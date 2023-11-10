推翻撤退決定，日本車商本田將於2026年重返F1的真正原因

社長分享混亂發生的原委

2020年10月2日，本田技研工業（以下簡稱本田）宣布於2021年季後終止向紅牛車隊和艾法托利車隊供應F1動力單元。在最後一個賽季，本田有始有終的提供新型F1動力單元，幫助紅牛車隊的荷蘭籍車手馬克斯·維斯塔潘奪冠。

原本以為本田與F1的關係在此劃下休止符，但是紅牛動力系統公司尚未準備好接手本田開發的動力單元，因此本田（實際上是由該公司負責二輪賽事部門的HRC本田賽車公司承接）繼續生產動力單元，2022年對贏得車手與車隊的雙料冠軍有所貢獻。

儘管本季也展現了壓倒性的實力，在9月24日於鈴鹿賽車場舉辦的日本大獎賽中贏得了車隊冠軍，但是根據現在的賽車規則，此合作關係必須在2025年季後結束。原本這意味著本田會就此完全終止參與F1，但是在2023年5月24日，本田宣佈將攜手英國車隊「奧斯頓馬丁」，於2026年起「正式」重返F1錦標賽。



宣佈2026年重返F1的記者會上。照片從左至右，分別是HRC社長渡邊康治、本田社長三部敏宏、奧斯頓馬丁會長勞倫斯·斯托爾、Aston Martin Performance Technologies首席執行長馬丁·惠特馬什。（2023年5月24日，東京青山）©HONDA

究竟是要結束還是繼續下去？本田在2020年宣布要從F1撤退後，一直陷於混亂與混沌的兩難之中。

我們詢問了2020年宣布時擔任本田的品牌溝通本部長、現任HRC的執行董事並負責帶領本田F1團隊的渡邊康治先生，跟他請教此次做出決定的原委，以及發表再次參賽的理由。

「當時（2020年）『碳中和』一詞在日本國內還不太普及，但是我們已經預見這個新世界即將到來，所以已經做好了準備。然而，要實際著手汽車的電動化時，我們也需要自行生產電池，並且加速馬達的開發，甚至延伸討論起汽車產業的資本結構也會有所變化，預計需要巨額投資以提出相應對策。」

雖然渡邊社長沒有提出具體金額，但是我認為所需金額應該很輕易就超過數百億甚至數千億日圓。換句話說，他們可能預見了公司面臨存亡的危機。

「因此，其他汽車製造商也開始增加保留盈餘。那時整個業界都戒慎恐懼、繃緊著神經。」

在這樣的情況下，本田對於參與F1也做出了一種極端的反應。具體來說，他們決定停止之前推測花費了幾百億日圓用於開發和生產動力單元的投資，同時將參與F1的電動化技術人員調配到未來的碳中和社會所需的動力單元和能源領域，像是燃料電池電動車（FCEV）和電池電動車（BEV）等。



本田販賣至2021年9月為止的終極環保車「CLARITY FUEL CELL」 ©HONDA

其實除了本田，當時沒有其他汽車製造商選擇在同個時間點結束參與F1。而且，在兩年半後的2023年5月24日宣布從2026年重返F1賽事，也讓人覺得白費了2020年宣佈退出F1的決定。

「現在或許能夠這樣看待一切，但是在當時不是那麼容易呀。」

渡邊社長真情吐露心聲。