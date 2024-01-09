「無文字」卡西歐G-SHOCK，開手錶之先河

卡西歐的數位手錶「G-SHOCK」於2023年6月以無標識等文字資訊，僅以形狀的方式成功註冊立體商標。自1996年日本引入立體商標以來，只有極少數熱門商品能夠在沒有文字資訊的情況下獲得商標。G-SHOCK作為手錶領域的首次案例，為其發售40週年紀念錦上添花。

門檻較高的「無文字的立體商標」 立體商標是一種通過立體形狀識別商品或服務並授予商標權的制度。日本於1996年引入這項制度，志在申請立體商標的企業和製造商也在逐年增加。根據專利行政年度報告，2022年共有311份申請，其中202份獲得註冊。 然而，這個數字還包括了含有文字資訊的商標。根據卡西歐的調查，無文字資訊的註冊只有約50件，而G-SHOCK此次申請成功的「通過使用獲得識別性」可能只有3件左右。 松村部長表示：「G-SHOCK在2005年首次申請立體商標，但當時註冊成功的只有帶有徽標等文字識別符號的商標。」當時，距G-SHOCK問世已有20多年，儘管在90年代創造了巨大的熱潮，但要逾越這一高難度的門檻仍然不易。 曾一度受挫的無文字商標的註冊工作於2020年秋季重新啟動。為了註冊而努力奔波的商標設計室的米倉雅子女士回顧道：「我們必須要克服的難關是證明其識別力」。由於大多數手錶由外殼和錶帶（腕帶）構成，因此大致形狀相似，因此獲得商標權非常困難。

左圖是已註冊為立體商標的形狀圖片，沒有標識和文字。由於提交申請時使用了黑色和灰色，因此商標權也適用於各種顏色和材質；右圖是同一角度的首款型號「DW-5000C」（卡西歐提供）

左上角的型號是初代型號，其他型號也是沿襲首款設計的產品 該申請於2021年4月提交，歷時2年多才完成註冊。卡西歐提交了大量檔案，包括超過1.4億枚G-SHOCK手錶的出貨量、在140多個國家的銷售記錄、與首款產品設計相似的系列產品的銷售量等數字，以及過去在新聞和雜誌上刊載的相關文章的影本等。其中，最具識別力的證據之一是針對一般消費者的調查問卷。 卡西歐對1100名16歲以上的男女進行了一項調查，向他們展示了無標識或時間顯示的圖像，類似於立體商標註冊所使用的圖片。結果，在開放式回答中已有55%的人認出，在多項選擇中有66%的人認出了「G-SHOCK」。米倉女士對這一結果非常滿意，她表示：「即使沒有標識等元素，包括多項選擇，有超過60%的人能夠識別，這一結果超出了我們的預期。我認為包括這次問卷調查在內，立體商標的註冊有助於彰顯G-SHOCK的品牌價值。」

負責問卷調查和收集提交材料等實際工作的米倉女士

僅憑形狀就註冊為立體商標的超人氣商品 在研究立體商標時，我們發現僅有的一些代表性的「無文字」註冊案例都是代表Made in Japan的產品。借此機會向大家順便介紹其中幾款。 不僅在日本，而且在美國和歐洲也註冊了立體商標的是龜甲萬（龜甲萬株式會社，本公司位於千葉縣）的「餐桌醬油瓶」。這是由作為代表日本著名工業設計師榮久庵憲司先生設計的傑作，自1961年誕生以來，在全球100多個國家銷售。 龜甲萬餐桌醬油瓶除了簡潔美觀的設計外，它還具有很強的實用性，如倒口內斜朝下以防止滴漏，玻璃部分的上部設計凹陷以便握持，下部堅固不易倒。即使購買其他品牌的醬油，還是有很多人將其倒入這個醬油瓶，可以說這個形狀已經成為了「醬油的象徵」，於2018年在日本註冊。另外一個也很有名的容器是「養樂多塑膠容器」（自1968年開始銷售，2011年註冊）。

左圖為「餐桌醬油瓶」（第6031041號）；右圖為「養樂多塑膠容器」（第5384525號）（圖片取自專利資訊平臺「J-PlatPat」） 而近年來備受關注的還有明治（株式會社明治，本公司位於東京都中央區）的巧克力「蘑菇山」（1975年發售，2018年註冊）和「竹筍里」（1979年發售，2021年註冊）。這兩款不是以包裝而是以產品的形狀本身作為特例註冊，同樣是基於多年的銷售結果和問卷調查，被認為具很高的識別性。

左為「蘑菇山」(第6031305號) 和 「竹筍里」（第6419263號) （圖片取自專利資訊平臺「J-PlatPat」） 儘管銷售數量眾多，價格親民的商品在日常生活中更容易證明其識別性，但最特別的例子之一是本田的小型摩托車「本田小狼（Super Cub）」。 該款車於1958年發售，一直保持著其設計理念。截至2014年被註冊時，累計生產已經超過8700萬輛，銷售遍及160多個國家，是「全球最暢銷的摩托車」。這是以交通工具的形狀在日本首次註冊的車輛範例，作為機械工業產品，也是G-SHOCK的為數不多的前輩。

在世界各地奔跑的本田「本田小狼」（第5674666號）（圖片取自專利資訊平臺「J-PlatPat」）