「東京公廁」——因役所廣司斬獲坎城影帝而備受矚目

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繼首推上鎖就看不見室內的「透明廁所」之後，「東京公廁」專案在澀谷區陸續推出兼備設計性與舒適度的系列公廁。役所廣司憑藉電影《完美的日子》斬獲坎城影展影帝桂冠，該電影講述的便是一位公廁清潔員的日常工作生活。本文將介紹備受全球矚目的該項目17處公廁。
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乾淨整潔的公廁有助於提升日本形象

在5月舉辦的「第76屆坎城國際影展」上，《完美的日子》主演役所廣司斬獲影帝。繼《無人知曉》（2004年，導演是枝裕和）主演柳樂優彌之後，這是時隔19年再次由日本人奪得影帝桂冠的快事。他飾演的是一個在東京都澀谷區的公共廁所做清潔員的寡言男子。

在6月13日舉行的日本記者俱樂部見面會上，役所廣司回憶道：「清潔員這個角色讓我感到了很強的魅力。」他說得知劇組還向德國鬼才導演Wim Wenders伸出了橄欖枝後，就覺得「沒有比這更好的禮物了」，於是決定出演這一角色。

在坎城影展紅毯上向觀眾揮手的Wim Wenders導演（中）和役所廣司（左四）。左二是製片人柳井康治（Kazuko Wakayama）
在坎城影展紅毯上向觀眾揮手的Wim Wenders導演（中）和役所廣司（左四）。左二是製片人柳井康治（Kazuko Wakayama）

手拿獎盃在日本記者俱樂部見面會上登臺的役所廣司（右）和同劇組演員田中泯
手拿獎盃在日本記者俱樂部見面會上登臺的役所廣司（右）和同劇組演員田中泯

電影以具有豐富特點的公共廁所為舞臺，影片中出現的公廁都是由日本財團推動的「東京公廁」項目。操刀設計的有安藤忠雄、隈研吾、坂茂、NIGO、Marc Newson等16位世界級設計師，他們的目標是用全新設計理念改變大眾對公廁持有的「骯髒、汙臭、昏暗、可怕」的刻板印象。策劃項目並提供資金支援的優衣庫母公司迅銷公司柳井康治董事擔任了《完美的日子》的製片人。

役所花了2天時間接受正規清潔員的指導，然後投入拍攝，在拍攝現場也時不時詢問意見。當被問到「對公廁的印象有沒有改變」時，役所回答：「日本人常說萬物皆附有神靈，包括廚房和廁所。公廁變乾淨漂亮了，我覺得有利於樹立日本的良好形象。」並稱讚道：「這真是一個值得敬佩的好項目。」

役所說獲獎時看著周圍工作人員欣喜的面孔，確實感受到「我真是很幸福啊」。他講述了自己的抱負，今後將致力於培養年輕的電影人，「日本電影中有很多優秀的前輩。我希望能貢獻綿薄之力，幫助日本電影回到那個時代。」

清潔員平山（役所飾）每天過著平凡且愉悅的生活。電影的服化道使用了NIGO設計的「東京公廁」清潔員現實中所穿的工作服（2023 MASTER MIND Ltd.）
清潔員平山（役所飾）每天過著平凡且愉悅的生活。電影的服化道使用了NIGO設計的「東京公廁」清潔員現實中所穿的工作服（2023 MASTER MIND Ltd.）

見面會上始終面帶微笑的役所
見面會上始終面帶微笑的役所

今後的清掃和維護尤為重要

「東京公廁」17處廁所已於2023年3月全部竣工，並於6月23日舉辦了交接儀式，日本財團將上述公廁全部交付給澀谷區運營使用。

日本財團實施的一項調查顯示，與改造前相比，一向對公廁敬而遠之的女性使用公廁的次數有所提高。原本利用率較低的幡谷公廁，利用率提升到7倍多，西參道公廁提升到5.4倍。如廁時的滿意度也從44%提升到了接近90%。不滿意的人從接近30%銳減到3%。

笹川順平常務理事注意到，改造前對滿意度不置可否，回答「都不是」的人接近30%，但現在這一比例減少到了8%。他強調：「以前很多人認為公廁的存在是理所應當的，髒亂差也是很正常的，用不用都無所謂。以前對公廁毫不關注的群體突然對此產生了興趣，這是非常大的變化。」期待這個專案今後能夠助力整個地區提升形象，也能作為旅遊資源發光發熱。

澀谷區長谷部健區長（左）和日本財團笹川順平常務理事（右）
澀谷區長谷部健區長（左）和日本財團笹川順平常務理事（右）

為此，保持公廁清潔變得尤為重要。針對關於電影拍攝契機的提問，柳井董事回答道：「啟動這個項目後，我深刻感受到公廁的日常清掃和維護非常關鍵，就想向大眾準確地傳達它的重要性和可貴之處。這一理念以獲獎的形式得到認可，我非常欣慰。」

日本財團計畫到2023年底將一直協助清掃和維護工作。柳井表達了持續提供支援的意向：「每天都有人使用，那就會變髒，會有人亂塗亂畫，（設備等）也會有損壞。我覺得這個項目還沒完結。」長谷部健區長表示贊同：「作為接棒公廁的一方，今後如何保持其整潔衛生，這對我們來說是個課題。」他也表示了決心：「我希望帶動所有人一起思考公廁問題，以此提高大家保護公共設施的意識。」

柳井董事以個人身分而非迅銷高層為該項目提供支援
柳井董事以個人身分而非迅銷高層為該項目提供支援

「東京公廁」圖片集

■坂茂

「春之小川社區公園」公廁（代代木5-68-1）和「代代木深町小公園」公廁（富谷1-54-1）

被譽為「建築界諾獎」的普立茲克獎獲得者坂茂設計了能夠在使用前確認內部清潔度和安全度的「透明廁所」。圖為「春之小川社區公園」的透明廁所

被譽為「建築界諾獎」的普立茲克獎獲得者坂茂設計了能夠在使用前確認內部清潔度和安全度的「透明廁所」。圖為「春之小川社區公園」的透明廁所

代代木深町小公園的透明廁所是暖色系設計。就像最右單間展示的那樣，關門上鎖後玻璃會變不透明，看不到內部

代代木深町小公園的透明廁所是暖色系設計。就像最右單間展示的那樣，關門上鎖後玻璃會變不透明，看不到內部

■片山正通／Wonderwall

惠比壽公園公廁（惠比壽西1-19-1）

室內裝飾設計師片山正道用15塊水泥牆面組成迷宮式的空間，打造出了既新潮又受兒童喜愛的公廁

室內裝飾設計師片山正道用15塊水泥牆面組成迷宮式的空間，打造出了既新潮又受兒童喜愛的公廁

■田村奈穂

東三丁目公廁（東3-27-1）

產品設計師田村奈穂負責的是一片夾在電車線路和步行道之間狹小的三角地帶。該設計重視隱私和安全性，外觀是折紙式的簡約優美設計

產品設計師田村奈穂負責的是一片夾在電車線路和步行道之間狹小的三角地帶。該設計重視隱私和安全性，外觀是折紙式的簡約優美設計

■槙文彥

惠比壽東公園公廁（惠比壽1-2-16）

普立茲克獎獲得者槙文彥將男廁、女廁和第三洗手間做了分散配置。再用一個屋簷將3個空間統一成1個整體，在有著「章魚公園」之稱的惠比壽東公園裡創造了一個純白的「魷魚公廁」

普立茲克獎獲得者槙文彥將男廁、女廁和第三洗手間做了分散配置。再用一個屋簷將3個空間統一成1個整體，在有著「章魚公園」之稱的惠比壽東公園裡創造了一個純白的「魷魚公廁」

■坂倉竹之助

西原一丁目公園公廁（西原1-29-1）

負責幡谷站附近公廁的是建築師坂倉竹之助。他追求的是讓路人在上下班和上下學的途中隨時「想去用」的設計和結構。到了夜裡，整個建築物都會發光，像一盞路燈照亮公園

負責幡谷站附近公廁的是建築師坂倉竹之助。他追求的是讓路人在上下班和上下學的途中隨時「想去用」的設計和結構。到了夜裡，整個建築物都會發光，像一盞路燈照亮公園

■安藤忠雄

神宮路公園公廁（神宮前6-22-8）

日本著名建築大師安藤忠雄將自己設計的「神宮路公園」公廁命名為「雨宿（避雨亭）」。寬大的屋簷可供路人雨天在此休息躲雨。圓形外牆由豎條格子組成，使內部過道籠罩在溫柔的光線中

日本著名建築大師安藤忠雄將自己設計的「神宮路公園」公廁命名為「雨宿（避雨亭）」。寬大的屋簷可供路人雨天在此休息躲雨。圓形外牆由豎條格子組成，使內部過道籠罩在溫柔的光線中

■NIGO

神宮前公廁（神宮前1-3）

從原宿走向世界舞臺的時尚設計師NIGO負責的神宮前可以說是自己的大本營。該設計的理念是「溫故知新」，營造了懷舊與創新交融的美軍營房風格

從原宿走向世界舞臺的時尚設計師NIGO負責的神宮前可以說是自己的大本營。該設計的理念是「溫故知新」，營造了懷舊與創新交融的美軍營房風格

■隈研吾

鍋島松濤公園公廁（松濤2-10-7）

隈研吾設計的國立競技場充滿原木溫情，他在該處公廁設計中也使用了大量木材。杉木環抱著的5間小屋由一條名為「林間小道」的步行道相連，確保開放感和通風效果

隈研吾設計的國立競技場充滿原木溫情，他在該處公廁設計中也使用了大量木材。杉木環抱著的5間小屋由一條名為「林間小道」的步行道相連，確保開放感和通風效果

■伊東豐雄

代代木八幡公廁（代代木5-1-2）

普立茲克獎獲得者伊東豐雄在代代木八幡宮的樹林裡「種」了3顆「蘑菇」。貼滿瓷磚的曲面外牆，漸變色彩美輪美奐，與背後蔥郁的樹林相得益彰

普立茲克獎獲得者伊東豐雄在代代木八幡宮的樹林裡「種」了3顆「蘑菇」。貼滿瓷磚的曲面外牆，漸變色彩美輪美奐，與背後蔥郁的樹林相得益彰

■佐藤可士和

惠比壽站西口公廁（惠比壽南1-5-8）

憑藉極簡風格牽動人心正是佐藤可士和設計的精髓。顧慮到該公廁位於人來人往的車站前，便將入口設置在裡側，設計成純白正方體形狀，給人清潔感和安全感

憑藉極簡風格牽動人心正是佐藤可士和設計的精髓。顧慮到該公廁位於人來人往的車站前，便將入口設置在裡側，設計成純白正方體形狀，給人清潔感和安全感

■佐藤Kazoo/ Disruption Lab Team

七號通公園公廁（幡谷2-53-5）

曾獲多項廣告大獎的佐藤Kazoo挑戰了非接觸式廁所，並斬獲世界三大設計獎之一「iF設計獎」2022年金獎。從某些角度上看，它就是個純白球體，這種設計給人清潔感，廣受好評

曾獲多項廣告大獎的佐藤Kazoo挑戰了非接觸式廁所，並斬獲世界三大設計獎之一「iF設計獎」2022年金獎。從某些角度上看，它就是個純白球體，這種設計給人清潔感，廣受好評

■後智仁

廣尾東公園公廁（廣尾4-2-27）

後智仁擔任優衣庫可持續發展戰略部門創意總監等職位。這座公廁採用了像石碑一樣的硬朗設計，似乎在公園矗立已久，其背面的照明板可顯示79億種圖案

後智仁擔任優衣庫可持續發展戰略部門創意總監等職位。這座公廁採用了像石碑一樣的硬朗設計，似乎在公園矗立已久，其背面的照明板可顯示79億種圖案

■Marc Newson

裡參道公廁（千馱谷4-28-1）

Marc Newson曾負責Louis Vuitton和蘋果手錶等產品的設計，是現代產品設計領域的代表人物。他負責設計的這處公廁，挑戰了水泥、銅板屋簷和石牆的組合風格，讓人聯想到傳統的和風建築，與明治神宮附近的首都高速公路高架橋下的環境完美融合

Marc Newson曾負責Louis Vuitton和蘋果手錶等產品的設計，是現代產品設計領域的代表人物。他負責設計的這處公廁，挑戰了水泥、銅板屋簷和石牆的組合風格，讓人聯想到傳統的和風建築，與明治神宮附近的首都高速公路高架橋下的環境完美融合

■邁爾斯·佩甯頓 /東京大學 DLX Design Lab

幡谷公廁（幡谷3-37-8）

該公廁由東京大學生產技術研究所邁爾斯·佩寧頓（Miles Pennington）教授率領的團隊設計，在「…With Toilet（與廁所同在）」的理念下，該團隊創造出了一個集休息室、展示區、快閃店等功能於一體的公共空間，這使女性使用率得以飆升

該公廁由東京大學生產技術研究所邁爾斯·佩寧頓（Miles Pennington）教授率領的團隊設計，在「…With Toilet（與廁所同在）」的理念下，該團隊創造出了一個集休息室、展示區、快閃店等功能於一體的公共空間，這使女性使用率得以飆升

■小林純子

笹塚綠道公廁（笹塚1-29）

鐵銹斑駁的外觀乍看令人有距離感，但將兒童廁所設置在父母抬眼可見之處，用於採光的玻璃窗也占很大面積，處處可見設計師想讓人放心使用的良苦用心。這是日本廁所協會會長小林純子的匠心之作

鐵銹斑駁的外觀乍看令人有距離感，但將兒童廁所設置在父母抬眼可見之處，用於採光的玻璃窗也占很大面積，處處可見設計師想讓人放心使用的良苦用心。這是日本廁所協會會長小林純子的匠心之作

■藤本壯介

西參道公廁（代代木3-27-1）

2025年大阪關西世博會主場館設計製作人藤本壯介把公共廁所比作「大家共用的水域」，以「器和泉」為理念，打造一處都市綠洲般的空間

2025年大阪關西世博會主場館設計製作人藤本壯介把公共廁所比作「大家共用的水域」，以「器和泉」為理念，打造一處都市綠洲般的空間

圖片：土師野幸德（nippon.com）
標題圖片：春之小川社區公園公廁的清掃場景

東京都 設計師 建築 日本財團 公共廁所 建築師 坎城影展 役所廣司