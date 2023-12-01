90年代日本跑車之魅力與今後的人氣車型

在燃油車快速換代為新能源車的當下，上世紀90年代生產的日本跑車正受到全球追捧。許多日本跑車都擁有超越價格的行駛性能，本文將帶大家一起重溫它們的魅力，介紹今後可能人氣越來越高的矚目車型。

日本車的黃金時代 上世紀8、90年代生產的日本跑車，現今正受到全球追捧，尤其受到美國的收藏愛好者群體的關注。 其中原因在於俗稱「進口車25年車齡規定」的美國法律。簡單來說，「即使是不符合聯邦汽車安全標準的進口車，只要車齡超過25年，則不受本法律限制」，換言之，在原本要求配置左駕型的美國，也可以進口右駕型的汽車並完成登記。 90年代，日本誕生了多款跑車。造成這個現象的本質原因在於，1985年美國為改善貿易赤字問題與日本簽訂了《廣場協定》，催生出了日本的「泡沫經濟」。由此日圓兌美元匯率一路攀升，加上日本銀行實施低利率政策，讓眾多企業享受到了日圓升值的好處。日本經濟蓬勃發展，並在1991年達到頂峰。 在這樣的時代背景下，日本各家汽車廠商以雄厚的資金為後盾，開發了極具魅力的跑車。90年代更是迎來了「黃金時代」。當時的日本跑車，擁有不輸於保時捷等歐洲高級跑車的優良性能，且價格較低，因而受到歡迎，現在愛好者們都在等待車齡25年的到來。 另一方面，針對汽車排氣的法規日益嚴格，實現碳中和的舉措也在快速推行，發動機和性能都讓人血脈賁張的市銷跑車已經瀕臨絕跡。正因為如此，90年代的名車受到追捧也可謂是在情理之中。

日產掀起的跑車熱潮 掀起跑車熱潮的先鋒是推進了「901運動」的日產。所謂901運動，是一個目標，即「在20世紀90年代前確立世界頂尖的造車技術」。在稍早的1988年，日產推出了作為「約會神車」鼻祖而受到無數年輕人喜愛的Silvia，又給豪華轎車CIMA裝配上高功率發動機，其加速性能足以令跑車相形見絀。

1988年5月推出的日產Silvia。流暢的外形線條使它成為一款深受喜愛的「約會神車」 ©NISSAN 次年（1989年），日產推出了首次達到自主設定的280馬力極限的車型Fairlady Z，並且後來長期沿用的這個功率上限標準。將之前為拿下「全日本房車錦標賽（JTC）」A組各級別冠軍而研發的Skyline GT-R投入市場，這是時隔16年重新啟用「R」（Racing）作為車系等級名稱。

1989年7月推出的日產FAIRLADY Z。它成為一款長壽車型，一直暢銷到2000年 ©NISSAN

1989年推出的日產Skyline GT-R（BNR32款）。截至1994年末的銷量達到4萬輛以上 ©NISSAN 特別是Skyline GT-R，還受到了其他國家的高度關注。由於當時是日本市場專用車型，所以其真身一直很神秘，但雜誌等媒體傳遞出的碎片化資訊讓全世界都知曉了它的優良表現。在關注度尤其高的美國，它甚至還有了一個「哥吉拉（GODZILLA）」的昵稱。 後來到了2014年，以美國為主的海外收藏愛好者們紛紛出手購入符合25年車齡規定的Skyline GT-R。在日本的二手車市場上，該車型價格飆升，雖說頂峰已過，但至今仍一直維持在高位水準。 有了這樣的基礎，在進入90年代後，除日產以外的其他汽車廠商也開始認真著手跑車的研發和銷售。豐田SUPRA、馬自達RX-7、本田NSX/喜美/ Integra、三菱Lancer Evolution/GTO/FTO、速霸陸Impreza等名車相繼問世，而且時至今日依然得到無數粉絲的追捧。

1993年5月推出的豐田SUPRA。曾在電影《玩命關頭》中出鏡，在北美地區尤其受到歡迎 ©TOYOTA

1991年10月推出的馬自達RX-7。裝配了獨家的轉子發動機（rotary engine） ©MAZDA

1990年9月推出的本田NSX。這是一款中置發動機、全鋁車身的真正意義上的跑車 ©HONDA

1992年9月推出的三菱Lancer Evolution。之後經過多次改款，一直到2015年停售的Lancer EvolutionX，各代車款都很受歡迎 ©MITSUBISHI

1992年11月推出的速霸陸Impreza，在1993年在世界汽車拉力錦標賽（WRC）上首次亮相。1995年起連續3次奪得冠軍 ©STI 泡沫經濟破滅後的90年代，人們將大幅衰退的經濟形勢稱作「失去的10年」；但就國內新車市場而言，稱其為「奇跡的10年」則是再恰當不過了。那個時代的國產跑車陣容種類豐富齊全，達到了空前絕後的程度。 雄厚的研發資金，加上各大廠商的切磋交流，90年代的跑車積極採用當時的最新技術，在品質上極致追求細節，鮮明地反映了日本人特有的細膩和審美意識。即使歷經歲月洗禮，依然風采依舊，莫如說，它們更具有現在汽車望塵莫及的突出個性。

《GT賽車》與《玩命關頭》的影響 另一方面，真實駕駛模擬遊戲《GT賽車(GranTurismo)》與電影《玩命關頭》（均為多部構成的系列作品）在美國大紅大紫，點燃了日本跑車的火爆人氣。 1997年首次推出的《GT賽車》，是一款迄今累計銷量達到9000萬套以上的熱銷遊戲。遊戲中登場的車輛忠實還原了真實賽車，還收錄了實際存在的環形賽道和普通道路作為遊戲賽道。儘管無法實際駕乘，但在遊戲中可以獲得無限接近於真實狀態的類比體驗，激發了日本跑車的人氣。

在PlayStation5/PlayStation4專用遊戲軟體《GT賽車7》（右）中真實還原的Skyline GT-R

《GT賽車7》是一款真正意義上的模擬實際駕駛遊戲。其中收錄了60多個品牌的400多款汽車、37個場地的108種佈局的賽道 ©2023 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. Any depiction or recreation of real-world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved. 另外，電影《玩命關頭》於2001年完成了第一部的拍攝製作。這個動作系列電影以違法街頭飆車為劇情主線，贏得了無數粉絲，不久前剛剛上映了第10部作品。片中出現了許多以日本跑車為原型的訂製車或改裝車。第1集中，主角布萊恩的愛車是炫酷的橙色SUPRA，第2集裡則是銀色的Skyline GT-R和金色的Lancer Evolution。布萊恩的搭檔多明尼克在第1集中駕駛的是RX-7。 《玩命關頭》的影響力巨大，後來在美國催生了一個名為「JDM」的訂製車領域。JDM是Japanese domestic market的縮寫，本意是「日本國內市場」，而現在實際上已被用來統稱一類汽車，這些車以喜美或Integra 為主的緊湊型日本跑車為基礎，施加獨特的訂製或改裝處理，用美式思維去表現日系車的風格。