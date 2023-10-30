與臺灣醫療團隊一同參訪輝診所居家「食樂」照護

「醫療法人 輝（Kagayaki）」是一所位於岐阜縣岐南町的綜合型居家醫療診所，他們希望民眾即使生病了也能夠「享受食物」，並且以「食樂」（亦即輕鬆愉快的料理及飲食）為理念，協助個案家庭並提供醫療支援，盡可能減輕個案及其家人的負擔，多年來取得了豐碩的成果。

這棟座落於鬱鬱蔥蔥的綠色草皮上，讓人感到溫暖的木造建築，它的名字是「光輝之家」。 寬敞且開放的氛圍彷彿是高原上的旅館，實際上是一家名為「醫療法人 輝」的居家醫療專業診所（位於岐阜縣岐南町）。輝診所主要是為那些不方便前來醫院的人提供綜合型居家醫療服務。診所後方備有10輛車隨時待命前往個案家訪視。診所也是重症身心障礙兒童的療養設施，並設有孩子們就學前的居所，名為「光輝小屋」。

團隊工作人員會在此處辦公及開會，開放式中庭因無牆壁的隔閡形成一個「開放延伸」的空間 2023年6月，臺灣臺南市綜合醫院奇美醫院之醫療從業人員與奇美食品員工共11人，在輝診所接受了為期一週的研習訓練。在專業人士，如營養師、言語治療師、牙醫師、口腔衛生師等的指導下，以「食樂」為主題，進一步學習如何協助有進食困難的患者。透過與奇美醫院一同參與研習的翻譯人員的筆者視角，一同思考超高齡化社會下如何藉由飲食保持健康。 研習活動第一天的歡迎會是豐盛的壽司和烤雞肉串，由市橋亮一理事長以「沒有食物，沒有生命！」為題為奇美人員演講。

邊享用滿桌豐盛餐點邊聽理事長演講 筆者為奇美擔任本次活動之翻譯，每一場活動皆絞盡腦汁地翻譯著陌生的專有名詞，不過每當聽到熟悉的日文時，仍會想起家鄉的親人。我移居臺灣已經11年多了，但每每回國總有美味料理等著我，那是我和家人團聚的溫馨時光。「飲食」不單只是滿足口腹之慾、維持身體機能，更是家族之間的重要溝通時刻，也是心靈獲得滿足的時刻。如果失去了用餐的時間，我們的日常生活會變得多麼索然無味啊。 然而，任何人都有可能因生病或年老而無法再用嘴巴進食。

連繫的關鍵在於會議 上午8點半，輝診所同仁的一天從線上會議開始。他們按地區分成三組，確認個案病歷的同時，也聽取值班醫師及護士報告昨晚至今早所發生的狀況，並查看當天預定就診的個案名單、以及檢查可能來日不多的個案的狀態。

晨間會議 不同職種的同仁們利用晨間會議的時間共享彼此的資訊，並討論適合對個案採行的方針。與會人員包括內科醫師、外科醫師、家庭醫師、安寧醫療醫師、牙醫師、泌尿科醫師、皮膚科醫師、護理師、物理治療師、營養師、口腔衛生師、音樂治療師、行政人員等。 「〇〇先生過世了。」一名同仁宣佈了此消息，並向大家描述了個案臨終前的樣貌。同仁們一同默哀，然後繼續下一個工作。輝診所每年約服務600名病患，其中有200人將會走入生命的盡頭。

口腔是健康的根本 會議大約一個小時，結束後，同仁們便前往個別負責的個案家中進行探訪。 古樸的日式房屋內，有一名高齡96歲的爺爺坐在床上，他身形保養得宜、容光煥發、口齒清晰。當他聽說有從臺灣來的醫療研習團隊時，便說「我叔叔以前在臺灣總督府工作，他有蓋過鐵路喔。」 輝診所大約是在一年半前受理這位爺爺的居家醫療服務，當時是受到醫療院所「安寧看護服務」的請託而開始的。爺爺拿了他以前的照片給我們看，我們都驚訝到說不出話來。照片裡的人瘦得像一根火柴棒似的，無助地躺在床上，和眼前判若兩人。 從受理個案那一刻起，團隊同仁便開始著手調整飲食的濃稠度、食物營養素、每日喝水量、及各式營養補給品等，同時間牙醫師和口腔衛生師則進行口腔護理，當醫師為爺爺完成能夠完美貼合的假牙後，爺爺便開始恢復食慾了。此外，團隊也準備了一個床邊袋放些小零食，讓他只要伸手就可以吃到東西。後來甚至回復到54公斤的體重，讓團隊必須微調飲食，不至於過重。爺爺不但恢復元氣，也經常展現想要自己行走的意志。 團隊同仁透過與個案、個案家屬、和日間照護工作人員（為減輕個案負擔，經常會和其他機構共同來訪視）的交流來收集必要的資訊。最後當場用電腦輸入資料到診所的資訊共享系統，並且列印注意事項的紙本交給個案的家人。 研習活動其中一天也安排參訪牙醫師訪視問診的狀況。醫師們採集唾液並用機器測量細菌數量、用海綿清潔個案口腔，也會幫個案細部調整沒有貼合好的假牙。印象深刻的是，當我們幫個案按摩臉部和頸部時，他們發出很舒服的回應「按摩的感覺真好」。

牙醫師訪視問診 奇美醫院的牙醫師一臉羨慕地看著訪視問診的醫生。在臺灣，牙醫到府訪視的制度尚未普及，口腔衛生師目前也沒有國家證照可以取得。 口腔衛生師耐心地向大家宣導口腔衛生，他提到「當口腔內的細菌增生時，尤其要注意念珠菌，它會引起舌頭疼痛、味覺喪失，而這將導致食慾下降、食量減少、體力衰退等現象。如果能保持口腔清潔，便能阻止上述情形發生，體力也會增加。」口腔是健康的根本。

吞嚥食物的料理實作訓練 輝診所的「食樂」概念有兩層涵義，其一是個案本人能夠「享受飲食」，其二是讓個案家屬能夠「輕鬆備餐」。 若因老化、失智症、腦中風後遺症、神經或肌肉疾病等，無法自然地將食物放入口中去做咀嚼及吞嚥等連續動作時，比較嚴重的情況可能會使用經皮內視鏡胃造口術（PEG）或鼻胃管灌食術，透過管子協助病人進食。 即使病情不嚴重，但對於吞嚥能力退化的人來說，必須要搭配較軟或較稠的吞嚥食物才行。對於居家照護的家庭來說負擔較重，也存在誤嚥的風險。同時個案本人不一定會想吃，也不保證他們能夠從飲食中獲得足夠的營養。 為了要減輕照顧者的負擔和焦慮，團隊同仁在廚房實際操作了他們所設計的烹飪方法。菜單為粥、烤雞肉串、拉麵和果凍等。

一邊品嚐烹飪研習時所製作的料理一邊意見交流 「如果把食物加水拌成糊狀的話，那麼從一頓飯中獲得的營養就會減少一半。如果用粥代替水攪拌的話，就能夠同時攝取白米中的營養素。」 以烤雞肉串為例，依照個案的吞嚥程度，將粥或軟米飯磨成合適的糊狀，再重新塑形成烤雞肉串的形狀，並串起來塗上醬汁。關鍵在於最後的噴槍炙燒，如此一來食材芳香的氣味便能大大促進食慾。 一款能了解自己和他人價值觀的遊戲「Eat Card」 對於食物的價值觀因人而異，應該互相尊重。輝診所的同仁開發了一款名為「IIto Card」的遊戲。 此遊戲包含40張寫有各種與飲食相關的短語卡片，比如「我到死亡之前都要吃喜歡的食物」、「我不想要做鼻胃管」、「如果無法自行進食，我同意安裝管子」、「我不想被強迫進食」等。先設定好遊戲參與者的年齡和病症，然後按照遊戲規則出牌。最後，每個人手上應該會剩下5張與自己價值觀相符的卡片，接著再就自己原先預想的狀況和手上持有的卡片一起進行討論。