「東京公廁」——因役所廣司斬獲坎城影帝而備受矚目

乾淨整潔的公廁有助於提升日本形象

在5月舉辦的「第76屆坎城國際影展」上，《完美的日子》主演役所廣司斬獲影帝。繼《無人知曉》（2004年，導演是枝裕和）主演柳樂優彌之後，這是時隔19年再次由日本人奪得影帝桂冠的快事。他飾演的是一個在東京都澀谷區的公共廁所做清潔員的寡言男子。

在6月13日舉行的日本記者俱樂部見面會上，役所廣司回憶道：「清潔員這個角色讓我感到了很強的魅力。」他說得知劇組還向德國鬼才導演Wim Wenders伸出了橄欖枝後，就覺得「沒有比這更好的禮物了」，於是決定出演這一角色。



在坎城影展紅毯上向觀眾揮手的Wim Wenders導演（中）和役所廣司（左四）。左二是製片人柳井康治（Kazuko Wakayama）



手拿獎盃在日本記者俱樂部見面會上登臺的役所廣司（右）和同劇組演員田中泯

電影以具有豐富特點的公共廁所為舞臺，影片中出現的公廁都是由日本財團推動的「東京公廁」項目。操刀設計的有安藤忠雄、隈研吾、坂茂、NIGO、Marc Newson等16位世界級設計師，他們的目標是用全新設計理念改變大眾對公廁持有的「骯髒、汙臭、昏暗、可怕」的刻板印象。策劃項目並提供資金支援的優衣庫母公司迅銷公司柳井康治董事擔任了《完美的日子》的製片人。

役所花了2天時間接受正規清潔員的指導，然後投入拍攝，在拍攝現場也時不時詢問意見。當被問到「對公廁的印象有沒有改變」時，役所回答：「日本人常說萬物皆附有神靈，包括廚房和廁所。公廁變乾淨漂亮了，我覺得有利於樹立日本的良好形象。」並稱讚道：「這真是一個值得敬佩的好項目。」

役所說獲獎時看著周圍工作人員欣喜的面孔，確實感受到「我真是很幸福啊」。他講述了自己的抱負，今後將致力於培養年輕的電影人，「日本電影中有很多優秀的前輩。我希望能貢獻綿薄之力，幫助日本電影回到那個時代。」



清潔員平山（役所飾）每天過著平凡且愉悅的生活。電影的服化道使用了NIGO設計的「東京公廁」清潔員現實中所穿的工作服（2023 MASTER MIND Ltd.）



見面會上始終面帶微笑的役所