，最後總算在十幾歲正式出道。不過，他並未順利獲得雜誌連載的機會，而是開啟了十年的苦戰奮鬥。

1991年，作品《天燃色男兒BURAY》開始在《少年Jump》連載，卻未能夠持續下去。那個時期的高橋，兼職做遊戲設計的同時，嚐盡了努力創作漫畫卻總是被拒絕的滋味。據說當時他經常穿梭於出版社所在的神保町，從十字路口黯然地踏上返家之路。不過最終，他花了一年精心構思的《遊戲王》總算贏得了廣大迴響，不僅成為《少年Jump》的代表作之一，還一舉成為了當代的代表性漫畫家。



《遊戲王》的總發行量，包括電子版，已超過四千萬本。除了原作，也發表了許多衍生作品（nippon.com編輯部）