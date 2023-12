90年代日本跑車之魅力與今後的人氣車型

《GT賽車》與《玩命關頭》的影響

另一方面,真實駕駛模擬遊戲《GT賽車(GranTurismo)》與電影《玩命關頭》(均為多部構成的系列作品)在美國大紅大紫,點燃了日本跑車的火爆人氣。

1997年首次推出的《GT賽車》,是一款迄今累計銷量達到9000萬套以上的熱銷遊戲。遊戲中登場的車輛忠實還原了真實賽車,還收錄了實際存在的環形賽道和普通道路作為遊戲賽道。儘管無法實際駕乘,但在遊戲中可以獲得無限接近於真實狀態的類比體驗,激發了日本跑車的人氣。



在PlayStation5/PlayStation4專用遊戲軟體《GT賽車7》(右)中真實還原的Skyline GT-R



《GT賽車7》是一款真正意義上的模擬實際駕駛遊戲。其中收錄了60多個品牌的400多款汽車、37個場地的108種佈局的賽道 ©2023 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. Any depiction or recreation of real-world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved.

另外,電影《玩命關頭》於2001年完成了第一部的拍攝製作。這個動作系列電影以違法街頭飆車為劇情主線,贏得了無數粉絲,不久前剛剛上映了第10部作品。片中出現了許多以日本跑車為原型的訂製車或改裝車。第1集中,主角布萊恩的愛車是炫酷的橙色SUPRA,第2集裡則是銀色的Skyline GT-R和金色的Lancer Evolution。布萊恩的搭檔多明尼克在第1集中駕駛的是RX-7。

《玩命關頭》的影響力巨大,後來在美國催生了一個名為「JDM」的訂製車領域。JDM是Japanese domestic market的縮寫,本意是「日本國內市場」,而現在實際上已被用來統稱一類汽車,這些車以喜美或Integra 為主的緊湊型日本跑車為基礎,施加獨特的訂製或改裝處理,用美式思維去表現日系車的風格。