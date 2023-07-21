日本墨彩畫家藤井克之與女兒小百合的臺灣愛父女情

畫家藤井克之從2017年開始描繪臺灣，累積畫作已達130幅以上。促使他如此賣力的背後原因在於追尋體驗已故女兒在臺時的足跡，並在心靈中與她對話。

女兒生前期盼父親在臺灣舉辦畫展 藤井的女兒小百合在15歲時罹患憂鬰症，雖進行治療但情況時好時壞，靠著自修考上大學，即使中途有所停頓仍努力完成學業進入社會，25歲時有一位在臺灣工作的朋友，正要結束工作準備返日，邀她到臺灣走一走，小百合在母親的鼓勵下，首次到臺灣訪友兼旅遊散心。 藤井說這是一趟改變女兒人生的重要旅行，小百合在參觀故宮時喝了一杯很好喝的茶，茶湯一入口，全身的細胞像被電到一樣，當下的小百合立即決定要移居臺灣。當然，吸引小百合的不只是那杯神奇的茶，還有她訪臺後感受到臺灣人的親切熱情，人與人之間沒有藩籬，那種如魚得水的自在感，是從未有過的感受。 即使父母並不贊成小百合的決定，但為移居臺灣，小百合數次到臺灣學習中文，2012年在日語補習班找到教師的工作後，正式定居臺灣。為了讓父母安心，小百合安排了父親到臺灣視察環境，藤井說，這是他第一次踏上臺灣的土地，但淘氣的女兒，安排他在臺灣吃的第一道食物，竟然是「臭豆腐」。 藤井說，當時那個強烈的臭味嗆到他頭昏眼花，不過他現在已經變成臭豆腐的愛好者，走過臭豆腐店還會深呼吸幾口那個氣味，藤井笑著補充說，大概吃個5、6次後，就會愛上臭豆腐。

藤井克之筆下的臺灣臭豆腐 小百合工作穩定後，再度招待父母來臺灣玩，3人走訪了九份、還去平溪放天燈，藤井說，太太雖然到現在還會說從未准許女兒搬到臺灣，但看著女兒移居臺灣之後神采奕奕，憂鬱症也不藥而癒，而且交了很多好朋友，他覺得這應該是女兒這輩子最幸福的時光。

藤井克之與他筆下的平溪（左）和九份（右） 但是好景不長，小百合在2013年因胸口疼痛就醫，發現罹患乳癌，2014年決定返日治療，2年後的2016年病逝，得年32歲。藤井說，女兒要返日的前一天傷心痛哭，擔心再也不能回來臺灣。 女兒的早逝讓藤井夫婦悲痛欲絕，與女兒感情最好的藤井爸爸相當消沉，根本無法提筆作畫，小百合的臺灣友人不斷地捎來慰問和關懷，其中讓藤井爸爸決定擦乾淚水的邀約，就是用筆畫臺灣。 藤井說，女兒生前也鼓勵他到臺灣畫畫，期待爸爸有天也能在臺灣開畫展。1954年出生的藤井，畢業於大阪藝術大學，原本專攻西洋油畫的他，與故鄉特產的和紙「大澤和紙」邂逅後，改以彩墨作畫，在傳統的水墨畫中加入色彩，還有西洋畫的透視技法，藤井的墨彩畫以新潟風土及人物為主。

臺灣的日常使畫家內心澎湃 2017年藤井依著小百合留下來的日記和使用過的旅遊導覽書，背著女兒生前使用的背包和圍巾，開始走訪愛女在臺灣的足跡，女兒走過或來不及造訪的地方、女兒見過的臺灣朋友、女兒吃過或預定下次旅行必定品嚐的臺灣美味，藤井想要全部體驗。行腳臺灣的同時，藤井也重拾畫筆，透過描繪這些足跡與女兒對話，並從中得到撫慰。

藤井克之今年3月在臺灣文化中心開展，第一張畫就是女兒生前使用的背包和圍巾 藤井訪臺時經常住在臺北林森北路的旅館，附近很多小吃店客滿時，和不認識的人併桌是很自然的事，他也因此認識了很多新朋友，理解女兒在臺灣感受的濃厚人情味，藤井曾經造訪女兒最愛吃的品牌鳳梨酥店，店內提供鳳梨酥試吃和茶飲，他吃到老涙縱橫，店員貼心遞來面紙，這種臺灣的日常，卻讓藤井內心澎湃。 藤井用彩墨描繪女兒曾經落腳新店大坪林充滿活力的街市，曾經和女兒去過的龍山寺、萬華、九份、平溪，他也畫了首次訪臺時被嚇到的第一樣食物臭豆腐，和女兒約好要一起造訪的臺南窄門咖啡，還有讓他心有戚戚焉的「幸福路上」動畫舞臺，新莊幸福路的中港大排。女兒在臺灣結識的好友，在他重返臺灣時熱心地提供協助，有人開車接送兼翻譯，有人提供女兒在臺灣生活的點滴，藤井將這些好友的身影，安插在各幅描繪的臺灣街景中，表達他內心的感謝。

新莊幸福路的中港大排，藤井很喜歡動畫「幸福路上」的劇情，有身為父母的心情投射