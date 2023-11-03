前往《相撲聖域》的彼端――以世界頂點為目標的四位「女子力士」們

前往《相撲聖域》的彼端――以世界頂點為目標的四位「女子力士」們運動 社會性別・LGBTQ
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沒有弱點，無懈可擊：青少女子重量級．阿部奈奈
「請多指教！」
從踏進土俵開始，她的氣魄就已經壓過全場。
阿部奈奈是中學三年級學生。她已成功稱霸全國12次，是新潟引以為傲的「最強相撲少女」。筆者近距離看她比賽，是在今年元旦。史上首次「元旦女子相撲日本第一決定戰」――這是選手提出的企畫，希望能將女子相撲的魅力推廣出去，是由女生參與、為了女生舉辦的大賽。
當司儀唸出阿部奈奈的名字，比賽會場的氣氛隨之改變。只見她精神抖擻地行一次禮，並用手掌拍響大腿。「各就各位！」當裁判大喊，觀眾屏息的下一個瞬間，勝負即分。「程度不一樣啦。」一旁的觀眾這麼呢喃，我忍不住點頭同意。
她在這場賽事獲得「中學組．初代女王」的稱號，以此為開端，在5月、7月的全國大賽，也獲得中學組冠軍。簡直所向披靡。
「舍妹個性害羞，常常躲在我的背後。可是一旦站上土俵，就會變成超級英雄。」
大奈奈兩歲的姊姊――櫻，這麼回想。小學時，她沒多想就參加了「兒童相撲大賽」，當時妹妹也黏在她身邊，這就是阿部姊妹與相撲的邂逅。當時櫻比不贏參加過大賽的孩子，在預賽就敗下陣來，但妹妹卻勢如破竹，一一擊倒對手，實在看不出來她是第一次參加相撲比賽。最後就這麼拿下冠軍。
阿部表示：「我在小學四年級時，首次拿下全國大賽的冠軍……後來就一直夢想著成為世界第一。」她雖是國內屈指可數的強者，這段時間卻受到年齡限制和疫情阻擋，沒有機會站上世界舞臺戰鬥。今年終於如願參賽。
「我會把擅長的推掌相撲練得更有力，希望可以獲勝。」
她表示接受採訪很緊張，原本在土俵上響亮的聲音，現在也小到判若兩人。不過當問到她想克服什麼弱點時，她卻堅定地回答：「沒有！」
阿部的目標是「靠相撲就能維生」。但以現狀來說，女生沒有這條路可走。櫻是妹妹的輔助員，兩人一直同心協力走到今天。她滿腔熱情地說：「女孩子這麼努力，卻因為性別承受不甘，這太奇怪了。」
「女孩子不顧一切，勇於闖蕩的模樣非常帥氣。大家都是認真的，都用盡全力。她們跟大相撲沒有不同。如果能讓更多人知道這份魅力，一定可以像大相撲那樣，變成有很多支持者的競技。這麼一來，奈奈想走的那條路，說不定就會打開。雖然這是無法肯定的未來，但我這麼相信。」
像「拉歐」那樣，強悍又溫柔：無差別級．久野愛莉
當代無敵――這是久野愛莉（Hisano Airi，24歲）的別名。阿部奈奈提到理想中的選手，也首先舉出這個名字。
「她非常強悍，也非常溫柔。」
「元日女子相撲日本第一決定戰」是由各組入選者組成的單淘汰賽，她壓制所有人，獲得「初代日本第一」的殊榮。雖有技壓群雄的強度，卻是從大學才接觸相撲，算是起步較晚的人。
「我本來是學空手道，後來在小學六年級時，參加過一次『兒童相撲大賽』，然後獲得亞軍。本來中學的時候有在考慮要不要加入，但學長姊說他們看了比賽很感動，希望我加入柔道社，不斷來勸說。」
她在中學高中持續練柔道，後來卻遇上霸凌，便不去社團和高中了。儘管在新學校重新開始練柔道，痛苦的記憶卻無法消除。當引退的念頭掠過腦海，有人勸她玩相撲，當作放鬆。
「相撲會在兩、三秒內分出勝負，這比柔道還要快速，而且刺激。一旦倒地或是離開土俵，比賽就算輸了。這樣黑白分明的規則，我也覺得很有趣。」
第一次參加比賽時，就被日本大學相中才能，於是正式開始走上女子相撲的道路。她有空手道培養出來的體幹，有柔道磨練出來的力道，還有出眾的直覺。
「第一次上場緊張得無法動彈，可是感覺一來，身體就自己動起來了。這個大概是本能吧，甚至沒有在比賽場上的記憶。」
久野四度連霸全日本錦標賽後，旁人都稱讚她是「絕對王者」。然而一旦比輸，大家又會開始批評――一想到這點，原本可以自然活動的身體，就僵住了。讓她無法隨心所欲比相撲。
「我抱著內心的糾葛，參加去年的『世界運動會』。我在第一輪就碰上冠軍候補，當我對上她的瞬間，我受到一股衝擊。我感覺得到她不光是強悍，而且是打從心底享受相撲。」
「我也想要不去思考王者的壓力，把自己交給與世界猛將對戰的興奮之中。」久野萌生的想法轉變成了力量。儘管第一場比賽輸了，後來還是不斷往上爬，獲得重量級第三名。追求強悍這件事，不分男女――久野如是說。
「我希望能像《北斗神拳》中的拉歐一樣，在土俵上展現強悍、溫柔，而且帥氣的模樣。我也很崇拜《灌籃高手》的小三（三井壽）。我跟他一樣，也傷到膝蓋，所以他克服挫折重新站起的模樣，大大地打動我。我還想讓大家看到我不放棄的背影。平常戰鬥的時候，都希望能成為某個人的勇氣。」
久野現在一邊當保全，一邊在道場學習。雖然每天過得很辛苦，追求最強的那雙眼眸卻不動搖。
「在世界錦標賽想用盡全力享受，然後獲勝。」
為了不留下任何悔恨，她今天也用心練習。
保持「我」的本色，不捨棄任何事物，獲得勝利：中量級．長谷川理央
橘色的髮色很適合妳。當我這麼說，她隨即靦腆地笑道：「太好了。這場比賽是日本代表預賽，所以我才染了亮色系，想轉換心情。」這位是長谷川理央，慶應義塾大學二年級。她以第一位女部員的身分，在擁有103年輝煌歷史的相撲社裡，留下了威名。
「大家都說『力士一定要黑髮』，要是染個頭髮就會變弱，那就別玩了。就像桌球職業選手會編髮參賽，我也想兼顧時尚與強悍。」
就像要證明自己的決心般，在代表預賽獲得全勝。從小就被譽為「天才」，中學就打敗社會組的選手，拿下全國大賽冠軍。大學也成功稱霸全國，並且勢如破竹，雙料獲得2022年度的日本女子相撲聯盟最優秀選手，以及日本相撲聯盟優秀個人獎兩個獎項。
「我到中學為止，一直是順著大人的意思，在比相撲。那不是興趣或玩樂，而是嚴格訓練的每一天。要是說我想放棄，感覺會被爸爸罵。」
但當長谷川升上高中時，父親卻突然去世。要選相撲，還是別條路？當她第一次面臨選擇時，她的腦中湧現那年參加「世界青少女子相撲錦標賽」的記憶。
「雖然團體戰獲得冠軍，個人成績卻是中量級第三名，那讓我很不甘心。當時我很迷惘，但還是想在下次比賽成為世界第一。所以按照自己的意思，前往有相撲部的高中就讀。」
然而當時的部員只有長谷川一人。因為新冠疫情，也沒辦法和人練習。在這樣的狀況下，她認為「要比別人加倍努力，才勉強能獲得與人同等的成果」，就這麼專心投入練習。
「之所以能高一就拿下世界青少賽事的個人冠軍，是因為我已經能不被任何人束縛，一心一意投入相撲之中。我想把女子相撲變成不用捨棄「自我」，也能進行的競技。我非常努力練習、比賽，也不會在念書或化妝上偷工減料，還想追逐最愛的偶像。我認為這些事都值得用盡全力去做。」
長谷川表示：「我想把大相撲的傳統視為一種武術之道，予以重視，同時把業餘相撲當成一種純粹的運動，蓬勃發展。相撲之所以在國外有高度的熱忱，是因為他們把相撲視為和棒球、足球一樣的運動。日本也不能因為這是國技，就疏忽大意。」
「雖然很想不分男女一起來壯大這個運動，不過女子相撲最大的魅力，就屬反差了。畢竟選手當中，有很多人身材纖細，而且場上多得是很普通的女孩子，一頭亂髮地猛攻，然後被狠狠摔倒受傷。看起來或許很痛，但我卻覺得很感動。正因為外表是女孩子，才能引發他人的興趣。而且論意志，也不會輸給男生。我想觀眾一定看得出這一點。」
現在只想當個自由的相撲力士：重量級．今日和
「理央是我可愛的學妹。她為人踏實，都搞不清楚到底誰才是學姊了。」
口中道出故鄉津輕腔平穩的語調，她是今日和（Kon Hiyori，25歲），是和長谷川理央在同一個道場鑽研的夥伴。
她是日本女子相撲界的先鋒，兩度拿到世界女子相撲錦標賽的亞軍。有一部由英國導演製作的紀錄片《相撲人Little Miss Sumo》，這部作品一邊介紹她的成績，一邊切入相撲界的性別問題。這部片在倫敦電影節與其他國家上映，而她也在2019年，被選為BBC的「巾幗百名」。現在她與愛知縣的公司簽約，繼續參與相撲賽事。
「青森的道場很斯巴達，會說『女孩子不准哭。凍傷之後才算是練習。』真的很痛苦。即使如此，我之所以能繼續練下去，是因為如果我不再比相撲，就無法前往某些國家、遇見某些人。今年十月，我也會飛往沙烏地阿拉伯，參加綜合競技大賽『世界武搏運動會』。」
她的夢想是「把相撲推廣到全世界」。明年四月開始，將有兩年時間，以國際協力機構（JICA）的國外協力隊員身分，在阿根挺致力於推廣相撲。
「為了讓他們因為冠軍來了而開心，我在世界大賽一定要獲得冠軍。這幾年戰績一直沒有起色，我也思考過要不要引退……可是我還沒拿過世界第一。能以小搏大，就是相撲的醍醐味。我想把強者都拉下來，讓晚輩還有世界看見相撲發源地日本的自尊。」
她靜靜地燃燒鬥志，但另一方面，「必須帶領女子相撲界的想法，卻已經消失」。
「我現在已經不堅持要成為某個人的目標了。論能力，有久野愛莉選手。論話題性和領袖魅力，有理央在帶領大家。就算沒有我，未來日本女子相撲依舊會蓬勃發展。所以我現在只想當個自由的相撲人。」
相撲具有很強的傳統束縛，「規定就該這樣」。但現在，她卻真摯地表示：「現在每個人都能靠自己的身體作戰，這就是相撲的優點。我認為就算是主婦，每週比一次相撲，也能算是『相撲人』。我想讓大家見識更多自由相撲的運作方式和熱愛相撲的方式。」
「世界錦標賽將在日本舉辦，這種事很難得。希望大家不要錯過日本的年輕選手努力讓女子相撲開花結果的瞬間。還要讓比賽會場充滿日本的加油聲，把聲援的力量傳給選手們。女子相撲只會是單打獨鬥的戰役，或是能被推上關注的舞台，都看觀眾『你』了。」
標題圖片：在慶應義塾大學的相撲道場，進行訓練的長谷川理央。她背負著「JAPAN」五個字站立（筆者攝影）