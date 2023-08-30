「東京公廁」——因役所廣司斬獲坎城影帝而備受矚目

「東京公廁」——因役所廣司斬獲坎城影帝而備受矚目社會 生活 設計 觀光旅遊
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乾淨整潔的公廁有助於提升日本形象
在5月舉辦的「第76屆坎城國際影展」上，《完美的日子》主演役所廣司斬獲影帝。繼《無人知曉》（2004年，導演是枝裕和）主演柳樂優彌之後，這是時隔19年再次由日本人奪得影帝桂冠的快事。他飾演的是一個在東京都澀谷區的公共廁所做清潔員的寡言男子。
在6月13日舉行的日本記者俱樂部見面會上，役所廣司回憶道：「清潔員這個角色讓我感到了很強的魅力。」他說得知劇組還向德國鬼才導演Wim Wenders伸出了橄欖枝後，就覺得「沒有比這更好的禮物了」，於是決定出演這一角色。
電影以具有豐富特點的公共廁所為舞臺，影片中出現的公廁都是由日本財團推動的「東京公廁」項目。操刀設計的有安藤忠雄、隈研吾、坂茂、NIGO、Marc Newson等16位世界級設計師，他們的目標是用全新設計理念改變大眾對公廁持有的「骯髒、汙臭、昏暗、可怕」的刻板印象。策劃項目並提供資金支援的優衣庫母公司迅銷公司柳井康治董事擔任了《完美的日子》的製片人。
役所花了2天時間接受正規清潔員的指導，然後投入拍攝，在拍攝現場也時不時詢問意見。當被問到「對公廁的印象有沒有改變」時，役所回答：「日本人常說萬物皆附有神靈，包括廚房和廁所。公廁變乾淨漂亮了，我覺得有利於樹立日本的良好形象。」並稱讚道：「這真是一個值得敬佩的好項目。」
役所說獲獎時看著周圍工作人員欣喜的面孔，確實感受到「我真是很幸福啊」。他講述了自己的抱負，今後將致力於培養年輕的電影人，「日本電影中有很多優秀的前輩。我希望能貢獻綿薄之力，幫助日本電影回到那個時代。」
今後的清掃和維護尤為重要
「東京公廁」17處廁所已於2023年3月全部竣工，並於6月23日舉辦了交接儀式，日本財團將上述公廁全部交付給澀谷區運營使用。
日本財團實施的一項調查顯示，與改造前相比，一向對公廁敬而遠之的女性使用公廁的次數有所提高。原本利用率較低的幡谷公廁，利用率提升到7倍多，西參道公廁提升到5.4倍。如廁時的滿意度也從44%提升到了接近90%。不滿意的人從接近30%銳減到3%。
笹川順平常務理事注意到，改造前對滿意度不置可否，回答「都不是」的人接近30%，但現在這一比例減少到了8%。他強調：「以前很多人認為公廁的存在是理所應當的，髒亂差也是很正常的，用不用都無所謂。以前對公廁毫不關注的群體突然對此產生了興趣，這是非常大的變化。」期待這個專案今後能夠助力整個地區提升形象，也能作為旅遊資源發光發熱。
為此，保持公廁清潔變得尤為重要。針對關於電影拍攝契機的提問，柳井董事回答道：「啟動這個項目後，我深刻感受到公廁的日常清掃和維護非常關鍵，就想向大眾準確地傳達它的重要性和可貴之處。這一理念以獲獎的形式得到認可，我非常欣慰。」
日本財團計畫到2023年底將一直協助清掃和維護工作。柳井表達了持續提供支援的意向：「每天都有人使用，那就會變髒，會有人亂塗亂畫，（設備等）也會有損壞。我覺得這個項目還沒完結。」長谷部健區長表示贊同：「作為接棒公廁的一方，今後如何保持其整潔衛生，這對我們來說是個課題。」他也表示了決心：「我希望帶動所有人一起思考公廁問題，以此提高大家保護公共設施的意識。」
「東京公廁」圖片集
■坂茂
「春之小川社區公園」公廁（代代木5-68-1）和「代代木深町小公園」公廁（富谷1-54-1）
■片山正通／Wonderwall
惠比壽公園公廁（惠比壽西1-19-1）
■田村奈穂
東三丁目公廁（東3-27-1）
■槙文彥
惠比壽東公園公廁（惠比壽1-2-16）
■坂倉竹之助
西原一丁目公園公廁（西原1-29-1）
■安藤忠雄
神宮路公園公廁（神宮前6-22-8）
■NIGO
神宮前公廁（神宮前1-3）
■隈研吾
鍋島松濤公園公廁（松濤2-10-7）
■伊東豐雄
代代木八幡公廁（代代木5-1-2）
■佐藤可士和
惠比壽站西口公廁（惠比壽南1-5-8）
■佐藤Kazoo/ Disruption Lab Team
七號通公園公廁（幡谷2-53-5）
■後智仁
廣尾東公園公廁（廣尾4-2-27）
■Marc Newson
裡參道公廁（千馱谷4-28-1）
■邁爾斯·佩甯頓 /東京大學 DLX Design Lab
幡谷公廁（幡谷3-37-8）
■小林純子
笹塚綠道公廁（笹塚1-29）
■藤本壯介
西參道公廁（代代木3-27-1）
圖片：土師野幸德（nippon.com）
標題圖片：春之小川社區公園公廁的清掃場景