臺灣的經典甜點「愛玉」是否會在日本掀起熱潮？

臺灣人日常喜愛的甜點「愛玉」在日本的NHK晨間劇《爛漫》（2023年9月底播出完畢）登場，一舉成為話題。植物名為「愛玉子」，二戰前一度傳入日本。另一方面，現在的臺灣是以「愛玉」的名稱販售。有著軟嫩有彈性的獨特口感和清爽的味道，經歷了70年以上的時光，是否會在日本重新復活並扎根下來呢？

在NHK晨間劇登場的臺灣甜點 「老師，請問這個植物的名字是什麼？」

「愛玉子。是臺灣民眾和這個植物救了我一命啊。」 這是《爛漫》裡的一幕。這一段在臺灣播出後，也引起了熱烈討論。 《爛漫》的主角是高知縣出生的植物學者牧野富太郎，在日本被稱為植物學之父。1895年，清朝把臺灣割讓給日本。翌年，在東京帝國大學擔任助手的牧野，以學術調查團成員的身分被派遣到臺灣。 牧野一面採集臺灣的植物，陸續有饒富趣味的新發現，有一次卻在山裡病倒了。他發高燒時，原住民用植物果實做成果凍狀的食物給他吃。 之後，牧野把救自己一命的新種植物取學名為「Ficus aukeotsang Makino」。「Ficus」是榕屬（又名無花果屬），「aukeotsang」是取自「愛玉子」的臺語發音。在日本，沒有植物或甜點之分，通稱為「愛玉子」。不過，在臺灣是以不同稱呼來區別，植物稱「愛玉子」，食物則是「愛玉」。本文的焦點是作為甜點的愛玉，所以統一使用「愛玉」來稱呼。

口感清爽的愛玉

臺灣原生種的野生愛玉 愛玉子的果皮為綠色，橢圓形的外觀與小顆芒果極為相似，是可以完全放入手掌心的大小。在學術上，被分類為桑科榕屬的藤本植物，是生長在海拔1000公尺以上高地的臺灣固有種。其特徵是雌雄異株，愛玉花需依靠愛玉小蜂來授粉才能結出果實。愛玉小蜂在氣溫低的日本無法存活，因此沒辦法栽種。

果實翻出來後進行乾燥加工。一粒一粒的就是種子 1921年，高雄州的技師福田要在發行的《臺灣的資源與其經濟價値》（新高堂書店；1921年）林業篇裡記載：「用布包裹這個果實，放入裝有水的容器內反覆搓揉，靜置二、三十分鐘後，會呈現淡黃色、半透明的寒天狀，混合砂糖食用。也能夠作為製作果凍的原料。」 由此可知，原住民之間食用的愛玉，在當時已經普遍為人所知。 愛玉子能夠像果凍般凝固，是因為有膳食纖維以及富含有凝固作用的果膠酵素，可促進腸道蠕動，不只能夠有效治療便秘，增加飽足感，還有美白和降低體脂肪的效果，好處良多，也有助於降體溫，所以才能救了發高燒的牧野一命，這是原住民的生活智慧，絕非偶然。 順帶一提，關於這個可愛名稱「愛玉」的由來，根據1921年文人連雅堂（1878-1936 年）所著的《臺灣通史》記載，清朝有位商人從中國大陸福建省來到臺灣，因為口渴，掬飲流經嘉義的河流溪水，涼沁心脾。有植物種子浮在水面上，以水洗之，開始凝固成凍。聽說這位商人把果實帶回家，讓15歲、名叫愛玉的女兒販售此凍狀物，大受好評，因此以女兒的名字命名，稱之為愛玉凍。

愛玉是臺灣人的傳統甜點 關於愛玉，日治時期在臺灣任教的堀川安市（1884-1981年）於1942年出版的《臺灣植物》裡，有以下的描述： 氣候炎熱的臺灣，當然有很多清涼消暑的飲品，也包括了臺灣特有種在內，那就是仙草和愛玉子。（中略）以前在樹蔭下或者是城門旁，都一定可以看到賣仙草或愛玉的攤子，往裡面一看，碗裡裝著黑色或黃色，如寒天般的凍狀物。點餐之後，會切成小方塊放入碗裡，淋上糖水之後端出來。（中略）不管是仙草或是愛玉，都有它特殊的風味，非常適合作為熱帶地區的清涼飲品。（後略） 我想起了1970年代在臺灣度過的童年記憶，每到夏天，傳統市場一定會看到一塊塊整齊排列的愛玉凍。鐵盆內有薄薄的一層水，裡面放著琥珀色的方塊愛玉凍。想要買多少，就請老闆切塊，然後裝入塑膠袋，方便攜帶。回到家後，父母會把砂糖或蜂蜜水放入剉冰和愛玉上面，當作孩子的點心，這樣的臺灣人應該不計其數吧。另一方面，也有很多路邊攤提供位子，可以當場吃愛玉。

現在也可以看到傳統市場裡直接販售一大塊的愛玉凍。

60年來受到臺北人愛戴的愛玉專賣店「圓環阿勝愛玉冰」 從以前到現在，愛玉是臺灣人的共通記憶之一。 近年，伴隨著對健康意識的提高，也重新認識愛玉的功效。愛玉的成分幾乎是水分，100公克僅有2卡路里的熱量，不管是聞起來或是吃起來的味道都很清淡，所以很適合搭配其他東西來食用，滑順入喉的口感，用吸管也可以輕鬆吸上來，因此成為飲料店和剉冰店的經典配料。 由100%愛玉子加工製作的純天然愛玉，放置一段時間後，在果膠酵素的作用下會解離出水（離水現象），愛玉凝固後會越變越小塊。愛玉的稀有價值逐年上升，價格也跟著上漲，因此考量到高成本和製作費工，有不少店家在製作愛玉時會混入寒天或明膠（又稱吉利丁），吃起來完全比不上純天然愛玉的獨特口感。 去到路邊攤、菜市場、夜市等地方，經常會看到愛玉專賣店，一杯只賣40元（約200日圓），名店的話，出現大排長龍的人潮也不足為奇，就連在超商也買得到。而我個人最推薦的吃法是愛玉凍淋上糖漿即可，簡單又美味。甜味部分有黑糖、上白糖、蜂蜜等的差別，也可以加入檸檬汁食用，建議讀者可以多走訪一些店，試試味道，找出自己喜愛的口味。