宅女聖地之池袋「乙女路」攻略

全球規模最大的10樓「超級宅樓」

手拉行李箱，少女們昂首挺胸闊步向前。2023年6月，週日過午時分，從池袋站東口走出來的少女們朝著「陽光大道」方向走去。巨大的行李箱裡大概是Cos服，又或許只是空箱子，即將被「戰利品」塞得滿滿當當。

從池袋站步行5分鐘後，映入眼簾的是不遜於萬里碧空的藍色招牌，這便是「Animate池袋本店」。該店地上10樓，地下2樓，是一座集劇場、咖啡廳於一體的全球規模最大的動漫周邊專賣店。

如今Animate在日本擁有120多家店鋪，而第1號店就是池袋店。1983年，該店誕生在之後被稱作「乙女路」的土地上，這與《足球小將翼》《魔法小天使》動畫開播幾乎是同時。隨著動畫熱潮的高漲，門店面積不斷擴張，2012年搬到現址。今年是開業40週年，經過大型翻修，重裝升級盛大開業。



2023年3月16日完成重裝升級的Animate池袋本店。在店前的中池袋公園，一些消費者興匆匆地打開動漫周邊產品的包裝袋

正如旁邊的「Toshima Civic Center（豐島區民中心）」所象徵的那樣，這片區域可以說是「區政府公認的宅街」。2020年，「Hareza池袋」開業，其內部配備8個劇場，可觀賞歌舞伎、寶塚歌劇團和電影。這是政商攜手創建「國際藝術文化都市」，推動城市開發的一項內容，而Animate池袋本店的翻修也順應了這一潮流。

路上擦肩而過的是頭戴彩色假髮、身穿各色服裝的Coser，還有手提別滿動漫人物圓形徽章的「痛包」的少女們。過去，Animate前面的中池袋公園聚集了許多特殊行業的拉客仲介，如今這裡改頭換面，成了相互展示剛入手的周邊的「阿宅社交場」。「阿宅們把池袋淨化了」——一位闖蕩池袋近20年的友人半開玩笑地評論道。

重獲新生的Animate池袋本店開闊敞亮。羊腸般狹長的樓房、消費者需要側身才能勉強通行的樓梯，這些往日舊貌再也不見。

「CD、DVD / Blu-ray、遊戲」「角色周邊」「漫畫」…各樓都做了品類分區，而女客最愛光顧的則是3樓的漫畫賣場。該樓近8成的面積都被BL漫畫和小說佔據，客流量最大的一等區整齊地排列著「Libre」和「竹書房」等專業BL出版社的書架。

那些在普通書店裡卑微鑲邊的作品們，到了這裡卻能正大光明，揚眉吐氣。客人也無需顧及他人目光，可以細細品味漫畫的樂趣。

愛好BL多年、自稱「貴腐人」（古早宅女術語，指「腐女」30歲後的升級版本。資格更老的叫「汙超腐人」）的友人說：「這些年來，BL也開始多國籍化發展了。」

確實如她所述，泰國BL劇《2gether》的指南書和寫真集、已經動畫化的中國小說《魔道祖師》等海外作品也在日本大放異彩。少女們曾經悄悄圈地自萌的「BL熱」，如今已經跨越海洋，發展成波及整個亞洲的一大潮流。



Animate池袋本店前的路上，Coser們習以為常地擦肩而過