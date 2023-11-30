橄欖球世界盃總結：從南非奪冠分析全球橄欖球界的新趨勢與日本國家隊面臨的挑戰

橄欖球世界盃總結：從南非奪冠分析全球橄欖球界的新趨勢與日本國家隊面臨的挑戰運動
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善於分析是南非四度奪冠的關鍵
2023年法國橄欖球世界盃的決賽由南非隊擊敗紐西蘭隊，繼2019年的日本賽事之後成功衛冕。紐西蘭至今三度奪得冠軍，此次南非隊則成為第一支奪得四次冠軍的球隊。
奪得冠軍的南非特別突出之處在於迎戰必堅持到最後一刻的強大實力。半準決賽時以29比28擊敗法國隊，準決賽時以16比15擊退英格蘭隊，在決賽時以12比11戰勝紐西蘭隊，皆以一分之差奪得勝利。
此外，南非此次與上屆的日本賽事一樣，雖然在分組賽中輸掉了一場比賽，但最終以第二名晉級並奪得冠軍。在之前的八屆賽事中，冠軍隊伍皆是從分組賽開始一路贏到最後，但是南非即使在分組賽中嚐到失敗的滋味，仍在接下來的每場比賽中持續調整並且成長，最終成功奪冠。
成功的背後關鍵是全球分析技術的進化。如同其他體育項目，運動影像分析的設備硬體與軟體演算皆持續精進優化。以橄欖球界來說，從選手的進攻方式、運行方向或傳球方向，到壓力承受影響失誤的比例，可以演算出各種數值。
在過去兩年，愛爾蘭隊與法國隊的選手會往左右重複進行大幅度移動，製造人數優勢並以精準的傳球突破對手的攻防，兩隊皆在國際錦標賽上表現出色，於世界盃開賽時佔據了世界排名的前兩位。橄欖球世界盃至今已舉辦的九屆賽事中，南半球勢力（紐西蘭、南非、澳大利亞）奪得了八次冠軍，此次期待歐洲球隊能夠繼2003年英格蘭隊勝出後奪回冠軍的聲音高漲。
實際上，在此次大會的分組賽中，法國在開幕戰中擊敗了紐西蘭，愛爾蘭贏了南非，威爾斯戰勝澳洲，英格蘭則是擊敗了阿根廷，皆是由歐洲隊伍獲得分組第一名。然而，到了淘汰賽時，愛爾蘭、法國和威爾斯皆在八強賽中失利，唯有英格蘭擊敗斐濟而晉級到四強。在贏了就繼續、輸了就結束的淘汰賽中，展現出實力的是南半球的隊伍。
其中，特別是力求連霸的南非連續祭出大膽的戰術。像是當被譽為世界第一勾球前鋒的Malcolm Justin Marx因為受傷而退出陣容時，沒有選擇同個位置的球員代替，而是請來上屆的得分王、原本因傷而未被選入代表隊的接鋒Handré Pollard。他過去在整個賽事中保持百分之百的射門成功率，是奪冠的功臣，像是在準決賽對英格蘭的比賽中，在比賽快結束時成功完成了約50公尺的長距離擺渡球。
半準決賽與準決賽中，南非敢於將資深傳鋒Faf de Klerk與8號前鋒Kwagga Smith置於替補席上，並在比賽後半場一開始就讓他們上場。南非在比賽中搶佔先機，掌控比賽的節奏之餘，也抓準主力球員的上場時間，讓他們能在決賽前盡量減少疲勞。
在淘汰賽中攸關勝負的終盤，Faf de Klerk與Kwagga Smith連續施展出色的擒抱，成功奪球，並讓對手失誤。致勝的背後關鍵在於巧妙控制比賽時間的戰略部署。
回顧整個賽事，來自南美的國家除了阿根廷和烏拉圭，智利也首次參加世界盃。雖然智利沒有獲勝，但是在與日本和薩摩亞的比賽中表現出色，未來潛力值得期待。其他如2007年首度參賽的葡萄牙，第二度取得參賽權，這次在分組賽中與歐洲對手喬治亞打成平手，並且以戲劇性的方式逆轉擊敗已打進八強的斐濟。另一方面，澳洲在對戰斐濟時嘗到挫敗滋味，十次參賽中首次在分組賽時被淘汰出局。
日本國家隊未能打進決賽
日本國家隊在上屆賽事首次晉級至決賽階段，並期望取得更好的成績。然而，此次在分組賽中以2勝2敗的戰績屈居D組第3位，未能晉級到準決賽，提前結束了比賽。
開幕前的7月至8月舉行的國內暖身賽中，日本隊的戰績為1勝4敗。由於世界盃前的最後一場與義大利的比賽也吃下敗仗，球迷們不禁感到擔憂，沒想到在首場與智利的比賽中，日本隊以42比12取得壓倒性的勝出。
接下來的第二場比賽對上英格蘭。面對上屆的準冠軍，即使遇到對方擅長的對陣爭球也堅持不懈，到下半場中盤為止都勢均力敵。然而，在不幸地失去一次達陣機會後，失去了比賽的節奏，最終以12比34慘敗。
儘管如此，在第三場與薩摩亞的比賽中，Michael Leitch、Peter Labuschagne和姫野和樹同心協力攻破對方陣線並達陣等，以28比22取得勝利。最後與阿根廷的比賽則是攸關是否能晉級至八強。
在這場與阿根廷的比賽中，日本在上半場以14比15之一分之差落後，下半場雖然兩次追平差距，但始終未能取得領先，最終以27比39敗北。
替補球員深度不足被認為是日本國家隊的課題之一。敗北的兩場比賽都是在開場過了60分鐘，雙方始終打得難分難解，對方在最後20分鐘進行球員替補後，開始拉開比數。原本守住對陣爭球的首發陣容，也在球員替補後的最後階段被壓制，甚至出現犯規。
其實不只是此次獲勝的南非，所有想奪冠的頂尖球隊都在分組賽時讓球員輪替上場，以控制身體的疲勞恢復。雖然世界盃的球員代表名額為33人，但是如果日本國家隊的目標為獲勝，就需要加強替補深度，以確保無論哪位選手上場都能發揮同等的實力。
從另一個角度看此次大賽，較勁對陣的實力堅強可以說是此次參賽的最大收穫。腳放置的位置與角度、膝蓋的高度、緊貼身體的方式等，在長谷川慎教練徹底地反覆指導下，日本隊的列陣宛如一面牆板，無論受到英格蘭、薩摩亞或阿根廷的重量級壓制也不為所動。
過去的日本國家隊，雖然在快速移球時能與世界頂尖球隊抗衡，但是在對陣等需要以力氣拚勝負的攻防戰時總是居下風。不過在這次的世界盃，因較勁對陣而達陣的次數，對智利時有3次，對薩摩亞有2次，對阿根廷時則有1次。儘管對英格蘭時沒有成功達陣，但是比賽直到下半場過了20分鐘為止，在較勁對陣上都保持勢均力敵的狀態，成功地破除了英格蘭原本預計以前鋒壓制的策略。
另一個關鍵為擔任接鋒的球員松田力也的定位踢球技術。他雖然在世界盃前狀況不甚好，但是在世界盃開賽後，踢出的20次球中，成功19次，成功率驚人地高達95％。
而且，在4場比賽中，除了對薩摩亞的比賽外，其他3場比賽的成功率均為100％。2015年的五郎丸歩以77％的準確踢球成為日本代表崛起的象徵，2019年的田村優則為71％，這兩位球員在世界盃中都沒有成功完踢。
松田在上一季的日本職業橄欖球甲級聯賽中獲得了最佳射門手獎（53／62，成功率85.3％）。在世界盃這樣的大舞台上，聯賽的最佳射門手能夠在充滿壓力之下取得好成績，不僅讓松田自己有信心面對四年後的世界盃，也激勵了追隨其後的日本射門手，使他們相信「在聯賽中取得好成績，代表也有機會在世界上站穩腳跟」。
通往巔峰的道路與面臨的挑戰
日本國家隊雖然已經發展到能與強國球隊較勁，但不可否認的是仍未能戰勝英格蘭和阿根廷。與爭奪冠軍的頂尖球隊相比，這些球隊能夠在機會有限的情況下確實地達陣得分，日本雖然創造了良好的機會，卻無法成功達陣。在對英格蘭的比賽中，儘管有三次進攻到對方球門前，卻未能成功達陣。而在對阿根廷的比賽中，儘管創造了九次絕佳機會，卻只成功達陣三次。只有在首場與智利的比賽有達陣四次，獲得了獎勵積分。
全球的橄欖球技術正急速進化。過去，通常會在四年一度的世界盃發展出新戰術，但是近年則是每年都有新的戰術和陣型誕生，並且很快被深入研究。在軟硬體分析技術不斷進化的情況下，昨天還是最先進的戰術，到了明天可能已經被深入研究並制定對策。
爭奪巔峰的戰役，需要周全的準備、瞬間的判斷力以把握偶發的機會、與隊友共享的溝通能力、踏實精準的執行力，以及堅韌的身心，缺一不可。然而，日本國家隊在這屆世界盃中已經證明，他們的實力已經從過去只能從山麓遠眺，攀升到離頂峰不遠的地方。
4年後，經歷豐富的日本代表將擁有更堅強的球員陣容，將挑戰並追求世界巔峰。屆時，通往巔峰的距離和道路肯定比這次更加清晰可見。
標題圖片：日本國家隊隊長姫野和樹在對阿根廷的比賽中奮勇前進。儘管在賽前將「優勝」定為目標，但最終無法晉級八強，2023年10月8日，法國南特（時事）