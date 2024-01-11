「撿垃圾也是一項競技」：旨在減少海洋垃圾的「撿垃圾世界盃」預賽在國內外火暖開機

「撿垃圾也是一項競技」：旨在減少海洋垃圾的「撿垃圾世界盃」預賽在國內外火暖開機自然環境 運動 生活
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能讓三代人共同參與的「對地球最友好的運動」
「我撿到了一個菸蒂！」
一個小學男生像是挖到了寶貝一樣，高興地叫了起來。這是發生在5月27日，在埼玉縣舉行的「撿垃圾世界盃」埼玉賽區上的一幕。
將撿垃圾作為一項競技的「撿垃圾運動」，是2008年在日本誕生。參與運動的每支隊伍由3到5人組成，在規定的時間內，在指定的區域撿拾垃圾。有時候比賽也會在市區舉行，因此賽中禁止奔跑。時間到後，要把收集到的垃圾進行分類後稱重，以總分定勝負。賽後，比賽場地的垃圾被清理一空，因此這項運動也被稱為「對地球最友好的運動」。
每次比賽，規則都有一些細微的改變，比如組隊人數、各類垃圾的得分等。目前正在進行的「撿垃圾世界盃」預賽則規定，每隊由3人組成，限時1小時。可燃垃圾和不可燃垃圾每100克得10分，玻璃瓶和罐頭每個12分，寶特瓶每個25分，而菸蒂則是最高分，每個可得100分。
靠重量贏得高分需要體力，但如果專攻高分數的菸蒂或寶特瓶，那麼無論是小孩、女性還是老年人，都有機會奪冠。
埼玉賽區的比賽場地是大宮公園，這裡的環衛管理做得很好，參賽者們不禁抱怨「幾乎看不到垃圾」。但即便如此，參賽的23支隊伍還是收集到了37.47公斤的垃圾。
奪冠的是由3名成年人組成的「清潔男子B隊」，他們一共撿了10.71公斤的垃圾，獲得了1130.9分。3人平時就參與社區的撿垃圾活動，他們分析取勝的原因時說「垃圾總會藏在不顯眼的地方，比如灌木叢裡。我們就專攻這些角落，戰術果然奏效了」。
撿過垃圾的人，就不會再隨手丟垃圾了
「撿垃圾運動」由一般社團法人「運動倡議」發起，從2008年開始舉辦大賽。他們的目標是通過提高撿垃圾的運動娛樂屬性，來擴大參與者的範圍，讓大家在運動娛樂中培養社會貢獻意識。
2019年開始，他們與致力於減少海洋垃圾的日本財團「海與日本專案」合作，共同舉辦了「撿垃圾甲子園」。從地區預賽中脫穎而出的高中生們，在東京的全國大賽上展開激烈的對決，到目前為止已有超過13萬人次參與。
2023年11月，來自世界21個國家的代表隊將聚集在東京，參加首屆「撿垃圾世界盃」。目前，除了日本國內的47個都道府縣外，海外地區的預賽也開展得如火如荼。
在2月份的記者會上宣佈大賽舉辦時，日本財團的笹川陽平會長介紹到，「海洋垃圾的7到8成是城市垃圾經由河流等流入海洋的」。他期待撿垃圾運動的普及能夠減少全球性海洋塑膠垃圾問題。
擔任大會大使的前游泳選手松田丈志對大賽的成功舉辦充滿期待，並表示「我聽說，參與過撿垃圾的人，就不會再隨手丟垃圾了。雖然SDGs（聯合國永續發展目標）已提出許久，但實際上具體要採取什麼樣的行動還是一個很大的問題。作為個人能邁出的第一步，像『撿垃圾運動』這樣老少男女都能參與並且抱著運動和娛樂的心態去為環境做貢獻的活動，我認為一定可以發揮巨大的影響力。」
在炎炎夏日的沙灘上，戰術是決定勝負的關鍵
6月18日在島根縣出雲市的Kirakira海灘舉行的島根賽區預賽中，選手們的臉上充滿了鬥志。大家互相打氣：「我們一定要去東京！」，也有隊伍已經在討論如果獲勝，去東京要做些什麼。
決出日本代表隊的全國大賽也將於10月份在東京舉行。地區冠軍隊伍可以由主辦方承擔費用出征東京，因此越是遠離東京的地方賽區，參賽者們希望取勝的動力就越強。
比賽開始後，大家都露出了認真的表情。看似乾淨美麗的沙灘上，散落著不少被海浪卷上來的寶特瓶和漁具，防波堤塊的縫隙裡也藏著塑膠桶和發泡等較大的垃圾。而且，比賽區域是1公里長的沙灘，幾乎沒有可以遮擋陽光的東西。
小隊成員要一起行動，彼此相距不能超過10公尺。如果走得太遠去撿垃圾，周圍雖然沒有競爭對手了，但也會消耗更多體力，並且在比賽結束前回到起點也需要更多時間。如果不能在限時內回到大本營，就會隨著加時不斷被扣分。想要躋身排名前列，安排好戰術非常關鍵。
在25支隊伍的拼搏努力下，一共撿到了多達210.47公斤的垃圾。大賽工作人員說，「能撿到這麼多垃圾，雖然不是一件值得高興的事情，但200公斤這個重量與在新宿中心地區比賽時的記錄相當。在乍看乾淨整潔的沙灘上能夠收集到這麼多垃圾，選手們真的非常努力。」
在這一賽區奪冠的是居住在松江市的一支由青梅竹馬的好朋友組成的隊伍，他們收集了40.86公斤的垃圾，遙遙領先於第2名。這支隊伍的成員平時就注意不隨手丟垃圾，他們在獲獎感言中說「這是我們第一次參加撿垃圾活動，沒想到這麼耗費體力，運送垃圾也遠比想像中辛苦。亂扔垃圾真是一個非常不好的行為」並表示「作為島根縣的代表，我們期待能在東京的全國大賽上奪冠，晉升日本代表，打敗海外隊伍」。
海外預賽中的各國特色
海外賽區的賽況也熱鬧非凡，參賽選手們為了爭奪去東京的名額使出渾身解數。各國比賽的方式有各自的特點，冠軍隊伍也各有千秋。
撿垃圾的方法是全球共通的，但家庭垃圾的分類習慣和政府的垃圾回收方式等卻因國而異。在家庭垃圾分類不太普及的越南，參賽者們一邊研究規則手冊，一邊努力地分揀自己撿來的垃圾。還有不少年輕人說「這是我第一次知道垃圾原來可以變成資源。」
在印尼，近年來，「垃圾銀行」的數量迅速增加。它的機制是將從市民那裡收集來的垃圾賣給回收商，再把利潤返還給市民。「垃圾銀行」配有專用的存摺用來記錄返還金額，這成為了市民培養家庭垃圾分類意識的一大動力。
在印尼賽區奪冠的是3名在垃圾銀行工作的女性。她們參加比賽是因為認為這是一個「宣傳環境問題的好機會」，並最終運用積累的相關知識取得了勝利。
足球王國巴西的媒體在介紹撿垃圾世界盃時，有一個必然會提到的話題，那就是足球世界盃和奧運比賽結束後，日本球迷和觀眾主動清理看臺垃圾的場景。他們呼籲大家「學習日本的優秀文化」，積極參加比賽。
巴西預賽的冠軍隊伍由3名強壯的年輕人組成，他們說「為了撿垃圾運動，我們一直在訓練」。
放眼各國的代表隊員，他們的年齡、性別、背景都各不相同。可見這的確是一項不分男女老少，所有人都可參與的運動。這些特色迥異的各國代表隊將與日本隊展開怎樣的精彩角逐？11月份的世界盃賽事令人期待。
署名外圖片：nippon.com編輯部