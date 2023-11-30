橄欖球世界盃總結：從南非奪冠分析全球橄欖球界的新趨勢與日本國家隊面臨的挑戰

善於分析是南非四度奪冠的關鍵

2023年法國橄欖球世界盃的決賽由南非隊擊敗紐西蘭隊，繼2019年的日本賽事之後成功衛冕。紐西蘭至今三度奪得冠軍，此次南非隊則成為第一支奪得四次冠軍的球隊。

奪得冠軍的南非特別突出之處在於迎戰必堅持到最後一刻的強大實力。半準決賽時以29比28擊敗法國隊，準決賽時以16比15擊退英格蘭隊，在決賽時以12比11戰勝紐西蘭隊，皆以一分之差奪得勝利。

此外，南非此次與上屆的日本賽事一樣，雖然在分組賽中輸掉了一場比賽，但最終以第二名晉級並奪得冠軍。在之前的八屆賽事中，冠軍隊伍皆是從分組賽開始一路贏到最後，但是南非即使在分組賽中嚐到失敗的滋味，仍在接下來的每場比賽中持續調整並且成長，最終成功奪冠。

成功的背後關鍵是全球分析技術的進化。如同其他體育項目，運動影像分析的設備硬體與軟體演算皆持續精進優化。以橄欖球界來說，從選手的進攻方式、運行方向或傳球方向，到壓力承受影響失誤的比例，可以演算出各種數值。

在過去兩年，愛爾蘭隊與法國隊的選手會往左右重複進行大幅度移動，製造人數優勢並以精準的傳球突破對手的攻防，兩隊皆在國際錦標賽上表現出色，於世界盃開賽時佔據了世界排名的前兩位。橄欖球世界盃至今已舉辦的九屆賽事中，南半球勢力（紐西蘭、南非、澳大利亞）奪得了八次冠軍，此次期待歐洲球隊能夠繼2003年英格蘭隊勝出後奪回冠軍的聲音高漲。

實際上，在此次大會的分組賽中，法國在開幕戰中擊敗了紐西蘭，愛爾蘭贏了南非，威爾斯戰勝澳洲，英格蘭則是擊敗了阿根廷，皆是由歐洲隊伍獲得分組第一名。然而，到了淘汰賽時，愛爾蘭、法國和威爾斯皆在八強賽中失利，唯有英格蘭擊敗斐濟而晉級到四強。在贏了就繼續、輸了就結束的淘汰賽中，展現出實力的是南半球的隊伍。

其中，特別是力求連霸的南非連續祭出大膽的戰術。像是當被譽為世界第一勾球前鋒的Malcolm Justin Marx因為受傷而退出陣容時，沒有選擇同個位置的球員代替，而是請來上屆的得分王、原本因傷而未被選入代表隊的接鋒Handré Pollard。他過去在整個賽事中保持百分之百的射門成功率，是奪冠的功臣，像是在準決賽對英格蘭的比賽中，在比賽快結束時成功完成了約50公尺的長距離擺渡球。

半準決賽與準決賽中，南非敢於將資深傳鋒Faf de Klerk與8號前鋒Kwagga Smith置於替補席上，並在比賽後半場一開始就讓他們上場。南非在比賽中搶佔先機，掌控比賽的節奏之餘，也抓準主力球員的上場時間，讓他們能在決賽前盡量減少疲勞。



在決賽中，南非的防守成功地封鎖了紐西蘭的進攻，Kwagga Smith（左）的擒抱相當具有殺傷力，2023年10月28日，法國聖丹尼（AFP／時事）

在淘汰賽中攸關勝負的終盤，Faf de Klerk與Kwagga Smith連續施展出色的擒抱，成功奪球，並讓對手失誤。致勝的背後關鍵在於巧妙控制比賽時間的戰略部署。

回顧整個賽事，來自南美的國家除了阿根廷和烏拉圭，智利也首次參加世界盃。雖然智利沒有獲勝，但是在與日本和薩摩亞的比賽中表現出色，未來潛力值得期待。其他如2007年首度參賽的葡萄牙，第二度取得參賽權，這次在分組賽中與歐洲對手喬治亞打成平手，並且以戲劇性的方式逆轉擊敗已打進八強的斐濟。另一方面，澳洲在對戰斐濟時嘗到挫敗滋味，十次參賽中首次在分組賽時被淘汰出局。