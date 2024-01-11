「撿垃圾也是一項競技」：旨在減少海洋垃圾的「撿垃圾世界盃」預賽在國內外火暖開機

能讓三代人共同參與的「對地球最友好的運動」

「我撿到了一個菸蒂！」

一個小學男生像是挖到了寶貝一樣，高興地叫了起來。這是發生在5月27日，在埼玉縣舉行的「撿垃圾世界盃」埼玉賽區上的一幕。

將撿垃圾作為一項競技的「撿垃圾運動」，是2008年在日本誕生。參與運動的每支隊伍由3到5人組成，在規定的時間內，在指定的區域撿拾垃圾。有時候比賽也會在市區舉行，因此賽中禁止奔跑。時間到後，要把收集到的垃圾進行分類後稱重，以總分定勝負。賽後，比賽場地的垃圾被清理一空，因此這項運動也被稱為「對地球最友好的運動」。



能讓全家人一起參與也是撿垃圾運動的一個魅力

每次比賽，規則都有一些細微的改變，比如組隊人數、各類垃圾的得分等。目前正在進行的「撿垃圾世界盃」預賽則規定，每隊由3人組成，限時1小時。可燃垃圾和不可燃垃圾每100克得10分，玻璃瓶和罐頭每個12分，寶特瓶每個25分，而菸蒂則是最高分，每個可得100分。

靠重量贏得高分需要體力，但如果專攻高分數的菸蒂或寶特瓶，那麼無論是小孩、女性還是老年人，都有機會奪冠。



由國中、高中生組成的隊伍表現優異



垃圾分類工作。菸蒂經常被塞進罐頭或寶特瓶裡

埼玉賽區的比賽場地是大宮公園，這裡的環衛管理做得很好，參賽者們不禁抱怨「幾乎看不到垃圾」。但即便如此，參賽的23支隊伍還是收集到了37.47公斤的垃圾。

奪冠的是由3名成年人組成的「清潔男子B隊」，他們一共撿了10.71公斤的垃圾，獲得了1130.9分。3人平時就參與社區的撿垃圾活動，他們分析取勝的原因時說「垃圾總會藏在不顯眼的地方，比如灌木叢裡。我們就專攻這些角落，戰術果然奏效了」。



選手們注視著稱重結果，臉上充滿了緊張和興奮



和撿到的垃圾合影留念。前排中間的3人就是奪冠的「清潔男子B隊」