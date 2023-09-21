日本製造的驕傲—融合精巧細緻的匠心和技術的露營用品

以前，露營本來只是愛好者的興趣，伴隨時代的演進，如今普及至一般大眾，現在已經成為代表日本的文化之一。而且，不管什麼時代，人們對露營用品都深感興趣。本文將涵蓋近年掀起的「單人露營」風潮，針對發展出獨自特色的日本露營用品情況進行解說。

露營用品的變遷 進入2000年代，由LOGOS和CAPTAIN STAG之類的日本品牌提供的平價產品，開始在居家生活館（home center）上架販售，Sports Authority和SUPER SPORTS XEBIO這樣的大型運動用品連鎖店也增設露營用品賣場。甚至是WILD-1、Alpen Outdoors、SWEN等，專門販售戶外活動用品的量販店也大舉拓點。也就是說，從「溪邊烤肉」畢業，享受露營過夜的愛好者越來越多，日本的露營作為文化的一環開始扎根下來。 即使如此，露營在這個階段仍然屬於「愛好者的興趣」，但在2011年發生東日本大地震後，露營用品變得廣受社會大眾的關注。在臨時住宅搭建完成之前的過渡期間，有很多受災者利用學校操場等空地搭帳篷生活，作為防災用品的延伸，露營用品開始受到矚目。 之後，到了2017年左右，一個人享受露營樂趣的「單人露營」風潮席捲而來。人們想要追求的是自由和孤獨、野炊或營火的魅力之類的。這個契機源於當時搞笑藝人HIROSHI把自己的露營風格拍成影片並上傳到社群平臺，還有以喜愛露營的女高中生為主角的動畫《搖曳露營△》帶動了流行。 來到2020年，受到疫情影響，政府發布緊急事態宣言等的措施，日本社會出現很大的改變。疫情下，避免非緊急、非必要的外出，更遑論要去造訪旅遊景點，但是單人露營的話，就可以避開所謂的三密：「密集人群」「密閉空間」「密切接觸」。因此，受到社會大眾的熱烈關注，在許多媒體爭相報導之後，加速帶動風潮。

伴隨單人露營風潮而起的顯著趨勢，是秋冬露營越來越受歡迎。原因是蚊蟲少、可以充分享受營火和野炊的樂趣（筆者攝影）

車庫品牌的出現 到目前為止，迅速地介紹了日本的露營歷史，不過，不管是哪個時代，愛好者之間經常談論的話題就是「入坑」（這裡指購買各式各樣的露營用品）。 露營是需要長時間和用品一起度過的，正因如此，所以使用或者眺望自己精挑細選的用品也成為一大樂趣。也就是說，不分職業，每個人一旦踏入露營坑裡都會無法自拔。日本的製造業者熟知這樣的構造，所以從家族到單人，從新手到達人，能夠彈性應對來自顧客的形形色色需求，搶先推出富有魅力的產品。 此外，近年的趨勢之一就是「車庫品牌」（garage brand，意思是活用自家車庫或倉庫的小空間，發展出獨具特色的小眾原創品牌）的崛起。例如，自古以來經營中小型工廠的第2代老闆喜愛露營，利用自家公司的金屬加工技術製作原創的焚火臺，雖然是小規模，但成立品牌，在電商平臺上販售產品。像這樣追求極致的產品，因為稀少性高，很難買到，所以經常在露營者之間引發話題。

單人露營的典型風格。如果仔細觀察的話，就會發現每位露營者也都攜帶著別出心裁的裝備用品。（筆者攝影） 日本製造業者在開發產品時，共通點是對使用者的貼心顧慮和售後服務。這是日本人在傳統上精巧細緻的製作，以及來自職人魂的心血結晶，正因如此，日本產品的信賴度高是眾所周知的事實。 只是和過去不同的是，藉由SNS的蓬勃發展，用戶端的意見變得容易被反映出來。尤其是可以小量生產的車庫品牌更為明顯，製造者和用戶之間互相切磋琢磨、開發產品的模式，逐漸成為主流趨勢。 日本的露營用品是從吸取外國品牌的概念和功能開始製造的，而現在已經發展為擁有世界上屈指可數的規模和組織的領先國。