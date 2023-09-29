臺灣人購買東京及大阪的高層豪宅以現金一次付清

在日圓持續貶值的背景下，臺灣人在日本購買房地產的熱潮有增無減。他們是如何活用所購入的房產？難道不擔心房價下滑的問題嗎？日本房地產究竟有何魅力？ 這次筆者請教了不動產業者以及買家的看法，一起來一探究竟。

在臺灣舉辦的日本房地產說明會廣受好評 某個週末的早晨，在臺灣最高層建築的臺北101大樓附近的某間辦公室內，舉辦了一場大阪東梅田高層豪宅新建案的說明會。

在臺灣舉辦的大阪高層豪宅新建案的銷售說明會。（作者攝影） 會場內五十個座位坐無虛席，負責主持的業務人員以「賭場規劃進展順利，2025年世界博覽會主辦的值得期待的城市」為主軸，向臺下來賓介紹日本關西周邊的環境，並說明此高層豪宅新建案擁有的資產價值。 臺灣人非常熱衷於持有房地產，並將之視為一項金融工具，也有許多企業人士享受低買高賣的遊戲般的樂趣。 臺灣人在臺灣置產、或選擇與臺灣語言相通的中國置產尚可理解，但如果要投資國外房產的話，除了語言障礙之外還有其他更困難的挑戰需要克服，儘管如此，臺灣人仍然選擇了投資日本房地產。 本次不動產說明會由「信義房屋」主辦，其日本事業部代表董事社長王茂桑先生表示： 「本建案是由日本開發商評量本公司過去的實績，認為我們的服務適合臺灣人，因此優先將建案部份銷售權給予我們。」 換句話說，臺灣民眾購入日本房地產這件事從很久以前就開始了。

臺灣人購屋的關鍵在於「報酬率」 —貴公司最近的新建高層豪宅推案趨勢似乎是以臺灣人為服務對象，搶先日本人一步來做銷售，為什麼會形成這種狀況呢？ 「2022年度東京分公司與大阪分公司的銷售業績相當，其中大阪業績有八成來自高層豪宅新建案，包含了2025年世界博覽會的熱潮，可以說是新建案相當集中的一段時期。

儘管2021年新冠肺炎疫情嚴重，大和房屋等各家建商仍陸續推出建案，銷量依舊強勁。2022年的大型建案有位於大阪市本町的東急Branz Tower，總戶數中約兩成是由臺灣人購買的。

在這種情況下，與日本開發商之間的信賴關係增強，讓他們願意提供給我們優先出售的機會。」 —那麼東京的情況如何呢？ 「東京當然是最有人氣的區域，不過由於新建案較少，高層豪宅的銷售業績約佔3至4成。而在臺灣，新建案擁有較高的資產價值，因此買氣多集中於新建案。再者，新建高樓受到買方青睞是因為可以增加資產價值，而不受報酬率的影響。」 臺灣人購買不動產最關心的即為「報酬率」，比如以一千萬日圓購買房產後，假設每年可以回收一百萬日圓房租收入的話，報酬率約為10%，因此10年後即可收回原投入之資金成本。 當然，經營房地產業務並不是那麼容易的事。必須要考量購入物件的管理及相關費用，最重要的是，要能夠精準看出該物件未來是否具備增值空間。只不過，「報酬率」仍然是決定購買的首要因素。 我們可以看出，臺灣買家在東京和大阪投資，都是預期市中心蛋黃區的高層建案會像臺灣一樣有增值的空間。

開發商偏愛的現金一次付清之購買方式 當我問日本開發商喜歡臺灣人的哪一點時，他們毫不遲疑地回答「付款乾脆不囉唆」。 「有超過半數的臺灣人全額使用現金支付，不貸款。我想這應該是受到日本開發商青睞的最主要原因。若是向銀行貸款的話，大部分需要自備頭期款約3至4成，其餘6至7成通常以利息2%左右計算，還款期間為20年。基本上會選擇在國外置產的人，往往手頭上都有充裕的資金，因此採取一次付清的方式而非貸款。」 —由於臺灣的半導體龍頭臺灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）決定於熊本縣設立廠房，現在熊本市周邊的不動產房價亦跟著水漲船高，臺灣人也都很清楚這件事。對於企業營運等趨勢較為敏銳的人們可能會對當地的房地產產生極大的興趣。 「我們也有收到一些來自臺灣的臺積電下游外包廠商的詢問，是關於在熊本縣內設置工廠的問題。目前我們也正在積極研討中，然而，本公司業務主要還是以東京和大阪為優先，當前還未有積極向客戶推動其他城市的計畫。

其中一個原因是，在日本各城市購買房產後可能會出現意想不到的狀況。比如當你購買一件腹地廣大且裝潢氣派的中古屋，但是它的管理制度可能不完善，當地鄉鎮市公所會告知買方必須自行負擔維修費用。諸如此類意想不到的狀況層出不窮，對外國人來說確實是購屋的一大風險。

因此，本公司目前將銷售主力放在都市地區的各項新建案上。」