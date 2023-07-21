日本墨彩畫家藤井克之與女兒小百合的臺灣愛父女情

日本墨彩畫家藤井克之與女兒小百合的臺灣愛父女情社會 國際交流
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遠赴臺南咖啡廳，點兩份飲料和甜點
臺灣是一個何等神奇的地方，她療癒了一位飽受憂鬰症之苦的日本女孩，也撫慰了女孩的父親，陪伴他慢慢走出喪女的傷痛。
2017年藤井克之帶著女兒的手記和作了各種記號的導覽書前往臺南，他走訪了充滿懷舊氣息的臺南老街「神農街」，這裡有很多觀光客佇足拍照，但藤井手上拿的卻不是相機，而是速寫簿。
來自日本新潟的藤井是一位墨彩畫家，他從日本北陸的雪國千里迢迢來到臺灣南部，不是為了追逐豔陽，而是來追逐女兒生前的足跡。臺南是女兒藤井小百合生前跟他約好要一起造訪的南國城市。
臺南的老屋咖啡廳「窄門」是小百合以前曾經造訪過的景點，藤井說，女兒說好要帶他去體驗那種穿越窄巷的暢快感，不過要他變瘦一點才行。這天藤井在臺南市區漫步速寫，走著走著竟然找到了「窄門」。
藤井在咖啡廳內選了一處角落的座位，感覺那是女兒以前來訪時應該會坐的地方，他點了兩份咖啡和甜點，即使店員露出狐疑的眼光，但他不以為意，對著空空的座位開始和女兒心靈對話。
女兒生前期盼父親在臺灣舉辦畫展
藤井的女兒小百合在15歲時罹患憂鬰症，雖進行治療但情況時好時壞，靠著自修考上大學，即使中途有所停頓仍努力完成學業進入社會，25歲時有一位在臺灣工作的朋友，正要結束工作準備返日，邀她到臺灣走一走，小百合在母親的鼓勵下，首次到臺灣訪友兼旅遊散心。
藤井說這是一趟改變女兒人生的重要旅行，小百合在參觀故宮時喝了一杯很好喝的茶，茶湯一入口，全身的細胞像被電到一樣，當下的小百合立即決定要移居臺灣。當然，吸引小百合的不只是那杯神奇的茶，還有她訪臺後感受到臺灣人的親切熱情，人與人之間沒有藩籬，那種如魚得水的自在感，是從未有過的感受。
即使父母並不贊成小百合的決定，但為移居臺灣，小百合數次到臺灣學習中文，2012年在日語補習班找到教師的工作後，正式定居臺灣。為了讓父母安心，小百合安排了父親到臺灣視察環境，藤井說，這是他第一次踏上臺灣的土地，但淘氣的女兒，安排他在臺灣吃的第一道食物，竟然是「臭豆腐」。
藤井說，當時那個強烈的臭味嗆到他頭昏眼花，不過他現在已經變成臭豆腐的愛好者，走過臭豆腐店還會深呼吸幾口那個氣味，藤井笑著補充說，大概吃個5、6次後，就會愛上臭豆腐。
小百合工作穩定後，再度招待父母來臺灣玩，3人走訪了九份、還去平溪放天燈，藤井說，太太雖然到現在還會說從未准許女兒搬到臺灣，但看著女兒移居臺灣之後神采奕奕，憂鬱症也不藥而癒，而且交了很多好朋友，他覺得這應該是女兒這輩子最幸福的時光。
但是好景不長，小百合在2013年因胸口疼痛就醫，發現罹患乳癌，2014年決定返日治療，2年後的2016年病逝，得年32歲。藤井說，女兒要返日的前一天傷心痛哭，擔心再也不能回來臺灣。
女兒的早逝讓藤井夫婦悲痛欲絕，與女兒感情最好的藤井爸爸相當消沉，根本無法提筆作畫，小百合的臺灣友人不斷地捎來慰問和關懷，其中讓藤井爸爸決定擦乾淚水的邀約，就是用筆畫臺灣。
藤井說，女兒生前也鼓勵他到臺灣畫畫，期待爸爸有天也能在臺灣開畫展。1954年出生的藤井，畢業於大阪藝術大學，原本專攻西洋油畫的他，與故鄉特產的和紙「大澤和紙」邂逅後，改以彩墨作畫，在傳統的水墨畫中加入色彩，還有西洋畫的透視技法，藤井的墨彩畫以新潟風土及人物為主。
臺灣的日常使畫家內心澎湃
2017年藤井依著小百合留下來的日記和使用過的旅遊導覽書，背著女兒生前使用的背包和圍巾，開始走訪愛女在臺灣的足跡，女兒走過或來不及造訪的地方、女兒見過的臺灣朋友、女兒吃過或預定下次旅行必定品嚐的臺灣美味，藤井想要全部體驗。行腳臺灣的同時，藤井也重拾畫筆，透過描繪這些足跡與女兒對話，並從中得到撫慰。
藤井訪臺時經常住在臺北林森北路的旅館，附近很多小吃店客滿時，和不認識的人併桌是很自然的事，他也因此認識了很多新朋友，理解女兒在臺灣感受的濃厚人情味，藤井曾經造訪女兒最愛吃的品牌鳳梨酥店，店內提供鳳梨酥試吃和茶飲，他吃到老涙縱橫，店員貼心遞來面紙，這種臺灣的日常，卻讓藤井內心澎湃。
藤井用彩墨描繪女兒曾經落腳新店大坪林充滿活力的街市，曾經和女兒去過的龍山寺、萬華、九份、平溪，他也畫了首次訪臺時被嚇到的第一樣食物臭豆腐，和女兒約好要一起造訪的臺南窄門咖啡，還有讓他心有戚戚焉的「幸福路上」動畫舞臺，新莊幸福路的中港大排。女兒在臺灣結識的好友，在他重返臺灣時熱心地提供協助，有人開車接送兼翻譯，有人提供女兒在臺灣生活的點滴，藤井將這些好友的身影，安插在各幅描繪的臺灣街景中，表達他內心的感謝。
繼續追逐女兒足跡並畫下去
2018年藤井實現女兒對他的期許，在臺北舉辦首次畫展，「窄門」咖啡的老闆從網路得知藤井的故事，特地從臺南北上參觀，並買下了藤井筆下的「窄門」，掛在藤井首次造訪窄門時坐的那個角落。
藤井描繪臺灣的墨彩畫在臺北展出後，日本父親跨國追逐愛女生命足跡之旅，在臺灣引起廣大迴響，導演侯季然將這個故事改編成電影「一個人的家族旅行」，奪下2021年的金馬創投百萬首獎，目前電影正在籌拍階段。
藤井從2017年開始描繪臺灣，1年訪臺4、5次，目前累積畫作已達130幅以上，除了2018年在臺北開展外，今年3到4月間在臺灣駐日代表謝長廷的邀請下，在東京虎之門的臺灣文化中心，以「描繪臺灣」為主題展出其中25幅作品。開展的前一天剛好是藤井夫婦結婚40週年，藤井覺得這是在天國的女兒送給父母的結婚禮物。
藤井說，以前因為太傷心，不敢看女兒的日記，疫情的3年，他終於可以冷靜細讀，知道她在臺灣生活的點滴和心情，女兒在臺灣去過的地方、喜歡的店，還有很多他尚未造訪，他計畫繼續追逐女兒的足跡、繼續畫下去。藤井說，以他人生剩下的時間全部用來畫臺灣，也畫不完吧。
圖片全由筆者攝影、提供
標題圖片：藤井克之指著女兒在臺灣居住的公寓。