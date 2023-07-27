呵護臺日友好的網路現象，非常有意思

2023年6月，臺灣一位知名Youtuber在網路公開一段名為「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片，由於內容頗多爭議，立刻在臺灣「炎上」，甚至被日本電視媒體引述報導，也登上日文Yahoo首頁，最後該Youtuber撤下影片，並公開道歉。

被該影片點名的連鎖店，包括在臺灣也有不少分店的「吉野家」、以及臺灣人到日本旅遊也十分喜愛的「名代富士そば」、家庭餐廳「Denny’s」、國際連鎖速食店「肯德基」，以及有鐵桿粉絲的「なか卯」。不少在日本旅行途中曾受到這些連鎖店照顧的臺灣人，或是熟知日本文化習慣的臺灣民眾，瞬間就炸裂了。氣憤之外，更擔心這影片會不會太失禮。

該Youtuber本來就以誇張和嘈雜的形象在網路圈成名，前陣子我在臺灣看WBC轉播時，只要出現他代言的藥品廣告，立刻就拿起遙控器把電視音量調小，儼然成為一場比速度的會外賽。但這是他吸引網路目光的特徵，一直以來也培養不少死忠粉絲，只是這部爭議影片剛好踩到幾個地雷，譬如拍攝過程占用公共空間、多人共食、在用餐環境之中大聲喧嘩，甚至是嘲諷戲謔的口氣，這原本就是該Youtuber在網路走紅的特質，為何這次會踢到鐵板呢？

臺日有心人士小心呵護雙方友誼

製作該影片的Youtuber團隊一開始的企劃走向不知為何，究竟是想要引起臺灣人共鳴？還是純粹想要惡搞？

當初他們在構思這部影片時，或許沒料到會引起這麼大的反彈，畢竟日本是臺灣人海外旅遊最常去的地方，每個熱愛日本的臺灣人，都有各自喜愛日本的理由，可能是文學、動漫、電玩、日劇、J－POP、野球。譬如我去日本進行「一人旅」的時候，特別倚賴連鎖店型態的用餐環境，一方面點餐容易，口味多樣，價格平實，好幾次飢腸轆轆又遇到濕冷的夜晚，因為一盤「松屋」咖哩飯而被療癒，因為看了石田衣良小說《14歲》和日劇《最高的離婚》而喜歡上Denny’s那樣的家庭餐廳，因此看到這部影片在網路流傳時，第一個想法是，「糟了，希望不要被日本人討厭啊！」

一方面是該Youtuber低估了多數臺灣人珍惜臺日情誼的敏感神經，一方面則是面對不同文化欠缺的尊重，料理好吃與否原本就很主觀，也可以批評，為何影片公開之後的反彈這麼大呢？

我的網路同溫層大半都是所謂「知日派」的臺灣人與「知臺派」的日本人，遇到這類迅速「炎上」的爭議，立刻感覺到一股集體爆發的焦慮，很怕手腳不夠快，誤解就會急速蔓延。很快就有臉書「なるみの楽しい日本語教室」的日文老師Narumi發起「#ありがとう安くて美味しいチェーン店」（謝謝你！便宜又美味的連鎖店）」與「#台湾人はこれが好き！（臺灣人很喜歡這個）」兩個hashtag的網路串連，希望大家寫下日本旅行途中，有美好記憶的連鎖店美食。Narumi老師在臉書寫下，「不希望某一個特定人士的言論代表整個臺灣，那我們也可以用正向的方式，表達自己的意見。」

我因為懂一些日文也就看了日本新聞連結底下的留言，感覺起來，臺日雙方雖然沒有正式的外交關係，但是從臺灣921地震、東日本311地震，加上疫情期間日本政府雪中送炭的疫苗捐贈等等超越正式外交的情誼，都小心翼翼呵護著，不希望有誤解產生，希望給彼此留下好印象。這跟臺灣早年戒嚴時期教育民眾「八年抗戰」的戰爭敵意是很不相同的。