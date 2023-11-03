前往《相撲聖域》的彼端――以世界頂點為目標的四位「女子力士」們

2023年10月7、8日，「世界相撲錦標賽」在東京都立川市的立飛競技場舉辦。這場比賽和職業力士互相較勁的大相撲不同，是業餘性質的國際賽事。在新型冠狀病毒的影響下，睽違四年舉辦。面對久違的大舞臺，燃起鬥志的選手不只是男子組。「女人也會想變強！」――現在就來看看從禁止女賓的大相撲「聖域」中脫穎而出，進而開闢出新道路的四位女傑。

現在只想當個自由的相撲力士：重量級．今日和 「理央是我可愛的學妹。她為人踏實，都搞不清楚到底誰才是學姊了。」 口中道出故鄉津輕腔平穩的語調，她是今日和（Kon Hiyori，25歲），是和長谷川理央在同一個道場鑽研的夥伴。 她是日本女子相撲界的先鋒，兩度拿到世界女子相撲錦標賽的亞軍。有一部由英國導演製作的紀錄片《相撲人Little Miss Sumo》，這部作品一邊介紹她的成績，一邊切入相撲界的性別問題。這部片在倫敦電影節與其他國家上映，而她也在2019年，被選為BBC的「巾幗百名」。現在她與愛知縣的公司簽約，繼續參與相撲賽事。

在「世界運動會2022」的女子無差別級獲得銅牌。今（左）與強敵烏克蘭選手，一同站在頒獎臺上（本人提供） 「青森的道場很斯巴達，會說『女孩子不准哭。凍傷之後才算是練習。』真的很痛苦。即使如此，我之所以能繼續練下去，是因為如果我不再比相撲，就無法前往某些國家、遇見某些人。今年十月，我也會飛往沙烏地阿拉伯，參加綜合競技大賽『世界武搏運動會』。」 她的夢想是「把相撲推廣到全世界」。明年四月開始，將有兩年時間，以國際協力機構（JICA）的國外協力隊員身分，在阿根挺致力於推廣相撲。 「為了讓他們因為冠軍來了而開心，我在世界大賽一定要獲得冠軍。這幾年戰績一直沒有起色，我也思考過要不要引退……可是我還沒拿過世界第一。能以小搏大，就是相撲的醍醐味。我想把強者都拉下來，讓晚輩還有世界看見相撲發源地日本的自尊。」

圖片為「世界運動會2022」。對於立志推廣相撲的今來說，與外國選手交流，也是一大助力（本人提供） 她靜靜地燃燒鬥志，但另一方面，「必須帶領女子相撲界的想法，卻已經消失」。 「我現在已經不堅持要成為某個人的目標了。論能力，有久野愛莉選手。論話題性和領袖魅力，有理央在帶領大家。就算沒有我，未來日本女子相撲依舊會蓬勃發展。所以我現在只想當個自由的相撲人。」 相撲具有很強的傳統束縛，「規定就該這樣」。但現在，她卻真摯地表示：「現在每個人都能靠自己的身體作戰，這就是相撲的優點。我認為就算是主婦，每週比一次相撲，也能算是『相撲人』。我想讓大家見識更多自由相撲的運作方式和熱愛相撲的方式。」 「世界錦標賽將在日本舉辦，這種事很難得。希望大家不要錯過日本的年輕選手努力讓女子相撲開花結果的瞬間。還要讓比賽會場充滿日本的加油聲，把聲援的力量傳給選手們。女子相撲只會是單打獨鬥的戰役，或是能被推上關注的舞台，都看觀眾『你』了。」 標題圖片：在慶應義塾大學的相撲道場，進行訓練的長谷川理央。她背負著「JAPAN」五個字站立（筆者攝影）