臺灣人購買東京及大阪的高層豪宅以現金一次付清

臺灣人購買東京及大阪的高層豪宅以現金一次付清財經 社會
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在臺灣舉辦的日本房地產說明會廣受好評
某個週末的早晨，在臺灣最高層建築的臺北101大樓附近的某間辦公室內，舉辦了一場大阪東梅田高層豪宅新建案的說明會。
會場內五十個座位坐無虛席，負責主持的業務人員以「賭場規劃進展順利，2025年世界博覽會主辦的值得期待的城市」為主軸，向臺下來賓介紹日本關西周邊的環境，並說明此高層豪宅新建案擁有的資產價值。
臺灣人非常熱衷於持有房地產，並將之視為一項金融工具，也有許多企業人士享受低買高賣的遊戲般的樂趣。
臺灣人在臺灣置產、或選擇與臺灣語言相通的中國置產尚可理解，但如果要投資國外房產的話，除了語言障礙之外還有其他更困難的挑戰需要克服，儘管如此，臺灣人仍然選擇了投資日本房地產。
本次不動產說明會由「信義房屋」主辦，其日本事業部代表董事社長王茂桑先生表示：
「本建案是由日本開發商評量本公司過去的實績，認為我們的服務適合臺灣人，因此優先將建案部份銷售權給予我們。」
換句話說，臺灣民眾購入日本房地產這件事從很久以前就開始了。
臺灣人購屋的關鍵在於「報酬率」
—貴公司最近的新建高層豪宅推案趨勢似乎是以臺灣人為服務對象，搶先日本人一步來做銷售，為什麼會形成這種狀況呢？
「2022年度東京分公司與大阪分公司的銷售業績相當，其中大阪業績有八成來自高層豪宅新建案，包含了2025年世界博覽會的熱潮，可以說是新建案相當集中的一段時期。
儘管2021年新冠肺炎疫情嚴重，大和房屋等各家建商仍陸續推出建案，銷量依舊強勁。2022年的大型建案有位於大阪市本町的東急Branz Tower，總戶數中約兩成是由臺灣人購買的。
在這種情況下，與日本開發商之間的信賴關係增強，讓他們願意提供給我們優先出售的機會。」
—那麼東京的情況如何呢？
「東京當然是最有人氣的區域，不過由於新建案較少，高層豪宅的銷售業績約佔3至4成。而在臺灣，新建案擁有較高的資產價值，因此買氣多集中於新建案。再者，新建高樓受到買方青睞是因為可以增加資產價值，而不受報酬率的影響。」
臺灣人購買不動產最關心的即為「報酬率」，比如以一千萬日圓購買房產後，假設每年可以回收一百萬日圓房租收入的話，報酬率約為10%，因此10年後即可收回原投入之資金成本。
當然，經營房地產業務並不是那麼容易的事。必須要考量購入物件的管理及相關費用，最重要的是，要能夠精準看出該物件未來是否具備增值空間。只不過，「報酬率」仍然是決定購買的首要因素。
我們可以看出，臺灣買家在東京和大阪投資，都是預期市中心蛋黃區的高層建案會像臺灣一樣有增值的空間。
開發商偏愛的現金一次付清之購買方式
當我問日本開發商喜歡臺灣人的哪一點時，他們毫不遲疑地回答「付款乾脆不囉唆」。
「有超過半數的臺灣人全額使用現金支付，不貸款。我想這應該是受到日本開發商青睞的最主要原因。若是向銀行貸款的話，大部分需要自備頭期款約3至4成，其餘6至7成通常以利息2%左右計算，還款期間為20年。基本上會選擇在國外置產的人，往往手頭上都有充裕的資金，因此採取一次付清的方式而非貸款。」
—由於臺灣的半導體龍頭臺灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）決定於熊本縣設立廠房，現在熊本市周邊的不動產房價亦跟著水漲船高，臺灣人也都很清楚這件事。對於企業營運等趨勢較為敏銳的人們可能會對當地的房地產產生極大的興趣。
「我們也有收到一些來自臺灣的臺積電下游外包廠商的詢問，是關於在熊本縣內設置工廠的問題。目前我們也正在積極研討中，然而，本公司業務主要還是以東京和大阪為優先，當前還未有積極向客戶推動其他城市的計畫。
其中一個原因是，在日本各城市購買房產後可能會出現意想不到的狀況。比如當你購買一件腹地廣大且裝潢氣派的中古屋，但是它的管理制度可能不完善，當地鄉鎮市公所會告知買方必須自行負擔維修費用。諸如此類意想不到的狀況層出不窮，對外國人來說確實是購屋的一大風險。
因此，本公司目前將銷售主力放在都市地區的各項新建案上。」
活用當地房地產超越日本人想像
不久之後，我們採訪了某廣告公司負責人的K先生，他在新冠肺炎流行期間，透過信義房屋購買了位於大阪市區的高層豪宅。
「我剛好以高價出售了我在臺北市區擁有的房產，因此決定將手頭上一部份資金投入到日本的房地產，到目前為止與中國一直有各種業務上的來往，最近臺灣和中國之間的關係變得有些緊張，我認為這麼做可以分散一些投資風險。
疫情過後，我思考將業務的一部分重心轉往日本，所以想到了可以將在日本購買房地產作為開始的第一步。
經過調查之後發現，在東京價值一億日圓的房產在大阪可以用便宜3成至4成左右的價格入手。
因此委託了位於大阪的信義房屋，用網路賞屋的方式確認屋況，並立刻決定購買。」
接著，K先生也分享了他的朋友在一年內購買了位於東京都心的兩幢房地產，以及另一位在聽到K先生的購屋經歷後也在大阪市內迅速購屋的女性的故事。
K先生接著講述他是如何活用他所購買的房地產。
「最近，我請一位旅居日本的韓國朋友幫忙尋找大分縣由布院溫泉鄉附近的老舊民宿或旅館。由布院是著名的溫泉勝地，吸引了不少韓國遊客。
去年，我的朋友從一位日本老闆那裡買了一間約有十間客房的溫泉旅館，因為老闆說他要退休，希望朋友能買下旅館。旅館每天都是預約客滿的狀態，主要是接待韓國觀光客。
我和朋友在想如果是客房數多一點的飯店，或許就能夠接待臺灣觀光客。與此同時，也已經向認識的旅行社社長詢問能否協助出資，若能籌到數千萬日圓的話，就可以購買一間價值1至2億日圓的飯店。」
最近一直有傳言，「日本正一點一點被出售給外國人」，像是北海道二世谷的滑雪勝地聚集了來自澳洲的不動產買家，以及購買沖繩無人島的中國人買家等。
然而，在這些活用土地的外國人中，如果能有更多像K先生這樣熟悉日本優點的臺灣人的話，那麼即使是那些人口減少衰退的鄉下地方，也可能創造出吸引觀光客的全新商機。
或許可以對外國人抱持期待，因為他們能發現那些超越日本人想像的日本房地產的潛力。
標題圖片：adigosts（PIXTA）