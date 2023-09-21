日本製造的驕傲—融合精巧細緻的匠心和技術的露營用品

日本製造的驕傲—融合精巧細緻的匠心和技術的露營用品自然環境 財經 技術 文化 時尚
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露營、戶外活動風潮，每隔幾年就會流行起來
搭帳篷、生火、做料理、有時和朋友或家人聊聊，有時一個人與火焰相視。在日本，對於工作忙碌的社會人來說，露營成為彈指之間的「療癒時間」。
過去，也流行過好幾次的露營或者是戶外活動風潮，但感覺這一次超越了近幾年的風潮，成為一般休閒活動的固定選項。露營型態包括了家人、團體、單人等形形色色，伴隨這股風潮，露營場地越來越多，露營用品也有顯著的進展。
說起來，日本是在1980年代迎來了最初的露營風潮。1981年，介紹戶外活動的雜誌《BE-PAL》創刊，像是三菱Pajero和豐田Land Cruiser的四輪驅動汽車受到矚目。在露營用品上，美國品牌Coleman的產品開始流通；服裝上，有SIERRA DESIGNS的登山外套和Patagonia的絨毛外套；腳上則穿著人氣的Danner或L.L.Bean的靴子等，很多露營者對美國製造的產品充滿憧憬。
到了90年代，露營的樂趣逐漸滲透到家庭層面，迎來第二次的露營風潮。雖然外國產品仍是主流，但是以Snow Peak為首，還有OGAWA TENT、Mont-bell等的日本品牌，一直以來以登山用品為中心拓展事業版圖，也開始著手開發家庭取向的露營用品。這個現象也可以說，當時的日本社會在泡沫經濟的成長下，物質得到充分的滿足，但是帶來的反作用力則是越來越多人走向大自然、尋求療癒的結果。
露營用品的變遷
進入2000年代，由LOGOS和CAPTAIN STAG之類的日本品牌提供的平價產品，開始在居家生活館（home center）上架販售，Sports Authority和SUPER SPORTS XEBIO這樣的大型運動用品連鎖店也增設露營用品賣場。甚至是WILD-1、Alpen Outdoors、SWEN等，專門販售戶外活動用品的量販店也大舉拓點。也就是說，從「溪邊烤肉」畢業，享受露營過夜的愛好者越來越多，日本的露營作為文化的一環開始扎根下來。
即使如此，露營在這個階段仍然屬於「愛好者的興趣」，但在2011年發生東日本大地震後，露營用品變得廣受社會大眾的關注。在臨時住宅搭建完成之前的過渡期間，有很多受災者利用學校操場等空地搭帳篷生活，作為防災用品的延伸，露營用品開始受到矚目。
之後，到了2017年左右，一個人享受露營樂趣的「單人露營」風潮席捲而來。人們想要追求的是自由和孤獨、野炊或營火的魅力之類的。這個契機源於當時搞笑藝人HIROSHI把自己的露營風格拍成影片並上傳到社群平臺，還有以喜愛露營的女高中生為主角的動畫《搖曳露營△》帶動了流行。
來到2020年，受到疫情影響，政府發布緊急事態宣言等的措施，日本社會出現很大的改變。疫情下，避免非緊急、非必要的外出，更遑論要去造訪旅遊景點，但是單人露營的話，就可以避開所謂的三密：「密集人群」「密閉空間」「密切接觸」。因此，受到社會大眾的熱烈關注，在許多媒體爭相報導之後，加速帶動風潮。
車庫品牌的出現
到目前為止，迅速地介紹了日本的露營歷史，不過，不管是哪個時代，愛好者之間經常談論的話題就是「入坑」（這裡指購買各式各樣的露營用品）。
露營是需要長時間和用品一起度過的，正因如此，所以使用或者眺望自己精挑細選的用品也成為一大樂趣。也就是說，不分職業，每個人一旦踏入露營坑裡都會無法自拔。日本的製造業者熟知這樣的構造，所以從家族到單人，從新手到達人，能夠彈性應對來自顧客的形形色色需求，搶先推出富有魅力的產品。
此外，近年的趨勢之一就是「車庫品牌」（garage brand，意思是活用自家車庫或倉庫的小空間，發展出獨具特色的小眾原創品牌）的崛起。例如，自古以來經營中小型工廠的第2代老闆喜愛露營，利用自家公司的金屬加工技術製作原創的焚火臺，雖然是小規模，但成立品牌，在電商平臺上販售產品。像這樣追求極致的產品，因為稀少性高，很難買到，所以經常在露營者之間引發話題。
日本製造業者在開發產品時，共通點是對使用者的貼心顧慮和售後服務。這是日本人在傳統上精巧細緻的製作，以及來自職人魂的心血結晶，正因如此，日本產品的信賴度高是眾所周知的事實。
只是和過去不同的是，藉由SNS的蓬勃發展，用戶端的意見變得容易被反映出來。尤其是可以小量生產的車庫品牌更為明顯，製造者和用戶之間互相切磋琢磨、開發產品的模式，逐漸成為主流趨勢。
日本的露營用品是從吸取外國品牌的概念和功能開始製造的，而現在已經發展為擁有世界上屈指可數的規模和組織的領先國。
日本自豪的得意傑作
近來的露營風潮下，據說市面上的露營用品就有多達數十萬種的產品，這裡僅舉幾個為例，介紹日本自豪的得意傑作。
Snow Peak「Amenity Dome系列」
Snow Peak是引領日本露營風潮的綜合露營用品品牌。作為單人帳篷的暢銷商品而馳名的就是這款Amenity Dome系列。採基本的拱型帳，設有寬廣的前庭，提升便利性。因應日本的氣候變化，徹底進行耐水、耐風性等的實驗，好用度卓越超群。有「Ame Do」的暱稱，受到眾多露營者的青睞。尺寸有S、M、L，從單人到家族都能夠對應。
tent-Mark DESIGNS「馬戲團系列」
tent-Mark DESIGNS是戶外活動用品的量販店「WILD-1」的原創品牌。在眾多產品裡面，「馬戲團」系列被視為帳篷界的名作，是讓中央處架起1支營柱搭帳的印第安帳（one pole tent，又稱金字塔帳）在日本流行起來的鼻祖般存在，因為搭設簡單、舒適度高且有設計感，有一時期在露營區裡隨處可見馬戲團帳，甚至無法辨別哪一個是自己的營帳，由這種現象可見其熱門程度。以基本款為首，從單人用到大尺寸、材質、不同型式，品項眾多齊全。
Shinfuji Burner新富士「SOTO穩壓迷你蜘蛛爐ST310」
戶外活動用瓦斯爐通常是使用「OD罐」這種立式圓筒瓦斯罐，但是ST310是以家庭常見的一般卡式爐用的「CB罐」作為燃料。瓦斯的特性是在低溫下不容易氣化，ST310的特色是透過獨特的調節裝置系統，即使在氣溫0度左右也能夠使用。自發售以來至今超過10年以上，到現在仍被認為是「無人能出其右的產品」，受到眾多用戶的支持。最近流行瓦斯罐安裝在桌子底下，許多業者把ST310作為配件來販售。
八王子工材「不鏽鋼焚火臺FP350」
把幾片堅固、不易生鏽的不鏽鋼板組裝起來即可使用的焚火臺。它的一大特色是，大小可以依據使用4片鐵板還是5片而有所調整，因此從單人到多人皆適用。八王子工材是1952年在東京・八王子創立的金屬材料公司，開發並且販售講究材質的高質感產品。出自專精於金屬加工的職人之手，一個一個細心製作完成。
LOCUS GEAR「Khafra HB」
LOCUS GEAR是2009年創立於神奈川縣相模原市的車庫品牌。老闆出於興趣開始自製帳篷，透過口耳相傳打開知名度，現在是經常賣到缺貨的超人氣品牌。這款Khafra HB印地安帳有足夠空間讓2個人使用，而且重量僅650g，實現了令人驚異的輕量化。因為帳篷規格是使用矽樹脂和聚氨酯混合塗裝的15D（Denier，丹尼數），材料是抗撕裂尼龍布（Ripstop Nylon），發揮了極佳的抗風能力和防水性。搭好的帳篷外觀呈現出來的完美剪影也充滿了魅力。
NANGA「Aurora Light系列」
NANGA從1980年代開始持續生產睡袋，是代表日本的品牌之一。羽絨產品的材質容易不穩定，因此需要高度的加工技術和品質管理，而NANGA在更高的次元做到了，所以也受到海外肯定而有飛躍性的成長。Aurora Light系列是NANGA獨自開發、採用防水透濕布料製作的經典產品。近年，有越來越多用戶也在冬天享受露營的樂趣，所以具高度保暖和有設計感的Aurora Light系列，作為「令人憧憬的睡袋」成為炙手可熱的產品。
標題圖片：筆者櫻井在自己參與開發的軍幕帳（pup tent）「炎幕」，享受營火樂趣。因為「炎幕」搭設簡單，所以很受單人露營者的歡迎（tent-Mark DESIGNS提供）