「無文字」卡西歐G-SHOCK，開手錶之先河

「無文字」卡西歐G-SHOCK，開手錶之先河財經 技術 設計 時尚
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G-SHOCK的傑作，成功獲得了立體商標
「G-SHOCK」是卡西歐電腦株式會社（本公司位於東京都澀谷區）的一款數位手錶，誕生於1983年，以「跌落耐受強度10公尺、防水10大氣壓、電池壽命10年」的「三個10」概念而聞名。其獨一無二的堅固性能一直在不斷演進，即使在誕生40年後的今天，它依然在世界各地擁有無數熱情的粉絲。
2023年6月26日，G-SHOCK僅以形狀而無企業名稱及商品標識等文字資訊的方式在日本專利局註冊為立體商標。並且，它適用於商標法第3條第2款，即具有長期使用歷史且在消費者心目中具有強烈辨識度。簡而言之，正式承認了「僅僅看形狀，許多人就能識別出G-SHOCK」的事實。在手錶領域，這是日本首個案例，卡西歐的公關代表自豪地表示：「G-SHOCK多年來一直以『獨一無二』作為口號，現在連形狀也被正式承認為獨一無二。」
此次註冊的外觀設計延續了首款型號「DW-5000C」的設計，其特點是八角形錶圈（玻璃邊框）。以這種角形設計為基調，目前還推出了「ORIGIN」系列等，也大受歡迎。智慧財產權聯絡部的松村聖子部長表示：「首款型號對於卡西歐來說無疑是一件傑作。它具有精雕細琢的設計，沒有任何多餘之處，即使是現在，在增加新功能時，也會設法能裝進原來的外殼，並通過此過程不斷提高技術實力。在40週年慶典之際，我們希望能為其品牌建設做出一些貢獻，便嘗試了註冊立體商標。」
門檻較高的「無文字的立體商標」
立體商標是一種通過立體形狀識別商品或服務並授予商標權的制度。日本於1996年引入這項制度，志在申請立體商標的企業和製造商也在逐年增加。根據專利行政年度報告，2022年共有311份申請，其中202份獲得註冊。
然而，這個數字還包括了含有文字資訊的商標。根據卡西歐的調查，無文字資訊的註冊只有約50件，而G-SHOCK此次申請成功的「通過使用獲得識別性」可能只有3件左右。
松村部長表示：「G-SHOCK在2005年首次申請立體商標，但當時註冊成功的只有帶有徽標等文字識別符號的商標。」當時，距G-SHOCK問世已有20多年，儘管在90年代創造了巨大的熱潮，但要逾越這一高難度的門檻仍然不易。
曾一度受挫的無文字商標的註冊工作於2020年秋季重新啟動。為了註冊而努力奔波的商標設計室的米倉雅子女士回顧道：「我們必須要克服的難關是證明其識別力」。由於大多數手錶由外殼和錶帶（腕帶）構成，因此大致形狀相似，因此獲得商標權非常困難。
該申請於2021年4月提交，歷時2年多才完成註冊。卡西歐提交了大量檔案，包括超過1.4億枚G-SHOCK手錶的出貨量、在140多個國家的銷售記錄、與首款產品設計相似的系列產品的銷售量等數字，以及過去在新聞和雜誌上刊載的相關文章的影本等。其中，最具識別力的證據之一是針對一般消費者的調查問卷。
卡西歐對1100名16歲以上的男女進行了一項調查，向他們展示了無標識或時間顯示的圖像，類似於立體商標註冊所使用的圖片。結果，在開放式回答中已有55%的人認出，在多項選擇中有66%的人認出了「G-SHOCK」。米倉女士對這一結果非常滿意，她表示：「即使沒有標識等元素，包括多項選擇，有超過60%的人能夠識別，這一結果超出了我們的預期。我認為包括這次問卷調查在內，立體商標的註冊有助於彰顯G-SHOCK的品牌價值。」
僅憑形狀就註冊為立體商標的超人氣商品
在研究立體商標時，我們發現僅有的一些代表性的「無文字」註冊案例都是代表Made in Japan的產品。借此機會向大家順便介紹其中幾款。
不僅在日本，而且在美國和歐洲也註冊了立體商標的是龜甲萬（龜甲萬株式會社，本公司位於千葉縣）的「餐桌醬油瓶」。這是由作為代表日本著名工業設計師榮久庵憲司先生設計的傑作，自1961年誕生以來，在全球100多個國家銷售。
龜甲萬餐桌醬油瓶除了簡潔美觀的設計外，它還具有很強的實用性，如倒口內斜朝下以防止滴漏，玻璃部分的上部設計凹陷以便握持，下部堅固不易倒。即使購買其他品牌的醬油，還是有很多人將其倒入這個醬油瓶，可以說這個形狀已經成為了「醬油的象徵」，於2018年在日本註冊。另外一個也很有名的容器是「養樂多塑膠容器」（自1968年開始銷售，2011年註冊）。
而近年來備受關注的還有明治（株式會社明治，本公司位於東京都中央區）的巧克力「蘑菇山」（1975年發售，2018年註冊）和「竹筍里」（1979年發售，2021年註冊）。這兩款不是以包裝而是以產品的形狀本身作為特例註冊，同樣是基於多年的銷售結果和問卷調查，被認為具很高的識別性。
儘管銷售數量眾多，價格親民的商品在日常生活中更容易證明其識別性，但最特別的例子之一是本田的小型摩托車「本田小狼（Super Cub）」。
該款車於1958年發售，一直保持著其設計理念。截至2014年被註冊時，累計生產已經超過8700萬輛，銷售遍及160多個國家，是「全球最暢銷的摩托車」。這是以交通工具的形狀在日本首次註冊的車輛範例，作為機械工業產品，也是G-SHOCK的為數不多的前輩。
粉絲回憶永恆
與G-SHOCK一樣，我們在這裡介紹的所有熱門產品都曾在註冊過程中一度受挫。即使商標註冊被拒絕，也通過收集消費者能夠明確識別的證據和進行問卷調查等手段，通過上訴評審獲得了註冊。與有期限的專利等不同，商標權只需每10年更新一次，就可以保持永久有效，是一種強有力的權利。考慮到這是純形狀註冊而沒有文字，因此其門檻相對較高也是可以理解的。
當米倉女士被問及完成這項艱巨任務的感受時表示「我再次認識到了G-SHOCK的品牌價值」，仿佛忘記了當初遇到的所有困難，她滿臉微笑地表示:「非常高興G-SHOCK的粉絲們在網路文章的評論和社交媒體的帖子中傳達的喜悅。」
松村部長也透露，看到來自海外合作夥伴的電子郵件，我們再次確認到「我們的努力是值得的」。英文郵件中寫道：「在我的孩提時代，父母為我選了G-SHOCK作為生日禮物。謝謝你們讓我回憶起了那些美好的時光。」並強調：「今後，我們將更積極地將智慧財產權與品牌推廣結合起來。這次作為第一步，已經取得了良好的開端。」
攝影：nippon.com編輯部
標題圖片：已註冊為立體商標的圖片（左圖，卡西歐提供）和首款 G-SHOCK